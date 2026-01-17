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Observador. Jornal das 8, com edição do Rui Casa Nova. O Eurogrupo vota na segunda-feira o nome do futuro vice-presidente do Banco Central Europeu. Em entrevista ao Observador, Mário Centeno destaca a importância deste cargo para Portugal e garante que tem experiência para o assumir.

Mário Centeno explica que avançou com a candidatura por duas razões. Primeiro, porque Portugal não tem atualmente ninguém em conselhos executivos de reguladores ou supervisores na área financeira e, em segundo, por uma questão pessoal, por achar que reúne a experiência necessária depois das passagens pelo Banco de Portugal, Conselho do BCE e presidência do Eurogrupo. Nesta entrevista ao Observador, Mário Centeno afirma ainda que já recolheu o apoio de vários países de diferentes zonas geográficas da área do euro, sem os nomear, e acrescenta que os grandes países ainda estão em processo de decisão, mas sublinha que isso é normal. O cargo de vice-presidente do BCE fica disponível em breve, no final de maio. São seis os candidatos na corrida, sendo que o Parlamento Europeu já considerou Mário Centeno, ex-governador do Banco de Portugal e antigo ministro das Finanças, e Martins Kazaks, governador do Banco Central da Letônia, como os candidatos preferenciais.

E Rui, o escolhido tem de garantir o apoio de 72% dos Estados-membros, caso não exista um consenso. Os ministros podem deixar a discussão para mais tarde.

Sim, já está marcada uma nova reunião do Eurogrupo para o dia 16 de fevereiro. Nesta entrevista ao Observador, Mário Centeno admite isso mesmo, que a discussão se possa arrastar, mas destaca que o objetivo que foi assumido em dezembro, quando estabeleceu o calendário, é que se deveria tomar a decisão depois de amanhã, no dia 19. Ora, o governo português apresentou formalmente a candidatura de Mário Centeno na semana passada, no último dia do prazo para a entrega de nomes, candidatos à vice-presidência do BCE. Foi na sequência de um pedido do próprio ex-ministro das Finanças e antigo governador do Banco de Portugal.

É o artigo que faz manchete a esta hora no site do Observador e assinado pelo jornalista da editoria de economia, o Edgar Caetano. Mudamos agora de tema. O Ministério Público abriu um inquérito ao caso do feto que foi encontrado morto no Hospital CUF Tejo, em Lisboa.

A Procuradoria-Geral da República confirma a instauração de um inquérito ao caso e adianta que o Ministério Público determinou também a realização da autópsia médico-legal ao feto. De acordo com a CNN Portugal, que avançou esta notícia ontem, a mulher portuguesa terá dado à luz numa casa de banho do hospital um feto morto com cerca de 30 semanas. Depois, tentou desfazer-se do corpo na sanita da casa de banho. A CNN Portugal adianta que a mulher, de 33 anos, não terá informado os serviços clínicos de que estava grávida e o companheiro afirmou desconhecer a gravidez. Entretanto, o Observador confirmou que o caso transitou para a Polícia Judiciária, que já abriu uma investigação. O Hospital CUF Tejo ainda não se pronunciou.

E Rui, continuamos na saúde, com destaque para os constrangimentos no SNS. Este fim de semana há quatro urgências encerradas.

São elas as urgências de ginecologia e obstetrícia dos hospitais do Barreiro e Caldas da Rainha. Estão encerradas tanto hoje como amanhã, as duas. É o que indica o portal oficial do Serviço Nacional de Saúde, sendo que ontem havia também a indicação de que também a urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Vila Franca de Xira ia estar encerrada, mas essa informação já não consta do site oficial do SNS.

E é um dia histórico para o comércio mundial, até porque é hoje assinado o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, 25 anos depois do início das negociações, Rui.

A assinatura deste acordo vai abrir as portas para a maior zona de livre comércio do mundo, com mais de 700 milhões de consumidores. Vai permitir aos países europeus exportar mais veículos, maquinaria, vinhos e bebidas espirituosas para a América do Sul. No sentido contrário, vai ser facilitada a entrada na Europa de produtos como carne, açúcar, arroz e mel vindo da América do Sul. A cerimônia da assinatura do acordo vai acontecer esta tarde em Assunção, a capital do Paraguai. Vão estar presentes a presidente da Comissão Europeia, o presidente do Conselho Europeu e os ministros dos Negócios Estrangeiros dos países que integram o Mercosul.

E precisamente a presidente da Comissão Europeia saúda Lula Silva pelo papel do Brasil no desenrolar das negociações, que considera ter sido determinante.

Ursula von der Leyen esteve ontem com António Costa no Brasil para uma reunião trilateral com Lula da Silva, o presidente brasileiro. A presidente do Executivo comunitário fala no acordo poderoso para as duas partes envolvidas.

"O acordo União Europeia-Mercosul envia uma mensagem poderosa. Diz: bem-vindos ao maior mercado do mundo e à maior zona de comércio livre do planeta. Este é o poder da parceria e da abertura. Este é o poder da amizade e da compreensão entre povos e regiões através dos oceanos. E é assim que criamos prosperidade real, uma prosperidade que é partilhada."

Também Lula da Silva, o presidente do Brasil, afirma que vai ser feita história com este acordo.

