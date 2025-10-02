Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

E, portanto, vais lixar toda a gente à tua volta.

Isso também fica super mal. Eu acho que não vou ser assim.

Um bocado. Bem, os teus netos. Mas eu estou lá para eles.

Essa atitude, não sei de onde está a vir, mas não é para aqui.

Eu não podia acabar este episódio sem esta atitude.

Não é mesmo para aqui.

Eu já me estava a sentir com o coração aberto aqui em frente a um microfone.

Eu acho que vai ser a altura que vamos discutir mais. Tudo o que não discutimos vai ser na velhice.

Vamos guardar.

Amicíssimas, sempre juntas. Mas é uma chatice.

Vou tomar a liberdade de fazer a minha reivindicação.

Para fazeres o nosso jingle.

Pequenas reivindicações de liberdade. Pronto, acho que pode ser.

E também contar o movimento.

Agora está aqui o jingle que o André fez. Pequenas reivindicações.

Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.

De liberdade.

Pessoas incríveis.

Olá, bem-vindos a mais um episódio de Pequenas Reivindicações de Liberdade, um podcast Observador. Hoje, queridos ouvintes, estou sozinha. A Nana não está presente. Um segundo de silêncio. Mas tenho uma convidada tão especial. Ela é Mariana Lobo Vaz. Bem-vinda.

Olá, Titi. Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. É uma alegria, não estava nada à espera. Fui apanhada de surpresa, fui ouvir alguns episódios para trás para saber ao que vinha, que eu não gosto de ir assim-

Ao desconhecido.

Sim.

Mas nós podemos dizer aos nossos ouvintes, nós somos muito amigas, nós conhecemo-nos muito bem, e portanto, é sempre bom convidarmos os nossos amigos para estes projetos tão especiais.

Dar-lhes um bocado de espaço, de visibilidade também.

Sim. Portanto, eu acredito muito nisso e quis te trazer até aqui.

Eu agradeço muito, tenho a certeza que foi iniciativa tua. Acho coincidência que no dia em que eu venho, tu sejas a única anfitriã pela primeira vez.

Eu até me babei aqui com a água do Observador.

Espero não estar a criar nenhuma inimizade com o grupo do podcast.

Não. Uma coisa boa é que sabemos muito bem separar as águas.

Ok.

E portanto, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.

Pão é pão, queijo é queijo.

Todas as metáforas dentro deste tema.

Eu precisei de confirmar se tinha percebido bem o que estavas a dizer.

É isso mesmo. Mariana Lobo Vaz, o teu nome vai sempre ser dito na totalidade.

Certo.

Para ficar bem interiorizado na minha cabeça. Nós temos um cronômetro a contar, que eu por acaso me esqueci de pôr mesmo desde o início, mas não tem problema nenhum. E quando o tempo acabar, este episódio acaba.

Muito bem explicado.

Tu estás bem? Estás pronta para começar?

Estou. Tu estás mais nervosa do que eu.

Não, agora já pus os checks em tudo que a Nana costuma fazer. Portanto, acho que agora posso fazer-te a primeira pergunta do nosso programa, que é: por que tu és incrível? Esta é a primeira.

Certo. É muito incrível que eu me esqueci mesmo que havia este momento, juro por tudo.

Pronto.

Esqueci-me. Eu decidi, eu vim completamente leve. Bem, a leveza que eu sinto por não ter de controlar nada hoje aqui.

Que bom!

É uma alegria. E portanto, não pensei em nada.

Pois é, mas esta pergunta existe.

Eu não vou eu hoje tomar conta do assunto e fazer-te perguntas de volta. Mas tantas vezes que fazes esta pergunta a pessoas, alguma vez olhaste para dentro? É que eu percebo agora que também não.

Não, mas não podes fugir desta pergunta eternamente.

Pois não. Mas eu sinto que devia haver provavelmente alguma expectativa em relação a mim de ter uma ótima resposta daquilo que eu acho que são as melhores respostas de convidados. E portanto, eu devia ter feito um melhor trabalho do que fiz. Acho que sou incrível. Que chatice, eu sou chata como todas, afinal. Não sou melhor do que ninguém. Eu acho que sou incrível, porque tu dizes que eu sou incrível. Sabes? Porque me convidaste para vir a este podcast, na temporada Pessoas Incríveis.

Pronto, isto tudo para dar uma volta tão grande, ao mesmo tempo, a tua resposta ser esta.

Ao mesmo tempo é assim, eu sou anfitriã deste podcast e sou também convidada. Portanto, é claro que eu me acho incrível. O que é que querem que eu diga? Tenho que justificar mais do que isto?

Não.

Eu sou incrível porque posso. Porque aqui neste mundo, que é o nosso planeta, nós podemos ser o que quisermos. E eu sou incrível hoje, porque me convidaram para estar aqui.

Sim, eu acho que é uma boa avaliação de nós somos, primeiro, o que dizem que nós somos e nós gostamos.

E somos o que comemos também. Ouve-se muito isso e eu acho que é verdade.

Sim, acho que é verdade. Mas não é

Não é da zona.

Não é 100%.

Tu não achas, por acaso, uma pessoa que só come fast food, por exemplo, não é um bocado o que come? A atitude dessa pessoa não é... Estás a perceber onde é que eu quero chegar?

Sim, em princípio, está podre.

