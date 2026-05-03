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Ação da Nadine Soares. Nadine, muito boa noite mais uma vez. Começamos com atualidade internacional. Donald Trump considera a proposta de 14 pontos apresentada pelo Irão inaceitável.

A informação é avançada pela Al Jazeera. O presidente dos Estados Unidos falou com a Kan News, um meio de comunicação israelita, e garantiu já ter analisado a proposta, que diz não ser aceitável. Citado pelos mídia de Israel, admite os esforços do Irão em chegar a um acordo, mas diz não estar satisfeito com esta proposta oferecida.

E Nadine, esta resposta e posição dos Estados Unidos já chegou a Teerão.

Teerão confirma que já recebeu essa resposta de Washington ao plano iraniano de 14 pontos, sem adiantar grandes detalhes. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão diz que o documento está a ser analisado e uma vez concluída essa análise, garante que será apresentada novamente uma resposta. Teerão insiste apenas que vai deixar de fora, para já, as negociações sobre o programa nuclear. É um ponto que já se sabe que é uma prioridade na mesa de discussão para Donald Trump. A diplomacia iraniana, que rejeita ainda que o Irão tenha dado um prazo de 30 dias aos Estados Unidos para acabar com a ofensiva.

E a marcar a atualidade nacional, dia marcado pela morte de Cândido Mota. As cerimônias fúnebres decorrem a partir de amanhã, Nadine, em Lisboa.

A informação é avançada pela família, à Agência Lusa. O velório do radialista, que morreu aos 82 anos, realiza-se amanhã. A cremação está marcada para terça-feira em Lisboa. O cortejo fúnebre segue para o Cemitério do Alto de São João. O antigo locutor de rádio morreu durante a madrugada no Hospital Santa Maria, onde estava internado.

E seguimos pela atualidade nacional, agora com o Partido Socialista, que volta a defender a descida do IVA dos combustíveis e chama ao Parlamento, Nadine, os representantes das petrolíferas.

Pedidos feitos na véspera de um novo aumento dos preços da gasolina e gasóleo. Em declarações aos jornalistas no Porto, o vice-presidente da bancada socialista, João Torres, insiste na redução de 23% para 13% do IVA dos combustíveis.

No primeiro trimestre deste ano, os portugueses pagaram mais 36 milhões de euros de imposto sobre os produtos petrolíferos e esse aumento corresponde ao dobro do aumento médio da receita fiscal. A descida do IVA dos combustíveis para a taxa intermédia, quer o IVA zero para um cabaz de produtos alimentares, são medidas que já provaram no passado. Nós já temos procurado manter um diálogo, mas vamos chamar à Assembleia da República as associações que representam os retalhistas de combustível e as empresas petrolíferas para que também em sede parlamentar, possam partilhar aquela que é a sua visão e as suas preocupações sobre o momento que estamos a atravessar.

João Torres aos jornalistas. A partir de amanhã, o gasóleo simples aumenta 10 cêntimos por litro. A gasolina 95 fica 6,5 cêntimos mais cara.

E Nadine, dois jovens foram detidos e entretanto libertados na sequência do atropelamento de ontem, durante os festejos do Porto em São João da Madeira.

E vão estar presentes o juiz amanhã, o que escreve o Jornal de Notícias. Estão indiciados por condução perigosa, da colisão entre duas viaturas que acabou por projetar um desses carros para o passeio. Resultaram 10 feridos, entre os quais duas crianças e um adolescente. A PSP está a investigar as circunstâncias em que aconteceu este acidente.

E no desporto, neste domingo, basquetebol, o Sporting venceu o Benfica e conquistou a Taça Hugo dos Santos.

Com o resultado final de 79 a 77, um encontro jogado no Pavilhão Multiusos de Gondomar. Depois de conquistarem a prova rainha da modalidade frente ao Porto, os Leões conseguiram agora mais um troféu esta época. No final da partida, o treinador adjunto do Sporting, Sérgio Ramos, fala num jogo difícil, mas considera que a equipa verde e branca ganhou nos detalhes.

Estes jogos ganham-se em detalhes. Foi um jogo muito intenso, talvez também muito difícil de arbitrar, algumas questões difíceis ao longo de todo o jogo. E depois foi a questão de detalhes. Acho que a equipa teve muito coração, conseguiu nos momentos difíceis não se desorientar, conseguiu voltar ao jogo e acho que na parte final fomos mais equilibrados, procurámos as melhores soluções e atacáramos por ganhar com alguma justiça.

Do outro lado, o treinador dos encarnados, Norberto Alves, admite que faltou eficácia. Lamenta a derrota por apenas dois pontos.

Faltou marcar mais três pontos. Ganharam por dois. Hoje estivemos muito pouco eficazes. No lançamento exterior, muito pouco eficazes. Tivemos muitos lançamentos abertos que não concretizámos e nós queremos é ter os lançamentos abertos para os concretizar. Lance livre a mesma coisa. E teve muito a ver com essa questão da eficácia e um ou outro turnover que cometemos em momentos que estávamos bem, que não foram provocados pela qualidade deles defensiva, mas teve mais a ver com o nosso demérito na maneira como iniciámos o ataque.

