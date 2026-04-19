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As notícias com Rui Casanova.

O Presidente da República, António José Seguro, chega hoje a Madrid para a primeira visita oficial ao estrangeiro. Uma visita na qual António José Seguro vai ter encontros com as mais altas figuras de Espanha. A chegada está prevista para hoje, pouco antes das 16h locais, mais uma hora do que em Lisboa. E na agenda do Presidente da República, Miguel Pina Andrade, estão várias iniciativas.

António José Seguro vai encontrar-se esta tarde com jovens portugueses que trabalham ou estudam em Espanha, na residência do embaixador de Portugal em Madrid. O encontro está marcado para às 17h30, hora local. Amanhã, o Presidente da República é recebido no Palácio Real pelos reis Felipe VI e Letizia. Vai estar acompanhado da mulher, Margarida Maldonado Freitas. O encontro dos chefes de Estado está marcado para 13h e é seguido de um almoço oferecido pelos reis de Espanha no Palácio da Zarzuela. De acordo com a agenda, António José Seguro segue depois para um encontro com o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez. Vai ser no Palácio da Moncloa. A reunião está prevista para às 16h30. É o que indica o programa da primeira visita oficial de António José Seguro ao estrangeiro como Presidente da República. António José Seguro explica que escolheu Espanha para assinalar os laços de profunda amizade, proximidade e cooperação que unem Lisboa e Madrid.

Miguel Pina Andrade, com a agenda do Presidente da República para hoje e amanhã, durante a visita oficial a Madrid. Continuamos a falar de António José Seguro, porque o Presidente da República vai reunir-se com os parceiros sociais quando voltar de Espanha para pressionar um acordo na legislação laboral. A reunião está marcada para quarta-feira, na véspera de uma reunião do Secretariado Nacional da UGT, para a central sindical tomar a decisão se aprova ou não o pacote laboral. António José Seguro vai ouvir todos os parceiros sociais nesse mesmo dia, é o que indica uma nota publicada no site da presidência ontem à noite. O Presidente da República já garantiu que seria coerente com tudo o que disse na campanha sobre a legislação laboral. Chegou a avisar que não promulgaria as alterações sem o acordo, pelo menos da UGT. A nota da presidência destaca que Seguro marcou estas audiências individuais com os parceiros sociais para o primeiro dia, logo após a visita oficial à Espanha e a visita do presidente do Brasil a Portugal, o que mostra a urgência do chefe de Estado em resolver esta questão. Seguro vai começar por receber em Belém a CGTP, segue-se a CAP, a UGT, a CIP, a CCP e as audiências terminam com a CTP. O governo promete encontrar nos próximos dias uma solução para as dívidas do INEM aos bombeiros. É a primeira reação política à rescisão do acordo de cooperação com o Instituto Nacional de Emergência Médica por parte da Liga dos Bombeiros Portugueses. À Rádio Observador, o presidente do organismo, António Nunes, avisou que é uma decisão irrevogável. O ministro da Administração Interna, Luís Neves, rejeita uma rutura entre as duas entidades e deixa uma palavra de conforto aos portugueses, garante que o socorro não está em causa.

Não há rutura. Eu estive a falar com a minha colega da Ação Cooperativa da Saúde, dizer que os bombeiros são absolutamente insubstituíveis. Quer dizer uma palavra de grande conforto aos portugueses que não vai deixar de haver socorro. E nós, o governo, nos próximos dias resolverá, encontrará uma solução para resolver a questão colocada pela Liga dos Bombeiros Portugueses.

