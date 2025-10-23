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Mas há homens muito bonitos.

Para ver.

É. Que é para isso que serve, não?

Para isso que servem os homens, para ver? Discordo. Servem para ser usados e deitados fora.

E objetificados na generalidade.

Sim.

Sim, estava a ser poucochinha. Servem para mais.

Tu tens tendência para ser um bocadinho poucochinha no que toca a homens.

Acontece-me.

É por quê? É o machismo sistémico.

Muito provavelmente é o patriarcado. Sim, culpemos.

Vou tomar a liberdade de fazer a minha reivindicação.

Para fazeres o nosso jingle.

Pequenas reivindicações de liberdade.

Pronto, acho que pode ser.

E nunca mais te fazer voltar ao normal. Agora está aqui escrito e depois é que te fazemos trabalhar. Pequenas reivindicações.

Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.

Pessoas incríveis. Olá, bem-vindos a mais um episódio. Bem-vindos e bem-vindas, como diz a Nana e eu esqueço-me sempre.

Pois é. Há diferenças entre nós as duas.

É verdade. A mais um episódio de pequenas reivindicações de liberdade, um podcast Observador.

Hoje temos conosco Isabel Viana. Muito bem-vinda.

Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui.

Estás muito bonita, Isabel.

Obrigada. Muito obrigada. Fofas.

Arranjas-te assim todos os dias?

Depende. Como é óbvio, botei uma make para vir aqui. Ando a fazer o esforço de não me maquilhar todos os dias. Maquilhava-me todos os dias antes, hoje em dia já não o faço.

Eu achei que ias dizer: "Ando a fazer o esforço de me maquilhar, de me arranjar um bocado mais."

Não, ao contrário, ando a fazer o esforço de me maquilhar menos, dá muito trabalho maquilhar-me.

E tu andavas sempre toda montada?

Montada também.

E depois quando não estavas montada sentias uma diferença brutal?

Tipo, estou doente.

Pois.

Tipo, estás com ar cansado e eu: "Estou? Obrigada." É sempre uma cena fixe dizer a alguém.

Pois é.

Mas antes era incapaz de sair de casa sem maquilhagem e com os anos foi tipo: "Está tudo bem." No inverno, então, eu tipo: "Não posso."

Pois, no inverno é complicado. Eu não imaginei que uma pessoa como tu se enchesse de maquilhagem.

Não é encher, é isto.

É que esses piercings, esses anéis, essas unhas não dão ar de quem vai pôr imensa maquilhagem.

Não, mas ponho isto. Quando é a sair à noite gosto muito.

Depende. Ou dá que não mete de nada, ou é sempre uma maquilhagem artística.

Artística própria.

Sabes, com coisas nos olhos, de repente sai uma borboleta de lado. Pode ser também? Pois pode.

Não é o meu caso. Mas é esta não makeup, makeup, que só os homens é que acham que é não makeup e é makeup, óbvio.

Sim." Olha, hoje não puseste nada."

Ya, esta sou eu.

Tu estás tão bem assim.

Sim, nasci com este cor-de-laranja nos olhos, acontece.

Isabel, nós temos um cronômetro a contar a partir de agora. Quando apitar esse cronômetro, este episódio chegou ao fim, lamentavelmente. E antes de começarmos, a Avó Glória na temporada anterior, Rapazes Giros, recebia todos os rapazes em casa dela. Agora não está aqui conosco, no entanto, continua a receber todas as pessoas incríveis com uma mensagem de boas-vindas e por isso aqui vai a mensagem da Avó Glória para ti.

Beguinhas, como é que é? Uma mulher com tantas facetas. Begas e ainda assim não usas calças baggy. Comédia. Ai, eu adoro. Tu também? Podíamos dar-nos bem. Vamos a isso.

Vamos a isso, que amor. Beguinhas, que fofa, Avó Glória. Amei.

A Avó Glória descobriu a tua alcunha.

Ya, a minha alcunha.

E abusou.

E muito bem. E não me chamou Becas, como muitas pessoas, e só por isso já tem um lugar no meu coração.

E tu não usas calças baggy?

Não. Bocadessinho, sim, baggy, não. Mas se a Avó Glória quiser, já estou.

A Beguinhas com o baggiezinho, ficava tudo.

Ficava tudo a combinar mais ainda.

Estava à procura de mais palavras.

Eu senti a tua procura, mas eu também não te consigo ajudar. Não me está a vir à cabeça. Bagging for, não sei se estamos a ir para inglês.

Yes, of course, always. Always going for the English language. Bags, por que tu és incrível?

Esta pergunta é horrível e vocês sabem disso, porque de vários adjetivos, incrível é muito alto. Se me dissessem assim: "Por que achas que és engraçada ou por que achas que és..." Incrível é muito difícil e portanto eu vou ser aquela modesta do eu não acho que sou incrível, mas devo ser alguma coisa de incrível, porque tenho muitas pessoas à minha volta que são muito fofas, muito queridas e que me tratam muito bem e eu acho que sou insuportável. Muitas vezes sou muito chata e mesmo assim as pessoas continuam a ser muito fofas comigo. Portanto, há uma coisa de incrível aí ter. Consigo identificar algumas coisas fixes, mas não consigo dizer sou incrível, porque acho que é um exercício difícil de me fazer.

