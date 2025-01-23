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Margarida, temos o teu consentimento para começar este episódio?

Tenho, sim, senhora. Agradeço que perguntem.

Perguntamos sempre. Olá, aqui estamos em mais um episódio de "Pequenas Reivindicações de Liberdade".

Muito bem-vindos e muito bem-vindas.

Um podcast do Observador. Estamos muito contentes com a forma como está a correr. Obrigada por nos ouvirem. É uma alegria enorme no nosso coração.

Não conseguimos tirar os sorrisos da cara, como podem ver pela nossa voz.

É impressionante, o dia inteiro. Às vezes estou a sorrir, não sei porquê, e depois penso: é o Observador.

Sim, claro.

Vou tomar a liberdade de fazer a minha reivindicação.

Para fazeres o nosso jingle. Pequenas reivindicações de liberdade. Pronto, acho que pode ser.

Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.

Pessoas incríveis. Muito bem-vinda, Margarida Santos.

Olá, obrigada.

Doutora Margarida Santos.

Doutora Margarida Santos.

Vão ver esses sorrisos ao vivo, confirmo que estão constantemente a sorrir.

Não é?

Desde que eu cheguei.

Não conseguimos parar.

E tu pensaste que era porque tu tinhas chegado e afinal é só porque estamos no Observador.

Exatamente, eu a achar: bem, que queridas, estão tão contentes. E afinal é o Observador. Mas percebo.

Margarida, estás bem disposta?

Estou, sim.

A tua manhã já foi cheia de acontecimentos?

Não, foi carro até aqui, pequeno almoço, acordar filhos e pronto. Depois é tempo de calma.

Imagino que a manhã de uma mãe é com muitos acontecimentos.

Tu achas que estão sempre a correr?

A correr, sujeitos.

Ninos, carro.

Não, mas os meus filhos, primeiro eles ainda estão em casa e depois eles acordam sempre tarde. Acordam tipo às 9h. Não, mas também saem tão tarde. Ou seja, nós às 21h estamos todos a ver um filme, por isso é que também acordam mais tarde.

Certo. Olha que bom, verem todos um filme, estou a adorar.

Sim, depois cozinhamos todos panquecas e jantamos todos juntos.

Perfeito.

Eles dormem 12 horas por noite, são mesmo perfeitos. O fim da maternidade.

Já não quero ser mãe agora.

Não sei porque é que complicam tanto a maternidade, às vezes. Que é uma coisa tão simples.

É verdade. Margarida, nós temos um cronômetro a contar a partir de agora que quando tocar, a nossa conversa acabou, sim ou sim, quer tu queiras, quer não. Além disso, o nosso podcast, quando começou, éramos recebidas em casa da avó Glória, que preparava um lanchinho, como te dizíamos. Hoje só trouxemos uvas para ti e para o pequeno-almoço, mas de qualquer maneira não quisemos que a avó deixasse de receber as nossas convidadas e por isso aqui vai a avó Glória receber-te.

Olá, doutora Margarida. Santa é que não és, que eu bem te vi nos Globos de Ouro, toda fresca. Toda a vida procurei um médico 65 plus, experiente e respeitado, e se puder chamar professor, melhor ainda. E agora, com 80 mais, é que descubro que as doutoras com menos de 40 é que são as melhores. Uma blogger, youtuber e influenciadora de massas. Obrigada por partilhares conhecimento com todas as gerações.

Bem, que amor. Isto já ganhou, mas vocês escreveram o texto e eu pensava agora.

Não, isto é a avó.

Isso é que eu me esqueci. Exatamente. Já me esqueci desde que eu comecei.

Margarida, por que é que és incrível?

Pensei bastante nisto. Esta é a pergunta difícil. Eu nunca me atraso nas consultas. A menos que haja um motivo grande, ou seja, um doente que precisa mesmo que eu prolongue aquela consulta, é raro eu atrasar as minhas consultas.

Não há um gênero de médicos que já provocam esse atraso para parecer que são bons médicos?

Tu vais e já sabes que vais esperar duas ou três horas.

Sim.

Eu acho também há especialidades em que isso acontece mais, tipo obstetrícia. Dermatologia não devia acontecer, mas eu sinto que há especialidades onde isso acontece mais. Em medicina geral e familiar, eu sou médica de família. Também podia acontecer, mas realmente eu não gosto. Eu odeio que se atrasem. Eu odeio ir a um sítio e sentir que se atrasam. Vocês atrasam-se?

Não, a chegar à consulta?

Não, na vida, em tudo.

Tentamos não atrasar.

Tipo um jantar com amigas.

Cinco minutos, 10 no máximo.

Pronto, isso eu gosto. Eu valorizo isso e acho que hoje em dia as pessoas quase que gostam de dizer: "Ai, eu chego sempre atrasado".

Porque estão muito ocupadas, estão cheias de coisas para fazer. Mas nos médicos, parece que é o melhor médico, está tão sobrelotado.

Tem tantos utentes.

Exatamente. Eu nunca diria utentes, mas obrigada.

Tantos doentes.

Não. Tantas marcações, era mesmo o que eu ia dizer.

Mas às vezes dá para perceber. Principalmente em sítios mais pequenos, não saiu ninguém daquele gabinete. Tu estás só à espera e de repente chamam-te. Mas o que é que aconteceu este tempo todo? Porque é que eu não fui chamada?

Porque é que eu estive três horas à espera.

E quando vês o médico a sair do gabinete e pensas: "Não, não está na minha hora, por amor de Deus, não desapareça agora."

Se for entender ir almoçar porque ainda não almoçou, mas tu pensas: "Vou só esperar mais meia hora."

E não tem nada que almoçar.

