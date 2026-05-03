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Da Nadine Soares. Boa noite, mais uma vez, Nadine. Começamos com o presidente da República, promulgou o decreto que altera a lei da nacionalidade, mas admite que desejava um maior consenso.

Falamos do decreto que foi aprovado pelo PSD, CHEGA, Iniciativa Liberal e CDS. Numa nota no site da presidência, António José Seguro dá conta de que promulgou o decreto que altera a lei da nacionalidade, mas diz que esperava um maior consenso e sem marcas ideológicas do momento, são as palavras usadas pelo chefe de Estado. Para esta tomada decisão contribuiu, por exemplo, a leitura de que os critérios mais exigentes e o aumento dos prazos para a aquisição de nacionalidade não impedem a proteção humanitária e a integração das crianças e dos menores nascidos em Portugal. É o que se pode ler nesta nota publicada no site da presidência. António José Seguro defende ainda que é preciso garantir que os processos pendentes não são afetados pela revisão, o que seria, no seu entender, uma quebra de confiança do Estado. A revisão da lei da nacionalidade, hoje promulgada, aumenta os prazos para os estrangeiros que residem legalmente em Portugal adquirirem a nacionalidade portuguesa e restringe a atribuição a quem nasce em Portugal.

E as cerimônias fúnebres de Cândido Mota decorrem, Nadine, a partir de amanhã, em Lisboa.

É uma informação avançada pela família à Agência Lusa. O velório do radialista, que morreu aos 82 anos, realiza-se amanhã. A cremação está marcada para terça-feira, em Lisboa. O cortejo fúnebre segue para o Cemitério do Alto do São João. O antigo locutor de rádio morreu durante a madrugada no Hospital Santa Maria, onde estava internado.

E também a marcar este domingo, na atualidade nacional, o Partido Socialista, que volta a defender a descida do IVA dos combustíveis e chama, Nadine, ao Parlamento os representantes das petrolíferas.

São pedidos feitos na véspera de um novo aumento dos preços da gasolina e gasóleo. João Torres, o vice-presidente da bancada socialista, insiste nessa redução de 23% para 13% do IVA dos combustíveis.

No primeiro trimestre deste ano, os portugueses pagaram mais €36 milhões de imposto sobre os produtos petrolíferos e que esse aumento corresponde ao dobro do aumento médio da receita fiscal. A descida do IVA dos combustíveis para a taxa intermédia, e o IVA zero para um cabaz de produtos alimentares, são medidas que já aprovaram no passado. Nós já temos procurado manter um diálogo, mas vamos chamar à Assembleia da República as associações que representam os retalhistas de combustível e as empresas petrolíferas para que também, em sede parlamentar, possam partilhar aquela que é a sua visão e as suas preocupações sobre o momento que estamos a atravessar.

Declarações de João Torres aos jornalistas na cidade do Porto. A partir de amanhã, o gasóleo simples aumenta em média €0,10 por litro. A gasolina 95 fica €0,065 mais caro.

E ainda pela atualidade nacional, os jovens detidos pela PSP após o atropelamento durante os festejos do Futebol Clube do Porto em São João da Madeira têm de estar presentes amanhã, Nadine, no tribunal.

Os dois suspeitos, ambos de 18 anos, chegaram a ser detidos pelas autoridades, mas acabaram por sair em liberdade. De acordo com o Jornal de Notícias, foram indiciados por condução perigosa, tendo de se apresentar amanhã em tribunal. Em causa está a colisão de duas viaturas. Um dos carros acabou por ser projetado para o passeio, tendo atropelado um grupo de adeptos que festejava o título do Futebol Clube do Porto em São João da Madeira. Dez pessoas ficaram feridas, incluindo duas crianças e um adolescente.

E na atualidade internacional, Donald Trump considera a proposta de 14 pontos apresentada pelo Irão inaceitável.

É uma informação que está a ser avançada pelos media israelitas. O presidente dos Estados Unidos falou com a Kan News, um meio de comunicação de Israel. Garantiu já ter analisado a proposta, que diz não ser aceitável. Citado pelos mesmos mídia, admite os esforços do Irão em chegar a um acordo, mas diz não estar satisfeito com a proposta que foi oferecida.

Uma proposta e uma posição dos Estados Unidos que já chegou a Teerão. A delegação iraniana diz, Nadine, estar a analisar esta mesma proposta.