Tal como uma pessoa vegan também é o que come. É claramente o que come.

Sim. Aí sim.

É uma decisão.

Mas e por que essa frase me deixa triste? Porque eu também penso que comendo um pouco de tudo, não diz grande coisa sobre mim.

É o conformismo.

Conformismo? Achas que é essa a palavra?

Isto é sobre mim também, porque eu também como um pouco de tudo. Ou será a falta de não termos capacidade de decisão, de assumir?

Somos mesmo os moderados.

Pois é, e o planeta não vai a lado nenhum com os moderados.

Não, agora já deu a volta outra vez.

Já dizem que faz falta moderados, não é?

Agora já deu a volta outra vez.

Então eu sou incrível, porque sou moderada.

Ok, boa. Normalmente a avó Glória é a grande anfitriã deste podcast e dá sempre as boas-vindas. Eu decidi dar aqui um twist, porque acho que é mais do que umas boas-vindas esta mensagem da avó Glória.

Minha querida Marianinha, hoje trato-te pelo teu nome, porque estou a falar contigo e não com a tua personagem Nana. Há 27 anos, mesmo acabadinha de nascer, o teu pai pôs-te ao meu colo e a partir desse momento fizeste-me sentir a doçura de ser avó, a tua avó. Claro que te abracei e foi aí que o laço que nos liga aconteceu. Foram momentos muito intensos, que aliás, mais tarde vivi outra vez com a chegada da tua irmã Maria. Mas tu foste a primeira e eu percebi que o amor que senti por ti imediatamente só não era eterno, nem imenso, nem infinito, porque tinha tido princípio, mas não iria ter fim. O meu colo esteve e vai estar sempre pronto para ti. És superiormente inteligente, com raciocínio claríssimo. Talvez peques um bocado pelo excesso de ética, de lisura, de verdade, se é que pode haver excessos nestes aspetos. Mas enfim, és uma amiga fidelíssima, és muito trabalhadora, muito cumpridora das tuas obrigações. E uma coisa que me agrada muito, és elegante na figura, nos gestos, na maneira de falares. Eu admiro-te imenso. Sou uma privilegiada por ser tua avó. Desejo-te muita saúde e que sejas feliz. Isto é uma banalidade, mas é o que faz valer a pena estarmos vivos. Muitos parabéns, meu amor, e todo o amor do mundo da tua avó. Beijinhos, meu amor.

Antes de responderes, não tinha dito no início, a avó Glória dá aqui os parabéns, porque amanhã são os anos desta pessoa incrível. Passo então a dizer-te os motivos para seres incrível.

Eu posso só dizer uma coisa à avó Glória? Eu se fosse uma mulher de coragem, eu respondia com a elegância que tanto , eu respondia mesmo com um grande palavrão. E era a minha única resposta depois de ouvir isto, se eu fosse uma mulher de coragem. Como não sou, vou deixar aos nossos ouvintes um conselho que a avó Glória me deu há pouco tempo, numa altura mais difícil. Também não vou estar aqui . Que é: "Olha, de manhã quando acordares, olha ao espelho e sorri. E faz isso todos os dias, e há um dia que vais sorrir e vai ser a sério." E portanto, deixo aqui um conselho da avó em resposta a esta bonita mensagem.

Muito bem, o primeiro motivo para seres incrível é o chamado curto e grosso. És das pessoas mais engraçadas e mais fortes que eu conheço. És incrível, porque apesar de não gostares nada que eu diga isto és uma pessoa organizada. Não no sentido de teres as coisas todas arrumadinhas, mas és organizada no sentido de fazer as coisas acontecer. E não é às três pancadas, mas sim pensando em cada pormenor para que tudo aconteça da melhor maneira. És incrível porque, e este é o verdadeiro motivo de eu te ter convidado para este podcast, porque interpretaste e cocriaste um espetáculo chamado "Obrigada por terem vindo", que estará em Lamego este fim de semana, e onde conseguiste o que um bom ator mais tenta: desprender-te do teu ego e servires o texto de uma forma brilhante, com sensualidade, elegância, humor, perspicácia e emoção. És incrível porque és muito inteligente e tentas sempre questionar os teus pensamentos e as tuas ideias. E para mim, a humildade e a curiosidade são os grandes sinais da inteligência. És uma amiga exemplar, presente em cada momento e apoiando cada amigo da melhor forma possível. Fazes-me ser uma amiga melhor. Por fim, és incrível porque temos este projeto juntas e eu nunca conseguiria mesmo fazer isto sem ti. Tu conseguias fazer isto sozinha, por isso é que és incrível, mas levas-me contigo, sonhas comigo e elevas o nosso projeto a um nível que não sei se é muito alto, mas é melhor do que se fosse só eu.

Não vou responder. Recuso.

Pronto, há um único motivo por seres incrível, é sobre o teu trabalho. Lamento não ter mais nada a dizer acerca da tua profissão.

Mas tu usas a palavra brilhante.

É.

Não é? Tu para compensar, deste o melhor que tinhas. Obrigada e não vou responder a nada.

A nada?

Não sou capaz. As pessoas têm de se proteger, eu acho. As pessoas quando vão falar publicamente.

Tu és uma hipócrita. Tens este projeto, mandas para aqui invitates para as pessoas e depois chegas aí e estás assim, rabinho apertadinho.