E em que é que és chata?

Sou muito rígida com muitas coisas e muito exigente com muitas coisas, porque ou é à minha maneira ou não é, isso é insuportável.

As pessoas que dizem que são exigentes, porque querem tudo à maneira delas.

Imagina, muitas pessoas que eu conheço vão para a terapia porque precisam de impor limites. Eu ando a aprender a não impor tantos limites. Às vezes imponho demais. É mesmo tipo: "Não". Eu nasci a dizer que não.

Pois.

É muito útil, mas pode ser um pouco chato.

O teu físico não combina com a tua cabeça.

Pois não. Imagina, eu ia dizer, quando pensei nesta resposta, pensei que não sou incrível, mas tenho uma incrível capacidade, que é enganar as pessoas. Muitas pessoas têm uma ideia muito errada de eu ser só tudo legal, sou bué da chata. Tento não ser nalgumas coisas, mas sou muito chata em muitas coisas.

E choras porque não correspondes ao que queres ser?

Choro por tudo e por nada. Essa não é uma delas, achas tu? Devia?

É uma pergunta como as outras. É uma pergunta que se costuma fazer em qualquer entrevista.

Sim.

Não sei porque é que de repente ficaste devia, estás-me a atacar já de volta, porque eu sinto nesse tom.

Não era.

Quando eu estou aqui para fazer perguntas.

É verdade. É o teu trabalho. Estás a trabalhar.

Eu estou aqui a fazer o meu trabalho. Tu aceitas vir aqui ao meu podcast, sinto-me mal.

Sim, estás a trabalhar, eu estou a interromper. Desculpa.

Desculpa.

Enfim.

Nós vamos dizer-te porque é que tu és incrível, que continuas a ser.

Apesar de.

Apesar de. Isabel, tu és incrível porque ganhaste coragem para experimentar stand up por volta dos 30 anos, o que nos faz pensar que mesmo quando não se perde o medo, vale sempre a pena tentar avançar e superá-lo.

És incrível porque apesar de teres começado há pouco tempo a fazer stand up, já cocriaste um espetáculo chamado "Aqui que Ninguém nos Ouve", o que nos mostra que é sempre possível escolher uma nova profissão e independentemente da altura em que isso aconteça, criar coisas novas.

És incrível porque ao partilhares nas tuas redes sociais os teus gostos literários, crias em quem te segue, vontade de procurar e descobrir também novos autores.

És incrível porque apoias e partilhas publicamente o trabalho de outras mulheres que admiras.

E por fim, és incrível porque estás atenta ao que se passa no mundo, com vontade de mudar o que está ao teu alcance e contribuir para o uso da liberdade, através de uma participação cívica ativa.

Vocês são muito fofinhas. Como assim ligeiramente desagradável, como já ouvi a ilustre Leonor Caldeira denominar? Muito fofas, extremamente desagradáveis, muito fofas. Muito queridas, obrigada. É um horror ser elogiada assim. Não é um horror ser elogiada assim, é um horror para mim lidar com isso, mas vocês são muito fofas. Muito obrigada. Acho que concordo com algumas das coisas que foram ditas.

Ok, pronto já estamos. Boa, obrigada.

Consegui concordar. Boa.

Já é um passo. Tu também estás na terapia ou não?

Sim. Nunca teria começado a fazer stand up se não tivesse na terapia. Jamais.

Que giro, às vezes é ao contrário. Às vezes as pessoas fazem stand up porque não foram para a terapia.

Muitas, tenho visto algumas. Eu nunca teria conseguido dar esse passo se não tivesse pessoas muito fixes à minha volta e eu sabotava de todas as formas e mais algumas. E não sei se algum dia teria tido coragem de fazer o percurso dito normal de: "Olha, vou mandar um e-mail, vou ali atuar e vou à minha vida." Não, eu comecei por um percurso um bocadinho diferente. Comecei com um amigo, com o Diogo Far, que é com quem eu tenho um espetáculo. Fiz, fez agora um ano, a primeira vez stand up e a partir daí é que depois fui ao Comedy Club e comecei a atuar todas as semanas. Não sei se teria conseguido sozinha, sem amigos que puxem por mim, porque uma vez disse ao Far, tipo: "Eu gostava de experimentar fazer stand up." Ele guardou aquilo e um dia liga-me: "Olha, vais experimentar para a semana. Para a semana não, mas tipo, mês que vem vamos fazer os dois." E tenho a certeza absoluta que se não tivesse feito terapia e tivesse quebrado alguns dos meus processos de autossabotagem, nunca o teria feito. Arranjava sempre desculpas e formas. "Não tenho tempo, não sei o quê. Também não vale a pena." Sempre a sabotar. E por isso é que também demorei um bocadinho mais tempo a começar, que era uma coisa que eu já queria fazer há imenso tempo.

Então afinal temos motivos para agradecer ao Diogo Far por alguma coisa.

Sim. Nem que seja por isso.

Boa, ok. Ele sempre foi muito amigo das mulheres, portanto isso é ótimo.

Isso foi.

Isso ninguém lhe tira.

Ninguém. Mulheres por cima.

