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Edição das 10, Rui Casanova. A começar com o debate entre AD e PAN. Nuno Melo acusa o PAN de contribuir para o aumento de imigração descontrolada. Inês Sousa Real diz que PS e PSD são exatamente iguais.

São alguns dos destaques deste frente a frente, transmitido esta noite pela SIC Notícias. Uma vez mais, Nuno Melo substituiu Luís Montenegro e acusou a líder do PAN de contribuir para aquilo que descreve como aumento descontrolado na imigração.

Nós queremos ser rigorosos na entrada para sermos humanistas na integração. O que a senhora deputada tem para lhes dar, infelizmente, são ilusões, a rua, o sofrimento, a exploração. E isso, devo dizer, insisto, não é humanismo, é uma profunda crueldade.

Já Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, cola o PSD ao PS e explica por quê.

É importante deixarmos claro que sucessivos governos, e aqui PS e PSD, são iguais, porque, na verdade, têm prometido muito durante a campanha eleitoral e executam pouco quando estão no governo. E os portugueses estão cansados das promessas dos grandes partidos ou das grandes coligações.

Inês Sousa Real falou também no tema das touradas e da caça para acusar o governo de apoiar quem dispara em tudo o que mexe. Foi esta a expressão utilizada pela porta-voz do PAN. Já Nuno Melo acusa a adversária de ter um discurso miss mundo no que diz respeito à defesa. Entretanto, a esta hora começa o debate entre Rui Rocha e Rui Tavares na CNN Portugal. Vamos dar conta dos destaques desse frente a frente mais à frente aqui na Rádio Observador.

Ainda na política, o primeiro-ministro deixa uma garantia aos contribuintes: ausência ou redução de reembolso do IRS é por uma boa razão.

Muitos contribuintes têm ficado surpreendidos com o facto do valor do reembolso este ano ficar abaixo daquilo do que acontecia em anos anteriores. Isto deve-se à redução da retenção na fonte que aconteceu em setembro e outubro do ano passado. Ora, Luís Montenegro vem agora dar novas explicações sobre este tema para defender a medida adotada pelo governo.

Eu sei e compreendo. Há portuguesas e portugueses que têm hoje uma realidade que não é a melhor. É verdade. O reembolso não é exatamente o mesmo que era antes, em situações semelhantes. Mas é preciso que nós digamos com seriedade que é por uma boa razão.

Uma boa razão, e Luís Montenegro justifica por quê.

As pessoas têm o direito a ter o rendimento que é delas e o dinheiro que é delas. E, portanto, a política deste governo é esta: nós tentaremos que as retenções do imposto sobre o rendimento do trabalho sejam o mais próximas possível daquele que é o imposto que, naturalmente, é expectável venha a ser cobrado.

Declarações de Luís Montenegro esta tarde no encerramento do encontro dos cabeças de lista da AD em Anadia. O primeiro-ministro, presidente do PSD, rejeita ainda as acusações de truque por parte do PS e volta a desafiar Pedro Nuno Santos a esclarecer se defende ou não uma descida do IRS e das taxas de retenção.

Quanto a André Ventura, volta a pedir esclarecimentos a Luís Montenegro sobre o caso da Spin 活 .

O presidente do Chega repete as acusações de fuga ao escrutínio, sugere que Luís Montenegro venha a público falar antes dos debates televisivos com o Chega e com o PS. E nestas críticas até cita Passos Coelho.

Todos os dias vai ser uma nova informação ou sobre a empresa do primeiro-ministro, ou sobre o enriquecimento do primeiro-ministro, ou sobre o não esclarecimento do primeiro-ministro. E era importante que isto acontecesse antes de dois debates essenciais que vamos ter, quer comigo, quer com o Partido Socialista, portanto, os três maiores partidos do Parlamento, quer da campanha formal que começará no dia 4 de maio, em que corremos o risco sério de, por falta de integridade do primeiro-ministro, como dizia, aliás, o Pedro Passos Coelho, por indecência e má figura do primeiro-ministro, não conseguirmos andar para frente neste tema.

O presidente do Chega afirma ainda que Luís Montenegro deixa as pessoas com a ideia de que os políticos são todos iguais e que andam todos a roubar. Foram estas as expressões utilizadas por André Ventura esta tarde, em declarações aos jornalistas nos Açores, durante um contacto com agricultores da região.

São agora 10h04, plano internacional e falando agora da guerra na Ucrânia, um ataque da Rússia a Sumy fez pelo menos 34 mortos e 117 feridos.

Sendo que há duas crianças entre as vítimas mortais. É o mais recente balanço divulgado pelas autoridades ucranianas. O número de vítimas tem vindo a subir ao longo das últimas horas, na sequência deste ataque, que ocorreu em pleno domingo de Ramos. Os bombardeamentos russos atingiram sobretudo edifícios residenciais em Sumy. Ao longo do dia, vários líderes europeus têm manifestado solidariedade para com a Ucrânia e voltam a condenar a contínua violação do direito internacional por parte da Rússia. Na reação a este ataque, mais um por parte da Rússia, Volodymyr Zelensky também pede uma resposta mais dura à comunidade internacional. É o que se pode ler numa publicação feita na rede social X pelo presidente ucraniano.

E agora, Rui, o Benfica, na arbitragem, também se queixa no jogo contra o Arouca e fala do benefício ao Sporting nos Açores.