Declarações do Ministro da Administração Interna aos jornalistas em Ponte de Sor, no distrito de Portalegre. O INEM reagiu, entretanto, à renúncia do acordo com os bombeiros por sucessivos incumprimentos em comunicado. Na nota, pode ler-se que o INEM justifica os atrasos nos pagamentos com a falta de orçamento. De acordo com a Liga dos Bombeiros Portugueses, o valor ronda os 20 milhões de euros. No Médio Oriente, ainda está longe o acordo final de paz entre o Irão e os Estados Unidos. É o que afirma o principal negociador iraniano numa entrevista à televisão estatal do Irão. Diz que em alguns pontos as duas partes já chegaram a conclusões, mas há outros em que ainda estão longe de um acordo final. Isto depois de o Irão ter anunciado ontem que voltou a fechar novamente o estreito de Ormuz. Teerão invoca repetidas quebras de confiança, já que os Estados Unidos mantiveram o bloqueio naval aos portos iranianos. Antes disso, o Irão fez pressão para que os navios pagassem uma taxa para passar pelo estreito de Ormuz em segurança, uma medida que complicou as negociações com os Estados Unidos. As Nações Unidas condenam o ataque que matou um soldado francês em missão de paz no Líbano. O presidente francês, Emmanuel Macron, acusa o Hezbollah de ser responsável pelo ataque, mas o grupo nega a autoria. O secretário-geral da ONU, António Guterres, condena este ataque. Numa publicação na rede social X, António Guterres pede que estes ataques contra soldados de paz parem. Para além da vítima mortal, outros três soldados ficaram feridos. O presidente da República, António José Seguro, já enviou as condolências ao homólogo francês, Emmanuel Macron. Seguro expressa consternação pela morte do militar francês que estava numa missão de paz no Líbano. Ainda na atualidade internacional, destaque para a Bulgária, que vai hoje a votos para eleger o Parlamento pela oitava vez em cinco anos. O ex-presidente nacionalista pró-russo Rumen Radev é o favorito. As sondagens apontam para uma vitória com um terço das intenções de voto. Mesmo assim, não há garantias de que consiga superar o prolongado impasse político. A Bulgária está mergulhada numa crise política desde 2011. O governo pró-europeu demitiu-se no final do ano passado, depois de uma vaga de manifestações antigoverno contra a corrupção e o aumento dos preços no país. Vamos agora ao futebol. Hoje é dia de derby em Alvalade, entre Sporting e Benfica. O encontro pode ser decisivo para as contas do campeonato. O Sporting é atualmente segundo classificado, está a cinco pontos do líder Futebol Clube do Porto, mas com menos um jogo. Já o Benfica está a sete pontos da liderança, mas ainda luta pelo segundo lugar, que dá acesso à Champions. A partida joga-se na Casa do Leão, em Alvalade, onde o Sporting não perde para a Liga desde a quarta jornada, quando foi derrotado pelo Futebol Clube do Porto. Na previsão da partida, Rui Borges deixou muitos elogios ao Benfica e avisa que vai ser um jogo muito intenso.

Que é uma equipa muito dinâmica em zona de corredores, muito intensa, muito competitiva, muitos cruzamentos. Em termos defensivos, também temos ter o mesmo

A mesma vontade, a mesma intensidade para defender a nossa baliza, para continuarmos a ser também das melhores defesas e é isso que nós queremos também.

Rui Borges a lançar esta partida com o Benfica. Do outro lado, o técnico encarnado José Mourinho admite que o segundo lugar fica muito difícil de alcançar em caso de derrota hoje em Alvalade. Quanto às contas do título português, volta a ser pragmático.

Uma coisa é a matemática pura e outra coisa é o pragmatismo dos números. Eu acho que se nós não ganharmos o jogo, vamos dar tudo até o final. Enquanto for matematicamente possível, vamos atrás. Se deixar de ser matematicamente possível, continuamos a ir atrás daquilo que é a natureza e a história do clube, mas ficaria, obviamente, muito mais difícil.

Auston, Tomás Araújo e Richard Rios estão disponíveis para o encontro. A última vitória do Benfica em Alvalade foi na época 2021/2022. O Sporting-Benfica, dérbi eterno, arranca hoje às 18h, em Alvalade. O relato e a análise são para ouvir em direto aqui na Rádio Observador. E depois do dérbi, ainda a contar para esta jornada 30 do campeonato, há jogo no Dragão entre o Futebol Clube do Porto e Tondela. Francesco Farioli quer a equipa focada no duelo em casa para o campeonato e não no dérbi de Lisboa. O técnico italiano do Futebol Clube do Porto avisa que de nada serve pensar no Sporting-Benfica se os Dragões não vencerem o Tondela mais logo.

Não nos podemos deixar distrair, não podemos criar expectativas, porque, na realidade, ambas as equipas são candidatas ao título. Por isso, sejam quais forem os resultados, vamos aceitá-los naturalmente, mas o mais importante é o que vamos fazer e como vamos abordar o jogo de amanhã.

Francesco Farioli na conferência de imprensa de antevisão ao duelo de mais logo com o Tondela. O Futebol Clube do Porto-Tondela arranca às 20h30. Também está em relato para ouvir em direto aqui na Rádio Observador. É com o desporto que fechamos este jornal das 19h. As notícias são atualizadas de novo já a seguir numa nova síntese, às 19h30.