Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Quatro em Aveiro. Notícias às 7, na Rádio Observador, uma edição do jornalista Luís Soares. Dia de todas as decisões para a Seleção Nacional. Portugal defronta hoje a Espanha para garantir um lugar nos quartos-final do Mundial de Futebol. Cristiano Ronaldo diz que está com fé e Roberto Martínez promete uma equipe preparada.

Depois de ter eliminado a Croácia, Portugal vai enfrentar esta noite um adversário de má memória em Mundiais, mas de boa memória na Liga das Nações. Em 2010, a seleção portuguesa foi eliminada do Mundial da África do Sul pela Espanha, precisamente nos oitavos de final, mas no último duelo ibérico, foi Portugal quem saiu por cima com a vitória na final da Liga das Nações no ano passado. Cristiano Ronaldo reconhece que o adversário é difícil, mas diz que tem um feeling que a vitória vai voltar a ser portuguesa.

Tem sido uma experiência bonita. Estamos a melhorar jogo a jogo. Sabemos que esta é uma competição que é impossível jogar bem todos os jogos. Não está fácil pra ninguém. É só ver as equipes que já foram eliminadas e diz tudo. Mas eu vejo a equipe tranquila, equipe bem, treinamos bem, preparamos bem. A respeitar o adversário, sabemos que é um adversário superdifícil, mas estou com aquela fé que amanhã vai correr bem e vamos ganhar.

A fé de Cristiano Ronaldo na conferência de imprensa ontem, ao final da tarde, em Dallas, nos Estados Unidos, a sala de imprensa encheu-se de jornalistas estrangeiros para ouvir o jogador português.

E depois do Ronaldo, falou o selecionador Roberto Martínez. O técnico garante que Portugal está agora mais preparado do que no início do Mundial.

E promete um Portugal ao melhor nível para enfrentar Espanha.

Durante o percurso no mundial, é importante sempre olhar para frente e olhar o próximo adversário. Isso ajuda muito a crescer. O que é importante é que a equipe sabe sofrer, a equipe sabe manter o nível até o fim. Não estamos aqui para defrontar a Espanha, estamos aqui para estar ao melhor nível. Todos os jogos são diferentes, mas sem dúvida estamos agora mais preparados que quando chegamos.

A garantia de Roberto Martínez, que foi também questionado sobre o sentimento de defrontar o país de origem, lembra que sempre trabalhou no estrangeiro e por isso está habituado. Do outro lado, o selecionador de Espanha, Luis de la Fuente, deixa elogios à seleção portuguesa.

Penso que Portugal tem, sobretudo, uma grandíssima equipe e creio que é preciso estar atento a todos eles. Neste caso, nós, por estratégia, obviamente vamos tentar estar atentos ao rival quando não tivermos a bola, mas o que queremos é que eles estejam mais ocupados conosco. E temos uma boa ala direita. Joga o Marcos, o Pedro ou o Lamine ou quem quer que seja. E eu creio que esse é um dos melhores planos que podemos ter, garantir que os rivais precisam estar atentos à nossa equipe.

O selecionador espanhol antes do Portugal-Espanha de logo à noite, jogo marcado para às 8h da noite, no qual Portugal vai tentar garantir o apuramento para os quartos de final do Mundial de Futebol.

E Luiz, a imprensa espanhola mostra confiança para o duelo com Portugal. Os jornalistas espanhóis nos Estados Unidos dizem que Espanha está no melhor momento de forma do que Portugal.

O enviado especial do Observador, Miguel Cordeiro, falou com vários jornalistas espanhóis que atribuem precisamente o favoritismo à equipe do país.

Eu creo que Espanha va a pasar.

Creo que gana España.

Espero que España. Va a ser muy igualado, difícil.

Veo un poco mejor a España ahora mismo, más seguros. España tiene, en este momento, más argumentos que Portugal.

Aos olhos de quem tem, em Espanha, a missão de ver a realidade de forma imparcial, as respostas sobre quem é o favorito no duelo ibérico são quase todas semelhantes. David Alvarez, do "El País", explica.

Jogou muito bem a última eliminatória, enquanto que a Portugal custou bastante contra a Croácia, que é uma equipe que já está cansada. Creio que agora mesmo tem um ponto de mais fluidez no jogo da Espanha.

Eugénia Carol, da Telemundo, vê várias vantagens na seleção espanhola, incluindo o sentimento de vingança.

Tiene un equipo muy sólido, con mucha hambre, muy joven y que viene creciendo junto desde hace ya mucho tiempo. Aparte que creo que están listos para la revancha después de la final de la Nations League hace un año.

Luiz Castro, da Rádio Nacional de Espanha, espera muito equilíbrio neste jogo, mas também contra favoritismo nos espanhóis.

Fora de colores, creo que España es mejor equipo, pero está muy igualado. Portugal tiene grandes jugadores y sobre todo en el centro del campo.

Juan Gimenez, do Diário Desportivo As, também prefere falar de equilíbrio, mas aponta para números que dão uma pequena vantagem à Espanha.

La Selección Española era o número um do ranking há apenas dois meses. Portugal acaba de ganhar a Nation. Eu creo que é uma coleção de talento brutal. Segundo a Transfermarkt, são a terceira e a quarta seleção mais valorada. Somam 2000 milhões de taxação. E espero equilíbrio.