E dos homens também, é um excelente amigo.

Pronto, isso não me interessa. A sério, não interessa.

É pessoa incrível. No máximo um rapaz giro, aqui estamos a falar de pessoas incríveis.

Precisamente. Isto é sobre ti. Isto era sobre ti, não sejas humilde.

Sim, é verdade.

A pessoa que te deu a mão no início já foi. Agora já estás tu no teu caminho.

É assim, não dês crédito a um homem, Isabel.

Sim, nem me fica bem estar aqui a empoderar homem.

Não. Até apaga-o.

É assim. Eu acho que depois é mesmo ultrapassá-lo.

Mas amá-lo. Não é aquela coisa de olha, aconteceu, não, é mesmo amá-lo, eu acho.

Amá-lo?

Amá-lo.

Amá-lo.

Eu também pensei. Então nós estamos a dizer para ultrapassares e tu mas vem amá-lo.

Dar amor a um homem que eu digo não. É capaz de fazer uma coisa assim.

Então sim. Agora faz um espetáculo só a dizer mal dele, faz coisas assim. Tipo humilha, rasga.

É assim, que é muito original, é uma coisa que ainda ninguém fez.

Ninguém.

Portanto, ia ficar muito bem ser a primeira pessoa que vinha falar mal dele.

Estás-me a ofender outra vez. A dizer que eu não tenho ideias originais. Tudo bem.

Não, fizeste de um ângulo super original.

Isabel, passamos agora para um próximo segmento. Perguntas flash. Nós vamos fazer-te perguntas e tu só tens de responder o mais rápida e honestamente possível. Estás preparada?

Acho que sim.

Vamos a isso.

Isabel, o teu passado como RP do Urban entra muitas vezes em conflito com o teu presente, que faz espetáculos com o Diogo Far?

Não, porque temos em comum gostar muito de sair à noite e ir para cops, que é uma coisa que vem já do antigo.

Durante o dia és calma porque estás de ressaca da coca da noite anterior?

Não gosto muito de cocaína.

Ser Shanti & Shanti é um everyday job ou está em segundo plano?

Jamais sou Shanti & Shanti. Engano, é o que eu te disse, é um engano.

Mas que moral têm tu e o Far para responder ao público a dar conselhos amorosos?

Alguma de experiência, muita experiência amorosa.

Muitas coisas falhadas.

Isso.

Daí: mas que moral têm tu e o Far para responder a perguntas do público a dar conselhos amorosos?

É cíclica, do trauma vem alguma pouca experiência. É isso mesmo.

Fantasias mais com chocolate quente ou com vinho quente?

Chocolate quente.

Entre fotografias tuas nas redes sociais, também pode encontrar-se livros intelectuais. Isto é para parecer que não és só um corpo?

E uma cara e livros também, exatamente.

Mostrar os mamilos é liberdade ou desespero total?

É que nem liberdade é. Portanto, não sei bem o que é, mas desespero acho que não, não sei.

Com que frequência semanal tens de consumir drogas para assumires que podes precisar de ajuda?

Diariamente. Já deixei de fumar, mas continuo a beber café todos os dias, portanto, a resposta é diariamente.

Drogas. Estás aí a falar e eu tenho a certeza que tu bebes café, Nene.

E o açúcar não é droga.

Fast food, o que é gordura, fritos.

Não, e mandei caldo porque eu já deixei de fumar.

Sim. Mas ainda bebo café. Agora o meu problema é o café.

É o meu único vício.

Sim, está-me a fazer um mal. Tu tens graça graças a quem?

Eu tenho graça graças à minha família e aos meus amigos e à minha vida peculiar que eu também alimentei.

Se tu pudesses ficar com uma parte do meu corpo, qual é que seria? Queres ver melhor? Eu posso destapar.

Eu estava a ver mãos, eu gosto muito de mãos.

A Nene, no entanto, estava a tentar mostrar as mamas.

Pois.

Pois estava. Também é uma coisa que eu posso mostrar.

Mas também tens umas mamas lindíssimas.

Olha, muito obrigada. Agradeço imenso.

Estou a ver que a tua barriga dá dez a zero à minha, ficava com a tua barriga.

Era?

Era.

Eu também ficava com a barriga da Nene, pois não?

Mas também ficava com a tua, Isa, e com as tuas mamas também. Estás aí a tapá-las, mas eu sei a verdade, por debaixo dessa camisa.

Ok, podes dizer isso mais vezes para os nossos ouvintes saberem bem.

Tu tens umas mamas ótimas.

A titi.

A titi, peço imensa desculpa.

Porque é que és contra o uso de fato de banho?

De fato de banho, you mean one piece?

Everything.

Ou fato de banho de nudez?

Total, yes.

Não sou contra. Acho que dá imenso jeito não usar fato de banho, porque é horrível sair da praia com o fato de banho molhado. É péssimo, faz mal e é muito desconfortável. Portanto, quanto menos fato de banho, melhor. E nadar nua é maravilhoso.

A melhor forma de resolver os problemas é a chorar ou a rir?

Os dois, muito os dois. Choro muito também.

Qual é a tua série preferida?

