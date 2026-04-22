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"Esplendor e Infâmia" com Pedro Jorge Castro, diretor adjunto do Observador. Bem-vindo, Pedro. Sentes-te bem?

Sim, bem, vou parafrasear a Cristina Ferreira, que abriu a entrevista de ontem a dizer: "Estou bem."

Foi a segunda coisa mais importante que achou que tinha a dizer.

Já estou a ver por onde é que isto caminha. Vamos, como sempre, começar pela infâmia? E começaste com a Cristina Ferreira. A apresentadora tem estado aqui num turbilhão depois da polêmica que lançou há cerca de uma semana por causa de uma pergunta que atirou para o ar no programa "2 às 10", sobre o caso de uma menor que terá sido violada por quatro influencers. Já depois disso fez um comunicado. A TVI também fez um comunicado em que até ameaçava recorrer aos tribunais contra quem critica Cristina Ferreira. E ontem a Cristina Ferreira deu uma entrevista no Jornal Nacional da TVI, conduzida pelo José Alberto Carvalho. E que tal, Pedro?

Saiu-se muito mal. Eu detesto carneiradas de achincalhamento mas neste caso é mais forte do que eu, porque acho mesmo que Cristina Ferreira tinha a obrigação de ter feito diferente. E porque cada vez que tentou emendar, ela foi piorando. Tive que elencar os pecados da apresentadora neste processo todo e o mais grave, quanto a mim, é a soberba. A soberba está plasmada na descrição feita pela própria Cristina Ferreira para responder à pergunta do por que só agora veio dar esse esclarecimento. E então ela, no próprio dia, ainda viu umas coisas nas redes com a imagem dela, mas não ligou, nem quis perceber o que era. Para uma pessoa que tem 1,9 milhões de seguidores no Facebook, 1,6 milhões no Instagram, 2,5% da média capital como acionista. Tem dezenas de pessoas a trabalhar com ela e ninguém lhe disse, ninguém a alertou para aquilo que estava a acontecer. Ela diz que só no dia a seguir, quando acordou, portanto 24 horas depois, é que percebeu o que estava a acontecer. Se algum dia eu vos vir incorrer num disparate destes, prometo alertar-vos vigorosamente.

Eu acredito.

Não vou fazer um vídeo convosco, vou vos dizer. Mas estranho que ela não tenha tido ninguém nesse hiato bastante longo de tempo que a tenha alertado para isto. E depois ela disse que sexta era dia de descanso. Depois no domingo tinha o reality para apresentar, portanto, "A Casa dos Segredos." Depois na segunda tinha que expulsar alguém para retirar da casa e, portanto, ela não iria aceitar gravar a entrevista, tinha que ser em direto e portanto só dava ontem, passado este tempo todo. O que tiramos daqui é que as gravações da "Casa dos Segredos" foram sempre mais importantes do que uma palavra de empatia com as vítimas. No dia em que não puseram em causa o reality show, então ela lá foi dar a entrevista. Outro pecado: insensibilidade. Até é estranho uma apresentadora com tanto sucesso padecer deste mal. Ela tem tanta gente a identificar-se com ela e depois não consegue colocar-se no lugar do outro, dos outros que estavam aqui em causa. Eu nem imagino o que é que terão sentido as vítimas de violação a assistir a toda esta polêmica. Ela diz que foi uma pergunta a queixar-se que ninguém foi ver o contexto, mas imediatamente antes de ela fazer a pergunta, ela diz: "Temos de falar disto." Portanto, é uma pergunta híbrida. É estranho com tanta coisa, ela não conseguir fazer um pedido de desculpas. No fim, o José Alberto Carvalho ainda lhe lança uma boia de salvação a perguntar se era um pedido de desculpas, e ela: "Não, não é um pedido de desculpas, é um lamento. Lamento por ter usado palavras erradas." Mas custaria assim tanto pronunciar a palavra? Eu acho que se calhar teria feito diferença, sobretudo para algumas vítimas.