Sim, mas pronto, eu gosto de controlar. O que também faz com que se um utente ou doente ou paciente ou agendamento se atrasa, eu também acabo por encurtar um bocadinho a consulta.

Claro, é o castigo.

Começa a bolinha de neve.

Tu educas mesmo a sociedade em vários sentidos. Esse utente já nunca mais se atrasa. Diz: "Ai, agora vou lá àquela doutora Margarida."

Mas qual é o tempo médio de consulta? Por acaso eu não sei.

Num centro de saúde, depende. Uma consulta aberta, que é aquelas doenças agudas, tipo estás com uma amigdalite, são 10 minutos, mas numa consulta de saúde infantil ou de saúde materna é meia hora, um bocadinho mais.

Ok.

Mas em média são 15 minutos, não é muito tempo. Se tu pensares em: "Olá, bom dia, como é que foram as férias?"

Mas a mim acontece sempre que vou ao médico. Eu esqueço-me de tudo o que o médico me disse, porque fico ali com o estresse de fazer alguma coisa. Ele já está a falar e eu estou a pensar se já disse tudo. Ele falou e eu acabei.

Mas há quem leve listinha. Os melhores doentes levam listinha.

Esses são os melhores ou os mais chatos?

Sim, também são os mais chatos. Mas, por outro lado, o que eu às vezes faço é: "Olha, hoje vamos abordar os primeiros dois pontos da sua listinha e depois na próxima". Porque a coisa boa de médico de família é, são 15 minutos, mas eu daqui a duas semanas marco-te uma consulta ou se for urgente, vemo-nos amanhã

Vemo-nos amanhã. Gostei muito. Se o médico família me dissesse: "Senhora, urgente". Não, vemo-nos amanhã.

Se suportar bem. Nós vamos dizer-te porque tu és incrível.

És incrível porque não tens medo de tomar uma posição pública em relação a decisões do governo relacionadas com saúde, nem de expor o que pode estar corroído no SNS.

Porque partilhas informação muito relevante de forma descomplicada.

És incrível porque a informação que comunicas é sempre credível e também com sentido de humor. E os guiões que escreves para a consulta aberta são acompanhados de uma narrativa leve que te caracteriza.

Porque partilhas pequenas descobertas sobre como entreter e estimular as crianças sem recorrer ao telemóvel ou ao iPad.

És incrível porque é inspirador a quantidade de coisas que fazes bem feitas e em simultâneo, parecendo que consegues equilibrar a vida pessoal e a profissional.

És incrível porque graças a ti podemos ser mais letrados politicamente em relação a novas propostas para a saúde.

E por fim, és incrível porque pareces ser muito curiosa e interessada em descobrir coisas novas, o que dá vontade a quem te segue nas redes sociais de também querer saber e fazer mais.

Tão queridas. E podemos ficar por aqui. Adorei. Vocês realmente fazem um bom trabalho. Um bom trabalho, não porque isso seja verdade, mas só porque de repente está querido. Mas há aí umas coisinhas que eu acho que parece, mas não é.

Ficas a saber a perceção que as pessoas têm, ou pelo menos nós. Nós agora passamos a um segmento, que é o segmento das perguntas flash, em que tens de responder o mais rapidamente e mais honestamente possível.

Até te conhecer, eu não sabia que a medicina podia ser um hobby. Tu andas a gozar com a linha da frente?

Mais ou menos isso. Ainda por cima não é SNS, é uma vergonha, mas sim, totalmente.

Margarida.DGS, não é impressionante seres médica e o teu apelido ser Direção-Geral de Saúde?

E o meu e-mail ser Direção-Geral de Saúde antes de eu entrar sequer em medicina.

É incrível. Isto não é uma pergunta flash. Queria só dizer que és a minha crush.

Rita, também és a minha.

Titi.

É mais encantador ter dois filhos ou um marido?

Dois filhos.

Como é que respondes às médicas mais velhas que são todas umas cabras contigo?

Não são. Nunca foram.

A casa lindíssima que partilhas nas redes sociais é mesmo tua ou arrendas?

É mesmo minha, mas ainda me falta pagar muito ao banco.

Claro, não tens tudo a pagar a pronto. O SNS está cheio de problemas.

Quantos anos de vida perdemos por usarmos o micro-ondas diariamente?

Não perdes muito se o usares bem, portanto com recipientes de vidro e saberes cozinhar.

Diz três tipos de mucos.

Esverdeado, esbranquiçado, com sangue. É isso? Ou querias mais? Há outros mucos, mas ficamos por aqui.

Um bocadinho mais salgado.

A fotografia mais sinistra que já te enviaram a pedir um diagnóstico foi uma greta na axila?

Não. Foi uma ferida, se calar, com fungo.

Acabaste agora a especialidade, és linda e solteira e estás na tua primeira semana de consultas. O Ricardo Araújo Pereira entra no teu gabinete, tem consulta do viajante marcada. Ele traz umas calças de ganga e uma t-shirt preta justa, mas as calças vêm na mão. Está pronto para levar com a vacina, se é que me entendes. Ele senta-se e diz-te: "Doutora, daqui só paro em Saturno". Depois disto, tu tens duas respostas possíveis para lhe dar: A, não, Ricardo, daqui só paras nas paredes do meu útero. Ou B, levantas-te, atiras o computador para o chão e tudo o que está em cima da secretária e sussurras-lhe ao ouvido: "Não passarão".

A B. A B parece mais interessante ou não? Mais cinematográfica.

É mais poética.

Sinto que é mais inesperada, talvez. De repente estou ali a estragar um computador do SNS. Se bem que iria Ricardo Araújo Pereira... Não, claro que iria ao SNS. Claro que sim.

Claro. Espero que ele nunca... Exatamente.

