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São 8 horas. E começamos este jornal com a reforma da lei laboral. O governo ainda acredita no sim da UGT e está a tentar uma nova ronda de negociações com os parceiros sociais. O Executivo quer tentar chegar a acordo antes da concertação social.

O Observador apurou que o governo não dá por terminado o processo negocial e está confiante de que a UGT venha a rever a posição, isto depois do Secretariado Nacional da Central Sindical ter ontem chumbado a atual proposta de alterações à lei apresentada pelo governo. Mas, Rui Casanova, do lado do governo, as portas mantêm-se abertas e fala-se numa tentativa de demonstração de força dos trabalhadores.

O governo está mesmo a sondar os parceiros sociais para mais uma ronda negocial sobre as alterações à lei do trabalho antes da concertação social. Não dá, por isso, terminado o processo, que segue para o Parlamento. O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, deixou ontem essa porta aberta à negociação.

Podemos afirmar que o governo está, como esteve sempre, com a porta aberta à negociação.

A garantia do ministro da Presidência e o presidente da Confederação Empresarial de Portugal também mantém a porta aberta à negociação. O Observador apurou, entretanto, que o governo ainda espera o sim da UGT, sendo que há quem acredite que a Central Sindical está apenas a ganhar algum tempo para justificar a aprovação do acordo. Uma fonte próxima das negociações entende que a UGT não poderia ratificar o entendimento antes do 1º de Maio, Dia do Trabalhador, isto como tentativa de demonstração de força nesta altura.

Rui Casanova, com as negociações em torno da reforma da lei laboral, depois da UGT ter ontem dito não à mais recente proposta apresentada pela ministra do Trabalho, o presidente da República repete que se o governo aprovar uma reforma laboral sem a luz verde da UGT e a negociação em sede de concertação social, então o diploma é vetado. Foi a promessa feita por António José Seguro durante a campanha.

E continuamos a falar de António José Seguro, que termina hoje a iniciativa Presidência Aberta. O chefe de Estado vai estar novamente em Leiria, ontem esteve em Pedrógão Grande e emocionou-se com as histórias dos sobreviventes dos grandes incêndios de 2017.

Esteve com autarcas da região de Leiria e com o ministro da Administração Interna. Visitaram o memorial para as vítimas dos incêndios que atingiram Pedrógão Grande em 2017. O chefe de Estado reconfortou a população e Vasco Maldonado Correia prometeu também que vai trabalhar para evitar novas tragédias.

O senhor está aqui vivo.

Está, graças a Deus.

Não é? E com voz.

Emocionado com os testemunhos de quem sobreviveu, o presidente da República visitou o memorial das vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande. Sai com uma certeza:

Nós temos que tirar daqui a melhor lição, já que não podemos dar vida a quem a perdeu.

A lição passa por não repetir os erros do passado e, por isso, Seguro deixa uma série de desejos urgentes.

Todo o material combustível que está nas nossas florestas, os caminhos florestais que estão impedidos, os aceiros que continuam também impedidos, possam rapidamente ser limpos.

E fica a promessa de guardar na memória os testemunhos que vai recolhendo.

Eu posso-me ir embora amanhã para Lisboa, para a vida normal como presidente da República, mas levo este território comigo.

Nove anos depois, a tragédia continua a assombrar a região, como evidencia Dina Duarte, presidente da Associação de Vítimas dos Incêndios de Pedrógão Grande.

Aquilo que eu lhe peço é, dentro do seu grande magistério de influência, que faça com que não haja outros 2017.

António José Seguro lembra que não é ele quem toma as decisões.

Eu não detenho o poder executivo, mas tenho voz e tenho convicções.

E por isso passa a bola ao ministro da Administração Interna, que também acompanhou a visita. Luís Neves deixou o apelo à ajuda de toda a população para um ano mais difícil do que o habitual.

A minha obrigação, a obrigação do governo, é alertar porque de facto este ano temos fatores de risco acrescidos e todos são necessários. E por isso estamos a fazer o nosso trabalho no sentido de minorar a época que aí vem, que será seguramente muito difícil.

No bolso, o presidente da República leva um convite que vai ser ponderado para realizar as cerimônias do 10 de Junho na região de Leiria, mas o principal desejo é que os próximos tempos tragam uma bem-vinda monotonia.

Que os seus mandatos venham a ser calmos. É o que eu lhe desejo do fundo do coração.

É uma coisa que eu não posso prometer. É que seja calmo.

Ninguém sabe. A reportagem do jornalista Vasco Maldonado Correia. A primeira presidência aberta de António José Seguro estendeu-se durante toda a semana. Vai terminar hoje. O dia vai ser dedicado à região de Leiria.

E no Jornal das Nove vamos ter em direto Jorge Vale, presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, para fazer um balanço da recuperação das zonas afetadas pelas tempestades. Parece cada vez mais frágil o acordo de cessar-fogo no Médio Oriente. O presidente dos Estados Unidos volta a acusar o Irão de não estar a cumprir os termos do entendimento.

Donald Trump fala numa postura muito inadequada de Teerão ao não permitir a passagem de petróleo pelo Estreito de Hormuz. O líder norte-americano avisa que não foi isso o que ficou acordado no início da semana. O Irão volta também a acusar Israel de violar o acordo de cessar-fogo depois de mais ataques de Tel Aviv ao Líbano. Hoje começam as negociações entre delegações dos Estados Unidos e do Irão, no Paquistão. A delegação iraniana já está em Islamabad, palco destas negociações. Na Ucrânia, há também um cessar-fogo temporário por causa da Páscoa ortodoxa. Celebra-se no domingo. Rússia e Ucrânia acordaram uma trégua de 32 horas.

São agora 08h06. Carla, antes dos Momentos de Glória, que outras notícias estão em destaque?

O governo quer multas mais pesadas para os condutores que pratiquem manobras perigosas, conduzam em excesso de velocidade ou com excesso de álcool no sangue. O ministro da Administração Interna prometeu um pacote de medidas estratégicas para reduzir o número de acidentes nas estradas. É o que avança hoje o semanário Expresso. O montante do aumento ainda está por definir. André Ventura aceitou debater com José Pacheco Pereira. O frente a frente está marcado para segunda-feira, às 22h, na CNN Portugal. O historiador desafiou o presidente do Chega a esgrimir argumentos com base em factos e documentos. Numa publicação na rede social X, André Ventura afirma que aceitou o desafio. Depois de 10 dias no espaço, os astronautas da Artemy II voltam hoje à Terra. A cápsula deve amarrar no Oceano Pacífico, perto de San Diego, pouco depois da 01h deste sábado. 01h, hora de Portugal. Equipes especializadas vão estar prontas para garantir a recuperação em segurança da tripulação.