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A ficção tem esse poder por quê? Porque condensa, codifica a realidade e torna a realidade mais real, mais autêntica.

Sejam muito bem-vindos a mais um "PopUp", o programa de cultura popular da Rádio Observador, onde a ficção se mistura com a realidade e vice-versa. Obrigado, Bruno. A família está outra vez reunida. Temos que agradecer nós todos, uns aos outros. Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Bucher Mendes, aqui estão eles de novo e esta semana vamos tentar responder a uma das perguntas mais clássicas deste universo: seremos nós aquilo que vemos? Os filmes, as séries e não só, será que tudo isto determina a forma como abordamos a vida real? E se assim for, meus amigos, será isso um problema, já que a ficção também é inspirada pela realidade? Vamos tentar esclarecer algumas dúvidas filosóficas profundíssimas e só por causa disso vamos começar pela Maria Ramos Silva. Olá, Maria.

Olá, Tiago.

Bem-vinda de volta.

Obrigada.

Tinhas imensas saudades disto tudo, não tinhas?

Pois tinha.

Eu estou a sentir essa vibração.

E logo para este programa.

É um programa espírito existencialista. Agradecemos ao Pedro.

São os melhores.

E vamos agradecer desde já ao Pedro Bucher Mendes.

Eu tive algumas dificuldades, estive a reler alguns tratados filosóficos na preparação para o programa.

Mas é importante estas questões serem lançadas e serem discutidas.

Obviamente que são.

Maria Ramos Silva, esta pergunta é muito interessante e foi por isso que eu a coloquei aqui, que é: tu achas que é possível traçar o perfil de alguém pelo que essa pessoa vê na televisão ou no cinema?

O algoritmo acha que sim, Tiago.

Isso.

Eu, pelo menos, quero convencer-me de que sim.

Imagina que nós tínhamos acesso às bases de dados que fazem os algoritmos. E olhávamos para o algoritmo de uma pessoa e tentávamos adivinhar que tipo de pessoa é esta. Isto é possível?

Sim e não. Havia aí uma questão que-

Sim e não.

Não, porque repara, e acho que falaremos disso neste programa, nós temos aqui um caso de contágio permanente. Ou seja, nós de alguma forma somos a ficção que consumimos, mas a ficção também é a realidade que consome.

Ora bem, daí o meu vice-versa.

É aquela piscadinha, se calhar um pouco mais filosófica, mas a verdade é essa. Quer dizer, há aqui muita coisa que funciona ao mesmo tempo como agente, até agente de mudança. E nós temos vários exemplos disso na nossa tradição em termos de televisão, por exemplo, citamos várias vezes o impacto das telenovelas brasileiras na nossa formação, uma série de outros exemplos. Mas depois também é espelho da realidade, a ficção. E nós às vezes, e sobretudo hoje, eu acho que temos um cenário tão fragmentado em termos de tendências, de orientações, de grandes arcos narrativos e da própria vida no geral. Se calhar, não sabemos bem onde é que começa uma e acaba a outra. E de alguma forma, também não sei se isso será muito interessante. Quer dizer, é interessante e naturalmente importante para aquilo que é a nossa organização enquanto seres humanos, até antes de consumidores de cultura pop, mas sobretudo porque há depois aqui uma coisa muito interessante, que é aquilo que se chama o paradoxo da própria ficção. Que te produz muitas vezes sensações e sentimentos enquanto nós estamos a consumir aquilo, que de alguma forma replicam aquilo que nós também vivemos na dita vida real. E, portanto, para nós acaba por ser um pouco indiferente, e daí muitas vezes essa fronteira ser esmagada, porque na verdade aquilo que nós procuramos é, sobretudo, o momento de verdade ou de algo genuíno. Isso tanto está num lado como está noutro. E, portanto, andamos aqui neste ramerrame.

Ou às vezes decidimos apenas não pensar muito nisto para não nos preocuparmos em demasia. Então vemos só a série.

Certo, aquilo que provavelmente mudou mais, e eu há pouco também falava sobre isso com o Bruno.

Ah, eles falam.

Falamos. Também dentro desse trabalho preparatório também batemos aqui umas bolas. A verdade é que nós vivemos tempos de grande fragmentação. Não querendo entrar aqui muito o senhor Bauman, mas se formos à modernidade líquida, meu Deus, não temos copos para encher tanta modernidade.

Eu sabia que este programa ia ser um exercício.

Mas a verdade é que nós habituámo-nos, de facto, a depositar a nossa confiança absoluta na ficção, e até a cobrar. Nós já falámos isso aqui, nós cobramos à ficção esses pilares.

Quando a ficção falha ou quando não nos dá aquilo que nós queremos.