Ele só vai. Ainda por cima, depois desta visão, de certeza que ele vai andar pelos centros de saúde à procura de uma médica.

De uma médica chamada Margarida Santos. Não temos agora de dar a volta ao assunto.

E se vai estar a gritar por uma doutora Margarida.

Exatamente.

Se Deus existe, por que confiar num médico?

Porque Deus tem que ter uma maneira de pôr em prática as suas, como é que eu hei de dizer isto?

Vocês são uma marionete de Deus.

Exatamente. Não sabiam.

Tantos anos a estudar para isto.

Sim, mas isso é das primeiras coisas que se aprende na catequese.

E na medicina.

E na medicina.

Então tu fartas-te de fazer esforços para os teus filhos se divertirem e o teu marido aparece e diz que o brinquedo preferido deles é o globo de ouro que ele próprio ganhou.

Absurdo. Absurdo e mentira. Nunca o Vicente pegou naquele. Aliás, pegou no globo para a fotografia e depois está lá em cima. Achas que uma pessoa como o Guilherme deixaria alguém brincar com o globo? Eu nunca vi aquilo. Passou em casa uma hora.

Pois é. Completamente apanhada em flagrante. Espero que isto seja notícia amanhã. É um homem mentiroso ou não é um homem mentiroso?

É um homem mentiroso.

Completamente.

Ele mente muito.

Deste podcast, o mais importante será certamente o globo do Guilherme.

Sim, se a partir de agora pudermos falar só do Guilherme e do globo dele em particular.

É sobre isso, pessoas incríveis.

A mulher do Guilherme.

Exatamente. Como sou conhecida.

Como é que tu te começaste a sentir quando passaste a ser a mulher do Guilherme? Mais forte?

Eu sinto que foi o início.

Empoderada?

Acho que foi o início e pensei: "Agora sim, é isto. É isto que as mulheres procuram, é isto que as mulheres querem". No fundo, é conseguirem chegar a esse ponto em que és identificada mundialmente por ser a mulher de alguém.

Mundialmente, certo? Depois mesmo o teu marido.

A minha mãe vive em Bruxelas, o meu irmão vive em Pequim, pelo que acho que posso ter confiança que é mundialmente, porque até eles me conhecem como a mulher.

Era isso que eu ia perguntar exatamente.

Depois a nossa própria família começa a reconhecer-nos Finalmente com aquilo que nós merecemos.

As coisas que vais fazendo na escola, tudo isso às vezes passa, mas de repente chegas ali a um momento em que a pessoa com quem tu estás e pai dos teus filhos até ganha um Globo de Ouro e esse reconhecimento chega. Também vos queria passar essa mensagem.

Claro, tu própria ficaste com mais utentes nas tuas consultas.

Exatamente.

Eu ia-te perguntar se tivesses de aconselhar alguém para mim, algum homem para mim, quem é que seria?

Pode ser casado?

Se és tu que sabes em que é que me vais meter, em que sarilhos é que queres. Mas sim. É porque te veio um à cabeça logo.

Não, casado não.

Tens de dizer.

Não, por acaso isto não é bom.

Margarida.

O João Manzarra teve agora, não é? Está a ouvir dizer.

Está. Sim.

É uma pessoa que acho que até poderia.

Pois, será que já está muito na friendzone? Estou a pensar se já pode estar na friendzone um bocadinho.

Eu não gosto de falar demais sobre a minha privacidade.

Mas será que é um homem casado que estavas a pensar?

Não, imediatamente veio o Ricardo Araújo Pereira, porque falaram disso.

Margarida, obrigadíssima. Vou investir nisso.

Acho que estavas a suspirar do género: "Sim, percebo. Já penso em ir à Margarida for à minha consulta levar a injeção."

O que me leva a crer que tu também tens um enorme fascínio pelo Ricardo e é por isso que ele se quer aproximar.

Já tive mais, mas gosto.

O que é que ele te fez?

Ele lançou um artigo que eu não adorei, mas não sei se devia falar sobre isto. Sabes, esta conversa que me cança um bocadinho. Bem, agora nem devia falar disto. Mas acho que era de banalizar a saúde mental e de toda a gente fala de saúde mental. Primeiro, discordo e acho que sou médica e, portanto, vejo muito isso na minha consulta e irrita-me um bocadinho esse discurso, porque não se banaliza de todo. É como dizer, temos imensa hipertensão em Portugal, falamos muito de hipertensão e isso não torna a hipertensão menos importante.

Eu acho que o Ricardo se refere às pessoas chorarem em público, a dizer que estão tristes.

Eu não o sigo, mas não me incomoda.

A mim incomoda-me. Tudo o que o Ricardo disser eu vou fazer questão de ficar nervosa.

Estavas a planear chorar aqui um bocadinho. Não, mas eu percebo.

Eu adorava que uma convidada nossa começasse a chorar aqui.

Emocionada. Não era triste.

Não era a dizer que tem...

Mas a vossa introdução tem o poder para isso.

Nós tentamos evitar. Nós antes púnhamos uma voz muito amachona.

"Margarida, tu és incrível porque..."

Todos os dias lutas.

Exatamente. E temos mais uma pergunta para te fazer. Esta aqui não é pergunta rápida. É uma curiosidade nossa sobre se haverá algum olhar negativo na comunidade médica no geral em relação a médicos que, como tu, costumam partilhar informação nas redes sociais ou se, na verdade, há um incentivo cada vez maior a, usando os meios que tens, o importante é a informação chegar às pessoas.

Acho que também depende. Eu fui-me afastando da parte mais pessoal e de partilhar coisas mais da minha vida e de onde vou de férias, precisamente porque percebo que alguém que está a comunicar saúde se confunde um bocadinho se de repente estás também a falar sobre-

A camisola nova

...a camisola nova ou as coisas que te ofereceram. Mas por acaso nunca senti muito que houvesse esse olhar de: "O que ela está a fazer? Afinal, ela é médico ou é..."

