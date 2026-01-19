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São 8 horas da manhã. António José Seguro apela à união de todos os democratas na segunda volta para derrotar André Ventura. Os partidos da esquerda já se colocaram ao lado do candidato apoiado pelo PS, que, entretanto, também já conseguiu o apoio de figuras de outras candidaturas.

Começaram a chegar logo ontem à noite. Falamos de figuras como Pedro Duarte, presidente da Câmara do Porto, ex-ministro do PSD, Francisco Rodrigues dos Santos, antigo presidente do CDS e apoiante de Gouveia e Melo, José Miguel Judice, mandatário de Cotrim Figueiredo. Os partidos de esquerda, PCP, Bloco e Livre, também já manifestaram a intenção de votar a favor de António José Seguro para derrotar André Ventura na segunda volta. O candidato apoiado pelo PS sublinha que é livre e suprapartidário e convida todos os democratas a unirem-se para derrotar o adversário no dia 8 de fevereiro.

Com a nossa vitória, venceu a democracia e voltará a ganhar no dia 8 de fevereiro. Convido todos os democratas, todos os progressistas e todos os humanistas a juntarem-se a nós para, unidos, derrotarmos o extremismo e derrotarmos quem semeia ódio e divisão entre os portugueses.

António José Seguro não fez questão de ter o PS ao lado no discurso da vitória, sendo que o líder socialista fez uma declaração a elogiar a campanha de Seguro e a apelar à concentração de votos para derrotar André Ventura. Seguro teve o melhor resultado de um candidato apoiado pelo PS desde a reeleição de Jorge Sampaio em 2001. Conseguiu 31,1%, o que equivale a mais de 1 milhão e 700 mil votos.

André Ventura apresenta-se como a personificação da luta contra o socialismo e apela ao apoio da direita na segunda volta. O candidato apoiado pelo Chega deixa um desafio a PSD e também à Iniciativa Liberal.

André Ventura conseguiu 23,5% dos votos, o que equivale a 1 milhão e 300 mil votos. Vai à segunda volta e remete agora para PSD e Iniciativa Liberal uma decisão sobre quem apoiam nesta nova ida às urnas.

A direita não perdeu estas eleições. A direita ganhou estas eleições. A direita ganhou estas eleições. Por isso, meus caros, nós só perderemos estas eleições por egoísmo do PSD, da Iniciativa Liberal ou de outros partidos que se dizem de direita, mas que agora têm que escolher entre um socialista e quem quer verdadeiramente fazer reformas no país. Agora é que nós vamos ver a fibra de que são feitos.

André Ventura, no discurso de ontem à noite, afirma que começa agora uma luta entre quem está a favor e quem está contra o socialismo.

João Cotrim Figueiredo lamenta uma segunda volta entre Seguro e Ventura. Diz que é uma péssima escolha e tudo por culpa de Luís Montenegro.

João Cotrim Figueiredo culpa o primeiro-ministro e presidente do PSD pelos candidatos que passam à segunda volta. Fala num erro estratégico da liderança social-democrata.

Os portugueses estarão confrontados nesta segunda volta com uma péssima escolha entre António José Seguro e André Ventura. Embora hoje exista em Portugal uma maioria social de centro-direita, é provável que venhamos a ter um presidente da República oriundo do Partido Socialista. Tal ficará a dever-se exclusivamente a um erro estratégico da liderança do PSD. Apesar do apelo que lhe fiz, Luís Montenegro não pôs o interesse do país à frente do interesse do seu próprio partido. Não esteve à altura do legado de Francisco Sá Carneiro.

João Cotrim Figueiredo, que fica em terceiro lugar, assume que é uma derrota pessoal. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal ficou com 16%, o que o deixa fora da segunda volta.

Henrique Gouveia e Melo admite que o resultado fica aquém do esperado e deixa tudo em aberto sobre o futuro na política.

O almirante explica que vai posicionar-se sobre a segunda volta, mas não neste momento. No discurso de derrota, deixa essa reflexão para mais tarde.

Este é um momento ainda muito precoce para manifestar qualquer opinião a esse respeito. Ainda agora acabámos de saber os resultados da primeira volta e eu vou reservar isso para outro momento, mais tarde.

Para mais tarde. Henrique Gouveia e Melo conseguiu quase 700 mil votos, ficou em quarto lugar.

Luís Marques Mendes assume total responsabilidade pela derrota e não vai apoiar ninguém na segunda volta.

