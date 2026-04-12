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Edição das nove com o Vasco Maldonado Correia. Hoje é dia de eleições legislativas na Hungria. As urnas já estão abertas e os líderes das duas maiores forças políticas a esta hora, Vasco, já votaram.

Viktor Orbán, que está no poder há 16 anos, e Péter Magyar, líder da oposição, a quem várias sondagens vão atribuindo o favoritismo. Tudo fica decidido hoje e vamos por isso até Budapeste, ao encontro da jornalista enviada pelo Observador, Madalena Moreira. Madalena, bom dia. Agora em direto, a que horas é que podemos esperar os primeiros resultados mais concretos?

Bom dia, podemos esperar os primeiros resultados preliminares por volta das 8:00 p.m, hora local, portanto 07:00 p.m. em Lisboa, exatamente uma hora depois de as urnas fecharem. Mas atenção que as eleições podem não ficar decididas hoje. Se a corrida terminar muito renhida, pode ser preciso esperar pelos resultados do estrangeiro, que só vão chegar durante a semana. E as pessoas têm dito que esta foi uma campanha histórica, têm dito nas ruas, e as eleições de hoje já se estão a desenhar pelo mesmo caminho. Por agora, pelo menos nos números da abstenção. As mesas de voto abriram às 6:00 a.m. e três horas depois, às 9:00 a.m., já tinha votado um número recorde de 16,89% dos eleitores.

Tem estado a acompanhar as duas campanhas, Madalena, a campanha do Tissa e do Fidesz. Conseguiste ficar com a ideia se algum dos lados vai conceder facilmente uma eventual derrota hoje à noite?

É muito improvável que isso aconteça. Viktor Orbán e Péter Magyar votaram ambos esta manhã em dois círculos eleitorais diferentes de Budapeste e ambos puseram as expectativas para logo à noite. O primeiro-ministro parte em vantagem porque passou os últimos 16 anos a desenhar o sistema e a fazer reformas eleitorais que favorecem o seu partido, mas neste momento declarou que caso tenha uma derrota expressiva, sem especificar o quão expressiva teria que ser, irá apresentar a demissão do Fidesz. Já Péter Magyar, que surge aqui como o grande desafio à manutenção da liderança de Viktor Orbán, disse que só vai aceitar uma derrota se não houver fraude eleitoral. E este tem sido um tema que nos últimos dois dias ele tem insistido muito, mas também não sabemos que tipo de fraude eleitoral é que será a linha vermelha para Péter Magyar.

Muito bem, Madalena Moreira, muito obrigado por ter estado conosco neste jornal e bom trabalho para hoje. As instituições mais próximas do poder preveem uma vitória do Fidesz. Viktor Orbán procura ser eleito para um quinto mandato consecutivo, ao contrário do que dizem a maioria das sondagens independentes que atribuem a vitória ou a provável vitória ao Tissa, o partido liderado por Péter Magyar, líder da oposição. As urnas fecham quando forem 18:00 em Portugal.

E depois de 21 horas de negociações, terminou sem acordo o encontro entre as delegações do Irão e dos Estados Unidos no Paquistão.

Assim foi. Foi o que anunciou J.D. Vance, vice-presidente norte-americano que liderou a delegação norte-americana em Islamabad. O número dois da Casa Branca garante que os Estados Unidos mostraram flexibilidade para negociar, mas lamenta que o Irão tenha recusado os termos apresentados por Washington.

Tivemos várias discussões substanciais com os iranianos. Essa é a boa notícia. A má notícia é que não chegamos a um acordo. Penso que isso é muito mais má notícia para o Irão do que para os Estados Unidos da América. Regressamos assim aos Estados Unidos sem alcançar um acordo. Nós deixamos muito claro quais são as nossas linhas vermelhas, em que aspetos estamos dispostos a ir ao encontro das posições deles e em que aspetos não estamos dispostos a fazê-lo. Tornamos isso tão claro quanto possível e eles optaram por não aceitar os nossos termos.

J.D. Vance, numa declaração no final das negociações que terminaram sem acordo, diz que os Estados Unidos precisam de um compromisso claro de que Teerão não vai procurar desenvolver armas nucleares no futuro. Toda a delegação norte-americana já abandonou o Paquistão de regresso a Washington.

E o Irão avisa que a situação no estreito de Ormuz só vai mudar quando os Estados Unidos aceitarem um acordo razoável.

É o que diz fonte iraniana à agência estatal Mehr, depois das negociações, Teerão não tem pressa para chegar a um entendimento, sem o qual nada vai mudar em Ormuz. A mesma fonte diz que não foi fixada data nem local para uma possível próxima ronda de conversações. Na última noite, o Irão já tinha lançado também um comunicado em que garantia que mostrou abertura nas negociações, mas que os Estados Unidos não desistiram de fazer exigências excessivas.

E por cá, Vasco, André Ventura defende que um consenso na lei laboral depende mais do governo do que do Chega.