Médica toker.

Exatamente.

Nem mesmo nos médicos, os outros médicos em relação a ti, sobre essa partilha que existe?

Mas porque a partilha, no fundo, é a promoção de literacia. Seria estranho não se incomodarem com o folheto que eu faço para o centro de saúde e incomodarem-se com o vídeo em que eu estou a explicar o que é um AVC, um acidente vascular cerebral. E por isso eu acho que também depende um bocadinho como fui fazendo as coisas. E também tive sempre muito medo. Os primeiros quatro anos em que estive no centro de saúde, ninguém sabia da minha conta. Agora consigo notícia, às vezes já é um bocadinho, já sabem, mas mesmo assim, este estranho fenómeno que é eu sinto que as pessoas não veem bem. Não me acontece os meus colegas dizerem: "Eu vi que tu puseste um vídeo da ciclotimia."

Isto é engraçado, porque os médicos não veem, mas eu acho que as outras pessoas todas, portanto a grande maioria da população, acho que posso afirmar com certeza, vê. Eu envio vídeos teus para o meu grupo de família.

Eu sinto sempre que as pessoas sabem que existe, veem e é aqueles géneros de conteúdo que tu guardas e pensas: "Isto é útil, vou guardar para ver." Tipo as receitas.

Sim.

Mas depois é preciso ter paciência. De repente, queres estar numa manhã de segunda-feira.

Por acaso eu não sei. Eu acho que as pessoas, mesmo em conversas de amigos, parece que eu ia dizer que falamos imenso de doença, mas estamos sempre a falar de problemas que existem na saúde. Não, mas há tanta coisa que às vezes nós discutimos entre amigos e pode ser pequenos mitos, que eu acho que assim que tu tens de repente acesso a uma informação que sabes que é credível, apetece-te ver aquilo, ou mesmo só para ti, para pensares: "Ok, isto é bom eu saber." Eu acho que não é como as receitas. Primeiro, porque não é uma coisa que se tem que fazer. As receitas tu guardas de um dia vou fazer isso.

Sim, tens de ir comprar os ingredientes.

Exato.

É que é mesmo para saberes como é que devias cuidar de ti, mas não fazeres.

Sim, mas é isso.

Mas não fazes nada, sim.

Foi isso que tu disseste.

Neste caso não é para se fazer.

Mas é o grande problema da promoção de literacia. Eu acho que todos nós sabemos porque é que não fazemos. Ou seja, tu sabes quando estás a comer Mc que não devias comer Mc. Ou que pelo menos aquilo todos os dias não será saudável. Pontualmente, claro que sim, equilíbrio. Mas o grande problema é como é que agora convence estas pessoas que até sabem o que têm de fazer a fazê-lo. E isso é que é mais difícil e que me interessa, mas ainda não descobri bem se deram dicas.

Há coisas que funcionam bem, eu não sei explicar porquê, mas eu lembro-me perfeitamente que tu um dia disseste sobre usar cotonetes para limpar a cera dos ouvidos e a Margarida disse: "Faz o que eu digo, não faças o que eu faço." Enquanto dizia para não se usar cotonetes. E eu nunca mais me esqueci que não se pode usar cotonetes, mas porque tu usas.

Bem, ainda hoje de manhã usei, mas sim. Mas sim, todos os médicos fazem isto. Aliás, vocês como atrizes de certeza que também há coisas que...

Não, tudo o que nós dizemos é mesmo a nossa vida como atrizes.

Não estou a perceber.

Vocês leem guiões em que estão a interpretar personagens e não são nada daquilo, é tudo uma mentira.

Mas ficamos assim durante um tempo.

Mas tentam transmitir. Isso acontece aquilo de

Acontece muito com a Margarida.

Há atrizes, quando eu vejo aqueles discursos de Oscars e Globos, que eu penso: "Bem, ela claramente ainda está nesta personagem de filme que fez."

Ainda está contaminada.

Não, e eu sinto que devem gostar daquela personagem. Imagina, faz um filme e de repente pensas: "Bem, esta pessoa, esta personagem."

Correu melhor do que a vida dela.

É melhor. E de repente vou me agarrar aqui e viver um bocadinho isto.

Mas a indústria de Hollywood na promoção dos trabalhos que fazem, faz com que as pessoas se vistam um bocado com as personagens que acabaram de fazer, faz tudo parte dessa promoção.

É marketing também.

É.

Sim.

Margarida, qual é o tema que tu trouxeste para conversar conosco?

Não sei se vão achar muita graça, mas eu pensei nisso, que é falar sobre dinheiro. Por quê? Vou explicar. Eu nasci em Bruxelas e vivi em Bruxelas, sempre vivi fora, fui para Pequim também, e onde eu vivi sempre foi muito normal falar sobre dinheiro. Sempre soube o salário dos meus pais, sempre falei sobre essas coisas e de repente chego a Portugal e continuo a falar sobre dinheiro, normalmente. O Guilherme chateia-se sempre, que eu digo a toda gente quanto é que ganho no SNS, e ele fica sempre: "Margarida, não é suposto ser assim." Mas imagina, para mim é uma coisa normal e até saudável, porque eu acho que só falando sobre dinheiro é que também te apercebes das discrepâncias que há e do caminho que ainda há para fazer. E cá em Portugal, de facto, não se fala disso e eu não percebo bem por quê. Ou seja, para mim é impensável eu não dizer aos meus filhos quanto é que eu ganho, quanto é que eu poupo, quanto é que me custa a renda da casa, quanto é que eu gasto em eletricidade. Eu acho que isto é normal e saudável.