A minha série preferida, vou dizer a primeira que me vem à cabeça, não é obrigatoriamente, mas acabei de me lembrar de "Derrick", do Ricky Gervais.

A ecologia depende mais da empatia ou da fama?

Acho que nenhuma das duas, mas eu diria a fama utilizada para gerar empatia.

Intensamente cor do céu ou extremamente cor do mar?

Intensamente cor do céu, que eu morro de medo do mar.

Qual é a maior falácia da vida?

A maior falácia da vida. Que pergunta simples.

Não tens esta na manga?

Tinha, mas acho que me esqueci. A maior falácia da vida: que bastam X sessões de depilação a laser para ficarmos sem pelos. Enganaram-nos.

Olha, boa.

Era esta que eu estava a pensar também.

Sim.

Acertei.

Quando escrevemos, foi nisso que pensámos. Gemos a fazer amor?

Claro.

Amor ou sexo?

Rita Lee. Aquela que eu mandei das drogas, do açúcar, a inspiração também é a Rita Lee. Amor ou sexo? São muito diferentes e são os dois maravilhosos.

Tens que escolher um.

Amor. Dá para fazer um sem o outro. Amor é mais geral, sexo é mais específico.

Liberdade ou libertinagem?

Liberdade com direito a libertinagem.

Diz uma palavra sobre o liberalismo.

Desagradável.

Trivia: sabendo que não há meio-termo, Durão Barroso é bom ou um mau homem?

Bom.

Is Boom Land the place where you can get the biggest amount of sexual diseases?

Olhem, aqui posso dizer tudo, não posso?

Yes.

Só pinei no Boom quando fui com o meu namorado. Esta vai ser a fase para os seus meus queridos.

Vai ser o nosso...

Pina-se muito menos no Boom, a meu ver, do que as pessoas podem achar, porque estamos tão na cena de amigos e drogas, se vocês acharem que é isso que acontece lá, que estão completamente certas. É a mesma coisa que vocês estarem numa noite mesmo divertida com as vossas amigas e nem querem saber de homens.

Nós não temos essas noites. Quando nós vamos juntas a sítios, nunca acontece. Estou tão divertida com a minha amiga, nem quero saber de homens.

Não é uma excelente analogia, porque noite puxa muito por isso, mas é nas férias mais giras com amigas em casa e está uma vibe. Amigas e amigos que nem pensam: "Olha, dava-me jeito aqui um engate". Eu nunca engatei uma única pessoa no Boom, nem em nenhum festival do gênero, porque estou com essa minha energia desagradável.

Ou então porque é ir.

Não vale muito a pena. É que é caro o bilhete.

O bilhete é muito caro.

Dias de férias para não haver engate, realmente. Não sei se sei ir para o Boom daqui a dois anos.

Não tem, afinal, vantagens.

Não, é bonito.

A zona é bonita.

É.

Se é o que não falta em Portugal é zonas bonitas, completamente verdade.

Mais baratas.

Sim.

Mas há homens muito bonitos.

Para ver.

É. Que é para isso que serve, não?

Para isso que servem os homens, para ver, discordo. Servem para ser usados e deitados fora.

E objetificados na generalidade.

Sim.

Sim. Estava a ser poucochinha. Servem para mais.

Tu tens tendência para ser um bocadinho poucochinha no que toca a homens.

Acontece-me.

É por quê? É o machismo sistémico?

Muito provavelmente é o patriarcado. Sim, culpemos.

Pois é, patriarcado. Falta só dizer a palavra privilégio neste episódio.

Ainda não tinha?

Ainda não.

Não, ainda não.

Consegues agora só dizer uma frase?

Posso substituir para liberalismo em vez de desagradável, posso substituir por privilégio?

Não, tem que ser uma frase nova. Esse é o desafio.

Uma frase nova onde exista privilégio.

Privilégio, sim.

Acho que é muito importante reconhecermos o nosso privilégio e usá-lo de forma...

Ok, bom, ai que alívio. É que se este episódio acabasse e nós não tivéssemos...

Seria despautério.

Ai.

Não sei se também precisavam desta palavra neste episódio.

Despautério não estava à espera a seguir a privilégio, mas pode ser.

Pode ser.

Mas pode ser. Nós gostávamos de te fazer uma outra pergunta, que é simples para ti, mas é só para quem eventualmente goste de humor, de stand up, para quem gosta do ponto de vista do utilizador, para quem vai ver e também para quem queira fazer, como é que essas pessoas podem começar? Claro, sabemos que há sítios onde se pode fazer testes de stand up e tudo isso, mas na prática tu mandas um e-mail, tu ligas a alguém que conheces, se não conheces ninguém, vais ao sítio e perguntas se podes atuar?

