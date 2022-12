Tragédia no Meco. Supremo Tribunal de Justiça aceita recurso. Advogado das famílias fala em "pequena vitória"

Tribunal vai avaliar se cabia a João Miguel Gouveia o "dever de defender a vida e a integridade física dos colegas". Ainda, no Mundial do Qatar, Japão passa aos oitavos de final em 1º lugar do grupo.