Mas eu acho que em relação a dizer aos filhos e à família, as pessoas estão bem, não estão bem em relação a dizer para fora. Fora do núcleo mais fechado.

Eu não sei se estão bem em dizer à família, por acaso.

Mas eu acho que aí cada vez há mais, principalmente nas nossas gerações. Sim, talvez. Quem tem dificuldade em poupar dinheiro, fazer os filhos perceberem que é difícil, quem se calhar poupa, dizer: "Olha, nós estamos a conseguir fazer isto, porque eu trabalhei não sei quando e em vez de comprar o brinquedo que tu querias, agora viemos não sei onde." Agora, dizer para fora é que é sempre malvisto.

No vosso grupo de amigas, vocês falam, ou seja, sabem mais ou menos, imaginem, ainda por cima vocês estão no meio que eu acho que isso é ainda mais importante. Só conheço mais ou menos esse meio, não é de ser atriz, mas como também trabalho com redes sociais, também há esse mundo de pedir orçamentos e de repente, por exemplo, para mim é hiper desconfortável pedir um orçamento. Eu não tenho manager nem nada, portanto, quando mandam um e-mail, de repente eu mandar um orçamento, deixa-me desconfortável, porque cá em Portugal é meio estranho falar sobre isso. De repente estás a pedir dinheiro, mas quanto é que vale o meu trabalho? E eu acho que isso aí, bem, agora perdi-me.

Não, ias perguntar se nós com as nossas amigas falamos disso.

Se vocês falam, porque eu com as minhas amigas nós falamos muito disso.

Com atores e atrizes, sim, pessoas de outras áreas não têm coragem de perguntar porque nunca dizem.

Calma, eu nunca vos perguntaria.

Não, amigos de outras áreas. Mas a Margarida é amiga, não sei porque agora acho que isso é segredo.

Calma, eu também nunca perguntei. Ou seja, falar sobre dinheiro, eu nunca perguntaria a alguém: "E já agora, tu quanto é que ganhas?" Eu falar sobre dinheiro e as pessoas não acharem que eu estou a ser rude. Ou seja, eu falar sobre o SNS.

Mas não acontece muita gente dizer, uma pessoa vai para um emprego novo: "Não sei o que, aumentaram-me." Mas não dizem quanto é que aumentaram, não vem no discurso. Ganhava € 1.000 e agora ganho 2.500.

Sim.

Não se diz.

E se calhar foi um aumento de € 20.

Exatamente, e tu pensas: "Mas agora vou dizer: ai, é sério? Mas então, quanto é que estás a ganhar?"

Sim.

Pode ser estranho, mas se for neste tom leve, podemos ensaiar. Eu pedia, Margarida, se puderes repetir a seguir a mim. "Ai, é sério? Mas então, quanto é que estás a ganhar?"

Ai, é sério? Mas então, quanto é que estás a ganhar?

Não foi bem, podemos repetir.

Mas deem feedback. É o quê?

Tens de dar mais um tom.

É mais agudo e é como a Titi fez e mais dançado. "Ai, é sério? Mas então, quanto é que estás a ganhar?" Boa, era por aí.

Sem vergonha. Não podes ter medo do riso.

Calma. "Ai, é sério? Mas então quanto é que estás a ganhar?"

Ficas tímida, mas não faz mal.

Mas deem mais um, deem mais um bocadinho e eu já volto a fazer.

Ok.

Assim inesperado.

Do nada, não é? Nós vamos te dizer: "Por acaso agora comecei num projeto novo e tu?"

Ai, é sério? Mas então quanto é que estás a ganhar?

Quase. Foi quase. Eu acho que a vergonha- Vês mesmo a cabeça dela ficar superconsciente daquilo que está a fazer. Tu começas super bem, depois vês mesmo a tua expressão mudar para: "Ok, estou a fazer merda." Estou a fazer errado.

Eu não acho que se deva de repente começar a perguntar às pessoas quanto é que ganham. Eu acho é que tu deves ter a liberdade e o à vontade de falar sobre isso. Até porque é isso, tu não queres falar sobre isso, porque é uma coisa que te deixa desconfortável, percebo perfeitamente. Eu não quero de repente estar na rua e que me perguntem: "Já agora, quanto é que ganhas?"

Mas não achas que as pessoas não partilham muitas vezes porque parece ostentar, parece ostentação, mesmo quem ganha pouco, parece que não vou estar aqui a ostentar. Há quem ganhe menos que eu. Não achas que é por aí?

Mas precisamente por isso é que é importante falar sobre o salário. Isto aconteceu, eu antes de estar com o Guilherme, já trabalhava com redes sociais, mas não tinha noção do quanto é que se pedia e, portanto, sempre fui pedindo com base naquilo que eu achei que era normal. E de repente, estou com um homem da indústria e percebo, calma, eu afinal ando a pedir valores absurdos.

Absurdos de baixo.

E eu não achei que quando ele falou sobre, trilionário, não é isso que eu estou a dizer, mas quando ele falou eu não achei que estava a ostentar, achei só, realmente é importante eu saber isto, para depois perceber, calma, se eles podem, ainda por cima às vezes a trabalhar com marcas parecidas, se eles podem pagar, se eles têm este orçamento para esta pessoa, então calma, se calhar eu também posso pedir um orçamento um bocadinho mais alto.

Até vou dizer aqui uma teoria já, que é: o problema dos salários em Portugal é esse.

Claro, é não se falar sobre o assunto.

É porque as pessoas não dizem.

