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Jornal das 7 na Rádio Observador com Carla Jorge Carvalho. Começamos com o discurso de vitória de António José Seguro. O candidato mais votado na primeira volta afirma que quer ser o presidente de todos os portugueses e convida todos os democratas a apoiarem-no no dia 8 de fevereiro.

António José Seguro não fez questão de ter o PS ao lado no discurso da vitória. Insiste que quer liderar uma candidatura livre e suprapartidária, que receba apoios de todos os quadrantes. Esses apoios já começaram a chegar. Pedro Duarte, presidente da Câmara do Porto, ex-ministro do PSD, Francisco Rodrigues dos Santos, antigo presidente do CDS e apoiante de Gouveia e Melo, e José Miguel Júdice, mandatário de Cotrim Figueiredo, todos eles já declararam publicamente o apoio a Seguro. O candidato mais votado avisa que ainda nada está ganho, traça as diferenças para André Ventura e aponta a uma concentração de votos no dia 8 de fevereiro. João Gama.

Apesar de ser o candidato mais votado, António José Seguro diz que é cedo para cantar vitória.

Primeiro, em democracia, nada está garantido, muito menos as vitórias. Temos que trabalhar muito.

O antigo secretário-geral do PS acabou a noite a ferrar a esquerda, mas avisa.

Mas quem conduz a minha campanha, como aconteceu na primeira volta e vai conduzir na segunda volta, sou eu próprio. Sou eu que defino qual é a estratégia. E reafirmo com total clareza: sou livre, vivo sem amarras.

Candidato suprapartidário, que nunca se quis contaminar pelo PS, sai da noite eleitoral como o candidato mais votado da primeira volta. Vai manter a estratégia que o trouxe até aqui e manter uma linha de não agressão com Luís Montenegro.

Em primeiro lugar, eu vou manter a minha linha e a minha coerência estratégica, que defini no dia 15 de junho, aqui nesta mesma sala, e vou manter até o final.

Presidente do PSD que deixa para os sociais-democratas a decisão de quem apoiar na segunda volta. Perante uma plateia cheia com bandeiras de Portugal no ar, Seguro insiste, ao contrário de outros, quer mesmo ser o presidente de todos os portugueses.

Para unir os portugueses. Jamais serei um presidente de uma parte dos portugueses contra a outra parte. Jamais! Aquilo que lhe posso é garantir que entre mim e André Ventura, o deputado André Ventura, há um oceano de diferenças.

Agora quer manter o rumo para dia 8 de fevereiro, altura da segunda volta.

Estou com energia e que não me falte a voz, nem que a voz me doa, estou com energia para termos uma grande vitória no dia 8 de fevereiro. Boa noite e obrigado.

O discurso de vitória de António José Seguro, resumido aqui pelo João Gama. O candidato conseguiu 31,1%, o que equivale a mais de 1.700.000 votos. Deixou André Ventura em segundo lugar, a uma distância de mais de 400 mil votos. É o melhor resultado de um candidato apoiado pelo PS desde a reeleição de Jorge Sampaio, em 2001.

André Ventura ficou em segundo, mas também canta vitória. O candidato apoiado pelo Chega apresenta-se como o único com possibilidade de liderar a direita e deixa o desafio a PSD e Iniciativa Liberal.

Afirma que começa agora uma luta entre quem está a favor e quem está contra o socialismo e espera para ver que posição vão tomar PSD e Iniciativa Liberal, sendo que aponta a vitória na segunda volta. Miguel Cordeiro.

Perante o segundo lugar na corrida presidencial, André Ventura diz que vê Portugal de olhos abertos.

O país que há 40 anos não tinha uma segunda volta nestas eleições, despertou. A direita fragmentou-se como nunca, mas os portugueses deram-nos a nós a liderança dessa direita em Portugal.

Entre gritos de vitória, André Ventura sorri por ser o líder da direita nas eleições presidenciais.

Esta foi a maior honra da minha vida, que me deram. Disputar uma segunda volta das eleições presidenciais de Portugal.

