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São 9 horas da manhã. Notícias às 9, com Carla Jorge Carvalho. Já vamos a um incêndio em Vouzela, que está a preocupar as autoridades, mas antes falamos do apuramento de Portugal para os oitavos de final do Mundial de Futebol. A seleção portuguesa foi recebida em festa no hotel em Toronto por milhares de adeptos. Jogadores e equipe técnica testemunharam um autêntico mar de gente composto por portugueses e lusodescendentes que vivem no Canadá. O momento foi captado pelos jornalistas que estavam no edifício. O aplauso aumentou quando Cristiano Ronaldo apareceu na varanda, sendo que foram vários os jogadores e elementos da equipe técnica que acenaram aos adeptos. O relato deste momento é trazido também pelo enviado especial do Observador ao Mundial, Miguel Cordeiro.

É impressionante. Um mar de gente que está em frente ao Hotel Delta no momento em que chega o autocarro. Cristiano Ronaldo foi à janela agradecer o carinho, houve outros jogadores a fazer o mesmo. É uma loucura. Estamos a falar de uma cidade que tem uma das maiores comunidades portuguesas em todo o mundo e essas pessoas estão a vibrar imenso com o que aconteceu, mas já estavam a vibrar antes do jogo. É impressionante o carinho que estão a dar também à seleção.

Miguel Cordeiro no Diário do Mundial desta manhã, com a festa ontem à noite no Canadá, depois da vitória portuguesa frente à Croácia. Foi sofrer até o fim, Carla, mas a seleção nacional venceu a Croácia, foi esta madrugada, por 2 x1. Venceu, mas ainda apanhou um susto, ou podemos dizer vários. A seleção croata chegou a meter a bola na baliza no último minuto da partida, estava Portugal a ganhar 2 x1. Este gol acabou por ser anulado. Portugal acabou por vencer com o 2 x1 já em período de compensação por Gonçalo Ramos, que no final do jogo, na flash interview, disse que quando é chamado a jogar, é para marcar.

Quem me conhece já sabe que nos últimos minutos, quando é preciso um gol, eu estou lá. Já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. E sempre que precisarem de um gol nos últimos minutos, podem chamar o Gonçalo Ramos.

O Gonçalo Ramos foi chamado e apontou o gol decisivo. O outro gol português foi por Cristiano Ronaldo, que foi considerado o homem do jogo. Ele diz que é normal sofrer nesta fase da competição.

Para ganhar uma competição desta magnitude, há que saber sofrer. Tocou hoje, acho que foi um jogo bastante interessante para os espectadores. Controlamos bastante a primeira parte, na segunda parte foi um pouco caótico o jogo, mas é normal, é o futebol. Eles marcaram, a gente entrou ali um pouco em estresse, em pânico, mas depois o desbloqueio emocional teve quando marcamos o pênalti e a partir daí o jogo foi mais fácil. Depois tivemos ali mais um pouco de dificuldade, mas a competição é isto, temos que estar preparados e continuar.

E vão continuar. O próximo jogo é frente à Espanha. O selecionador nacional antecipa já um jogo fantástico.

Nós respeitamos muito a qualidade da Espanha, mas é uma equipe europeia. Nós conhecemos a Espanha muito bem, eles conhecem também o que nós somos e acho que vai ser um jogo fantástico, mas um jogo europeu dentro do Mundial. Duas equipes que querem a bola, que querem procurar a baliza rápido e criar oportunidades. Então acho que vai ser um grande jogo.

"Vai ser um grande jogo", é o que diz Roberto Martínez na conferência de imprensa depois da vitória de Portugal sobre a Croácia por 2 x1. Uma vitória que coloca Portugal nos oitavos de final do Campeonato Mundial. Vai jogar com Espanha na próxima segunda-feira, quando forem 8 horas da noite, hora de Lisboa. O jogo vai decorrer na cidade de Dallas, nos Estados Unidos. Jogo que vai poder, claro, acompanhar em direto aqui na Rádio Observador. Falamos agora do incêndio em Vouzela, o fogo no distrito de Viseu já alastrou até Aveiro, mobiliza neste momento mais de 900 operacionais. E é o incêndio que mais preocupa as autoridades esta manhã. Está a ameaçar habitações. As dificuldades têm muito a ver com as condições difíceis e o vento forte. O ponto de situação foi feito esta manhã à Rádio Observador pelo comandante da Proteção Civil, José Costa.

É o incêndio que preocupa mais. Está ativo, tem um perímetro bastante extenso entre Vouzela e Águeda. Tem condições meteorológicas muito difíceis, com vento forte, umidade relativa baixa e também temperaturas elevadas, mesmo durante a noite. Existem várias habitações ameaçadas no perímetro do incêndio. Houve também alguns anexos agrícolas que arderam, ainda está a fazer levantamento agora com o dia. Registaram-se também três operacionais feridos leves, bombeiros, e ainda um civil com ferimentos, nomeadamente queimaduras. A linha ferroviária do Vouga também está interdita entre Murisca do Vouga e Águeda.

