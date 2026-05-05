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Quatro horas. Boa noite, sou o Martim Madeira, são 4 da manhã, está na hora de atualizar toda a informação na Rádio Observador. Começamos com o conflito no Médio Oriente e com uma notícia de última hora. O Irão acusa os Estados Unidos de terem matado cinco civis numa operação de escolta que correu mal. É uma informação dada pela Al Jazeera. Durante a madrugada, o CENTCOM, o Centro de Comandos Operacionais do Exército norte-americano, avançou que helicópteros Seahawk e Apache destruíram embarcações militares iranianas que ameaçavam um navio comercial que estava em escolta. Agora, a agência de notícias iraniana Tasnim noticia, com recurso a fontes oficiais do exército iraniano, que as seis embarcações não são da Guarda Revolucionária Iraniana, mas sim embarcações de transporte de mercadorias e civis que se deslocavam até à costa iraniana. Estas embarcações acabaram por ser atingidas e o Irão diz que dentro dela apenas estavam civis e cinco pessoas morreram. O militar diz também à Tasnim que isto reflete um comportamento precipitado e desajeitado dos Estados Unidos, que decorre do medo excessivo e do pesadelo das Forças Armadas norte-americanas sobre as operações de lanchas rápidas da Guarda Revolucionária Iraniana. A outra notícia de última hora da Al Jazeera, fontes oficiais do exército iraniano negam que o Irão lançou um ataque contra os Emirados Árabes Unidos. Essas fontes garantem que o Irão não tinha qualquer intenção de atacar o país vizinho. Os Emirados Árabes Unidos informaram na segunda-feira que interceptaram 19 mísseis balísticos iranianos. De acordo com a CNN Internacional, pelo menos três pessoas ficaram feridas e alguns drones iranianos atingiram empresas petrolíferas. A Adalah, uma organização de defesa dos direitos humanos israelita, afirma que dois ativistas da Flotilha Global Sumud, detidos por Israel, estão a ser alvo de abusos psicológicos e maus-tratos. Segundo a organização que visitou os dois detidos, os ativistas estão a ser sujeitos a interrogatórios que duram até oito horas, ameaças de morte ou então ameaças de até 100 anos de prisão. São ainda mantidos em celas com iluminação intensa e deslocados constantemente com os olhos vendados, inclusive durante as visitas médicas. A organização da Global Sumud já tinha afirmado que o ativista brasileiro Thiago Ávila tinha relatado ter sido torturado e espancado quando foi detido pelas forças israelitas. Passamos à política nacional. O Chega ignora a posição do PSD e conta com o partido do governo para aprovar uma revisão constitucional. Apesar do PSD ter dito que só fala no tema lá para 2027, André Ventura considera que é uma prioridade para o país e quer entregar um projeto de reforma na próxima quinta-feira no Parlamento e desafia também a restante direita a acompanhar o Chega. Vamos então escutar essa declaração de André Ventura.

Eu acho que face à importância do tema e face à importância destes assuntos, a reforma da justiça, a reforma do setor econômico nacional, a reforma da nossa identidade ideológica e da carga ideológica que a Constituição ainda tem, eu acho que não há nenhum partido não socialista que possa ficar fora deste desafio.

Declarações de André Ventura aos jornalistas durante a tarde de segunda-feira. Já voltamos ao líder do Chega para falar sobre outro tema, porque primeiro vamos à Iniciativa Liberal, que também decidiu que vai apresentar uma proposta da revisão constitucional. Estabelece um prazo de 30 dias para fazê-lo. A IL quer elevar a propriedade privada a direito fundamental e rever toda a constituição econômica. Em comunicado, os liberais tomaram esta decisão na sequência do anúncio feito pelo Chega. Também consideram que é uma das medidas fundamentais de que o país precisa neste momento e querem também fazer uma reflexão sobre os direitos individuais face às tecnologias emergentes de inteligência artificial. Voltamos a falar do Chega. André Ventura mostra-se satisfeito com a promulgação do Presidente da República quanto à lei da nacionalidade. Ainda que António José Seguro tenha lamentado a ausência de um consenso mais alargado e menos ideológico quanto ao diploma, o líder do Chega diz que foi o consenso possível.

Teve que se fazer um consenso o possível entre três partidos que veem isto com esta diferença. Não é nem o presidente da República, nem o primeiro-ministro, nem os líderes dos partidos que escolhem a composição que o Parlamento tem, são os portugueses. Portanto, compreendo o que diz o presidente da República, mas esta lei da nacionalidade tem a marca das três grandes forças que atualmente coexistem no Parlamento.

André Ventura, em declarações na sede do Chega. Também o governo saúda esta promulgação da lei da nacionalidade, mesmo sem o consenso do PS, é o que adianta o ministro da Presidência, Leitão Amar.