Teerão confirma que já recebeu essa resposta de Washington ao plano iraniano de 14 pontos. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão diz que o documento está a ser analisado e uma vez concluída a análise, garante que será apresentada novamente uma resposta. Teerão insiste que vai deixar de fora, para já, as negociações sobre o programa nuclear e é um ponto que já se sabe que é uma prioridade na mesa da discussão para Donald Trump. A diplomacia iraniana rejeita ainda que o Irão tenha dado um prazo de 30 dias aos Estados Unidos para acabar com esta ofensiva.

E retornamos à atualidade nacional, desta feita para falar de desporto. No basquetebol, o Sporting venceu o Benfica e conquista assim a Taça Hugo dos Santos.

Resultado final de 79 a 77, um encontro jogado no Pavilhão Multiusos de Gondomar. Depois de conquistarem a prova rainha da modalidade frente ao Porto, os Leões conseguiram agora mais um troféu esta época. No final da partida, o treinador adjunto do Sporting, Sérgio Ramos, fala num jogo difícil. Considera que a equipa, ainda assim, conseguiu vencer nos detalhes.

Estes jogos ganham-se em detalhes. Foi um jogo muito intenso, talvez também muito difícil de arbitrar, algumas questões difíceis ao longo de todo o jogo. E depois foi a questão de detalhes. Acho que a equipa teve muito coração, conseguiu, nos momentos difíceis, não se desorientar, conseguiu voltar ao jogo e acho que na parte final fomos mais equilibrados, procurámos as melhores soluções e tentáramos por ganhar com alguma justiça.

No outro lado, o treinador dos encarnados, Norberto Alves, admite que faltou eficácia. Lamenta uma derrota por dois pontos.

Faltou marcar mais três pontos. Ganharam por dois. Hoje estivemos muito pouco eficazes. No lançamento exterior, muito pouco eficazes. Tivemos muitos lançamentos abertos que não concretizámos e nós queremos é ter os lançamentos abertos para os concretizar. Lance livre a mesma coisa. E teve muito a ver com essa questão da eficácia

E um ou outro turnover que cometemos em momentos que estávamos bem, não foram provocados pela qualidade defensiva deles, mas teve mais a ver com o nosso demérito na maneira como iniciamos o ataque.

Declarações de Norberto Alves aos microfones da RTP. Resultado final, o Sporting vence a Taça Hugo dos Santos frente ao Benfica por 79 a 77.

E no futebol, e também com referência ao Sporting, Rui Borges quer estabilizar a equipa, mas o adversário Vitória Sport Clube garante, Nadine, que vai jogar de igual para igual.

Em conferência de imprensa de antevisão, Rui Borges começou por dar os parabéns aos Dragões pela conquista do campeonato nacional. O treinador do Sporting diz ainda que as últimas semanas não apagam uma época com mérito para os jogadores leoninos, que é, por isso, uma equipa mais estável.

Há um peso naquilo que é mental em todos, naquilo que era a exigência, naquilo que era onde nós estávamos inseridos e de repente saímos desses desejos e desses objetivos. E é natural que tenha mexido de alguma forma conosco e nós temos que saber dar a volta a isso. Por isso que eu digo que as últimas semanas não identificam aquilo que foi a época toda deste grupo e da excelente época que estão a fazer e que estavam a fazer. Não apaga nada daquilo que eles fizeram, nada mesmo. Um orgulho enorme daquilo que eles têm conseguido. Agora há que estabilizar e voltar àquilo que é o nosso real valor naquilo que é os nossos jogos.

Do outro lado, Gil Lameiras, treinador do Vitória de Guimarães, diz que a equipa quer jogar olhos nos olhos com o Sporting.

Nós jogamos sempre de igual para igual com qualquer que seja o adversário. Obviamente que, por vezes, há circunstâncias no jogo que vão alterando e o jogo vai-se alterando, uma equipa com mais crescendo, outra tem que defender mais um bocadinho, mas o ponto de partida será sempre disputar o jogo para vencer nesta casa. E é dessa forma que vamos entrar, como entramos até agora em qualquer jogo, também sempre para ganhar. Obviamente que estamos num momento em crescendo e isso dá-nos mais confiança para disputar os três pontos.

Sporting x Vitória joga-se amanhã em Alvalade, com o chute inicial marcado para as 20h15.

E com emissão especial e relato em direto aqui na Rádio Observador. É a 32ª jornada, o compromisso do Sporting frente ao Vitória. Uma jornada que consagrou o Porto como campeão nacional. Uma noite de festa, emissão especial, de resto, que tem muitos momentos disponíveis em observador.pt e também nas plataformas podcast. Foi conduzida ao longo da noite de ontem. A Nadine está de regresso às 22h30, com a informação atualizada em formato síntese. Contamos contigo, Nadine. Até já.

Até já.