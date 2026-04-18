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Do Carlos Pedro. Carlos, olá de novo. Começamos esta edição das 9 com uma notícia de última hora. O Presidente da República vai receber na próxima quarta-feira os parceiros sociais para discutir as alterações ao pacote laboral.

Um dia antes de o Secretariado Nacional da UGT votar a mais recente proposta do governo, esta nota de agenda foi divulgada há instantes no site da Presidência da República. A CGTP, que foi excluída das negociações pelo governo, vai ser recebida em Belém. Acontece logo após a primeira visita oficial de Seguro ao estrangeiro, neste caso, à vizinha Espanha. Trata-se também de uma promessa cumprida, já que o Presidente da República admitiu chamar os parceiros sociais depois de fechada a fase de negociações com o Executivo. Prometeu também, recorde-se, vetar a proposta caso não saísse qualquer acordo da concertação social. Primeiro, ouve esta quarta-feira os parceiros sociais.

E em destaque também a esta hora a rescisão do acordo de cooperação entre bombeiros e INEM. O governo promete encontrar nos próximos dias uma solução para as dívidas do INEM aos bombeiros.

É a primeira reação política à rescisão do acordo com o Instituto Nacional de Emergência Médica por parte da Liga dos Bombeiros Portugueses. À Rádio Observador, o presidente do organismo, António Nunes, admitiu tratar-se de uma decisão irrevogável. Ora, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, rejeita uma rutura entre as duas entidades e deixa uma palavra de conforto aos portugueses: o socorro não está em causa.

Não há rutura. Eu estive a falar com a minha colega da Ação Cooperativa da Saúde, dizer que os bombeiros são absolutamente insubstituíveis. Quer dizer, uma palavra de grande conforto aos portugueses que não vai deixar de haver socorro e nós, o governo, nos próximos dias resolverá, encontrará uma solução para resolver a questão colocada pela Liga dos Bombeiros Portugueses.

Esta tarde, em comunicado, o INEM reagiu à renúncia do acordo com os bombeiros por sucessivos incumprimentos. O Instituto de Emergência Médica justifica os atrasos nos pagamentos com a falta de orçamento, uma situação que Luís Neves considera inadmissível.

O que eu quero dizer, e já trabalhei num governo, é que nós iremos falar no curto espaço de tempo possível para resolver essa questão. Não é admissível, de facto, encontrar-se aqui dívidas que estão e que põem em causa a sustentabilidade das corporações e das ações humanitárias.

"Dívidas que põem em causa a sustentabilidade das corporações humanitárias", diz o ministro da Administração Interna, Luís Neves, sobre as dívidas do INEM aos bombeiros. De acordo com a Liga dos Bombeiros Portugueses, o valor ronda os 20 milhões de euros.

E no primeiro dia de visita à Angola, o Papa Leão XIV apelou ao diálogo e lembrou também, Carlos Pedro, o passado no continente africano.

Aterrou por volta das 15h em Luanda, hora de Lisboa. Pouco depois, falou no salão protocolar ao lado do presidente angolano João Lourenço. E em português, o Papa deixou elogios ao continente africano, apelos e críticas a uma lógica extrativista.

Sempre que essa harmonia foi violada pela prepotência de alguns, o vosso povo sofreu. Ele traz as cicatrizes tanto da exploração material como da pretensão de impor uma ideia sobre outras. A África tem uma necessidade urgente de superar situações e fenômenos de conflitualidade e inimizade, que dilaceram o tecido social e político de tantos países. No princípio, está o diálogo. Ele não exclui a divergência que, contudo, pode tornar-se conflito.

O Papa Leão XIV em Angola, aqui no registo captado pela RTP. Ao lado, como dissemos, estava o presidente angolano, que apelou ao fim da guerra e à abertura do Estreito de Ormuz pela via negocial. Sem nunca referir nomes, João Lourenço condenou ainda a tomada dos recursos naturais energéticos pelos exércitos mais poderosos do mundo e com recurso à força.

Apelamos ao fim definitivo da guerra, à abertura do Estreito de Ormuz pela via negocial e ao estabelecimento de uma paz duradoura na região. Lamentavelmente, assistimos cada vez mais a uma corrida desenfreada às matérias-primas, aos recursos energéticos, aos recursos minerais e outros, tomados pela força das armas dos exércitos mais poderosos do mundo contra países soberanos.

O apelo do presidente da República Angolana, num registo captado também pela RTP. Entretanto, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irão confirmou que o Estreito de Ormuz vai permanecer encerrado esta noite devido ao bloqueio naval dos Estados Unidos.

Cinco minutos para lá das 9h. Vamos ainda nesta edição, Carlos Pedro, atualizar a informação de âmbito local.

A Urgência Regional de Obstetrícia e Ginecologia de Loures registou 201 partos no primeiro mês de atividade. A Unidade Local de Saúde de Loures Odivelas fala de um ligeiro aumento, mas faz um balanço positivo. Já os utentes continuam a contestar a decisão. Esta foi a primeira urgência centralizada da especialidade no país a entrar em funcionamento. Em Pombal, uma mulher de 76 anos morreu atropelada em Mendes. Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Pombal, o óbito foi declarado no local e o alerta foi dado pouco depois das 7h50 desta manhã. A Câmara Municipal de Ovar vai transferir 2 milhões de euros para as freguesias do Conselho. Trata-se de um aumento de cerca de 90% face ao mandato anterior. A verba destina-se à manutenção de espaços públicos, limpeza urbana e pequenas reparações em escolas. Foi ainda aprovado um apoio adicional de 50 mil euros por freguesia para investimentos. Na Trofa, o antigo canil municipal vai ser substituído por uma estrutura mais moderna, funcional e adequada. O novo centro de recolha de animais vai nascer na Rua do Termo e representa um investimento de mais de 1 milhão de euros. Terá capacidade para receber cerca de 100 cães e 30 gatos. Em Almada, o Salão das Carochas transformou-se no Cine Carochas, num espaço dedicado ao cinema português e vai receber uma dezena de sessões entre maio e dezembro deste ano. A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Almada e inclui ainda conversas intimistas, empréstimos de DVDs e uma programação dedicada a crianças. Fechamos em Santarém, que recebe mais uma edição do Tejo a Copo a 9 de maio. Este ano, o evento dedicado aos vinhos da região realiza-se no Convento de São Francisco. As portas abrem ao público às 15h30. A entrada é gratuita, mas é necessário comprar o copo oficial da prova, que tem o custo de 10 euros.

Ponto final nesta edição das 9 com o jornalista Carlos Pedro, que está de regresso à antena da Rádio Observador às 9h30 com a informação resumida e atualizada. Contamos contigo, Carlos. Um abraço. Até já.

Até já.