Marques Mendes conseguiu apenas 637 mil votos, ficou com 11,3%. É o pior resultado de sempre entre candidatos apoiados pelo PSD.

Esta candidatura foi minha e assumo por inteiro a responsabilidade por este resultado. A responsabilidade é minha, toda minha e apenas minha.

O discurso de derrota de Luís Marques Mendes. Luís Montenegro também fez uma declaração para anunciar que o PSD não vai apoiar nenhum candidato na segunda volta.

E como já dissemos, a esquerda apela ao voto em António José Seguro na segunda volta.

Começamos com Catarina Martins, que foi apoiada pelo Bloco de Esquerda, teve 2,1%. Assume que o resultado ficou aquém do esperado, mas já olha para a segunda volta com um apelo ao voto em Seguro.

Eu percebo que todos os democratas fiquem preocupados com esta radicalização da direita em Portugal e esta reconfiguração. Devo dizer-lhes que acho que a resposta adequada, neste momento, é votar na segunda volta em António José Seguro, com os olhos bem abertos para todas as lutas.

Diz ainda Catarina Martins que a hecatombe de Marques Mendes nestas eleições é a hecatombe do Governo. Quem também afirma que vai votar em António José Seguro é o candidato apoiado pelo PCP, António Filipe, ainda que com reservas.

O apelo ao voto em António José Seguro na segunda volta não significa um apoio ao candidato António José Seguro e àquilo que defendeu enquanto candidato e que tem defendido ao longo da sua atividade política, mas significa a vontade imperiosa de derrotar o candidato André Ventura e é isso que estará fundamentalmente em causa nestas eleições, nos seus propósitos profundamente reacionários e de subversão do regime democrático.

António Filipe ficou com 92 mil votos, o que equivale a 1,6%. Também Jorge Pinto deixa o apelo ao voto em António José Seguro na segunda volta. O candidato, que foi apoiado pelo Livre, ficou com 0,7% atrás de Manuel João Vieira, que conseguiu 1,1. Teve quase 61 mil votos.

Carla, voltamos ao vencedor da noite, António José Seguro. A Rádio Observador está nas Caldas da Rainha, onde vive o candidato. Importa perceber como é que os habitantes da terra olham para esta vitória.

Seguro é natural de Penamacor, mas vive nas Caldas da Rainha. É lá que está a repórter Laura Figueiredo. Bom dia, Laura. Nesta manhã marcada pela vitória de alguém da terra, quais são os sentimentos que encontras por aí?

Bom dia. Os sentimentos são de satisfação, no geral, e também um resultado que já era expectável, como dizem algumas das pessoas com quem já falei por aqui. Vamos falar com a Ana Pereira, que veio aqui à Praça da Fruta fazer algumas compras esta manhã. Bom dia. Pergunto-lhe então se esperava este resultado ou se ficou admirada com a vitória de António José Seguro.

Não, já era mesmo expectável esta vitória do António José Seguro. Fiquei surpreendida foi nas Caldas da Rainha termos conseguido mais de 50% da população a votar em António José Seguro, numa cidade maioritariamente PSD.

E costuma ver o candidato António José Seguro por aqui nas Caldas da Rainha?

Sim, algumas vezes, a passear, às compras, no café. Sim, ele faz muito a vida por aqui ao fim de semana.

E o que é que antecipa para a segunda volta entre António José Seguro e André Ventura?

Eu espero muito bem, e para isso lutarei, que o António José Seguro seja presidente.

E no caso de vencer, o que é que espera de António José Seguro para os próximos cinco anos?

Espero que ele seja uma pessoa conciliadora. Espero que esta onda de ódio, ele consiga apaziguar de alguma maneira. Espero que dê uma especial atenção à saúde, à cultura, que neste momento está a ser atacada, e espero também que a revisão constitucional não seja revista nestes próximos cinco anos.

Muito bem, obrigada. Fica aqui o testemunho de Ana Pereira, que amanhece aqui na Praça da Fruta, nas Caldas da Rainha, onde de facto o sentimento é, como dizia a Carla, de satisfação, também de alguma certeza, já com uma vitória na segunda volta de António José Seguro.

Laura Figueiredo, nas Caldas da Rainha, onde vive António José Seguro, com a confiança de que o candidato possa vencer a segunda volta e tornar-se o próximo presidente da República.