Candidato honrado, candidato motivado.

A luta que começa daqui a meia hora mobiliza-me mais do que qualquer outra luta que pudéssemos travar com qualquer outro adversário.

Ventura diz que joga contra o adversário favorito e, por isso, pede apoio a quem também não se revê em Seguro.

Nós só perderemos estas eleições por egoísmo do PSD, da Iniciativa Liberal ou de outros partidos que se dizem de direita.

André Ventura dramatiza.

Agora é que nós vamos ver a fibra de que são feitos.

Entre aplausos, sobe o tom.

Eu não quero voltar ao socialismo em Portugal. O socialismo destrói, o socialismo mata, o socialismo corrompe. Eu não quero socialismo em Portugal!

Ventura diz que vai lutar para que se repita a história.

Em 1986, um dos candidatos da esquerda venceu a batalha da esquerda, mas perdeu a primeira volta. Viria a ganhar a segunda volta das eleições. É isso que vai acontecer conosco no dia 8 de fevereiro deste ano.

O candidato centra-se agora nos novos indecisos e numa mensagem que tem repetido durante toda a campanha.

Não tenham medo da mudança. Confiem em mim, na mudança segura que pode ser feita em Portugal sem ser no António José Seguro.

Miguel Cordeiro, que esteve a acompanhar a campanha de André Ventura. O candidato conseguiu 23,5% dos votos, equivale a 1.300.000 votos. Ficou atrás do resultado do Chega nas legislativas, com menos 116 mil votos do que em maio de 2025.

João Cotrim Figueiredo fala numa derrota pessoal e lamenta uma segunda volta entre Seguro e Ventura. Diz que é uma péssima escolha. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal atira também a Luís Montenegro.

Cotrim Figueiredo culpa o primeiro-ministro e presidente do PSD pelos candidatos que passam à segunda volta. Fala num erro estratégico da liderança social-democrata.

Os portugueses serão confrontados nessa segunda volta com uma péssima escolha entre António José Seguro e André Ventura. Embora hoje exista em Portugal uma maioria social de centro-direita, é provável que venhamos a ter um presidente da República oriundo do Partido Socialista.

Tal ficará a dever-se exclusivamente a um erro estratégico da liderança do PSD. Apesar do apelo que lhe fiz, Luís Montenegro não pôs o interesse do país à frente do interesse do seu próprio partido. Não esteve à altura do legado de Francisco Sá Carneiro.

João Cotrim Figueiredo, que fica em terceiro lugar, assume uma derrota pessoal. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal ficou com 16%, o que o deixa fora da segunda volta.

Henrique Gouveia e Melo admite tomar uma posição na segunda volta, mas deixa essa reflexão para mais tarde e não exclui uma nova candidatura em 2031.

Gouveia e Melo conseguiu quase 700 mil votos, ficou em quarto lugar, assume que os números ficam aquém do esperado. No discurso de derrota, o almirante deixa tudo em aberto sobre o futuro na política. Nadine Soares.

O quartel-general do almirante gelou com os resultados.

Não corresponderam aos objetivos que tracei. Assumo com serenidade.

Ainda assim, deixa uma mensagem a André Ventura e António José Seguro.

Deixo também uma palavra de respeito e felicitações, em especial àqueles que passaram à segunda volta.

Gouveia e Melo assume a derrota, mas garante que vai continuar ao serviço do país.

Depois de 45 anos a servir Portugal, posso afirmar com clareza que o país continuará a contar comigo, com a minha voz e com o meu empenho na defesa dos valores que sempre me orientaram.

Já sobre o sentido de voto da segunda volta, é assunto para falar depois.

Este é um momento ainda muito precoce para manifestar qualquer opinião a esse respeito. Eu vou reservar isso para outro momento, mais tarde.

O almirante reforça que não tem partido e, por isso, o voto dos eleitores é livre.

Sobre o movimento e os 670 mil votos, se não me engano, que eu tenho, ninguém é dono de ninguém.