E-mail funciona. O melhor combo é enviar e-mail e se conheceres alguém do sítio Pedires para dar o toque. Porque recebem muitos e-mails e podem não te responder logo, porque felizmente há muitas pessoas a querer começar, há muitas pessoas a quererem fazer open mics. Eles recebem muitas mensagens, ou seja, se calhar se não tiverem esse toque, não por mal, mas podem não prestar tanta atenção. Portanto, diria que é uma combinação dessas duas: enviar e-mail para os sítios. É mais fácil atuar, por exemplo, em lugares onde há os open mics do que em noites. Há muitas noites que se dizem que são testes de stand-up e na verdade não são, são sempre noites incríveis onde comediantes muito bons estão a fazer testes de stand-up, mas isso não quer dizer que haja open mics. Ou seja, não quer dizer que tenham a porta aberta para pessoas que vão fazer pela primeira ou pela segunda vez, quer dizer que estão comediantes muito bons a fazer testes de stand-up. Portanto, diria que mais facilmente lugares que dizem abertamente open mics e que têm open mics, enviar e-mail para esses sítios e se conhecerem alguém que já lá faça ou que já lá tenha trabalhado ou que trabalhe ou qualquer coisa, pedir para dar o toque.

E como sobreviver uma primeira ou segunda noite terrível?

Posso dizer que tive uma só e é aí que entra novamente a terapia que eu comecei a fazer, porque tal como comecei a publicar coisas que escrevia, comecei a fazê-lo de um lugar de eu não me inicio nem termino nisto. Ou seja, tive uma noite de merda. Eu posso dizer as noias?

Merda, está. É, essa está no limite.

Acabou aí, ok. Eu consigo perfeitamente estar meia hora sem dizer as noias, mas saber que não posso dizer, está a me dar vontade, mas não posso, é um pensamento intrusivo. Saber que não me inicio nem termino naquilo facilitou-me a vida no sentido de uma noite péssima. Pronto, eu não deixei nem de ser boa amiga, nem boa filha, nem boa pessoa ou uma pessoa engraçada, porque me correu mal ali. Eu levei um texto completamente absurdo para uma noite 40 mais no Pinhal Novo. Beijinhos para o Pinhal Novo. Claro que não funcionou um texto sobre exames de DSTs e coisas nada a ver para um público. Eu tive uma senhora na primeira fila, que eu nunca me vou esquecer. Acho que fiz um texto de quase 15 minutos, ela esteve 15 minutos a olhar para mim, sempre. E eu: "Ok, esta senhora odeia-me, ela está a olhar para mim como se eu fosse tudo o que está de errado no mundo." E nós gravamos, eu pelo menos tenho o hábito de gravar as atuações, e no fim fui ouvir do género: "A Isabel está a ser muito dura contigo, vai ouvir a gravação." A gravação estava ainda pior do que me pareceu ao vivo.

Era o silêncio total.

Como é que sai dessa noite?

É como andar de bicicleta. Desculpa, não é andar, é cair. E não é de uma bicicleta, é de um cavalo. Quando se cai de um cavalo, tens que voltar a montar.

Sim, exatamente.

Ignora a primeira frase que eu disse, que não quis dizer nada, é como cair de um cavalo, tens que voltar a subir para o cavalo.

Sim, e é um momento. Está a sair, é um momento. Aquilo não me define como pessoa e é por isso que volto a dizer que as pessoas demoram algum tempo a expor-se dessa forma, eu pelo menos demorei, porque é perceber que eu não me inicio nem me termino naquilo. Eu faço as coisas e exponho um lado meu, mas tem que ser uma coisa controlada. Ou seja, eu não posso entregar tudo o que eu tenho numa atuação, porque se depois a atuação falha, eu penso: "Eu sou uma falhada."

"Sou a pior pessoa do mundo."

"Sou uma merda." Volto a dizer aquela.

Novamente, aproveitar que pode.

Sim. Então é isso, sai-se de uma noite um bocadinho desmotivada, tal como noites que correm muito bem, também acalma-te. Não posso sair de lá a achar: "Eu sou a maior." Não, correu-te muito bem, porque fizeste bem as coisas, ensaiaste, escreveste bem o texto, testaste vezes suficientes, fizeste com a entoação certa, então correu bem, mas não és a melhor por causa disso, nem és a pior quando corre mal. Tem que haver aí um intermédio.

Muito bem. Qual é o tema que trouxeste para nós?

O tema que trouxe são dois temas, na verdade, que se juntam, que é uma frase complicada de se dizer também, mas que é: eu fui já várias vezes percepcionada como uma mulher inteligente, e fica um bocado pesante dizer isto, mas já várias pessoas mo disseram e eu tendo a acreditar, não sou parva, mas eu fico na dúvida se há tipos de inteligência que eu acho que não se podem trabalhar, que não são trabalháveis, porque eu sou uma burra, em variadíssimos temas. Primeiro, acho que muitas pessoas me consideram inteligente, e este é o segundo tema que eu acho que se entrelaça, que é como disseram e estavam a falar de literatura, por acaso, e porque aconteceu, e porque eu cultivei, e porque tive coisas à minha volta, pelo meu privilégio, que me permitiram fazê-lo. Tive sempre muitos livros à minha volta, tive sempre tempo para os ler. Dizia: " Olha, quero um livro no Natal." Alguém me o dava, tinha bibliotecas, tinha tudo e mais alguma coisa. Ou seja, pude cultivar esse hobby. Eu não acho, e se calhar estou errada, não sei. Eu não acho que ler seja um hobby mais relevante do que outros que são considerados. Eu já tive amigos que percebem de futebol a um nível que eu fico que se isto fosse história, tu eras historiador. "O Benfica marcou em 98, não sei o quê." São pessoas que são completamente fanáticas por um tema. É uma paixão que uma pessoa tem. Eu acho que não há umas acima de outras. Acho que as pessoas também depois percebem: "Não, ela é muito culta, é muito inteligente." Eu não sei as capitais de lugares que eu já visitei. Tu dás-me mapa da Europa e eu escrevo-te lá qualquer coisa em cima. Sou incapaz de fazer o mapa da Europa. Ou seja, é esse o tema, se há tipos de inteligência que se podem trabalhar ou não, eu acho que tenho tipos de inteligência que não são trabalháveis em mim. E esse também de haver tipos de cultura que são mais tidos em conta, ou hobbies que são mais tidos em conta do que outros.