Há um motivo para nós termos este projeto, em vez de sermos as pessoas que são convidadas para projetos. Portanto, quando nós vamos a projetos dos outros, temos que ter cuidado para não nos pormos a jeito. E olha, quem vê a minha cara, vê, quem só ouve a minha voz, não responde . Agradeço do fundo do coração. Hei de responder no local certo. Aquelas pessoas que põem uma descrição no Instagram a dizer: "O resto já recebeste por mensagem, já sabes."

Boa Vamos para o nosso segmento das perguntas flash, em que tens que responder o mais honestamente e rapidamente possível. Esta versão é uma versão um bocadinho mais curta. Arrotei, desculpem.

Que beleza, tu também estás muito descontraída hoje. Estás aqui comigo, já não me levas a sério.

Eu tenho uma nova rubrica aqui no nosso programa, portanto, as perguntas flash têm que ficar um bocadinho mais reduzidas. No entanto, temos duas participações especiais aqui nas perguntas flash.

Muito bem.

Mariana, por que te excitas mais com um homem que não está disponível do que com um que está lá pra ti?

Porque o que não está disponível é impossível até eu tornar verdade.

Só falaste coisas incríveis do Porto, depois de teres estado lá a viver um mês. Em privado, no entanto, disseste-me que houve coisas um bocado bimbas. Quais é que são?

São brincos muito feios que a maior parte das pessoas usa.

Tu ainda achas que às vezes não passas por beta. Por quê?

Porque não sou. Queria uma resposta mais longa pra esta. Porque olha o meu tom de voz, olha como é que eu falo .

Estás a laurear a pevide toda lampeira e vês um broueira a bragar a mola e a arrotar apostas de pescada, mas não percebes patavina. Como reages? Vais-lhe bater um coro, arreganhas a taxa ou dás-te frosques?

Que coragem pra essa pergunta.

Pergunta de Mariana Diz.

Acho que vou bater um coro, ainda que não tenha percebido nada da primeira parte da pergunta. Percebi bater um coro. Se há palavra que eu reconheço é essa e eu sigo os caminhos que conheço.

Fuck, marry, kill, edição Rapazes Giros.

Muito bem.

Martim Sousa Tavares. Estou a brincar, não é o Martim outra vez. João Manzarra ou Marco Mendonça? Ou não, "e".

As pessoas aqui têm sempre que decidir se dizem a verdade ou não. Eu percebo que há pessoas aqui que mentem. Agora que estou eu a responder a pessoas que o fuck, marry, kill eram outras respostas, mas não podem dizer na realidade. Eu acho que vou fazer isso. Vou mentir .

Ok. É o chamado bluff. Que agora mente e é verdade, mas dizes que é mentira. Ok.

É pra deixar as pessoas-

Certo. Está tudo válido, menina.

Eu vou fuck, marry, kill.

Isto é perguntas flash.

Tens muita razão.

Rapidinho, tens de responder.

Eu estou a tomar tantas decisões na minha vida neste momento em que respondo a esta pergunta. Fuck, marry, kill. Eu vou fuck Marco Mendonça, marry João Manzarra e kill Martim Sousa Tavares.

Ok. Mariana, qual é o problema do sexo oral?

Indiscriminadamente masculino, feminino, não interessa?

Sim. É o que tu quiseres.

O sabor?

Agora sobre mim. Qual é o meu pior defeito?

O teu pior defeito, achares que és pior do que és.

Por que a temporada Pessoas Incríveis te entusiasma menos que a temporada Rapazes Giros?

Porque eu às vezes não gosto de homens, mas eu não sei viver sem eles e, portanto, há aquela atração fatal pelo abismo.

Tu odeias jogos de tabuleiro.

Sim.

Preferias passar uma tarde a jogar monopólio com o Carlos Moedas ou o Luís Montenegro?

Eu preferia passar uma tarde a jogar monopólio com o Luís Montenegro.

E agora duas perguntas de seguida, vais ter que responder às duas após.

Olá, Mariana. É a tua irmã, Amélia, e sou eu que estou fazendo as perguntas, portanto, espero que respondas com toda a sinceridade possível. E a primeira é: fuck, marry, kill, o infantário Sozinho em Casa, da Academia de Música de Santa Cecília e Salesianos do Estoril. E a segunda é: estaste numa universidade em Londres, mas só tiveste lá no primeiro ano. Tiveste vergonha por se chamar Universidade do Sexo do Meio?

A segunda pergunta teve ajuda do nosso pai, eu tenho 100% de certeza. Foi tipo: "Pai, a Titi pediu para eu enviar uma pergunta pro podcast, o que eu digo?" Ora bem, a primeira pergunta era pra eu escolher escolas ou pessoas das escolas?

Era escolas.

Fuck, marry, kill com escolas. E as escolas eram Academia de Música de Santa Cecília, Salesianos do Estoril-

E infantário Sozinho em Casa.

E infantário Sozinho em Casa. Marry, Academia de Música de Santa Cecília. Fuck Salesianos do Estoril, mas também é assim, começa a estar um bocado assim, porque fuck infantário Sozinho em Casa é uma coisa que é impossível de se dizer. Pronto, então kill o infantário, porque não está tanto no meu coração, porque não tenho tantas memórias como na outra escola, na Academia de Música de Santa Cecília, mas lamento que tenha de matar um infantário.