Apesar das previsões de equilíbrio, há muita confiança entre a imprensa espanhola. Cristiano Ronaldo também dá o favoritismo à Espanha, mas não esconde que tem um feeling

Acredita que Portugal vai passar.

A reportagem do enviado do Observador, Miguel Cordeiro, em Dallas, no Texas, sobre Portugal-Espanha, dos oitavos de final do Mundial de Futebol. É hoje, às 20h. A seleção portuguesa, em caso de passagem aos quartos de final, defronta o vencedor do jogo entre a Bélgica e os Estados Unidos.

No que toca a eliminatórias resolvidas nas últimas horas, a Inglaterra está nos quartos de final depois ter vencido esta madrugada o México por 3 x 2.

Os ingleses vão agora defrontar a Noruega, que eliminou ontem o Brasil, isto depois de uma vitória por 2 x 1. Há também outra eliminatória, já resolvida. França e Marrocos têm também encontro marcado nos quartos de final do Campeonato do Mundo de Futebol.

E por volta das 7h20, temos nova edição do Diário do Mundial com o Miguel Cordeiro. Luís Montenegro está nos Estados Unidos para ver o jogo de Portugal com a Espanha e por isso não vai estar presente no arranque das jornadas parlamentares de PSD e CDS.

Jornadas parlamentares conjuntas que começam hoje e vão decorrer em Cascais. Com a ausência de Luís Montenegro, a intervenção inicial fica a cargo do presidente do CDS e também ministro da Defesa, Nuno Melo. Destaque ainda para Durão Barroso, antigo presidente da Comissão Europeia, é orador convidado. Os trabalhos terminam amanhã. O encerramento fica a cargo do líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, e também do líder parlamentar do CDS, Paulo Núncio.

Mais de 700 operacionais e 200 viaturas continuam no terreno para as operações de rescaldo do incêndio de Vouzela. O fogo foi dominado ontem ao início da tarde, mas tem havido pequenos reacendimentos.

É o que explica o comandante dos Bombeiros de Vouzela. Apesar do incêndio estar dominado, durante a tarde de ontem, houve reativações, tendo em conta o vasto perímetro da área ardida. As autoridades garantem que estão atentas e é esperado mesmo o reforço de meios durante a manhã para continuar as operações de rescaldo. Estão a esta hora no terreno quase 800 operacionais, apoiados por 200 viaturas. Um incêndio que durou mais de três dias, começou na madrugada de quinta-feira em Vouzela, chegou a outros três concelhos. Dominado está também um outro incêndio, que começou ontem durante a tarde em Vila Verde. Uma centena de operacionais e 30 viaturas continuam no terreno esta hora também para as operações de rescaldo.

Hoje, quatro distritos continuam sob aviso vermelho, mas a semana vai trazer uma ligeira descida das temperaturas.

Bragança, Guarda, Castelo Branco e Portalegre continuam sob aviso vermelho do IPMA até o fim do dia. Outros sete distritos do continente estão sob aviso laranja e os restantes a amarelo. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê uma descida gradual das temperaturas ao longo desta semana. O comandante da Proteção Civil, José Ribeiro, sublinha também que a tendência é agora para um desagravamento dos avisos de calor.

Estão emitidos avisos para tempo quente de nível laranja e vermelho para os próximos dias, mas com a probabilidade de desagravamento ao longo dos próximos dias. Mantém-se o vento forte nas terras altas que, como sabem, nos tem trazido dificuldades extremas na supressão dos incêndios rurais.

José Ribeiro, o segundo comandante nacional da Proteção Civil, no balanço feito ontem à noite aos incêndios florestais, mais de uma centena de concelhos estão hoje em perigo máximo de incêndio.

São agora 7h08. Luís, que outras notícias marcam esta manhã de segunda-feira?

Destaque para um outro incêndio, neste caso urbano, que deflagrou esta manhã numa loja em Carnaxide, no Conselho de Oeiras. Começou esta madrugada, por volta das 5h, numa zona industrial. Está a mobilizar 46 operacionais e 16 viaturas. As chamas estão a consumir uma loja de produtos chineses. A fonte oficial da Proteção Civil sublinha à Rádio Observador que não há registo de vítimas. Mais de 360 polícias reforçam a partir de hoje os aeroportos portugueses. O objetivo é aumentar a capacidade no controle de passageiros, assim como reduzir as filas de espera dos aeroportos. Estes agentes pertencem à Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras da PSP. A distribuição do reforço faz-se pelos vários aeroportos do país, com o maior número de agentes a fixar-se em Lisboa. O Conselho de Almada atingiu o maior consumo de água dos últimos 75 anos. A autarquia dá conta de um aumento de mais de 4% nos primeiros seis meses do ano face a 2025. Num comunicado publicado nas redes sociais, a Câmara Municipal alerta para a pressão que o sistema de abastecimento está a sentir este ano. A autarquia adianta que a rotura que cortou o fornecimento de água em seis localidades de Almada foi reparada, mas explica que o restabelecimento integral do abastecimento de água ainda será faseado.