Também há uma diferença entre ser inteligente e ter cultura geral.

Sim, claro. E o que é cultura geral? Também é essa. Saber capitais é cultura geral?

Diria que sim. Sim, também diria que sim.

É para te desculpares um bocado de não saberes algumas capitais. Às vezes são falhas que nós temos e se calhar tens que trabalhar um bocado nisso.

Eu acho que eu tenho umas piores do que capitais.

Rios.

Rios não é pior, capitais é muito pior, desculpa. Baixa na hierarquia do grado.

Eu também acho que exagerei. Sei algumas, mas muito poucas.

Eu acho que associam os livros a uma cultura literária ou uma inteligência, talvez porque não fazem a analogia que eu também acho que pode existir no futebol para a vida, ou seja, as coisas que os livros te podem ensinar quando tu lês uma história. Por mais ficcionada que seja, tu pensas sobre a vida, e sobre a tua vida e sobre as coisas em geral. E há outros hobbies em que isso não acontece ou que as pessoas não associam. No futebol, tu consegues fazer analogias com a vida.

Eu acho que toda a gente que é fanática por futebol devia jogar futebol. Este é outro. Acho mesmo que era a forma mais útil de usarem esse fanatismo a seu próprio proveito.

Então eu ler muito, eu tenho que escrever?

Não. Virgínia, ler muito, como bem disseste, já está a trazer coisas. Ser só fanático por futebol e decorar as coisas é fixe, mas já agora façam o desporto também, primeiro para poderem opinar.

Mas é que esses que opinam não conseguiam jogar.

Claro.

Nem quem lê consegue escrever, embora muita gente ache que sim.

Também. E para além de que há muitas pessoas que podem ler muita coisa.

Não assimilam nada, como um bom treinador não é um bom jogador.

Sim, são valências diferentes.

E também há má literatura. Não estamos aqui a julgar os livros que tu lês, porque há quem leia muito, mas não leia uma palavra que interesse.

Eu trouxe seis temas, espero que gostem dos meus seis temas. Eu uma vez estava a ter uma aula de um curso muito fixe que eu fiz de práticas de escrita com a Cláudia Lucaciel, que é uma escritora que eu gosto muito e excelente professora, e estávamos a fazer recomendações e desrecomendações de leitura. E alguém trouxe a Rupi Kaur, que eu gostei muito quando era mais nova, consigo perceber que algumas pessoas apontem aquilo como delicofofo e poucochinho, não acho, mas percebo. Isso também me irrita um bocadinho. Claro que eu sou e acho muita graça a ver crítica literária e especialmente coisas mais recentes, mas se muita gente gosta daquilo, alguma coisa ali tem e também não acho assim tão cool esta cena do: "Porque nós lemos as coisas maravilhosas e vocês só leem..."

Eu acho que pode não ter qualidade literária, e não temos tema de dizer isso, mas ainda bem que existe, porque muita gente só começa a ler porque determinado livro lhes chegou e portanto também há um certo tipo de literatura que nós nos sentimos burros a ler porque não percebemos nada, porque está escrito.

Ou porque não é para ti.

Ou porque não é para ti. Mas até pode um dia vir a ser para ti, porque começaste num determinado livro e este deu-te vontade de ler outro e depois um dia alguém te apresenta outro e já estás disponível. E até já chega, já voltas àquele livro que inicialmente não tinhas percebido nada e já é esse que puxa por ti e que te dá vontade de ler e de perceber o mundo. Portanto, má literatura vale a pena existir. Não deixa de ser má.

Porque depois também percebes a diferença quando de repente vês uma coisa muito boa, não é?

Claro. Eu acho que isso que estavas a dizer acontece muito com poesia. Nós temos acesso ao que nos dão na escola. E que estudamos coisas maravilhosas em poesia na escola, não é esse o ponto, mas também estudamos coisas muito, com todo o respeito, velhas. É tipo: "Eu não percebo nada de poesia." Não, tu não percebes nada d'"Os Lusíadas", como é óbvio.

Sim, mas também porque ali há mesmo regras para tu perceberes os poemas. Que é logo uma coisa estranha em relação à arte.

Eu tive a sorte de ter uma professora de português maravilhosa. Beijinhos, Ana Elisabete. Beijinhos.