O que é melhor? Fuck or kill o infantário?

Pois é, é que percebes. Mas casar? Eu quero ser mãe de alguém no meu casamento, que não seja o meu filho.

Mas eu diria marry, porque se calhar é ali as bases de tudo o resto.

Estou a perceber, estás a mudar a minha resposta. Eu já disse que eu minto no fuck, marry, kill.

Fuck, marry, kill, edição Rapazes Giros. José Pimentão, Cristóvão Campos e Alexandre Guimarães.

Ok. Fuck, marry, kill. Fuck Alexandre Guimarães.

Bem, uma foi rapidíssima.

Foi, por quê? É muito difícil, por acaso, porque eu podia casar com qualquer um dos três. E agora sendo só dois, eu podia continuar a casar com qualquer um dos dois.

Eu achei que esta podia ser difícil.

É, só porque exige matar alguém e não é pela morte, a morte está tudo bem com ela, é abdicar de tudo o que envolve matarmos uma pessoa. Mas eu casava com o José Pimentão e matava o Cristóvão Campos, que já é também um homem de família.

Ganhou um globo agora.

Era melhor para o meu futuro o Cristóvão. Dava mais hype à minha carreira. Mas eu não caso por interesse.

Tens amigos ou amigas que mudavam a relação que têm contigo se soubessem as tuas opções políticas?

Sim.

Qual é o maior arrependimento da temporada dos Rapazes Giros?

Não ter beijado na boca quase nenhum.

Ok. E agora uma pergunta um bocadinho em tua honra: flor de estufa ou rabinho entre as pernas?

Já sabem que quando há destas, vieram sempre desta cabecinha. Flor de estufa ou rabinho entre as pernas? Rabinho entre as pernas.

E agora passamos para por que a Mariana é sexy?

Eu devo só dizer que eu fui excluída, banida deste podcast durante esta semana, não tive acesso às nossas redes sociais, portanto, de facto, esta rubrica é uma novidade para mim.

Os ouvintes que estão mais a par do nosso grande Instagram, viram que eu, Titi, tive ali um pequeno takeover e fiz-vos esta grande pergunta: por que a Mariana é sexy? E obtive respostas tão divertidas. E passe então a dizer uma primeira. Eu disse que não revelava a identidade, a não ser que quisessem. Houve pessoas que quiseram, poucas. Acho que até só uma.

Ok.

Esta posso dizer que é uma pessoa incrível também, Constança Rosado.

Eu não respondi à segunda pergunta da minha irmã.

Estou-me aqui a lembrar, mas tudo bem.

Eu comentei logo o esforço enorme.

Mas podes responder.

Sim, sexo do meio é uma tradução que não dá credibilidade a nenhum espaço de ensino. Está a faltar a palavra, como é que se diz?

A nenhuma instituição?

Sim. E portanto, sim, abandonei.

Pronto, também era uma resposta que tivesse dar ou não dar.

Tu pedires a alguém duas perguntas e eu ignorar, é mesmo...

Pronto. Constança Villa Verde Rosado disse: "A Mariana é sexy porque é uma menina sensível e inteligente. É sexy porque é capaz de ouvir as pessoas à volta dela, mesmo que não profiram uma única palavra. É sexy porque tem uma capacidade de argumentação, porque se lança para desafios como ser assistente da senhora Beatriz num espetáculo e na vida, porque se atira de pés e cabeça e faz um monólogo com humor e inteligência. Há esperança na humanidade por causa da sexiness da Mariana." Imitei-vos. Quis fazer aqui à semelhança das pessoas incríveis.

Perfeita.

Depois, eu tenho mesmo que agradecer a todos os que enviaram aqui estas frases. Houve muita coragem aqui e eu adorei. Não vou então dizer nomes. Não vou dizer de nenhum.

Mas eu terei acesso mais tarde quando eu regressar à nossa conta.

Sim. A primeira, fácil, recebi só: "Talvez porque tem uma boa genética?"

Um cético.

Outra pessoa enviou duas diferentes. A primeira foi: "Porque tem garra, poder e língua afiada." E logo a seguir: "Eu fazia." Temos também: "Ok." Aceitou o desafio. "Primeiro, a voz. Segundo, não tem lata alguma, amo-a." "A sapiosexualidade da Nana é imbatível." Esta aqui foi dirigida para a Nana. Perceberam aqui mal, mas está tudo bem. Depois, vou só dizer isto, não me levem a mal, não estou a revelar nada, muitos homens. Muitos homens, algumas mulheres, mas também muitos homens, o que me alegrou bastante. Mariana, há muitos fãs masculinos. "Porque tem um sorriso lindo, olhos lindos, lábios lindos, silhueta divinal, é doce e delicada."

Silhueta? Eu não sei se alguma vez alguém elogiou a minha silhueta. Essa pessoa pode estar apaixonada por mim. Eu vou perguntar enquanto não sei quem é.

Não sei. Eu também não sei.

Tu também não sabes?

Não.

Bem, muito obrigada a ti, ouvinte.