Não, e depois tens um diretor a ganhar mais do que a diretora, os dois se calhar nunca falaram sobre quanto é que ganham, têm uma posição igual e a empresa decidiu que pagava mais a um do que a outro. Tens atores e atrizes em companhias diferentes ou em produções de filmes diferentes. Uma colega nossa atriz uma vez estava a falar comigo assim furiosa por causa disto, a dizer: "Eu fui ao estrangeiro fazer uma publicidade e ganhei

Vou dizer o valor. Ela tinha ganho €30.000, que nunca ganhas em Portugal. Ela não é conhecida. Se calhar o Ricardo Araújo Pereira é diferente ou o Guilherme Geirinhas, mas para pessoas como nós.

Não, €30.000 por fazer uma publicidade em Portugal?

Ok, o Guilherme também nunca ganhou, mel para cima. Mas sim, e ela fez no estrangeiro e ganhou isto e disse: "Eu tenho de dizer às pessoas, porque têm de saber." Porque uma colega dela tinha ido fazer casting para a mesma publicidade e o que lhe tinham proposto era 8 mil.

Mas a questão é-

Para o mesmo.

Sim, só que a questão é, se tu não tiveres comparação, tu achas bem, mas até é bom.

Exatamente.

E até pode ser bom. Às vezes há muita coisa que pesa em tu aceitares um determinado orçamento. Se tu gostas muito. Eu sei que não devia saber isto, mas aquilo que eu faço, eu quase faria gratuitamente, porque eu gosto imenso daquilo que faço.

Por amor de Deus.

Margarida, tu deves ser a burra.

Essa é a parte que vamos cortar. Não, mas claro que não faria gratuitamente. Todos os dias são e-mails a dizer: "Quando é que vens para o nosso canal falar sobre saúde?"

Jura por tudo?

Isto era para não contar em nenhuma casa.

Dizes assim: "A CNN enviou-me agora a 15 e-mails."

Tens de dizer os nomes dos canais.

Sim, tens de dizer os nomes.

Deviam ter de assinar aqueles contratos de-

Exclusividade?

Exclusividade. Não.

Confidencialidade.

Confidencialidade. Só por isso é que estou a fingir que estou a fazer esta técnica.

Estás aqui no Observador.

Esqueci-me dessa.

Tu gostas do Observador, certo?

Estivemos a falar antes disto, de todos os podcasts brilhantes do Observador. E por acaso sabem que já usei como referência várias vezes para grafismos, conteúdo, guião, leveza no discurso. Tenho mais elogios que lhes dei.

Podes continuar, eu estava a gostar.

Criatividade, liberdade.

Certo, o Observador é um espaço de liberdade, disso não temos dúvida. Mas sobre o dinheiro, só para se calhar rematar. Adoro.

Dinheiro.

Adoras dinheiro, mas não gostaste do tema, porque estás a rematar e passaram três minutos de tema.

Se calhar eu não sei porque é que estava a rematar.

Não, mas eu percebi. Ao revés, mas isto é o problema dos ordenados em Portugal. É a Mariana.

É porque as pessoas rematam.

Exatamente.

Não, ela queria só acabar com esta e assim.

Desculpa.

Eu o dinheiro adoro.

Margarida, quanto é que ganhas no SNS?

Eu já disse e está tabelado. Agora estou no SFB, que são as que funcionam por incentivos financeiros, portanto é mais ou menos €2.000 líquidos por mês. É assim, mas calma. Tens de ter em conta o risco daquilo que eu faço.

A minha posição é muito mais importante do que as outras.

Estou-me a enganar? Todos os dias estou a trabalhar com medicamentos que podem matar ou salvar uma pessoa.

Devias ser descontada no teu ordenado sempre que isso acontece.

Tu és a toda poderosa, tu tens o poder todo de matar e salvar.

E ainda tenho de ganhar dinheiro.

Tu tens de ganhar mais do que as pessoas que não têm.

Viste os médicos, as greves e as coisas. Eu acho que os médicos têm...

A Rita Matias, numa entrevista, Rita Matias deputada.

Grande referência.

Grande referência, para mim a melhor, disse uma vez naquelas discussões de opinião política, disse assim: "Claro, os ordenados dos deputados também devem baixar, certamente." Ou seja, ganham para aí €3.000, mais ou menos, e portanto ela acha que então toda a população deve descer porque nenhum de nós deve ganhar €3.000.

Claro que sim, e é esse o caminho para o sucesso.

É, concordo.

Como é que ainda não se falou disto? Como é que isto ainda não chegou a todo lado?

Eu fiquei bloqueada agora.

Porque eu disse Rita Matias?

Sim.

Não estavas à espera?

Acho que temos de ver no vídeo. Acho que devo ter feito uma expressão sem querer, que depois lembrei-me que estava a ser filmada.

Mas foi automaticamente para a Rita Matias essa?

Sim, não há outra. Conheço.

Sim, estava a pensar. Mas é que Rita Matias até é um nome comum.

Supercomum.

Bem, eu estraguei completamente o podcast com este tema e de repente.

Eu sinto que fui eu agora de repente. Desculpem lá.

Não, nós estamos todas para cima, umas com as outras.

Começou bem disposta. Ia sorrir porque Observador e porque...

Sim. Então agora é que é para rematar. Acho que não fomos claras em relação a concordamos todas que tem de se falar mais sobre dinheiro, que falar sobre dinheiro não é mau. Concordamos.

Sim, eu queria só dizer uma coisa, que eu às vezes não falei de dinheiro na nossa profissão, talvez mais, porque eu tinha vergonha que toda a gente até estivesse a receber mais do que eu.

Percebo.

E portanto eu acho que há as duas coisas. Há o posso estar a receber muito e não quero dizer.

Mas eu percebo isso porque no meu grupo de amigas, são duas ortopedistas, uma anestesista, uma radiologista, portanto todas em medicina. Esta coisa que é quando és especialista, as especialidades ganham muito mais. Médicos de família são... é assim, agora com SFB isto está a mudar. Esperem. E com redes sociais, calma.