Faltou o PS por razões que só o PS conhece. Teve todas as oportunidades. Na primeira e na segunda vez. E foi feito um grande esforço para envolver e para criar condições para a participação do Partido Socialista, mas o Partido Socialista quer-se continuar a colocar de fora, num consenso que é nacional, num consenso dos órgãos de soberania, da grande maioria do Parlamento. O PS quis ficar de fora e quis insistir, e aí está. É uma lei que remove um enviesamento ideológico que foi introduzido na Lei da Nacionalidade entre 2018 e 2024.

No entender do ministro da Presidência, o atual diploma regula melhor as entradas em Portugal, mas mantém-se com uma base humanista.

Como assinalou bem o senhor presidente da República, e nós partilhamos, por um lado, é uma lei exigente, é mais exigente na ligação efetiva, nos prazos para obtenção da nacionalidade, por outro, e como disse o senhor presidente da República, concordamos, garante a proteção humanitária, garante a integração de crianças e menores. Ou seja, está totalmente alinhada esta lei com a política de imigração e cidadania que este governo tem defendido. Mais regulação, mais controle

As declarações do ministro Leitão Amaro em reação à promulgação da Lei da Nacionalidade por parte do Presidente da República. O ministro da Economia garante que os mais de 21 milhões de euros que o governo quer alocar ao PTRR não estão a ser retirados do orçamento de Estado. Segundo Manuel Castro Almeida, é mesmo dinheiro novo. O ministro começa por explicar que um terço da dotação do PTRR é privado, acrescenta que 96% das medidas que saem deste plano ainda não estavam orçamentadas.

Estas medidas não estavam dotadas em nenhum orçamento. Só 4% do PTRR é que tinha já uma dotação definida, que eram dotações que estavam atribuídas ao PRR, ao Portugal 2030 e ao PEPAC, pra agricultura. Noventa e seis por cento das dotações do PTRR, ou seja, cerca de mais de 21 mil milhões de euros, é dinheiro novo, não estava em lado nenhum.

Castro Almeida pede aos privados para que contribuam para o interesse público com a construção de barragens e investimento nas redes elétricas e de água. Já sobre a obrigatoriedade das casas terem seguro contra catástrofes, o ministro diz que o governo vai dar apoio só a quem não tiver dinheiro para pagar. A EDP está a ser investigada pela Autoridade Espanhola da Concorrência por causa do apagão do ano passado. A energética nega qualquer relação com o incidente. É uma das empresas visadas num dos oito novos inquéritos abertos pela autoridade espanhola, é o que adianta a agência EFE. Uma fonte oficial da EDP confirmou à Lusa que a Elétrica Nacional recebeu a notificação de Espanha relativa à abertura de um processo sancionatório à central térmica de Soto de Ribera, localizada nas Astúrias. No entanto, nega que essa infraestrutura tenha algo a ver com o apagão. A CNMC iniciou estas oito investigações contra as empresas como EDP ou a Iberdrola. Antes disso, também estavam a ser investigadas empresas como a Repsol, a Total Energies ou mesmo a Endesa. Passamos ao desporto. O Sporting venceu por 5x1. Vitória Sport Clube. A equipa leonina chegou ao intervalo a vencer já por 3x0, com os gols do Gonçalo Inácio, Daniel Bragança e Maxi Araujo. Luís Suárez e Luís Guilherme garantiram os dois gols da segunda metade da partida. O gol do Vitória Sport Clube foi um gol de Zeno Debast. Na reação à partida, o treinador leonino Rui Borges considera que neste jogo a equipa aumentou a eficácia.

Hoje foi um jogo realmente diferente. Também na fase inicial, nas duas oportunidades, fizemos logo dois gols. Acabamos por ser bastante eficazes, o que não fomos se calhar nos outros jogos, e acabou por nos dar alguma confiança para o decorrer do jogo. Fomos crescendo, fomos melhorando, fomos criando várias oportunidades de gol até, e fomos fazendo. Acho que acaba por ser justa a vitória, numa boa exibição, a equipa um bocadinho mais confiante, notório, mais atitude competitiva também.

Rui Borges pelo microfone da Sport TV. O Sporting iguala assim o Benfica na tabela classificativa, tem os mesmos pontos. No entanto, os encarnados mantêm-se no segundo lugar por uma vantagem de confronto direto. Ainda no desporto, está marcada para as 17h15 a final da Taça de Portugal, que vai opor o Sporting e o Torreense no dia 24 de maio. Um anúncio feito pela Federação Portuguesa de Futebol. A final da Taça, como é habitual, joga-se no Jamor. Pode estar à vontade na festa, aproveitar o leitão, mas lembre-se que o jogo começa às 17h15, onde o Sporting e o Torreense vão defrontar a final da Taça de Portugal no dia 24 de maio. Notícia de fecho deste jornal. A informação está de regresso às 05h. Até lá, fique com a primeira parte do Contracorrente de ontem.