"Voz, liberdade, não se levar a sério, sorriso e talento." "Porque é convicta e destemida." "Pela sagacidade." "Acho sexy a forma como a Mariana questiona as coisas à volta dela." "Nada mais sexy que uma morena portuguesa." Ok. "Porque é linda por dentro e por fora." "Porque é inteligente." Tivemos aqui a frase dele foi um screenshot das notas do telemóvel, e enviou aqui um pequeno texto muito breve a dizer: "Claramente, porque alguém fez uma macumba para lhe dar ótimos genes, beleza, inteligência e bom humor." Tudo pelo modesto preço de uns ataques de tosse de vez em quando. Parabéns à Nana. PS: podes revelar a minha identidade, se a Nana quiser saber, porque é dela.

Of course.

Direi mais tarde. Peço imensa desculpa, ouvintes.

Mas ainda durante este episódio?

Não, mesmo em off. A última deste Instagram quiz: porque é tímida e mesmo assim manda-se. Isso é sexy.

Olha, gostei dessa.

Também. E agora, uma última mensagem em áudio vem de um ouvinte chamado Arnaldo, funcionário público.

Porque é que a Mariana é demasiado sexy? É porque além de ser uma mulher extremamente bonita, e assim muito, por vezes, é muito inteligente, tem muita graça, é bem disposta, é talentosa e isso faz da Mariana uma mulher muito sexy e muito perigosa, porque já todos sabemos que as mulheres demasiado sexys são também demasiado perigosas. Devia haver uma lei qualquer que impedisse isto. Por favor, alguém disfarce a minha voz porque eu não quero enfrentar a fúria da Mariana.

O Arnaldo teve muitas coisas a dizer.

Arnaldo, isto é das melhores coisas que eu ouvi ultimamente. Tivemos aquele nacionalista que disse uma morena portuguesa, também me agradou.

Com um foguinho, esqueci-me de uma imagem.

Certo.

Parece que tinha um foguinho.

Certo. Arnaldo, é o perigo mesmo, é sobre isso. É isso que me move hoje em dia. É esse perigo, esse risco, essa linha. Portanto, não me encontres na rua, Arnaldo. Se encontrares, escolhe tu se te queres apresentar.

Eu tenho a dizer que o Arnaldo deixou-me muito feliz. Receber este áudio no meu telemóvel, tenho de vos a dizer, foi uma alegria. Alguém que não quis mandar por escrito e disse: "Não, eu quero dizer." E eu acho que acertou, é uma pessoa que te soube ler. Esta questão do perigo, do risco. Esta pessoa sabe.

É, porque a minha vida não é sobre o risco e o perigo, mas há uma dose. Portanto, fico contente. E fico. É isso, se eu sou sexy é por causa destas pessoas sexy que me dizem estas coisas. É isso que faz de mim.

Vamos lá ver uma coisa.

Ó Titi.

Sim.

Eu estou a ser honesta.

Não, é cada uma. É o pompom queixomeix como costumas dizer. Cada tiro, cada melro. Que é, se eu sou é por causa disto e porque as pessoas estão a dizer que eu sou. Ouve, tu quiseste estar aqui. Tu estás aqui porque tu escolheste.

Mais ou menos. Eu também fui banida, portanto eu não tinha oportunidade.

Está bem, mas tu achas que és sexy? Há dias.

Há dias.

Há dias.

E há coisas na vida que nos ajudam a sentirmos mais sexy.

Como o quê? Por exemplo.

Uma boa conversa com alguém.

Certo.

Umas boas interações sexuais.

Bem, alguém que descreve o que quer que seja como interações sexuais, eu não sei o que é que faz.

Porque interações sexuais, não achas superabrangente? Não é uma ótima-

Pronto, dá para uma mensagem, dá também para uma conversa, dá para um ato em si.

Sim, não é só sobre a relação sexual.

Sim, interações sexuais é um termo do oitavo ano para aquilo que não deves fazer na escola.

É.

Nesta escola não há interações sexuais.

E olha, ser adulta também é sexy, também me faz sentir sexy. Momentos em que eu me sinto, de facto, eu sou responsável pela minha vida.

Boa.

Eu agora giro como eu entender. Vivo numa sociedade, não é como eu entender.

Sim, acho que também ninguém te ouve e está a achar que tu de repente-

Eu sinto que podem estar a achar que eu vou cometer um crime amanhã. Porque é isso que os adultos fazem. Portanto, se eu disse que tenho prazer e me sinto sexy a ser adulta, subentende-se que é isso que vai acontecer. Mas isso dá-me. Sinto-me, por poder, por ter essa sorte também, de estar num lugar em que posso tomar decisões sobre a minha vida e tentar segui-las, tentar aproximar-me delas. Descobrir quem eu sou através das minhas ações, Titi.

Muito interessante, a sério. Parabéns. Qual é o teu tema?

O meu tema é, porque faço anos amanhã, dia 3 de outubro, e é por isso que estou aqui hoje.

Exato. A grande razão para alguém ir a um podcast.

No fundo, eu só sou incrível porque hei de fazer anos todos os anos. É isso que faz de mim.

Vives.

Tive agora tempo, não sei se para-

Tu não vives, tu sobrevives.

Nesta meia hora que passou, foi o tempo que eu tive para pensar por que é que eu sou incrível e a minha resposta é esta: é porque consigo fazer anos todos os anos. E este ano faço amanhã. E a morte até esteve presente estas últimas semanas no meu pensamento de uma maneira ou de outra. E portanto, não é a morte em oposição à vida e à celebração da vida que são os nossos dias de anos, mas tu e eu, as duas, quando é que vamos morrer e por quê?

