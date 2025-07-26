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As notícias com Miguel Viterbo Dias.

Bom dia. Um governador mais livre politicamente. Mário Centeno não adianta se pretende investir na política, mas não fecha a porta a um regresso.

Eu hoje sou mais livre do que era ontem e continuo livre e a pensar pela minha cabeça.

Então, sobre política, o senhor diria: "Desta água não beberei" ou "o futuro a Deus pertence"?

Esse aforismo popular, "o futuro a Deus pertence", não tendo eu necessariamente raízes muito profundas religiosas, é bastante mais adequado neste momento.

O ainda governador do Banco de Portugal, na grande entrevista da RTP, em que avisa que a independência com que desempenhou o cargo não pode ser posta em causa.

A minha independência não pode ser posta em causa por ninguém. Eu sempre usei aquilo que é a massa crítica do banco para os trabalhos que foram divulgados. O banco não mudou de atitude e o banco hoje oferece um conjunto de serviços aos portugueses muito superior àquele que oferecia em 2020.

Já sobre a notícia lançada pelo Observador acerca dos riscos com a nova sede do Banco de Portugal, Mário Centeno garante ainda que deu toda a informação ao Ministério das Finanças e que o governo não fez nenhuma pergunta adicional.

Os alertas foram todos transpostos para cláusulas do contrato de promessa de compra e venda, em que se a parte dos alertas que ainda não tinha sido clarificada ou resolvida no momento da assinatura do contrato, se não forem solucionados a contento, o banco pode sair do contrato. Sendo reembolsado de todas as verbas que entregou, adicionado do custo de financiamento dessas mesmas verbas.

Isto está previsto no contrato?

Está tudo previsto no contrato.

Mário Centeno, em entrevista à RTP, reitera que o governo foi informado sobre as questões relacionadas com esta nova sede, nomeadamente, que o custo do projeto total não era o inicialmente contratado. Centeno diz ainda que não se sente desiludido por sair do Banco de Portugal. O ainda governador, que foi informado pelo governo que ia ser dispensado antes de seguir para a reunião do Banco Central Europeu. Mário Centeno foi chamado por Joaquim Miranda Sarmento ao Terreiro do Paço na terça-feira de manhã, onde o titular das finanças agradeceu o serviço prestado e informou Centeno que não ia continuar. O governador seguiu depois para a reunião do Banco Central Europeu e informou a presidente do BCE, Christine Lagarde, que não ia continuar no cargo. E depois disso, ao que apurou o Observador, também Luís Montenegro falou com Lagarde. Apesar da escolha do executivo ter recaído sobre Álvaro Santos Pereira, o antigo ministro da Economia, não foi a primeira escolha. Vítor Gaspar, antigo ministro das Finanças, foi convidado, pediu quatro horas para decidir, mas acabou por recusar o convite. Também nomes como Ricardo Reis ou Pedro Machado foram sondados. Já no que toca à divulgação do nome, Luís Montenegro comunicou ao Presidente da República, mas André Ventura e José Luís Carneiro só souberam pelo anúncio do ministro da Presidência, António Leitão Amar, nas televisões nacionais. Só em último caso é que André Ventura avança com uma candidatura à Presidência da República. Em entrevista à SIC, o presidente do CHEGA diz que ainda não tomou nenhuma decisão e que este não é um cenário desejável para o país, que o líder da oposição seja candidato a eleições presidenciais. Por isso, só admite entrar na corrida a Belém se nenhum nome corresponder aos valores do partido CHEGA.

O eleitorado deu-me um sinal claro. Eu próprio estou a fazer uma análise sobre isso e acho que o eleitorado não quer que haja confusões. Isso não é o desejável. Só serei candidato em último caso, caso sintamos mesmo que nenhum dos candidatos consegue preencher um espaço que tem que ser preenchido.

André Ventura, em entrevista à SIC, questionado sobre as autárquicas, o presidente do CHEGA diz que o partido pode ganhar em Setúbal e nalguns conselhos do sul do país. Já em Sintra, sobre o pacote de resposta à imigração, o presidente do CHEGA disse estar em contacto com o PSD para ultrapassar as dúvidas colocadas pelo Presidente da República.

