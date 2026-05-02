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Notícias com Nadine Soares. É precisamente pelo desporto que começamos. Nadine, uma noite que pode ser de título, tempo de intervalo no Estádio do Dragão. O Futebol Clube do Porto está a vencer o Alverca por 1 x 0.

É uma noite que pode ser de título. O Futebol Clube do Porto só precisa de um ponto para se sagrar campeão nacional, isto é, vencer ou empatar com o Alverca. A esta hora vai vencendo por 1 x 0 no Estádio do Dragão. Valeu o gol de Zian Ben Narek aos 41 minutos da partida. É um encontro e possível festa azul e branca depois, que vamos continuar a acompanhar com uma longa emissão especial aqui na Rádio Observador. Importa, por isso, saber como está também o ambiente na cidade invicta a esta hora, com o Futebol Clube do Porto muito perto do título. Vamos em direto até às imediações do Estádio do Dragão. É lá que está a repórter Maria Rego. Maria, boa noite. Como está o ambiente por aí?

Boa noite, o ambiente é de muita festa e nem a chuva parece desmobilizar os vários adeptos que se encontram aqui. E vou falar precisamente agora com um adepto, José Rego, ele que é sócio do Futebol Clube do Porto e também do Famalicão. Imagino que, tendo em conta esta dualidade, hoje é um dia de felicidade dupla.

Sim, totalmente. Felicidade dupla, sem dúvida. Apesar que há três semanas fiquei supertriste aqui no estádio do Famalicão, mas hoje ele conseguiu redimir-se.

Como é que viu esse resultado, quer do Famalicão e agora também o gol por parte do Futebol Clube do Porto?

Com imensa felicidade. São há três anos que o Porto merecia ser campeão e agora é, sem dúvida, com esta equipa fantástica e com um treinador muito bom.

E como é que é ver a partida aqui do lado de fora?

É um bocadinho triste, mas face à necessidade que havia de tantos bilhetes, acho que foi a opção que havia, ver o jogo cá fora.

E é uma opção que também foi escolhida aqui por vários adeptos.

Sim, completamente. Acho que nunca vi o Dragão assim com tanta gente cá fora.

E está a conseguir acompanhar o jogo aqui de fora pelo telemóvel ou está a basear-se ali nas mancadas que conseguimos ver?

Com o telemóvel.

E como é que viu o gol?

Fantástico, foi muito bom. Aliás, o Porto já entrou campeão, mas só falta confirmar.

E neste momento o marcador está favorável ao Futebol Clube do Porto. Como é que acha que vai terminar esta vida?

Eu creio que vai acabar com 3 x 0 pro Porto.

E marcadores?

Eu não sei quem é que está em campo, mas o Kvior, talvez, e possivelmente o Pepe, não sei se ele está a jogar.

Muito obrigada. Ficamos então com o testemunho deste sócio que tem esta dualidade, é sócio do Futebol Clube do Porto e também do Famalicão. Nadine, como te dizia, é de facto um ambiente de muita festa neste momento. Neste momento também com alguma chuva, mas digo-te que sempre que a chuva para, há uma rajada de adeptos que corre aqui para a frente do estádio para conseguir fazer então essa festa, que neste momento é pautada pelos vários cascois azuis e brancos e muita música à mistura.

A jornalista Maria Rego com o ambiente dos adeptos portistas em tempo de intervalo no Estádio do Dragão. Estes adeptos que assistem ao jogo da parte de fora do estádio, porque não conseguiram bilhete, mas ainda assim a chuva não os move desse lugar. O Futebol Clube do Porto só precisa de um ponto para se sagrar campeão.

E isso, Nadine, porque o Benfica entrou hoje mais cedo em campo para defrontar o Famalicão e deixou-se empatar, o que acabou por facilitar aqui as contas do título.