Os destaques da noite eleitoral de Gouveia e Melo, depois de ter ficado de fora da segunda volta das eleições presidenciais.

Nadine Soares, que acompanhou a noite eleitoral na sede de campanha de Gouveia e Melo, em Lisboa.

A noite é também de derrota para Luís Marques Mendes. Teve o pior resultado de sempre entre os candidatos apoiados pelo PSD. O candidato assume a responsabilidade e declara que não vai apoiar ninguém na segunda volta.

Luís Marques Mendes conseguiu apenas 637 mil votos, ficou com 11,3%. Marques Mendes diz que sai sem mágoas e respondeu à maior dúvida sobre o futuro. O apoio na segunda volta ficou por ser declarado. Miguel Viterbo Dias.

A primeira reação aos resultados acabou mesmo por ser a reação final, com os primeiros dados a apontarem Luís Marques Mendes fora da segunda volta. O candidato, apoiado pela AD, desceu à sala, onde estavam algumas dezenas de apoiantes e jornalistas, para assumir a derrota.

Esta candidatura foi minha e assumo por inteiro a responsabilidade por este resultado. A responsabilidade é minha, toda minha e apenas minha.

Com uma sala com algumas cadeiras vazias, Marques Mendes tinha na primeira fila o mandatário nacional Rui Moreira, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, e o ministro e amigo Manuel Castro Almeida, bem como a mulher de Luís Montenegro. E perante a dúvida maior sobre o futuro, anunciou:

Não vou fazer o endosso dos votos que me foram hoje confiados. Tenho a minha opinião pessoal, mas enquanto candidato, que é a única posição que tenho aqui hoje, não sou dono dos votos que em mim foram depositados. Cada um dos que votaram em mim decidirá, na altura própria, de acordo com a sua liberdade e com a sua consciência.

Marques Mendes não vai apoiar ninguém na segunda volta, tal como o PSD. Luís Montenegro falou na sede do partido e, pouco depois, chegou ao hotel onde estava o Estado-Maior de Marques Mendes, acompanhado por Paulo Rangel, Pinto Luz e Leitão Amaro. Hugo Soares chegou pouco depois. Todos em silêncio.

Miguel Viterbo Dias, que acompanhou a noite eleitoral de Luís Marques Mendes, terminou cedo e com uma curta declaração sem direito a perguntas.

Vamos a mais reações aos resultados destas eleições presidenciais. A esquerda apela ao voto a António José Seguro na segunda volta. Começamos com Catarina Martins.

A candidata, que foi apoiada pelo Bloco de Esquerda, teve 2,1% dos votos. Assume que o resultado ficou aquém do esperado, mas já olha para a segunda volta com um apelo ao voto em Seguro.

Eu percebo que todos os democratas fiquem preocupados com esta radicalização da direita em Portugal e esta reconfiguração. Devo dizer-lhes que acho que a resposta adequada neste momento é votar na segunda volta em António José Seguro, com os olhos bem abertos. Para todas as lutas.

Diz ainda Catarina Martins que a hecatombe de Marques Mendes nestas eleições é a hecatombe do governo.

Quem também afirma que vai votar em António José Seguro é o candidato apoiado pelo PCP, ainda que com reservas.

António Filipe diz que é a única opção perante André Ventura.

O apelo ao voto em António José Seguro na segunda volta não significa um apoio ao candidato António José Seguro e àquilo que defendeu enquanto candidato e que tem defendido ao longo da sua atividade política, mas significa a vontade imperiosa de derrotar o candidato André Ventura. E é isso que estará fundamentalmente em causa nestas eleições, nos seus propósitos profundamente reacionários e de subversão do regime democrático.

António Filipe acredita que os eleitores reagiram ao apelo do voto útil. O candidato apoiado pelo PCP ficou com 92 mil votos, o que equivale a 1,6%. Também Jorge Pinto deixa o apelo ao voto em António José Seguro na segunda volta. O candidato, que foi apoiado pelo LIVRE, ficou com 0,7%, atrás de Manuel João Vieira, que conseguiu 1,1%. Teve quase 61 mil votos.