A União Europeia e o Mercosul farão história ao criar uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, reunindo cerca de 720 milhões de pessoas e um Produto Interno Bruto de 22 trilhões de dólares. Essa é uma parceria baseada no multilateralismo.

Lula da Silva e Ursula von der Leyen lado a lado numa conferência de imprensa conjunta no Brasil, mais de 25 anos depois do início das negociações. O tratado entre a União Europeia e o Mercosul vai ser oficializado hoje na capital do Paraguai, Assunção.

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, demitiu o Ministro da Indústria e, Rui, falamos aqui de um aliado muito próximo de Nicolás Maduro.

Sim, chama-se Alex Saab, ministro da Indústria agora demitido. O anúncio é feito por Delcy Rodríguez numa mensagem publicada na rede social Telegram. A presidente interina da Venezuela explica que o Ministério da Indústria e o Ministério do Comércio vão fundir-se num só. A pasta vai ser assumida por um outro ministro chamado Luis Antonio Villegas. A presidente interina da Venezuela agradece os serviços prestados por Alex Saab, ministro da Indústria agora demitido, mas adianta que ele vai assumir novas responsabilidades no Executivo liderado pela presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez.

A Casa Branca anunciou nas últimas horas a composição do recém-criado Conselho de Paz para a Faixa de Gaza, que vai ser presidido por Donald Trump.

Sem surpresas, é o que indica um comunicado divulgado pela Casa Branca. O Conselho de Paz inclui também figuras como o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, e o genro de Donald Trump, Jared Kushner. Destaque também para Tony Blair, antigo primeiro-ministro britânico, que também faz parte deste Conselho de Paz dos Estados Unidos para a Faixa de Gaza. Em comunicado, a Casa Branca explica que cada membro do Conselho vai ser responsável por supervisionar áreas específicas para a estabilização e o sucesso a longo prazo da Faixa de Gaza.

Entretanto, uma delegação da Ucrânia volta hoje a Miami, nos Estados Unidos, para continuar as negociações sobre um acordo de paz para o conflito com a Rússia.

Uma delegação que é composta pelo secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, chefe de gabinete da presidência e ainda líder do grupo parlamentar Servo do Povo. As partes continuam separadas, sobretudo em relação ao futuro dos territórios ocupados e às garantias de segurança à Ucrânia para evitar uma nova agressão russa. Esta nova ronda de contactos surge em plena nova vaga de ataques aéreos em grande escala por parte da Rússia, que já levaram Volodymyr Zelensky a declarar o estado de emergência no setor energético da Ucrânia.

E vamos agora ao desporto. O Sporting venceu o Casa Pia, em Alvalade, por 3 x 0, na abertura da jornada 18 do campeonato.

Gianni Katamo bisou ainda na primeira parte e Daniel Bragança fechou o marcador perto do final da partida. Com esta vitória, o Sporting distancia-se provisoriamente do Benfica e aproxima-se do líder do campeonato, o Futebol Clube do Porto, também à condição. Rui Borges admite dificuldades em perceber a dinâmica da equipa adversária em Alvalade, mas fala numa vitória justa.

Controlámos muito bem os dois médios, Simões e Mourita, num grande jogo. Por isso acho que foi um resultado que acaba por ser justo.

Do lado do Casa Pia, apesar da derrota, o treinador Álvaro Pacheco, que se estreou no comando técnico dos Gansos, destaca o bom desempenho dos jogadores.

Penso que a segunda parte foi diferente da primeira, em que conseguimos equilibrar, dividir e criar oportunidades. Conseguimos criar também no nosso processo ofensivo algum desconforto do Sporting.

A leitura dos dois técnicos desta partida, este Sporting 3, Casa Pia 0, foi o resultado final do jogo desta sexta-feira à noite, na abertura da jornada 18 da Liga Portugal Betclic.

E hoje é a vez do Benfica entrar em campo e para diminuir distâncias frente ao Rio Ave, em Vila do Conde.

Sim, José Mourinho diz que vai à caça do Sporting e Porto no campeonato, expressão utilizada pelo técnico do Benfica na conferência de imprensa de antevisão desta partida.

Estamos com tudo, estamos motivados para dar caça, respeitosamente, às duas equipas que estão à nossa frente. Depois do empate em Braga, voltar às vitórias no campeonato.

José Mourinho confirma ainda a ausência de Richard Ríos para este e para os dois próximos jogos do Benfica por causa de uma lesão do médio colombiano. Já Sotiris Syridopoulos, o técnico do Rio Ave, afirma que para esta partida os jogadores têm uma motivação extra, visto que jogam frente ao Benfica.

Espero um jogo muito difícil. O Benfica é sempre o Benfica, é uma grande equipa, com grandes jogadores e um treinador fantástico. Por isso, vai ser muito exigente para nós, mas, por outro lado, também é um grande desafio. Às vezes, nestes jogos contra grandes clubes, é mais fácil motivar os jogadores, porque eles têm essa motivação interna e todos querem jogar e ter o melhor desempenho possível. Por isso, espero que seja um jogo interessante e vamos dar o nosso melhor para conseguir tirar algo positivo dele.

Os dois técnicos a lançarem esta partida, Rio Ave x Benfica, a contar para a jornada 18 da Primeira Liga, joga-se mais logo, às 20h30.

Num jogo que conta com relato aqui em direto na Rádio Observador. Rui Casanova, tu estás de regresso às 20h30. Até já!

Até já!