Por acaso era um tema que nós falávamos imenso e deixámos de falar durante um tempo.

Nós falávamos bastante sobre quem é que vai aparecer no nosso enterro. Mas isso é uma conversa mais egocêntrica, não é?

Não, mas não falávamos só disso. Nós falávamos de como é que lidávamos uma com a outra, se uma morresse primeiro, do que é que morreríamos

O que aconteceria a este podcast? Imaginem que a Titi morre depois de amanhã, que é para ainda celebrar o meu dia de anos, que é o que este episódio celebra.

Certo.

E depois de amanhã morre. E vamos imaginar que já temos mais dois episódios gravados para as duas semanas seguintes. O que é que eu devo fazer? Como é evidente, eu não vou lançar esses episódios. E como é evidente, eu também não queria estar na situação de ter agora de justificar às pessoas. Eu vou estar tão abaladinha, que eu ter de justificar agora às pessoas que vieram cá dar o seu tempo e a sua vida e mandar uma mensagem dizer: "A Titi morreu."

Bem.

Tivemos imenso tempo para o meu tema. Já sabemos super bem como é que vamos morrer e quando, e o que fazer quando a morte de cada uma chegar.

Mas era isso que tu querias? Eu desviei aqui um bocado.

Não.

Qual era o núcleo?

O núcleo era cenários de eu acho que tu vais morrer disto com X idade e fazermos isso uma tabela.

Tu achas que eu vou morrer de alguma coisa?

Eu acho que tu podes morrer, depende muito das minhas escolhas. Como é evidente, depende de toda a gente um bocadinho das escolhas, outra parte nem tanto. Eu acho que vais morrer na velhice só.

Mas de alguma doença, não é?

Tu podes endoidecer. Tu podes ficar senil e eu é que vou ter de levar com isso. Vais ficar com um feitiozinho.

É verdade.

Vais ter umas oscilações de humor que ninguém te vai poder aturar.

Eu consigo ver pessoas da minha família e eu acho que vou ser como elas.

Pronto. Vais acordar zangadíssima um dia.

Mas eu vou mesmo tentar que não.

Não, tu vais te arrepender sempre que fizeres isso, mas não vais conseguir evitar fazer outra vez. Portanto, eu vou continuar a amar-te pelos momentos em que tu te vais arrepender, mas vai ser difícil de lidar. E depois um dia morres sem grande sofrimento e até se calhar já mesmo na altura em que toda a gente está a pensar: "O melhor para ela é ir."

Sim. Eu acho que tu, por outro lado, vais chegar ali a uma altura que tu achas sempre que estás doente e vais morrer de repente, de nada. Ou seja, tu vais estar sempre muito preocupada contigo, tipo a achar: "ui, agora foi a anca. Ui, agora..." Estás sempre a ir ao médico e ele assim: "Oiça, Diana, está tudo bem."

Achas que eu vou ser a das doenças?

Acho. Mas ou seja, por um lado isso descansa as pessoas que estão à tua volta, tipo olha, está sempre a ir ao médico. Há velhotes que não vão ao médico e portanto é uma chatice para a família. Tu estás na tua, todas as semanas.

Porque vou ter a minha independência para ir até lá.

Sim. E vai ser de repente, eu acho que vai ser de repente.

Um ataque cardíaco.

Sim.

Mas na velhice ou velhice precoce?

Não, tu tens bons genes. Eu acho que vais morrer depois de mim.

Achas?

Sim.

Eu não consigo imaginar um mundo onde tu não existas. Isso não é super triste? A velhice é triste.

Desculpem lá, a Titi está um pouco diferente, mas eu pensei assim a vir para cá. Desculpe, observador, peço imensa desculpa, mas eu não vou estar com merdas.

Claro.

Eu não queria estar com merdas.

Claro. E até é assim que tu vais estar na tua velhice.

É.

Sem merdas. E, portanto, vais lixar toda a gente à tua volta.

Isso também fica super mal. Eu acho que não vou ser assim.

Um bocado. Bem, os teus netos. Mas eu estou lá para eles.

Essa atitude, não sei de onde é que está a vir, mas não é para aqui.

Eu não podia acabar este episódio sem esta atitude.

Não é mesmo para aqui.

Eu já me estava a sentir com o coração aberto aqui em frente a um microfone.

Eu acho que vai ser a altura que vamos discutir mais. Tudo o que não discutimos vai ser na velhice.

Vamos guardar.

Amicíssimas, sempre juntas. Mas é uma chatice. Estamos sempre na discussão.

Tu imaginas isso? Eu não nos imagino assim. Eu imagino-nos mesmo na boa vida, na boa vida da velhice.

Está a existir, eu acho que está a existir. Isso não invalida nada. Eu acho que essa boa vida está a existir, mas é um pica-miolos que eu acho que vai existir.

É que nós vamos procurar o prazer na velhice, é assim que eu nos imagino.

Isso eu não tenho dúvidas, mas eu acho que são muitos anos. Percebes? Nós não vamos estar com coisas que temos agora, ainda.