Importa também ouvirmos as reações das lideranças partidárias. Luís Montenegro admite que o resultado de Luís Marques Mendes ficou longe do esperado.

O presidente do PSD deixa também claro que o partido não vai manifestar apoio a qualquer candidato na segunda volta.

Nesta segunda volta, portanto

Não estará representado o nosso espaço político. Nós aceitamos essa escolha com humildade democrática. O PSD, portanto, não estará também envolvido na campanha eleitoral. Não emitiremos nenhuma indicação, nem é suposto fazê-lo.

Luís Montenegro avisa ainda que recusa envolver-se em jogos políticos, diz que vai continuar a desempenhar a tarefa que os portugueses lhe conferiram: governar.

Destaque também para José Luís Carneiro. O secretário-geral do PS afirma que António José Seguro fez uma campanha digna e com as prioridades certas.

O líder socialista apela agora a uma mobilização em torno de António José Seguro na segunda volta.

Todas e todos os democratas, humanistas, sociais-democratas, democratas cristãos, tantas e tantos que já votaram nesta primeira votação, a quem deixamos ficar uma palavra de profunda gratidão, porque mostra que é possível construir com diálogo e com cooperação uma unidade que se baseia na diversidade e na pluralidade da sociedade portuguesa, e apela que todas se mobilizem para esta caminhada até o dia 8 de fevereiro.

José Luís Carneiro, que alarga o espectro de eleitores que podem ser captados na segunda volta pelo candidato apoiado pelo PS. Na mesma linha, Paulo Raimundo, do PCP, apela ao voto em António José Seguro. Rui Tavares, do Livre, também diz que o melhor é votar em Seguro na segunda volta, ainda que sem o apoio formal do Livre. O coordenador do Bloco de Esquerda vai propor o voto em António José Seguro. João Manuel Pureza fala ainda numa derrota de Luís Montenegro.

Importa olharmos também para os números. António José Seguro venceu em praticamente todos os distritos do país. André Ventura ficou em primeiro em Faro, na Madeira, e conseguiu também uma grande vantagem com os votos do estrangeiro.

É o que nos mostram os números da noite. Olhando para o mapa, Seguro consegue mais votos do que o PS nas últimas legislativas, numa eleição em que o candidato apoiado pelos socialistas venceu em quase todos os distritos. Luís Soares.

Vence em 17 distritos e perde para André Ventura em Faro, Região Autónoma da Madeira e nos votos no estrangeiro. António José Seguro consegue mais de 1.700.000 votos, acima do 1.400.000 que o PS teve nas últimas legislativas. Já André Ventura consegue mais de 1.300.000 votos, menos cerca de 100 mil do que nas legislativas. O líder do Chega vence no distrito de Faro, onde já tinha vencido nas últimas eleições em que o Chega concorreu, e vence na Região Autónoma da Madeira, com Seguro em segundo. Mas é nos votos do estrangeiro que consegue a maior diferença para o candidato apoiado pelo PS. Ventura consegue 42% e Seguro 23%. Em sentido contrário, Seguro vence Ventura com a maior margem no distrito de Castelo Branco, 40 para Seguro, 23 para Ventura, e Coimbra, 35 contra 19. O distrito onde os dois candidatos ficaram mais próximos foi Portalegre. Seguro venceu por 60 votos. Em Santarém, o candidato venceu por 300, um distrito em que o PS tinha sido terceiro nas legislativas. De notar que na freguesia lisboeta de Belém, onde situa a residência oficial do presidente, ganhou Cotrim, seguido de António José Seguro. Ventura aparece apenas em quinto. Mas voltando aos totais nacionais, João Cotrim Figueiredo consegue 16% dos votos, em terceiro lugar, seguido de Gouveia e Melo, com pouco mais de 12, e Marques Mendes, com pouco mais de 11. No fim da tabela, Manuel João Vieira fica à frente de Jorge Pinto.

