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Oito horas. As notícias com Carla Jorge Carvalho. A Carris não concorda, em parte, com o relatório preliminar do acidente do Elevador da Glória, nomeadamente com a exclusiva responsabilidade que lhe é atribuída pela manutenção do equipamento. São apontadas à empresa falhas acumuladas e conclui-se também que o cabo do ascensor não era o indicado. A Carris reagiu em comunicado às primeiras conclusões sobre o acidente de 3 de setembro, onde morreram 16 pessoas. Importa perceber primeiro, Miguel Gato, o que diz o relatório preliminar.

Conclui que o cabo do elevador não era o indicado para o veículo e que esse cabo também não estava certificado para o transporte de pessoas. O equipamento foi instalado em 2022. São apontadas várias desconformidades e a responsabilidade. Este relatório aponta também a responsabilidade à Carris. O relatório preliminar indica que as falhas são evidentes, mas ainda assim, que não permitem aferir a causa do acidente, porque estiveram em uso cabos semelhantes no elevador do Lavra durante mais de 600 dias, sem qualquer tipo de incidente, tal como acontece noutros funiculares fora do país. O relatório preliminar indica ainda que o cabo sofreu uma ruptura, fato que carece ainda de investigação.

Na reação, Miguel, a Carris recusa a responsabilidade pela manutenção do equipamento.

Assume essa discordância e diz que cabe também ao IMT, o Instituto de Mobilidade e Transportes, supervisionar a regulação técnica e a segurança do Elevador da Glória. Certo é que a Carris garante ter afastado o diretor de manutenção de equipamentos. O relatório aponta que as inspeções previstas para o dia do acidente não foram feitas no horário indicado. Em comunicado, a Carris esclarece que o Conselho de Administração da empresa desconhecia estes fatos, até porque esse incumprimento, garante, nunca foi reportado à empresa. Ressalva à Carris que as informações sobre o acidente ainda são incompletas, uma vez que o relatório final sobre a tragédia do Elevador da Glória pode ficar pronto só em setembro do próximo ano.

Miguel Gato, com a reação da Carris ao relatório preliminar do acidente no Elevador da Glória. Também em reação, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, diz que o acidente teve causas técnicas e não políticas. Todos os funiculares da capital continuam parados desde a data do acidente, 3 de setembro. As eleições em Lisboa podem ter que ser repetidas se o Tribunal Constitucional der empate entre Chega e CDU. Os dois partidos estão separados por apenas três votos e ainda há um mandato por distribuir. A Comissão Nacional de Eleições explica ao Observador que, em caso de empate absoluto, a votação tem de ser repetida, porque é uma situação sem outra resposta legal, ou seja, o mandato tem mesmo de ser distribuído para que os eleitos entrem em funções. Recorde-se que na noite das eleições, o Chega ficou à frente da CDU por 11 votos. Na contagem final, a diferença encurtou para três votos. O PCP decidiu assim recorrer para o Tribunal Constitucional para tirar todas as dúvidas. Os comunistas consideram que há votos considerados nulos, que, na verdade, são votos na CDU. A previsão é que o Tribunal Constitucional responda ao PCP em dois dias. Até lá, o processo eleitoral em Lisboa não está fechado. E das autárquicas, passamos para as presidenciais. António José Seguro diz que ficou honrado com o apoio oficial do PS e agradece aos socialistas, mas avisa que quer estar acima dos partidos. É a reação de António José Seguro depois da Comissão Política do PS ter declarado o apoio formal à candidatura. Em entrevista à Sic Notícias, Seguro agradece o apoio, mas repete que não quer ser uma extensão do partido.

A minha candidatura é uma candidatura suprapartidária e que tem a sua própria estrutura. Nós temos mandatários distritais, mandatários concelhios, temos diretores de campanha distritais, concelhios. Temos uma estrutura própria e, obviamente, todos aqueles que vierem e que sejam democratas, progressistas, humanistas, que é esse o meu apelo, que convirjam nesta candidatura, são todos muito bem-vindos. Esta não é uma extensão de um partido. Eu percebo que outras candidaturas são os partidos que as anunciam. No meu caso, não foi assim.

António José Seguro adianta que ligou a José Luís Carneiro a agradecer-lhe. Já sobre os alegados apoios de figuras próximas de Passos Coelho, o candidato acaba por assumir que sim, tem tido convites de pessoas que querem ouvir as ideias que tem para o país, mas diz também que não lhes pergunta de onde elas vêm. Já Catarina Martins acusa António José Seguro de representar o centro político e, por isso, entende que a concentração de votos da esquerda em torno do candidato não faz qualquer sentido. São declarações da candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda à agência Lusa. Repete que faltava a candidatura de uma mulher nestas eleições presidenciais e recusa demitir-se em qualquer cenário. Garante também que se chegar a Belém, o Chega nunca será governo. O ministro das Infraestruturas e Habitação começa hoje uma viagem de norte a sul do país que vai durar quatro dias. Miguel Pinto Luz afirma que é preciso dar atenção às zonas mais esquecidas. O ministro vai percorrer a Estrada Nacional dois nos próximos quatro dias. Vai visitar 35 municípios. Começa esta tarde em Chaves, termina sexta-feira em Faro. Pelo caminho, vai reunir-se com vários autarcas para fazer uma radiografia das infraestruturas das regiões. À Rádio Observador, o ministro reconhece que tem havido ausência de investimento estruturante em regiões de baixa densidade. Pinto Luz promete, assim, mais diálogo com o poder local.