São 908 os bombeiros que estão no combate às chamas neste incêndio que começou em Vouzela. Há nove meios aéreos no local. O fogo obrigou já ao corte da linha ferroviária do Vouga, entre Murisca do Vouga e Águeda. Registam-se quatro feridos, três bombeiros e um civil, que foram transportados para o hospital com queimaduras leves. Além deste incêndio que lavra no distrito de Viseu, há mais três fogos ativos em Portugal continental, em Barcelos, Cinfães e Castelo de Paiva, onde estão também centenas de bombeiros. As próximas horas vão ser colocados vários meios aéreos nestes quatro incêndios ativos. Carla, o país está em situação de alerta desde a meia-noite e assim vai ficar até segunda-feira. O primeiro-ministro avisa que os próximos dias vão ser difíceis. Foi o que disse ontem no Canadá, Luís Montenegro, depois de ter acompanhado o jogo da seleção nacional.

Estamos a prevenir ao máximo para não termos depois de ter situações mais extremas. Mas há coisas que nós não dominamos. Nós não dominamos a natureza, nós não dominamos alguns comportamentos que muitas vezes são também associados a fenômenos criminosos. Essa parte é uma parte que nós temos de combater e é isso que vamos fazer também.

Declarações do primeiro-ministro. Portugal está em situação de alerta desde a meia-noite devido às altas temperaturas, não só durante o dia, mas também durante a noite. Há previsões de vento muito forte para os próximos dias. Por isso mesmo, o governo proibiu o acesso, a circulação e a permanência no interior de espaços e caminhos florestais. Está também proibida a realização de queimadas e de trabalho com maquinaria.

Os autarcas do PS contrariam a posição do José Luís Carneiro, que acusa o governo de estar a travar a entrega de habitações vazias.

José Luís Carneiro afirmou que há casas prontas e vazias que estão à espera de serem entregues quando houver um novo ciclo eleitoral. O secretário-geral do PS deu como exemplo casas em Grândola e em Vila Velha de Ródão. São habitações destinadas à Bolsa Nacional de Alojamento Temporário e também ao arrendamento acessível. Os socialistas acusam o governo de ter uma atitude desumana, mas os autarcas do próprio partido apontam antes para questões burocráticas, como explica o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes.

O próprio presidente da junta dessa freguesia do Conselho Grândola, onde estão as casas, explica-nos, depois podemos ir lá mais em detalhe, que o que prendeu teve a ver com questões de financiamento. O Estado tem que ter sempre um parceiro, a entidade do Estado, neste caso a junta de freguesia ou promotor, para esta rede nacional de uma IPSS especializada.

Para as casas de emergência, ou seja, de acolhimento de emergência.

E neste caso, até havia um acordo com a Casa Padre Américo e depois com a APAV, e até foi bastante testado até o fim com a APAV. Só que o financiamento não havia ainda, e não há ainda, um acordo relativamente àquilo que o Instituto da Segurança Social pode pagar à associação. Portanto, não avançou por isso.

O editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes, na história do dia de hoje.

São agora 9h08, Carla, que outras notícias marcam a atualidade?

O Parlamento vota hoje a chamada Lei das Burcas e a criação de uma pena acessória para a perda da nacionalidade. Os dois temas foram consensualizados entre PSD e Chega, mas há agora divergências com André Ventura a anunciar que vai votar contra as alterações que foram apresentadas pelos sociais-democratas. Esta manhã também os deputados vão tentar eleger o nome de Luísa Neto para o cargo de Provedora de Justiça, um nome que foi proposto pelo PS e pelo PSD. O ataque russo de ontem em Kiev provocou pelo menos 30 vítimas mortais. É o mais recente balanço feito pelas equipes de socorro que estão no local. A capital ucraniana foi alvo de um ataque com 500 drones e mais de 70 mísseis. O autarca de Kiev diz que é o maior ataque na capital desde o início da guerra. Volodymyr Zelensky já prometeu retaliar. O número de mortes depois dos dois sismos que atingiram a Venezuela ultrapassa já as 2500, sendo que há registro também de mais de 12.400 feridos. Este é o balanço mais recente feito pelas autoridades venezuelanas, divulgado esta madrugada. Já quanto ao número de vítimas entre a comunidade portuguesa, o último balanço dá conta de 81 mortos e mais de 60 desaparecidos. Ainda uma notícia em última hora. As notas dos exames nacionais do ensino secundário vão ser afixadas mais tarde. É uma notícia que tem poucos minutos, ainda com poucos detalhes. O que se sabe, ou o que estava indicado como a data para a afixação dos exames, era o dia 14 de julho. Os professores tinham que ter as provas corrigidas até dia 10. Sabemos que tem havido muita dificuldade no acesso dos professores corretores à verificação dos exames que foram digitalizados, sobretudo os exames nacionais do 12º ano de Português. A indicação agora é de que as notas dos exames que dão acesso depois ao ensino superior vão ser afixadas mais tarde. Vamos desenvolver o assunto nos próximos noticiários.