No final, lamento por não ter sido entendida como ela acha que devia ser entendida. Por ter usado as palavras que não seriam as mais corretas. Sem pedir desculpa.

E tanto tempo depois, e de forma bastante atabalhoada. Outro pecado: o egocentrismo. Eu acho que ela não percebeu que isto não era sobre ela. Isto não é sobre ela. O que está em causa não é ela, mas ela fez com que tudo fosse sobre ela. Logo a começar a entrevista exclusiva, a dizer que está bem. Depois a forma como se queixou das críticas de colegas de profissão que não lhe ligaram. Depois a acusar as pessoas de caça aos likes. Uma pessoa que vive de likes e de seguidores, atenção. Ela não é um dos participantes dos reality shows que ela apresenta e que não tem experiência nenhuma do mundo midiático. Como ela própria diz, está nisto há 20 anos. É estranho este alagar desta pureza em relação ao meio. Outro pecado: a impreparação. Este foi assumido pela própria. Ela diz que se tivesse escrito a pergunta antes, não a teria formulado assim. Ricardo, olho para o teu computador e vejo que tens o guião deste programa todo escrito. Vais inventar e improvisar em cima dele, e bem, mas coisas mais sérias ou melindrosas tens de preparar.

E ainda assim sabe Deus.

Exatamente. As coisas mais sérias ou melindrosas, tens de preparar. Aquilo não foi uma coisa que aconteceu de repente. Ela sabia que ia ter aquele segmento e devia ter preparado melhor. Outra: inconsciência. Ela disse mesmo isto: "No dia em que me sentar nesta cadeira e estiver a pensar no que vou dizer ou no que não posso dizer, naquilo que não me permitem dizer, está na hora de ir embora." Como assim? Até puseram esta frase no rodapé em grande destaque. Mas temos todos de pensar no que vamos dizer. Essa agora. Se ela tivesse pensado um bocadinho antes do que suscitou toda esta polêmica, não a teria provocado. E se tivesse pensado um bocadinho antes desta frase, não a teria dito.

Deixa-me só acrescentar aqui esta nota, metendo a foice na seara alheia.

A minha seara é a tua seara, Ricardo.

Na tua seara, porque realmente espantou-me muito ouvir uma pessoa com a experiência dela e com a importância que ela tem dizer uma frase dessas. Ligar um microfone é um ato