Dois a dois foi o resultado final em Famalicão. As Águias ainda estiveram em vantagem com dois gols na primeira parte, um de Schjelderup e um de Richard Rios, mas num jogo decisivo para as contas do título, o Benfica deixou-se empatar na segunda parte com o Famalicão. Logo a começar com a expulsão do capitão Otamendi para atrapalhar a formação encarnada. Mais tarde valeram os gols de Matheus de Mourinho e Omar Aboubacar pelo conjunto da casa para repor então a igualdade. No final da partida, o técnico encarnado já enviava uma mensagem ao Futebol Clube do Porto, José Mourinho, que admitia ainda o objetivo de segurar o segundo posto da tabela.

Já que estamos quase a chegar ao final do campeonato, faltam duas jornadas, dizer que este jogo diz muita coisa daquilo que foi este campeonato. Eu quero dar os parabéns ao Porto por ser um justo campeão. Quero dar os parabéns aos meus jogadores pela bravura até hoje, em especial hoje, e vamos com tudo aquilo que temos a fazer o milagre de ficar em segundo lugar à frente do Sporting. Vamos tentar esse milagre e acho que vamos conseguir.

Já do outro lado, o treinador Hugo Oliveira fala num Famalicão apaixonado que podia ter vencido este jogo.

Somos realmente uma equipa muito apaixonada, muito fiel a si própria, abnegada, com ideias, e que o jogo começou sem essas ideias, sem essa nossa habitual agressividade. E sim, com a agressividade forte da parte do Benfica, uma entrada muito forte da parte do Benfica que nos condicionou. Conseguiu chegar ao gol duas vezes e foi como levar um soco. Já estava feito, tínhamos que nos soltar e a partir daí tínhamos que voltar a ser nós. E levamos o jogo pra aquilo que tínhamos que levar. Eu acho que poderíamos ter ganho este jogo e era a cereja no bolo. Levamos um ponto, levamos mais uma exibição apaixonada e seguimos o nosso caminho.

Declarações de Hugo Oliveira na flash interview na Sport TV.

Já daqui a pouco vamos regressar ao desporto, à segunda parte desta emissão especial de desporto, que em princípio vai dar Futebol Clube do Porto campeão. Está a vencer o Alverca por uma bola a zero ao intervalo. Na atualidade nacional, também este sábado, Nadine, seguimos agora com António José Seguro, porque o presidente diz compreender as dificuldades dos agricultores com as consequências da guerra no Médio Oriente.

O Presidente da República, que defende até que o Estreito de Hormuz nunca devia ter fechado. De visita à Feira Agropecuária da Ovibeja, o chefe de Estado mostrou-se solidário com as dificuldades dos agricultores, numa altura em que os preços estão cada vez mais altos.O Presidente da República destacou ainda os contributos da agricultura na prevenção dos incêndios. São declarações de António José Seguro, de visita a Beja, neste registo da Agência Lusa. O chefe de Estado que está numa visita dedicada ao setor da agricultura.

E vamos também ouvir as palavras do secretário-geral do PCP, que desafiou o governo, Nadine, a retirar a proposta laboral para evitar a greve geral anunciada para 3 de junho.

O secretário-geral comunista considera que o governo precisa de coragem para ouvir os trabalhadores e retirar a proposta laboral de cima da mesa. Paulo Raimundo acredita que só assim o Executivo vai conseguir evitar a paralisação anunciada pela CGTP para o dia 3 de junho.

Eu tenho a certeza de uma coisa, que é: o governo pensava que isto ia ser uma passadeira vermelha. Ele avançava com a precariedade, avançava com os procedimentos de justa causa, avançava com a desregulação dos horários, avançava com o banco de horas, avançava com o trabalho à borla e que ia ser uma passadeira. E a greve geral de 11 de dezembro travou essa passadeira. O governo começou a tropeçar. Só que o tropeço do governo não chega. O que chega é retirar o pacote laboral. Eu acho que todos os trabalhadores estavam interessados em que o governo tivesse a coragem de retirar o pacote laboral, não estar em greve no dia 3 de junho. Ninguém tem interesse em fazer greve, a não ser para derrotar o pacote laboral.