O que eu acho é que às vezes, por exemplo, esses poemazinhas muito rápidos, só de duas linhas e que são sobre coisas que qualquer pessoa se consegue identificar e por isso é que provavelmente muita gente gosta. A dificuldade está em como é que tu passas a gostar de literatura que não entendes ou que requer um esforço tão grande para tu entenderes, porque às vezes não é sobre ti, tu não tens que te identificar com aquilo ou emocionar-te com aquilo para reconheceres que tem uma qualidade muito grande, da maneira como é pensado. E eu acho que há pessoas que pensam: "Bem, só dão estas coisas que ninguém percebe e portanto, por que isto é o considerado bom?" Não é uma questão de sermos esnobes, é só, na verdade, sermos humildes.

Entre as aspas, os barões assinalados, quem é que não percebe?

Também se não percebem.

Se não percebem estudassem, já não se pode dizer isso.

O que eu assumo é: eu leio tudo.

Stacy, mas desculpa, tu achas que o Diogo Farro vai ouvir este episódio?

Vai, de certeza.

Então, olha.

O Taveira não sei se vai ouvir.

Como é que estás? Olha, eu não dei a referência toda.

Estás a citá-los.

Quem não tinha, não sabia. Agora, depois do que tu fizeste.

Muitas pessoas estudam, sabes, Nana, muitas pessoas estudam e sabem escrever.

Que situação. Eu acho que é ler tudo, percebe-se ou não se percebe, está conosco. Já podemos dizer.

Mas há quem defenda que era preferível que não existissem livros muito leves, porque isso pode emburrecer mais do que trazer alguma coisa de bom a quem os lê. Eu discordo desta teoria.

Eu discordo.

Porque essa pode ser a porta de entrada.

Sim, eu também não quero estar aqui a falar.

O problema é quando se fica.

Sim. Eu, por exemplo, reparei há pouco tempo entre amigas, não sei se vocês fazem parte deste grupo ou não, de adolescentes que leram muito Margarida Rio Tinto.

Não.

Não?

Não.

Também não, ok. Encontrei entre várias amigas que gostam muito de ler, hoje em dia.

Nós já começávamos a perceber.

Vocês são da teatro, também é diferente.

É Tchekhov, desde os 13.

Brecht. Eu estava no Brecht já, tu estavas no Tchekhov, eu estava política.

Mas lá está, são coisas que eu hoje em dia, se calhar, obviamente leria e não me identifico tanto, mas em miúda eu ficava louca com aquilo e várias amigas minhas descobri também que tinham essa cena em comum. E claro, não era eu a única que andava a ler Margarida Rio Pinto. Mas lá está, se calhar, não dizendo que tem péssima qualidade, é só algo com que eu não me identifico agora.

Sim, não desfazendo.

Não desfazendo.

Se calhar essas pessoas estão só a trabalhar para o público errado, porque o público adolescente pode ser ótimo.

Mas também há aí um ponto em que se estás a escrever para adolescentes, e muita da crítica que se faz, que eu agora não queria nada estar a dizer nomes