Vamos agora mais para norte. A Rádio Observador está também em Fafe, terra de Luís Marques Mendes, um dos derrotados da noite.

E é lá que está a Maria Rego. Maria, bom dia. O que é que dizem por aí sobre o filho da terra que ficou fora da corrida a Belém?

Bom dia, Carla. Sem grandes surpresas por aqui, mas vou falar precisamente agora com um habitante de Fafe para perceber como é que viu este resultado, se estava à espera deste resultado.

Bom dia. Estava, acho que era um resultado esperado. Na minha opinião, sempre confiei na vitória do António José Seguro. Talvez a votação do André Ventura venha confirmar que foi uma votação contra o sistema e contra os outros candidatos. E acho que os resultados só surpreendem, fundamentalmente a nível nacional, pela fraca votação do Luís Marques Mendes, que ganhou em Fafe, porque é um homem de Fafe e foi reconhecida a proximidade que ele tem ao conselho e à própria cidade, mas a nível nacional, que foi uma votação muito fraca.

O que acha que distanciou os eleitores de Luís Marques Mendes?

Na minha opinião, foi um pouco a polêmica que foi criada com o levantar de algumas suspeições durante a campanha e também o facto de ser provavelmente o candidato mais ligado a um partido. Penso que os portugueses querem e demonstraram que preferem um equilíbrio entre o governo e o presidente da República, representando duas forças políticas diferentes.

Já agora, uma última pergunta: como é que vai ver esta segunda volta, agora entre António José Seguro e também André Ventura?

Eu espero fundamentalmente que seja uma campanha entre os dois limpa, que não entrem em ataques pessoais. Em relação ao resultado, penso que o António José Seguro vai ganhar com uma distância muito grande ao André Ventura.

Muito obrigada. Ficamos então com este testemunho deste habitante aqui de Fafe, com este pensamento de que esta segunda volta seja sem picardias pessoais e também aqui a expressar essa opinião de que Luís Marques Mendes teve um resultado não tão positivo.

Maria Rego vai passar a manhã em Fafe, onde Marques Mendes, filho da terra, venceu, teve 31,23% dos votos.

São agora 08h12. Carla, que outras notícias estão em destaque nesta manhã de segunda-feira?

Subiu para 39 o número de mortes no descarrilamento de dois comboios de alta velocidade em Córdoba, em Espanha. Há ainda cerca de 150 feridos, 24 em estado grave. As autoridades admitem que o número de vítimas pode subir. Foi aberta uma investigação para apurar as causas do acidente. Marcelo Rebelo de Sousa já enviou uma nota de pesar ao rei Felipe VI. O Eurogrupo vota hoje o nome de Mário Centeno para o cargo de vice-presidente do BCE. Há outras cinco candidaturas. Na corrida à substituição de Luis de Guindos, o escolhido tem de ter o apoio de pelo menos 16 dos 21 países do euro. A decisão final caberá ao Conselho Europeu. E pode ser mais difícil apanhar um Uber esta semana. Os motoristas de TVDE estão em protesto. Vão desligar as aplicações das plataformas Uber e Bolt em dias alternados, entre as 07h e as 10h, com o lema: "Sem motoristas não há viagens". Pretendem chamar a atenção contra a falta de regulação do setor. A iniciativa abrange todo o país, mas prevê-se maior impacto nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. O Porto venceu o Vitória de Guimarães por 1 x 0. O gol dos Dragões surgiu de pênalti nos minutos finais. Com este triunfo, o Porto mantém a liderança do campeonato com 52 pontos, mais sete do que o Sporting e mais 10 do que o Benfica. E voltamos às presidenciais, porque é sempre interessante olhar para os resultados freguesia a freguesia. Em Belém, onde fica a residência oficial do Presidente da República, quem ganhou?

Os pastéis. Não.

João Cotrim de Figueiredo ficou em primeiro lugar, com 32,17% dos votos.

E os outros candidatos?

Os outros: Seguro ficou com 29,65% e Marques Mendes ficou em terceiro, com 11,85%.

Faltam dois outros. Gouveia e Melo e André Ventura.

Por ordem, Gouveia e Melo teve 11,73% dos votos. Em quinto lugar, ficou o candidato que vai votar a segunda volta com o Seguro. André Ventura só teve 9,69% dos votos.

Estão em Belém.

Se for eleito, vai ter má vizinhança.

É verdade. Não lhe vão levar o pão quente de manhã.

E o pastel.