Declarações de Paulo Raimundo, de visita esta feira agropecuária em Beja, neste registo da Agência Lusa, o líder do PCP, que defende o aumento das pensões para combater o aumento de custo de vida.

Tempo ainda para falar da atualidade internacional. Dois altos dirigentes do Partido Republicano emitiram um comunicado conjunto para criticar Donald Trump pela retirada das tropas norte-americanas da Alemanha.

Nessa nota a que os mídia norte-americanos tiveram acesso, esses dois altos dirigentes republicanos mostram-se preocupados com a decisão de retirar cerca de 5 mil soldados norte-americanos da Alemanha. Trata-se de uma declaração com peso, uma vez que os dois republicanos são os presidentes dos comitês parlamentares e supervisionam as Forças Armadas e o Departamento de Defesa no Senado e na Câmara dos Representantes. Esta decisão de Trump surge depois do chanceler alemão ter dito que os Estados Unidos estavam a ser humilhados pelos negociadores iranianos.

E o Comitê Nobel exige, Nadine, a libertação imediata da ativista iraniana nomeada Nobel da Paz em 2023.

Exigem que libertem Narges Mohammadi para que possa receber tratamento médico. A ativista do Irão recebeu o Nobel da Paz quando se encontrava presa no Irão pela luta pelos direitos das mulheres iranianas e pelo fim da pena de morte no país. Esta sexta-feira, Mohammadi foi transferida de urgência para um hospital iraniano depois do estado de saúde ter-se agravado.

Tempo ainda nesta edição, Nadine Soares, para atualizar informação de âmbito local.

Em Rio Maior, sete pessoas ficaram feridas numa colisão no IC2, junto ao nó da Ceira Sul, incluindo uma criança de dois anos. O alerta foi dado pouco depois das 17h. No teatro de operações, tiveram 30 operacionais, entre bombeiros e NMGN, apoiados por 14 viaturas. O município de Aveiro entregou 12 novas habitações sociais para famílias da região. Este investimento destina-se a proporcionar melhores condições de vida e maior estabilidade, é o que se pode ler na nota da autarquia e segundo a Câmara Municipal, esta iniciativa reforça o compromisso local com as políticas públicas de habitação e inclusão social. A extensão do Metro do Porto à Trofa poderá custar 105 milhões de euros, é o que consta do estudo do impacto ambiental da Agência Portuguesa do Ambiente. Apesar dos valores agora divulgados, o custo total do projeto deverá ser superior, uma vez que não estão incluídas despesas como material circulante ou sistemas de apoio à exploração. A nova ligação prevê um total de nove estações. Em Leiria, a única prisão do país só para jovens tem agora um projeto para ajudar os reclusos a serem melhores pais. A iniciativa tem como objetivo reduzir o impacto da reclusão dos pais na vida das crianças e reforçar, por isso, os laços familiares. Visitas que são feitas numa sala própria, pensada para receber crianças. Sesimbra prepara-se para transformar o Porto com foco no turismo marítimo. O plano de ampliação e reorganização deverá estar concluído em 2027. O foco na atividade turística tem como objetivo impulsionar a economia local e reflete uma estratégia para criar novos empregos na vila piscatória. A fechar em Sintra, o estacionamento vai ser pago junto às Praias Grande e das Maçãs, entre 1 de junho e 30 de setembro. A decisão avançada independentemente das petições e da moção contra apresentada pela freguesia de Colares. Em março, a Câmara Municipal de Sintra aprovou, com os votos contra do PS, esta proposta do presidente da autarquia para criar zonas com paquintos nestas praias, a Praia Grande, a das Maçãs e futuramente no Cabo da Roca.

Ficam por aqui as notícias com edição de Nadine Soares. Nadine, não sei se vais regressar ainda hoje, porque depois é provável festa do futebol do Porto de campeão. Será já edições que estão a ficar já de madrugada. Por isso, caso não nos voltemos a ver, um bom descanso e até amanhã.

Até amanhã.