Quem decide fechado no seu gabinete, sem conhecer a realidade do país, sem dialogar com os autarcas, está com certeza a fazer um mau trabalho e para isso não contam com este governo. Este governo é um governo de diálogo, de proximidade com todos os autarcas do país, que fazem um trabalho absolutamente notável, já que o municipalismo atingiu já uma maioridade e uma capacidade de intervenção com conhecimento, com talento, que hoje é inegável e por isso não podíamos fazer o investimento que estamos a fazer em habitação sem os autarcas. Não podíamos fazer o investimento que estamos a fazer em todas as áreas de infraestruturas, da educação à saúde, à água, à energia, sem o apoio dos autarcas

O ministro das Infraestruturas e Habitação, ouvido pela Rádio Observador antes deste percurso, que já tinha sido feito no final de agosto por José Luís Carneiro, secretário-geral do PS. Na altura, Carneiro desafiou o governo a imitar o PS e a adaptar políticas às necessidades dos territórios. São agora 08h07, Carla, que outras notícias marcam a atualidade? Nicolas Sarkozy começa hoje a cumprir uma pena de cinco anos de prisão, numa sentença inédita em França. O ex-presidente deve entregar-se a esta hora. Foi condenado pelo crime de associação criminosa no caso do financiamento ilegal da própria campanha. Vai ficar na prisão de La Santé, em Paris, numa ala especial dedicada a reclusos, como ex-políticos. O líder do Hamas garante estar disponível para entregar todos os cadáveres reféns, mas avisa que precisa de mais tempo e de maquinaria para retirar os corpos dos escombros. São declarações numa entrevista a um órgão do Hamas. Israel tem acusado o grupo palestiniano de mentir sobre o assunto. Tel Aviv considera que o Hamas tem condições para devolver todos os cadáveres de forma rápida. A filha de José Manuel Anes deve ser presente a tribunal entre hoje e amanhã. É o que avança a CNN de Portugal. Ficou ontem sob custódia da Polícia Judiciária. Ela é a principal suspeita do esfaqueamento do pai, o ex-presidente do OSCOTP, que está livre de perigo, apesar dos ferimentos. A PJ está a tratar o caso como uma tentativa de homicídio. O Conselho Nacional do PSD reúne-se hoje à noite em Lisboa. A reunião começa às 9h. Vai servir para analisar a atual situação política, com destaque para a vitória nas autárquicas. Os sociais-democratas vão também aprovar regulamentos e o calendário de eleições internas, distritais e locais. Há 40 anos, as eleições presidenciais de 1986 ficaram na história por serem as únicas até hoje que foram à segunda volta, mas também por slogans políticos que nunca mais saíram da memória. E há um em especial: "Soares é fixe" foi a frase que ficou associada à campanha de Mário Soares e que os apoiantes do socialista mais cantaram na noite da vitória final. É isso mesmo. O quarto episódio do podcast Plus, a eleição mais louca de sempre, conta a história de como o slogan foi criado pela campanha de Soares e a ironia da ideia ter surgido de um antigo dirigente da juventude do CDS que mudou de lado por não gostar de Freitas do Amaral.

É nessa altura que entra um grupo de rapazes, membros da Juventude de Apoio a Soares, recorda Alfredo Barroso.

E entraram por ali adentro. Já não me lembro a propósito de quê, se queriam falar comigo. Foi o António Pedro ou o António Barreto que se voltou para eles e disse: "Opa, vejam lá, nós estamos aqui há que tempos a tentar encontrar um slogan que seja ótimo para o Mário Soares". E há um que disse: "É fácil, o Soares é fixe". Era um gajo do CDS. E nós ficámos arrasados. O que nós andámos a fazer durante horas? Nós, com cérebros que julgávamos privilegiados, não encontrámos. Entrou um puto e disse: "Ah, Soares é fixe". E pegou de uma maneira absolutamente extraordinária.

Pegou. A eleição mais louca de sempre é uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com a banda sonora original de Samuel Úria e guiões do jornalista Miguel Santos Garrapatosa. O quarto episódio já está disponível, mas se for assinante standard ou premium do Observador, nunca tem de esperar, desde a estreia que tem acesso antecipado a todos os seis episódios desta série.