Achas que nos vai acontecer dizermos mal uma da outra às outras? Estás a perceber? Estamos juntas e estamos super bem, mas depois dizemos: "A Titi não está nada bem." Dizer aos nossos filhos: "Ela não está nada bem, está coxa."

Sim.

"Eu acho que ela está a se esquecer das coisas." Então estamos a falar no outro dia e queixamos assim, e as duas sabemos que fazemos isto para fora.

Sim.

Porque eu não nos imagino tanto a discutir para dentro uma com a outra. Imagino-nos a ser diretas, tipo uma coisa irrita-nos e é tipo: "Olha, não venhas agora com essa conversa que eu conheço perfeitamente, estás-me a mentir." Pronto, respondermos assim, mas isso também já respondemos.

Sim, mas eu acho que esses assuntos é o que, a sério, vais mesmo pôr mais sal nessa comida?

O médico já disse.

É, nessas coisas.

O médico já disse que isto te faz mal.

É uma vez, deixa. Tem essa procura dos prazeres, mas depois também está sempre tipo alguma coisa.

É isso. Eu consigo imaginar as nossas discussões porque queremos cuidar da outra. Ou seja, vais pôr sal? Tipo, tu deves mesmo estar a querer. Vamos estar com imenso medo que a outra morra e vamos querer cuidar, mas vamos ser brutas.

Sim, eu uma vez fui almoçar com o meu avô e com os amigos dele de 70 anos e a mulher de um amigo dele prova sempre a comida do meu avô antes. E ele já sabe "Ó Gabi, vem cá provar para ver se está salgado." Há essas dinâmicas e são maus uns com os outros. Estão todos a tratar por você. Chega a uma idade que eu acho que os próprios velhotes não se conseguem tratar por tu, porque não se trata as pessoas mais velhas por tu. Eu os conheço a vida toda. Sim, não se trataram a vida toda por você, os velhos.

E agora tratam?

Sim. Eu acho que sim. Eu não estou a imaginar o meu avô com 17 anos com os amigos a tratá-los por você. Mas agora em velhos tratam.

Mas nós não vamos ter essa transição.

Será.

Adorava. A partir dos 65 começamos a tratar-nos por você. "Rita, venha cá. Rita, hoje vamos ao teatro as duas."

Mas está parva?

Rita está-se a passar. Titi, peço imensa desculpa pelo que eu estou aqui a fazer. Ok, eu aceito, por acaso, porque sabes o que é que vai ser? Sexy. Nós vamos comer-nos na velhice.

Não.

Ah, fizeste nojo, olha para mim.

Eu acho que me vou cansar do sexo.

Não, eu não te estava a dizer fazer sexo contigo, calma.

Não, do sexo, da sexualidade.

Das interações sexuais.

Sim, exatamente.

Percebes porque é que eu usei esta expressão?

Eu vou me cansar das interações sexuais quando for velha.

Achas?

Talvez.

Mas isso vai ser desafiador para mim, para eu te trazer de volta à vida.

Sem tristeza, não precisamos de ficar tristes.

Não, mas eu vou querer então trazer-te de volta se tu estiveres assim.

Isso é agora que tu estás fresca e fofa e só pensas em sexualidade e interações sexuais.

Não sei de onde é que tiras que eu penso.

E tu achas que isso agora vai ser, e ainda bem, esse sentimento é ótimo ter-se, que é: "Eu acho que vou estar assim para sempre cheia de vontade, louca."

O que tu sabes da minha vontade para estares aqui a expô-la numa rádio de respeito?

Louca como um cão. E eu acho que sentes que vai durar para sempre.

Não, eu sinto que se alguma de nós na velhice deixar de ter vontade, é missão da outra recuperar essa vontade.

Mas estiver em paz com isso. E mesmo nos casamentos houver uma paz. Há outros prazeres. Estamos a falar de uma velhice 70 plus.

Sim, estamos. O nosso prazer é isso. Vamos a um concerto, vamos ao teatro, vamos a um bom restaurante. Vamos a uma viagenzinha. Eu estou a imaginar que estamos as duas viúvas nisto que eu estou a dizer, não sei se estás a perceber, não há mais ninguém envolvido. Lidar com a viuvez da outra vai ser...

Sim, é isso que eu acho que pode acontecer. Chatice é: uma está a sofrer, ficou viúva, está num luto. O luto durou o terceiro ano, a outra já está: "Olha, é assim, isto agora vai ser." Temos 10 anos pela frente. Vai ser assim? Vai ser uma choradeira até ao fim?

Isso és tu que me vais dizer a mim?

Sim. É possível.

Porque a Titi está aqui a inventar que eu estou cheia de vontades e não sei o quê, para vocês ficarem com uma ideia errada sobre mim.

Tu achas que estás fechadinha?

Não.

Sim, quero.

Quero.

Ok. Está bem.

Sim, que é como eu estou.

Certo. O que é que ias dizer?

Nada, agora és tu que estás a conduzir este podcast, deixa-me ficar.

Este podcast vai acabar. Peço imensa desculpa. Eu estava um pouco nervosa no início, porque houve coisas que eu tive que dizer, ainda por cima sem a minha grande companheira Nana ao meu lado, que me deixam nervosa. Não há outra palavra, fico nervosa. Cheguei à conclusão que não faz sentido. Ou seja, é divertido, mas não faz sentido. Eu estar aqui sozinha a tentar fazer não sei o quê. E muito obrigada, Mariana Louvares, por teres vindo até aqui participar neste programa. Espero que tenhas divertido, que nunca duvides da tua sexiness.