Como é que eu faço isso sem dizer nomes? Não tens nomes internacionais? Esses não vão ouvir. Não, imagina, são coisas específicas que ficam na moda e depois trazem. Já sabemos, estás a falar de um homem? Não. Ao mesmo tempo que é uma literatura leve, tem- Já sei de quem estás a falar. Temos aqui um cronómetro. Diz lá, mas acaba o teu ponto. Sim, acaba. Ao mesmo tempo que é literatura leve, depois tem muita conotação política lá para o meio. E é aí que vem a grande crítica e eu percebo perfeitamente o que é que eu faço. Pois é, não respondemos, foi ao teu tema, se há inteligências que se trabalham. Há inteligências. Achas que eu vou conseguir um dia ser boa a jogar cartas? Acho que não. Sim. Não, eu não tenho dúvida. Achas que eu algum dia conseguia fazer o exame nacional de matemática do 12º ano? Tinha de trabalhar muitíssimo. Tinha de me dedicar com todas as minhas energias. Tu também tens essa. Eu acho mesmo que não conseguia. Não, tu conseguias, mas tinhas de te esforçar muito. É um esforço que tu nem sequer consegues bem visualizar, como eu também não consigo se eu tivesse que o fazer. É dar jeito a matemática não é nem já com negativas para o fim. Mas até, por exemplo, até é fácil. Estávamos a falar do futebol. Alguém com pouca destreza física, com pouco jeito para o desporto, pode sempre ser um nível médio baixo, mas consegue esforçar-se tanto, empenhar-se tanto. Sim. Chegar a esse médio, não vai ser o melhor. Será a positiva para passar. Exatamente, mas com todo o esforço consegue chegar lá. Portanto, eu não vou dizer que todos os tipos de inteligência se trabalham porque eu não conheço todos os tipos de inteligência. Acho que uma pessoa com pouco sentido de orientação, eu sei truques para melhorar o sentido de orientação, nomeadamente parar de usar GPS para tudo e por nada. Mas eu não sei se isso é inteligência. Sentido de orientação não é um tipo de inteligência? Não sei. Muito bom sentido de orientação. Tenho amigas minhas que correm caminhos like crazy. Tu achas que isso é inteligência? É. Nós devíamos ter começado por definir inteligência. Por exemplo, para morreres ou não numa floresta, para sobrevivência, a tua sobrevivência requer inteligência. É o instinto, não é a tua sobrevivência. Eu acho que é o instinto, mas depois... Depois é se viste o programa que ensina . Não é se tu sobreviveste. Mas vais ter que fazer escolhas que requerem, sem dúvida, a tua inteligência. Claro, a tua capacidade de decisão. Uma pessoa que tem um ataque de pânico na floresta vai morrer, provavelmente, porque não vai conseguir. Eu não tento, tenho a certeza que ficava lá mesmo: "Já passei por aqui hoje." E estava só às voltas no mesmo sítio. Mas eu não sei se é tudo inteligência. Também me faltam agora outras palavras que não estou a ler muito para conseguir dizer o que é que é. Sim, destreza, instinto e tudo mais, mas eu acho que é um tipo de inteligência ter essa destreza. Esperteza? Mas também há diferença entre inteligência e esperteza. Acho que está tudo. Acho que são tudo sub. Desculpa, mas isso é mesmo outro episódio. Exato. Fica para a próxima, ok? É assim, isto é mesmo como andar de bicicleta. Exato. Ficamos com esta. Isto é como andar de bicicleta, se caíres, não-- cavalo. Pronto, as pessoas que ouvem já me conhecem por te estar a ver. Foi uma boa analogia. Depois foi. Descaste lá. Só o início é que foi outra coisa completamente diferente que o meu cérebro não sabia dizer. Não é tão diferente assim, é um cavalo com rodas. Sim, mas era sobre cair e voltar. Eu disse só andar de bicicleta. Podes fazer também a analogia do analogias são assim, começa, depois diz uma coisa mal para depois chegar bem à analogia e então é a analogia perfeita que tu fizeste. A meta analogia foi o que tu fizeste. Sim. Uau. Passamos agora ao nosso segmento final, que se chama clickbait com sentido. Nós queremos que este episódio seja muito ouvido e por isso queremos escolher aqui contigo que título podemos dar ao episódio para que as pessoas tenham muita vontade de carregar. Já tinha dito um qualquer. Era só pinar, mas a palavra pinar no título. Não pode. Se calhar, não é necessário, não é que não possa. O que é a liberdade? Nós às vezes podemos, mas escolhemos não o fazer em prol da sociedade, em prol do outro. Em prol da libertinagem, novamente. Estava a tentar lembrar-me de alguma frase que eu tenha dito aqui ou é uma nova. Provavelmente não vamos agora conseguir uma citação ipsis verbis do que tu disseste, por isso podemos criar uma nova. Temos é de pensar sobre que tema é que tu queres que seja. Se é este tema da inteligência, se é literatura, se é sexo, DSTs, não tenho mais temas. Se é ser Shanti Shanti, mas ser mentira. Ser Shanti Shanti é uma mentira. Eu não sou Shanti Shanti, mas não sei se será... Estou a pensar. Em que área da vida é que achas que as pessoas têm curiosidade de te ouvir falar? É sobre espiritualidade, é sobre amor? Sem dúvida. Eu um dos grandes nomes da espiritualidade em Portugal. Talvez no humor, o que é que eu tinha dito de stand up? O que é que eu posso dizer de stand up? Não me está a vir. No stand up não falámos muito de stand up. Falámos de como começar. Se não tivesse feito terapia, nunca tinha feito stand up. Acham que isto pode ser? É muito verdade. A terapia levou-me ao stand up. Ou sem terapia. No therapy, no stand up. In English. Nós adoramos tudo dizer em inglês. It works better. Acho que sim. Porque sem terapia não há stand up. No therapy, no stand up. No therapy, no stand up. Gostas desse hot take? E também porque dá a volta, não façam terapia no stand up, não aproveitem o stand up para fazer terapia. No woman, no cry. Exatamente. Acho que é perfeito. No therapy, no stand up. Então está escrito. Queremos ainda pedir a todos os nossos ouvintes que, por favor, oiçam todos os episódios destes podcasts maravilhosos que o Observador tem para vos oferecer e que estão disponíveis em todas as plataformas, o Spotify, o Apple Podcasts, o site, a aplicação do Observador. Vocês tenham vergonha na cara e façam o que devem fazer. Faço das palavras da Nana as minhas palavras, ok? Eu subscrevo. Pronto, três pessoas a usar as mesmas palavras e vocês. Pois. A democracia é feita assim. Nós devíamos dizer: "E tu?" Que é assim que se faz na rádi. E tu, que nos estás a ouvir, não é vocês como uma entidade que não conheces. Pois é. É cada um de vocês. Tu, Marta, tu, José. Nós temos que começar os episódios a dizer: "Olá, estás boa?" Como estás? Pois é. Falta-nos uma licenciatura para fazer um podcast. Hoje em dia pode-se mesmo tudo. Isabel Viana, muito obrigada por teres vindo. Obrigada eu pelo convite. Votos de sucesso. Igualmente. Obrigada. Beijo.

Vou tomar a liberdade de fazer a minha reivindicação.

Para fazeres o nosso jingle. Pequenas reivindicações de liberdade. Pronto, acho que pode ser.

E eu também estou a encontrar o meu momento.

Agora está aqui.

Pequenas reivindicações.

Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.

De liberdade.

Pessoas incríveis