É o que se pode ler num comunicado divulgado esta noite pelos encarnados, depois do empate em casa a dois gols frente ao Arouca, um resultado que faz o Benfica perder a liderança isolada do campeonato. O jogo ficou marcado por um pênalti assinalado a favor do Arouca, num lance que teve que ser revisto pelo vídeo-árbitro e que acabou por dar gol para o Arouca. O Benfica fala num pênalti inexistente e afirma que nos Açores houve um pênalti claro contra o Sporting que foi ignorado, uma referência à partida de ontem entre Santa Clara e Sporting. Neste comunicado, o clube fala ainda em episódios graves vividos nesta jornada em termos de arbitragem e exige competência e rigor nas partidas que restam até ao final do campeonato. É assim que termina este comunicado divulgado pelo Benfica no site oficial do clube.

O comentador de arbitragem da Rádio Observador, Pedro Henriques, considera que não há pênalti.

Pedro Henriques explica o lance entre Otamendi e Jason e conclui que houve erro por parte do árbitro.

Não é o Otamendi que vai lá, é o Jason que se projeta e salta, e é ele que no seu salto consegue bater com o joelho direito na cabeça do Otamendi, que são coisas diferentes. Portanto, na minha opinião, o pênalti é mal assinalado. Na minha opinião, o VAR tem razão.

Análise feita por Pedro Henriques, comentador de arbitragem da Rádio Observador, no programa Sem Falta, já disponível em podcast.

Falta reações, treinadores. A começar, Bruno Lage assume a responsabilidade pelo resultado e afirma que o campeonato vai ser até o fim.

O treinador do Benfica reconhece que a equipa podia ter segurado melhor a vantagem e evitado o gol do Arouca, que surgiu perto do final do jogo, e dá a cara por este resultado.

Estou aqui para assumir o empate e dizer que a equipa continua a depender de nós. É aquilo que eu vos tenho dito sempre até final. Tenho dito sempre que o campeonato vai ser até final. Faltam-nos cinco jogos, são cinco finais, temos que encarar isso dessa forma, como temos vindo a fazer até aqui.

Já Vasco Seabra elogia o esforço da equipa e explica a tática do Arouca para esta partida.

Viemos ao Estádio da Luz, mantemos esta qualidade na segunda parte também, principalmente. Primeira tivemos que nos refugiarmos mais e defendermos mais. Na segunda, acho que já foi um jogo muito disputado, onde nós tivemos muita capacidade para criar problemas ao Benfica.

Declarações dos dois treinadores na conferência de imprensa pós-jogo. O Benfica passa a somar 69 pontos, os mesmos do Sporting, que sobe ao primeiro lugar. O Arouca segue em 12º na tabela.

Na análise à partida, Augusto Inácio considera que o Arouca mereceu o empate.

O comentador desportivo da Rádio Observador critica também a gestão feita por Bruno Lage, principalmente no final do jogo.

Curiosamente, o Benfica sofre dois a dois e outra vez reativo, o Bruno Lage já coloca o Artur Cabral. Uma série de coisas que foram sempre reativas e não foram pró-ativas, o que quer dizer com isto que o Benfica posto sempre à mercê do resultado final e o que é certo é que o Arouca acabou por merecer esse resultado devido à sua grande personalidade no Estádio da Luz, da maneira como fez jogo.

Análise de Augusto Inácio, comentador de desporto da Rádio Observador, no programa Relatório de Jogo. Ainda nesta jornada 29, destaque para o Braga, venceu o Aflito AVS por 4-1 e continua em terceiro lugar. E a esta hora, com 78 minutos de jogo, o Moreirense vai perdendo em casa frente ao Rio Ave por um bola a zero.

Agora 10:08. Rui Casa Nova, para fechar, vamos então atualizar a informação de âmbito local.

Um homem de 39 anos morreu esta madrugada no Conselho do Seixal. Foi agredido com um martelo na cabeça na via pública. De acordo com a PSP, o suspeito fugiu, mas foi entretanto apanhado pelas autoridades. A Polícia Judiciária está a investigar este homicídio. Um homem de 50 anos foi preso preventivamente por suspeita de violência doméstica contra a mulher na Marinha Grande, Distrito de Leiria. De acordo com a PSP, foram os filhos do casal a dar o alerta. A polícia foi acionada e deteve o suspeito. A estação de metro de Odivelas reabriu esta manhã depois de ter estado encerrada durante várias horas por causa de uma inundação. Aconteceu ontem ao final da tarde, a forte chuva, que caiu sobretudo na Grande Lisboa, mas também de forma geral em todo o país, levou grandes quantidades de água a entrarem na estação de Odivelas. O metro de Lisboa informa que a circulação na linha amarela foi entretanto retomada e que a entrada para a estação deve ser feita pelo átrio superior. O presidente do Chega apela à mobilização do eleitorado de Santarém, diz que nas últimas legislativas o partido alcançou na região resultado surpreendente, com a eleição de três deputados. André Ventura quer repetir ou ir mais longe. O cabeça de lista é o atual deputado Pedro Correia. No Porto, a presidente do Conselho de Administração da Casa da Música espera aumentar o financiamento da instituição, quer do lado público, quer do lado dos privados, algo que Isabel Furtado considera fundamental para o crescimento da Casa da Música. Declarações em entrevista à Agência Lusa no contexto dos 20 anos da Casa da Música no Porto. Falamos agora da Páscoa, o Pão de Ló de Ovar está mais caro este ano. A Associação de Produtores revela que este aumento pode rondar os €2 ou €3 por quilo. Na origem deste aumento está a subida generalizada do preço dos ovos que se têm registado nas últimas semanas. Terminamos no Distrito de Viseu, a festa de São João, em São João da Pescura regressa de 22 a 24 de junho à Praça do Marquês. O cartaz já foi divulgado pela autarquia. Em destaque estão as tradicionais marchas populares.

Notícias das 10:00, edição de Rui Casa Nova. A informação de regresso na noite de domingo às 10:30. Então até já.

Até já.

Até já.