A minha autoestima sai daqui grande e elevada para o dia de hoje e talvez até para o de amanhã.

Bom, ainda bem que dura.

Dura. Só te posso agradecer. Pedir desculpa por não me deixar levar pelas emoções aqui.

Fiquei com pena. Estiveste sempre com uma capa que eu acho que não faz sentido.

Eu tive de trazer essa capa.

Pois.

Pode ser que tenha a oportunidade neste podcast, quem sabe, de te retribuir o que aqui me deste hoje. E assim farei da melhor maneira que sei. E até este disclaimer é mais para os nossos ouvintes para não pensarem: "Bem, a Titi esforçou-se tanto e aquela estúpida, é assim que responde."

É o que eles vão pensar.

É o que eles vão pensar, até tu seres convidada para este podcast. Mas queria dizer, eu vou dizer um tipo aqui. É que já percebes, é uns nervos que-

Eu sei, também estive nervosa. Agora.

Quero só agradecer muito. A tudo responderei a seu tempo, é isso mesmo. Claro, evidentemente, não faz sentido estares aí sem a Nana, porque só faz sentido as duas, portanto também é mentira o que disseste no início. Queria aqui acusar-te de mentira antes de encerrar. Só faz sentido se formos as duas. Sem ti nada é possível. É super bonito tudo o que me disseste e tudo o que fazes todos os dias por mim. Não passamos um dia da nossa vida sem falar.

Isso é completamente verdade, tudo o que estás a dizer.

Se passarmos, eu vou ficar tristíssima e vou achar que acabámos e vou ter de te mandar mensagem, se calhar, ao final do dia a dizer o que se passa entre nós. Essa é a nossa amizade. E a todas as pessoas que participaram, que eu não sei quem são, mas saberei em breve.

Numa nota menos importante, sim?

Numa nota muito menos importante, claro. Mas que também vem de ti, do teu esforço para reunires estes depoimentos, é o teu envolvimento nisto. Por isso agradeço mesmo a toda a gente. São pessoas muito divertidas e é isso que me deixa muito contente. Perceberem o nosso tom Que pode ser bom ou mau. Se calhar o nosso tom é terrível, dos piores tons que há na sociedade, mas há quem o perceba. Portanto, há pessoas que estão conosco e nós com elas, e isso é muito feliz. Depois haver este envolvimento, fuck marry kill menti em tudo.

Peço imensa desculpa, a final ainda não acabou, porque falta o clickbait de consentido.

Eu não estava a querer controlar.

Não, falta.

E o clickbait de consentido, vou então perguntar, é sobre o tema, é sobre os meus anos?

Essa é a grande questão. Assumimos aqui um título de aniversário.

Acho que sim.

Para as pessoas saberem o que se está a passar.

Sim. Mas pode ser de aniversário divertido, o título.

Eu estava a pensar num excerto do poema de Fernando Pessoa.

Isso tem mesmo a ver comigo? Poesia?

Foi o que eu pensei. Tem que ser um aniversário divertido.

Mas pode ser, e se for Mariana Lobo Vaz: um excerto de aniversário de Fernando Pessoa?

Bem, título mesmo que não acaba, porque o teu nome é grande.

Pois é. Mas eu gostava de passar essa inteligência para quem não ouça o episódio. Quem não ouvir acha que eu sou inteligente, ouve-me a desenterar estas coisas.

Pode ser: excerto de aniversário de Pessoa.

Ok.

Excerto do, não, de.

Não, de. Quer dizer, do poema. De Pessoa, mas do poema.

Exato.

Excerto do aniversário com A maiúsculo.

Sim.

Em itálico, exatamente, de Pessoa. F. Pessoa.

Não, F. Pessoa.

De F. Pessoa. Muito bem, e isto não é entre aspas, porque não, isto é o título. Coitadinho. Acham que Fernando Pessoa viveu e morreu para agora estar a ser título de um episódio deste calibre?

Eu acho que é a melhor pessoa para estar aqui, porque é para todos.

Ia gostar até, não ia?

Sim.

Com o seu ópio. Portanto, ia gostar de certeza.

Nem mais.

Muito obrigada pelo convite. Brindem esta sexta-feira entre vocês, amigas e amigos que nos ouvem. Eu vou estar em Lamego.

Quem quiser ir a Lamego celebrar os anos da Mariana Lobo Vaz está mais do que à vontade.

Estão convidados para jantar.

Não se esqueçam. Pois é, uma pequena nota final, mesmo para terminar. Não se esqueçam de ouvir todos os podcasts do Observador, seja na rádio, seja no site, seja em todas as plataformas de streaming que vocês já conhecem e que eu não vou enumerar. Muitos beijinhos a toda a gente.

Eu adoro-te profundamente, Titi.

Me too.

Vou tomar a liberdade de fazer a minha reivindicação.

Para fazeres o nosso jingle.

Pequenas reivindicações de liberdade. Pronto, acho que pode ser esta.

E nem também saber contar exatamente.

Agora está aqui escrito e dizemos o que nos apetre. Pequenas reivindicações de liberdade.

Pequenas reivindicações.

Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.

De liberdade.

Pessoas incríveis.