Estou também a fazer os contactos com o PSD, com o grupo parlamentar do PSD, para garantirmos que mal haja uma resposta, teremos em conjunto a capacidade de rapidamente reformular o que tiver que ser reformulado. Estão ainda numa fase inicial. Eu não tive mais conversas com o primeiro-ministro sobre isso. Estamos a tentar que entre as bancadas haja uma plataforma, não para contornar nada, mas apenas para que quando chegue a decisão do Tribunal Constitucional, nós estejamos prontos para rapidamente dar resposta ao que tiver que haver resposta. O que não pode é acontecer aqui como aconteceu noutros casos e noutras leis, que entre o Tribunal Constitucional e o Palácio de Belém e o Palácio de São Bento nunca mais ficam resolvidas e nunca mais se avança.

André Ventura, aqui já numa visita em Sintra, em que acrescenta ainda que está disponível para viabilizar uma alteração à lei da greve feita à direita. Todos os distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo durante este fim de semana, devido à previsão de temperaturas elevadas. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o calor intenso deve-se à intensificação de um anticiclone sobre os Açores, que promove o transporte de uma massa de ar quente e seco de origem continental sobre toda a península Ibérica. As temperaturas máximas deverão ultrapassar os 30 graus em quase todo o território, podendo atingir os 40 em zonas do Alentejo, Vale do Tejo e também no Vale do Douro. Na região de Lisboa, a Câmara de Cascais declara situação de alerta municipal e a de Sintra encerra alguns monumentos face ao risco muito elevado de incêndios rurais. Ainda assim, a Quinta da Regaleira, o Palácio Nacional de Sintra e o Palácio Nacional de Queluz vão continuar abertos. São seis as urgências fechadas hoje, as de obstetrícia e ginecologia dos hospitais de Aveiro, Vila Franca de Xira, Setúbal e Leiria. Também a ginecologia das Caldas da Rainha e a urgência pediátrica de Vila Franca de Xira estão fechadas hoje. Quanto às urgências referenciadas, que apenas recebem casos encaminhados Quer pelo INEM, quer pelo SNS 24, estão em funcionamento as de pediatria do Hospital Fernando da Fonseca, o Amadora-Sintra, durante a noite, e do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. As autoridades de saúde pedem à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contacte sempre a linha SNS 24. Na atualidade internacional, Israel destruiu mil carregamentos de ajuda humanitária que se estragaram por ficar demasiado tempo à espera de entrar em Gaza. De acordo com Al Jazeera, a informação está a ser avançada pela emissora israelita Kan, que culpa os problemas no mecanismo de distribuição de ajuda. Uma fonte militar israelita citada na notícia reforça ainda que há milhares de pacotes de ajuda à espera ao sol e que se não forem transferidos para a Faixa de Gaza, acabarão por ser destruídos. No futebol, o Sporting conquistou o troféu Cinco Violinos, jogo de apresentação dos Leões. No Jamor, venceram o Villarreal por 1 x 0, gol marcado pelo capitão Morten Hjulmand, de grande penalidade, ainda no primeiro tempo. O dinamarquês assumiu o penalty na ausência de Viktor Gyökeres, que já está em Londres para assinar com o Arsenal. No final da partida, o número 10 dos Leões, Geny Catamo, garantiu que a equipa está pronta para o primeiro desafio oficial da temporada.

Tivemos muito tempo para preparar durante a pré-época toda. Hoje tivemos mais um teste para provar isso. A equipa está mais unida, mais em conexão naquilo que é a tática do "mister". E agora estamos preparados para aquilo que preparamos durante a pré-época, que é a final, e só estamos à espera que chegue a data.

Geny Catamo no final do triunfo frente ao Villarreal, em declarações captadas pela Sporting TV. O Sporting joga a Supertaça frente ao Benfica já na próxima quinta-feira. Jogo a realizar-se no Estádio do Algarve, em Loulé. O apito inicial desse jogo, na quinta-feira, 31 de julho, está marcado para quando faltarem 15 minutos para as 21h.