Luís Soares, e o mapa dos resultados das presidenciais. Estas foram as eleições presidenciais mais participadas em 20 anos. A abstenção desceu para 47,7%.

As eleições em Portugal são também destaque pelo mundo. A imprensa internacional realça a vitória surpresa de António José Seguro no país virado mais à direita de sempre. É o que se pode ler nas manchetes lá por fora.

Os jornais não esquecem também a derrota pesada de Luís Marques Mendes e os constrangimentos que este resultado do social-democrata pode colocar à liderança executiva e partidária de Luís Montenegro. Mas há mais, Carlos Pedro.

E logo aqui ao lado, em Espanha, o "El País" destaca a forma como retirado da política nos últimos 10 anos e sem grande apoio inicial no seu próprio partido, António José Seguro ficou em primeiro lugar nesta primeira volta. O jornal espanhol diz que é uma vitória contra todos os prognósticos e quase contra todos. Aqui sabemos bem que as sondagens já apontavam fortemente para este cenário. Destaque ainda para André Ventura, descrito como candidato da direita radical.

Ainda por Espanha, o ângulo vira para a derrota de Luís Marques Mendes e o duro golpe para Luís Montenegro.

É o que destaca o jornal "La Vanguardia", que dá aqui uma justificação para esse grande revés para o primeiro-ministro. O jornal espanhol aponta para a debilidade do candidato Marques Mendes, sobretudo em virtude do papel obscuro de Marques Mendes como lobista de altos voos. Não são minhas, as palavras estão na edição de hoje do "La Vanguardia", de Espanha. Para o periódico, António José Seguro é, a não ser que surja uma catástrofe, o virtual novo presidente de Portugal depois de 20 anos de mandatos conservadores. O mesmo antecipa o jornal "El Mundo", que dá eco às palavras de André Ventura, de que será uma segunda volta baseada numa luta entre o socialismo e o não socialismo.

Ainda na Europa, o jornal político fala numa vitória surpresa do centro-esquerda, ressalvando ainda assim o crescimento de André Ventura.

Diz o jornal que o resultado de quase um quarto dos votos é revelador do quão extraordinário tem sido o crescimento do Chega em Portugal. Recorde-se que em 2021, também nas eleições presidenciais, André Ventura ficou com 11,9%. Agora chegou aos 23,5%.

Fora do velho continente, destaque para o Brasil. O "Folha de São Paulo" recorda as sondagens de agosto.

E recorda com isso os tempos em que António José Seguro se ficava pelos 10% nas intenções de voto. E faz essa lembrança para sublinhar o que diz ser uma reviravolta épica. O "Folha de São Paulo" realça ainda a escolha entre dois candidatos muito diferentes na segunda volta.

Carlos Pedro, com a forma como os jornais internacionais estão a olhar para os resultados das presidenciais em Portugal.

São agora 7h19, Carla. Que outras notícias estão em destaque a esta hora?

Começamos em Espanha. O descarrilamento de dois comboios de alta velocidade em Córdoba fez pelo menos 24 mortos. Há cerca de 30 feridos em estado grave. O ministro espanhol dos Transportes admite que o número possa ser maior, uma vez que as equipes de socorro ainda estão no local do acidente a tentar recuperar os cadáveres. Foi aberta uma investigação para apurar as causas do acidente. Marcelo Rebelo de Sousa já enviou uma nota de pesar ao rei Filipe VI. O Eurogrupo vota hoje o nome de Mário Centeno para o cargo de vice-presidente do BCE. Há outras cinco candidaturas na corrida. O escolhido tem de ter o apoio de pelo menos 16 dos 21 países do euro. A decisão final caberá depois ao Conselho Europeu. Ainda o protesto esta semana dos motoristas de TVDE. Vão desligar as aplicações das plataformas Uber e Bolt em dias alternados, entre as 7h e as 10h, com o lema "Sem motoristas não há viagens". Pretende protestar contra a falta de regulação do setor. A iniciativa abrange todo o país, mas prevê-se maior impacto nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.