De gigantesca responsabilidade. Ninguém pode ligar o microfone sem saber o que vai dizer. Temos aqui uma luzinha vermelha que se acende quando o microfone está ligado e isso, mesmo que uma pessoa esteja aqui distraída ou espontânea. Desculpa, não resisti. Quase que é um semáforo para pensar duas vezes naquilo que vamos dizer. Outro pecado é irresponsabilidade por sair um comunicado em nome dela e da TDI, de que ela é acionista, com o qual ela não concordava. Essa foi priceless. Como é que isto é possível? Um comunicado que lhe atribui uma série de posições e ela diz que não concorda, então não se impôs? Não consegui compreender isso e acho que lhe fica muito mal. Último pecado, reincidência. No fim de toda a entrevista, ela diz que não é um pedido de desculpa, que é um lamento. Vinte e sete minutos recapitulando soberba, insensibilidade, egocentrismo, impreparação, inconsciência e irresponsabilidade. São sete pecados, depois do erro admitido pela própria e com a sua experiência eu acho que ela tinha obrigação de ter feito muito melhor. Vamos ao esplendor. E no esplendor? Queres falar de governadores do Banco de Portugal? Isso tem a ver com as estatísticas de Álvaro Santos Pereira para contrariar a necessidade de apoiar o setor da restauração. Tem, mas não só. Na verdade, o mandato de Álvaro Santos Pereira como governador ainda está um pouquinho no início, ainda estamos aqui a tentar identificar padrões. Não é a primeira vez que ele faz isto, ou seja, ele tem vindo a divulgar regularmente dados estatísticos que acha que contribuem pedagogicamente para discussões mais informadas sobre os temas que estão em debate na opinião pública portuguesa. E desta vez, eu acho que isto até foi bastante corajoso. Abre um precedente. Foi corajoso porque está contra o seu partido de origem, o partido que está no governo e que o apontou, sem o apoio do qual não estaria neste cargo. O governo acha que abriu a porta a este apoio à restauração e ele veio pôr isso em causa. Normalmente até é mais fácil sermos bonzinhos e permitirmos que fluam ajudas do que contrariar isso. Eu acho que isto teve alguma coragem, mas abre um precedente. Agora, neste momento, na verdade, eu vou estar à coca a ver em todas as polémicas que vão aparecendo na sociedade portuguesa, em relação a quais é que Álvaro Santos Pereira saca de uma estatística iluminadora e em relação a quais é que não saca. Vamos ver isso. De qualquer forma, marca aqui um sentido pedagógico, pedagogia pública na forma como exerce o seu mandato. E ontem tivemos Mário Centeno, antigo governador, numa conferência do ECO, também a fazer algo parecido, não nas redes sociais, mas numa conferência, e a dizer que as estatísticas mostram que o nosso mercado de trabalho não tem o déficit de flexibilidade que lhe é apontado e que justificaria esta reforma laboral. Fiquei com bastante dúvidas, na verdade, queria ter visto mais, porque diz até que Portugal tem mais flexibilidade do que os Estados Unidos. É uma coisa bastante surpreendente e que eu acho que justificará fact-check um dia destes. Mas na verdade, temos então aqui duas pessoas, dois governadores habituais do gabinete de estudos do Banco de Portugal, num combate político. Não estão a fazer isto só pela pedagogia. Obviamente, cada um deles, parece-me evidente, tem ambições políticas para a frente. Este Centeno cruza-se com Pedro Nuno Santos, que apareceu hoje a criticar taticistas e a referir a falta de memória. Parece-me falta de memória dele, na verdade, porque esta boca dos taticistas, mesmo que seja dirigida a Duarte Cordeiro ou Fernando Medina, seja quem for, encaixa que nem uma luva em António Costa, o primeiro-ministro que o convidou para o governo em 2015 e que mais não fez do que um taticismo quando retirou António José Seguro da liderança do Partido Socialista quando cheirou a poder. Vamos ao baú. Eu esqueço-me sempre da tampa, apanho sempre com a tampa do baú. E no baú, uma história luso-brasileira? Sim, a propósito desta visita de Lula a Portugal, fui à procura de uma história bastante inusitada nesta relação histórica entre os dois países, que foi a visita do presidente da República Português ao Brasil em 1922, António José de Almeida, que foi atribuladíssima. Era para o centenário da independência do Brasil e todos os percalços que podiam ter acontecido no barco, que era o navio Porto, o paquete Porto, que avariou, houve greves, enfim, tiveram que fazer não sei quantas adaptações do navio. Basta dizer isto: chegou com 10 dias de atraso à cerimônia. Já tinham apagado as velas. O que é extraordinário e ilustra, no fundo, o mau funcionamento do Estado na altura. Mas detalhes curiosos da viagem a bordo, que acabou por ser longuíssima. A descrição da indumentária do presidente era sapatos brancos, fato azul, jaquetão, uma boina de viagem muito nova. E também um detalhe referido na ilustração portuguesa, isto está no Museu da Presidência da República, sobre a mascote que seguia a bordo, que era a cabra Janota, que bebia vinho, mascava tabaco e comia bolachas Maria. A viagem foi um fracasso em termos do objetivo, que era chegar a tempo, chegou 10 dias mais tarde. Mesmo assim, foi considerado o ponto alto da presidência de António José de Almeida. E o nosso abraço também para a cabra Janota e esta atribuladíssima viagem. Esplendor e infâmia. Em semana de 25 de abril, Ricardo, que é um dia que eu sei que é muito importante também pra ti, duplamente. Um bom 25 de abril, que também teve muitas coisas boas e vamos celebrá-las agora esta semana. E na próxima quarta-feira há mais.