Minha amiga.

Mas sim, por acaso nessas eu não tenho vergonha, até fico tipo: "Espera, como assim? Elas estão a ganhar o dobro do que eu estou a ganhar? Vou arranjar formas de..."

Motivar-te.

Sim. E porque é que o trabalho de um médico de família não é tão valorizado quanto o de um radiologista ou anestesista? Ok, eu consigo perceber assim diretamente, mas os médicos de família são quem acompanha uma vida e são a base do sistema de saúde. Por isso, por acaso nunca me envergonhou. Mas eu sinto que vocês também têm uma coisa bastante diferente de mim, que é que vocês também cresceram no meio em que é isso, é meio feio falar de dinheiro.

Como assim? Eu não cresci no meio dos atores.

Não, até estava a pensar.

Não, é disso que a Margarida está a falar.

Não gosto de ter bet. Não?

A Margarida está completamente atrapalhada. Desde que começou este raciocínio, ficou assim. Agora já não posso voltar atrás.

Não, e porque já não posso dizer aquilo que quero dizer. Não, porque nem sei se é verdade. Acho que não é verdade.

Não, ok, vocês sempre falaram sobre.

Eu sei o dinheiro que os meus pais ganharam a vida toda.

Eu acho isso saudável.

E não é pouco.

Sim. Aliás, nós já falámos sobre isso.

Às vezes não sei porque é muito. Ya, ok. Royal Family.

Isto é o nosso cronômetro, é verdade.

Ai, que escândalo. Pois, por isso é que estavas a rematar o tema.

Por isso é que eu estava no caminho do remate. Exatamente.

Desculpa.

Não, está tudo bem. Só uma última coisa, que eu não sei se acontece entre os médicos, se é tabelado, não, mas com atores e outras profissões acontece. Sobre a vergonha de dizeres que recebes pouco, é que tu ao aceitares um trabalho que sabes que na verdade devia ter um ordenado maior, tu estás a contribuir para que todos baixem. Porque a partir do momento em que há uma atriz que aceita isso, então eles começam a poder pedir esse valor a outra atriz, porque há sempre quem aceite. No entanto, como os atores muitas vezes não têm trabalho, têm de aceitar qualquer coisa que lhes seja proposta.

Sim, mas percebes o problema? Percebes que se for muito transparente, quase que todos conseguem perceber, não vamos aceitar abaixo disso, porque não faz sentido eu trabalhar estas horas todas, estudar guiões, decorar.

Mas como é que tu convences centenas de pessoas a ninguém aceitar quando têm filhos e precisam de um dinheiro qualquer? O mínimo.

Por isso é que eu acho também que tem de ser quem contrata a falar sobre isso. Ou seja, não é só do ponto de vista de quem está a receber que tem de falar sobre dinheiro, é também quem contrata dizer: "Olha, eu orgulho-me de pagar como deve de ser." E eu acho que qualquer pessoa gosta muito mais de trabalhar com alguém que paga bem e faz sentir valorizado do que alguém que está a pagar mal.

Mas as pessoas têm noção que quem contrata diz assim: "Desculpe, eu sei que isto é muito pouco, mas eu não tenho mesmo meios para te pagar."

E às vezes não há.

E também é verdade.

Querem te convidar para uma curta, é uma iniciativa incrível e a pessoa não tem orçamento.

É verdade.

Sim, é isso. Isto é chocante em produções que tu sabes que o dinheiro existe para algumas pessoas.

E aí é que eu acho que tens de bater o pé e dizer.

Aí tens mesmo. Eu acho que isso é mesmo importante falar com todos os pares.

E a questão é, imagina, eu percebo que tu pensas: "Ok, mas então vou chamar outra atriz." Mas a questão é, não há igual a vocês. Vocês são muito boas naquilo que fazem.

Pois somos, Margarida.

Ó Margarida.

Diz isso alto.

Não, mas porque imagina, também agora há imensos médicos que fazem o que eu faço, comunicação na área da saúde. E muitas vezes quando eu tenho uma proposta, penso: "Ok, se eu não disser que sim, eu sei que eles vão chamar outra pessoa." Mas depois tenho um Guilherme, isto é uma coisa boa, a dizer-me: "Não, mas não há ninguém que faça isto como tu fazes."

Tu és a melhor e eu amo-te.

Se eles não quiserem, tudo bem.

Foi isso que fizeram à vossa segunda filha. Depois dessa conversa.

Não, por acaso não.

Podes dizer como é que foi?

Sim, querem que eu...?

Sim.

Acho que foi dia...

Ela está a ficar super nervosa.

Tu alinhas e depois não consegues encontrar a saída.

Mas é que é 100% isto, eu quero imenso alinhar com o objetivo do podcast, mas depois também penso: "Não, Margarida, tu não és esta pessoa, tu tens vergonha de tudo e da tua vida pessoal." Então depois tenho aqui estas duas vozes a dizer: "Vai."

Sim, vocês até deve ter sido inseminação, porque vocês nunca fizeram.

Aliás, falar disso, eu nem sei bem do que é que estamos a falar.

Sim.

Fazer o quê?

Eu sou igual.

Fazer o quê?

Pois.

Margarida.

Se tiveres a irmã.

Eu sou igual, eu esqueço. Para mim falar disso, nem vou dizer o nome.

Essas brincadeiras.

Margarida, o nosso último segmento é-

Liberdade, mas calma.

Sim. A liberdade dentro de casa. A liberdade de não falar.

Exatamente.