Declarações de Norberto Alves aos microfones da RTP. Resultado final: o Sporting venceu a Taça Hugo dos Santos frente ao Benfica por 79 a 77.

E no futebol, na antevisão da 32ª jornada, Rui Borges quer estabilizar o Sporting, mas do outro lado, o Vitória Sport Clube garante que vai jogar, Nadine, de igual para igual.

Na conferência de imprensa de antevisão, Rui Borges começou por dar os parabéns aos Dragões pela conquista do campeonato nacional. Depois, admitiu que as últimas semanas não apagam uma época com mérito para os jogadores leoninos. Quer, por isso, uma equipa estável.

Há um peso naquilo que é mental em todos, naquilo que era a exigência, naquilo que era onde nós estávamos inseridos e de repente saímos dessesDesejos e desses objetivos. É natural que tenha mexido de alguma forma conosco e nós temos que saber dar a volta a isso. Por isso que eu digo que as últimas semanas não identificam aquilo que foi a época toda deste grupo e da excelente época que estão a fazer e que estavam a fazer, não apaga nada daquilo que eles fizeram, nada mesmo. Um orgulho enorme daquilo que eles têm conseguido. Agora há que estabilizar e voltar àquilo que é o nosso real valor naquilo que é os nossos jogos.

Do outro lado, Gil Ameiras, treinador do Vitória, diz que a equipa quer jogar olhos nos olhos com o Sporting.

Nós jogamos sempre de igual para igual com qualquer que seja o adversário. Obviamente que, por vezes, há circunstâncias no jogo que vão alterando e o jogo vai-se alterando, uma equipa com mais crescendo, outra tem que defender mais um bocadinho, mas o ponto de partida será sempre disputar o jogo para vencer nesta casa. E é dessa forma que vamos entrar, como entramos até agora em qualquer jogo, também sempre para ganhar. Obviamente que estamos num momento em crescendo e isso dá-nos mais confiança para disputar os três pontos.

O Vitória Sport Clube joga-se amanhã em Alvelade, com o apito inicial marcado para às 20h15.

Sete minutos para as nove em ponto. Tempo agora, Nadine, de atualizar a informação de âmbito local.

No Seixal, já foi identificado o condutor que abalroou um carro-patrulha da PSP, que acabou por se despistar. O suspeito foi denunciado pelo proprietário do veículo, que tinha sido emprestado. A viatura foi também localizada e apreendida, vai ser alvo de perícias. De acordo com a PSP, o condutor foi mandado parar por ter cometido uma infração rodoviária, mas não obedeceu a esta ordem. Os agentes tentaram ultrapassá-lo para o obrigar a parar e terá sido nesse momento que o suspeito abalroou a viatura da polícia. Os dois agentes sofreram ferimentos ligeiros, foram transportados para o Hospital Garcia de Horta, em Almada. Em Rio Maior, morreu o bebê de dois anos que ficou ontem gravemente ferido, na sequência de um acidente no IC2, junto ao nó da Seiceira do Sul. Teria falecido durante o transporte até ao hospital. Deste acidente resultaram ainda seis feridos ligeiros. Mais de metade das escolas em Lisboa não têm financiamento para obras. A notícia é do Jornal de Notícias. O relatório da Meta Prof aponta problemas graves em três dezenas de escolas da cidade, incluindo infiltrações, problemas elétricos e presença de amianto. A Câmara de Lisboa reconhece a necessidade de obras na maioria dos edifícios, mas garante que não há risco de segurança. O plano do Metrobús de Leiria chega este mês ao Ministério das Infraestruturas. O projeto prevê cinco linhas de transporte em autocarro elétrico entre Porto de Mós, Ourém, Batalha e ainda Marinha Grande, Leiria e Pombal. São ligações que vão ser feitas maioritariamente em canal próprio. O investimento é de 12 milhões de euros. Os Bombeiros Voluntários de Ovar promovem esta semana uma conferência sobre a economia social nas associações humanitárias. O evento integra as comemorações dos 130 anos da Associação Humanitária dos Bombeiros de Ovar. Pretende ser um momento de reflexão sobre o presente e o futuro do setor. A conferência acontece na próxima semana, pelas 17h, no auditório principal. A fechar este espaço de informação local, um grupo de dança de Póvoa de Varzim venceu um programa televisivo de talentos em Espanha. A AM Dance Studio conquistou a maioria dos votos do público, arrecadou 25 mil euros ao vencer o Got Talent espanhol. O grupo destacou-se ao receber o passe dourado mais rápido da história deste formato, durante a fase de audições.

Muito bem, Nadine. É caso para dizer, Nadine Soares está de regresso às 21h30 com mais notícias e informação local está de regresso na edição das 23h. Noite informativa por aqui na Rádio Observadora. É contigo, Nadine. Até já.

Até já.