O líder do partido mostra-se disponível para chegar a esse consenso em matéria laboral, mas apresenta algumas condições, uma delas que o executivo pare de se vitimizar.

Conseguirmos fechar antes de ser submetido ao Parlamento um acordo que consiga fazer uma revisão da lei laboral, mas que ao mesmo tempo salvaguarde que o trabalho por turnos e o trabalho extraordinário é apropriadamente valorizado, que garanta que os despedimentos não serão a regra e não serão um novo normal em Portugal. Nem os empresários querem isso. Às vezes acho que o governo tem apenas a lógica de se querer vitimizar a todo o custo, de procurar uma iminente crise política em tudo. Temos visto isso. Vimos na nacionalidade, vimos agora no subsídio social de mobilidade, ainda ontem no Parlamento. Eu acho que os portugueses, francamente, o que querem é que o governo trabalhe, o que querem é que as coisas aconteçam e o que querem é que as mudanças ocorram na sua vida

Declarações de André Ventura aos jornalistas à margem da inauguração da sede do Chega na Maia, neste registo captado pela RTP. O presidente do partido revela ainda que o Chega e o Governo têm reuniões marcadas para a próxima semana com o fim de discutir o fim do visto prévio do Tribunal de Contas. E no desporto, Vasco, o Futebol Clube do Porto entra hoje em campo praticamente obrigado a vencer. Depois da vitória do Sporting de ontem à noite, os Dragões enfrentam o Estoril. O técnico Francesco Farioli não poupa nos elogios ao adversário, quer a equipa do Porto a entrar com o que diz ser o espírito certo.

Vamos jogar contra uma equipa que, se fizermos uma avaliação global da época, tem sido muito positiva. Jogam um futebol muito ofensivo, são uma equipa que marca muitos golos, têm um dos melhores ataques da Liga. Vai ser definitivamente um jogo complicado. Da nossa parte, temos de entrar em campo com o espírito certo e na nossa melhor forma.

Os Dragões têm de vencer para manter a distância para o Sporting, que já venceu nesta jornada. A bola começa a rolar no Estoril-Porto às 20h30 com relato aqui direto na sua rádio, mas ainda antes joga o Benfica, que recebe o Nacional da Madeira na Luz. Depois do empate na última jornada frente ao Casa Pia, José Mourinho antecipa um jogo difícil e destaca a competência dos insulares nos jogos contra os ditos grandes. Mourinho repete que o caminho pro título é difícil, o que não quer dizer que o Benfica vá baixar os braços.

Eu, realisticamente, vejo difícil que o Porto perca sete pontos. Agora, não me interessa se temos hipóteses ou não. Importa que o Benfica tem que entrar e tem que ser mais forte do que foi com o Casa Pia.

E face às dúvidas em relação à continuidade do treinador, Mourinho frisa que quer ficar.

Ao presidente Rui Costa, se lhe quiserem fazer a pergunta pela milésima vez, façam, que é um problema vosso e um problema do presidente Rui Costa. A mim não me façam mais a mesma pergunta. Eu quero continuar no Benfica na próxima época.

Benfica-Nacional joga-se às 18h no Estádio da Luz. Um jogo para acompanhar com relato aqui em direto, também na Rádio Observador. Já o Sporting entrou ontem em campo nesta jornada 29 da Liga, ainda que tenha um jogo em atraso, e venceu o Estrela da Amadora por 1 x 0. Depois de uma primeira parte sem gols e sem remates enquadrados à baliza, foi Daniel Bragança a fazer o único gol da noite, que dá os três pontos à equipa de Rui Borges. No final da partida, o técnico admitiu que faltou inspiração. Diz, no entanto, que o resultado é o mais importante.

Controlamos o jogo como posso, é certo, mas faltou-nos um bocadinho de inspiração, principalmente no último terço. Uma primeira parte onde o Estrela defendeu a área com 11 jogadores, dentro da área difícil. Podemos ter tomado melhores decisões, algumas perdas de bola, mas sabíamos que ia ser isto e a equipa teve essa mentalidade e aí é que se veem também os verdadeiros campeões.

Nos próximos dias, os Leões jogam a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões frente ao Arsenal, recebem o Benfica pro campeonato e ainda vão ao Dragão jogar a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Rui Borges admite que é um período decisivo.

Em relação à próxima semana e meia, é natural que seja decisivo, um pouco, por o diminuir de tempo, o cada vez mais estarmos perto do final da época e os jogos vão se tornando cada vez mais importantes e decisivos, mas olhamos para isso com naturalidade. Já disse várias vezes, a mim importa-me só olhar pro próximo, e o próximo é o Arsenal.

É o que diz o técnico Rui Borges a antecipar dias decisivos para o Sporting. Sporting que está com menos um jogo ou com menos uma jornada no campeonato, com menos dois pontos do que o líder Porto e com mais cinco que o Benfica, rivais que entram em campo esta noite. É o ponto final no Jornal das Nove, edição do Vasco Maldonado Correia.