Liberdade para pensar. Nós temos o último segmento. Desculpa lá, Observador é quem eu amo. Eu não quero estar aqui a dizer slogans de mais ninguém. Eu nem conheço e nem vejo. Nós temos o último segmento, Margarida, que é o clickbait consentido. Disseram-nos que há palavras-chave ou citações que fazem as pessoas carregarem muito nos episódios e é isso que nós queremos para nós. E por isso, queríamos descobrir aqui contigo qual é que pode ser o nome para o episódio de hoje, para que tu concordes. Porque o que é que fazem os outros podcasts nos outros meios de comunicação que não o Observador? A pessoa vai lá e depois eles partilham o que quiserem, o convidado nem sabe que aquilo vai ser partilhado, frases fora de contexto. Nós queremos exatamente isso, mas tudo combinado contigo.

Sim, claro. Tem de ser sobre quanto ganha alguém.

Sim, o dinheiro é uma coisa valiosa.

Mas eles não clicavam logo, tipo, saiba quanto ganha Rita Possas.

Certamente Portugal inteiro ia carregar. Isso eu não tenho dúvida.

Não, mas saiba quanto ganha.

Nesse caso funcionava, no teu pode não dar tão bem.

No teu pode não dar tão bem, no meu acho que funcionava perfeitamente.

E se for o meu ordenado é 2.000 €. Tipo citação. Podes dizer que não, diz que não.

Não, mas imagina, vai ter cliques. Só que a pessoa a pensar.

Diz que não, por favor.

Se é verdade ou mentira, não é?

Estou a pensar que ganho tipo 18 mil. Não, estou a gozar.

Só das série A.

Não, mas é-

E a GA e a clínica.

E a clínica de Botox que se segue. Capaz. Por acaso isso foi outro tema que eu tinha pensado, mas agora já não dá.

Intervenções estéticas.

Sim. Porque vocês são lindas e trabalham imenso com a imagem.

Devíamos ter feito imensas intervenções.

Ya, eu olho para vocês e penso logo.

Era impossível sermos assim naturalmente.

Exatamente. Mas títulos é isso.

Sim.

Eu até gostei desse.

A sério? É mesmo uma pergunta honesta, podes não gostar.

Mas não estou 100% confortável, tenho medo.

Então não. Então sobre o dinheiro.

Mas é isso.

Como médica, ganho pouco. Eu estou a pensar, isto é um brainstorming ou não? Vocês estão a me julgar logo com o olhar.

Não.

Não, achei ótima a ideia. Mas olha, achei ótimo.

Mas vamos continuar a pensar.

Mas também já não devemos ter imenso tempo. Deixem pensar.

Vamos imaginar alguém, são poucas as pessoas, mas vamos imaginar o ouvinte que não conhece a Margarida e que clica por causa da frase. É sempre para isso que vamos.

Eu acho que as pessoas são curiosas. Eu acho que as pessoas querem ouvir um episódio em que se diga quanto é que alguém ganha. Então vá

Não. E se for mentira?

Sim, aí fico um pouco mais confortável, porque quem ouve o podcast sabe que é mentira.

Eu ganho €5.700. Achas muito?

Tem que ser ainda mais, se calhar.

€23.000? €23.200.

O que achas que o Ricardo Araújo Pereira ganha por mês?

Na SIC? 10 mil por mês é a minha aposta.

Muito mais.

Muito mais? Eu sei quanto é que ganham algumas pessoas na SIC e é menos.

Mas é Ricardo Araújo Pereira.

Certo, é o maior. Já me tinha esquecido que esse era o meu argumento da pista de voos.

Pode ser só: "Ricardo Araújo Pereira ganha 10 mil por mês." Não, estamos a usar o nome dele sem consentimento.

Só para dizer que o Araújo Pereira é o maior, mas ganha 10 mil euros.

Pode ser: "Eu gostava de ganhar tanto como o Ricardo Araújo Pereira." Não, não podemos pôr o nome dele.

Podemos perfeitamente, como R. Araújo Pereira.

Não.

Eu acho que sim, como rap.

Não tenho problema nenhum em dizer que ganho.

Não tenho problema nenhum em dizer.

Que ganho.

Que ganho tanto como rap.

Mas não sabemos, porque não se fala sobre dinheiro. Não, vamos dizer um valor. Agora é o que vocês disserem e ficou. E eu consinto.

O teu valor?

Eu acho que 17.500 €.

Mas é que há pessoas que vão acreditar nisso e vão achar que eu ganho mesmo 17 mil.

Mas há quem não oiça. Eu também tenho que proteger a dignidade da Margarida, que é jovem e ainda tem uns anos de carreira pela frente.

Calma, como é que era? E tu quanto é que ganhas por esse trabalho? Como é que era? Já não me lembro.

Há um bocadinho foi melhor, Margarida. Então e tu, quanto é que ganhas?

E vocês, quanto é que o Observador vos paga por este podcast?

Há coisas que não têm a ver com dinheiro.

E o apoio emocional vale tudo.

A plataforma.

Não sejam como o Ricardo e não desvalorizem a saúde mental. O Observador não desvaloriza.

Não banalizem.

Nós queremos relembrar que podem sempre ouvir todos os podcasts do Observador, podem seguir, podem pôr like, podem subscrever. Eles têm Instagram, têm TikTok, YouTube, Spotify, Apple Podcast. O Observador é mesmo uma casa.

A família Observador, como se costuma dizer. Queremos agradecer também à Broad por nos dar este estúdio magnífico. Um grande beijo, Broad. Obrigada, Margarida.

Obrigada.

Agora sim, é o obrigado final.

Agora sim, rematamos. Muito obrigada.

Sim. Vou tomar a liberdade de fazer a minha reivindicação.

Para fazeres o nosso jingle.

Pequenas reivindicações de liberdade.

Pronto, acho que pode ser.

Pequenas reivindicações.

Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.

De liberdade.

Pessoas incríveis.