Ou quando não antecipou coisas, eventualmente, que nós vemos hoje. E pensamos: "Por que a ficção não me disse isto? Por que eu só estou a saber disto pela vida real? É uma chatice". Mas a verdade é que nós crescemos com arcos muito previsíveis. Nós tínhamos séries e filmes que nos deixaram bem claro, nas últimas décadas do século XX, sobretudo, a cultura pop mais intensa, que é o bem contra o mal, como é que é a família, como é que são os líderes, como é que certos tipos de líderes devem ser. E nós hoje vivemos numa realidade ficcional muito mais fragmentada também, e que de alguma forma, lá está, vem espelhar aquilo que é aquilo que nós vivemos cá fora e se calhar por isso estamos um pouco perdidos. Mesmo o algoritmo talvez terá alguma dificuldade em dizer exatamente quem somos.

Pedro Bucher Mendes, primeiro agradecer-te por teres lançado esta confusão aqui para o meio de nós. É para isso que tu existes. E segundo, eu vou te fazer uma pergunta e tenho a certeza que tu não vais responder a esta pergunta. Ele já está a dizer que sim. É muito simples. Partindo do princípio, como é óbvio, que há esta contaminação mútua de um lado para o outro, entre ficção e realidade. A ficção hoje é diferente e a eventual contaminação também é diferente ou só há muito mais ficção e mais acessível?

É diferente. Falamos da ficção audiovisual?

Neste caso, sobretudo, claro.

Enfim, de uma forma geral

Até porque eu acho que é nessa que se nota mais a diferença.

É nessa que partilhamos mais hoje em dia. Quando falamos de ficção, eu acho que as pessoas vão para séries e para filmes. O ser humano tem um apelo qualquer, está no nosso software, a vontade de ouvir histórias, de querer saber histórias. Uma das especulações é que nós, através das histórias que ouvimos, simulamos cenários futuros. Portanto, o que fazer. Por isso é que os miúdos gostam tanto de séries passadas em liceus, por exemplo, porque aí aprendem os rituais de cortejamento.

Sim.

Com os namoricos e tal. Hoje a ficção é diferente porque é mais irônica. Os heróis das séries, mais uma vez para me cingir a este mundo audiovisual, já não são bonzinhos, são bons, mas têm falhas.

São bons, mas.

Agora estreou o "Harry Hole" na Netflix, inspirada nos livros do Jo Nesbo. Eu falo isso porque são bastante lidos e comprados em Portugal. É um herói, eu acho que é norueguês, e o tipo fuma imenso, bebe imenso e tem um ar sofrido, mas resolve os crimes.

E no fundo, é o que importa.

Às vezes pisa o risco, estaciona o carro mal.

Ou seja, é um tipo com muitas falhas.

Não tantas falhas como eu, como tu, mas algumas.

Exato.

Eu diria que a ficção hoje em dia é mais dada à ambiguidade, para responder à tua pergunta. Antigamente os tipos eram bons e acabou. Se bem que nos policiais e nas séries da ação dos anos 70 e 80, às vezes os policiais resolvessem os casos dando um soco no mau, no bandido, não sei se lembras.

Sim.

Cala, te davam um soco.

Contra as regras.

Sim, que hoje levaria um processo, e depois viríamos um advogado.

Olha o "Dirty Harry" hoje.

Exatamente, hoje seria impossível.

Pois é.

Mas a verdade é que tu perguntavas à Maria se podemos avaliar alguém pelas séries que vê, etc. Nós faremos parte das últimas levas que têm uma ficção audiovisual em comum, porque quando nós crescemos não havia internet.

Sim.

Portanto, víamos as séries todas.

Digamos assim, não.

Estávamos todos guiados pelo mesmo.

Estou a incluir algum ouvinte que tenha vida em Talante.

Tu hoje estás a incluir o auditório, muito bem.

Sim, e essa ficção, nós temos um common ground. Um patrimônio comum de ficção: "Lembras do 'Marés Vivas'? Lembra."

Sim.

E agora os miúdos, sobretudo os adolescentes, por exemplo, os adolescentes rapazes, veem aqueles vídeos no YouTube da manosfera, daqueles tipos meios avariados da cabeça. E portanto, será diferente quando eles forem adultos. Eles não poderão dizer que viam as mesmas coisas que outros rapazolas da idade deles. Mas a ficção continua a ter algumas mensagens recorrentes. Por exemplo, uma das mais interessantes para mim é que as religiões orientais, o budismo, quando os tipos andam de túnicas e têm a cabeça calva, todas essas, vou chamar religiões, essas crenças, é visto como um sinal de paz interior, de tranquilidade.

Zen.

Enquanto que as religiões associadas ao cristianismo, por exemplo, ou as pessoas se casam ou vão a funerais, portanto, é esse religioso, ou então a pessoa está em dificuldades, está sofrida e vai à igreja.

Há uma convulsão interior.

Um católico ou um protestante em uma série nunca é alguém que atingiu a paz interior, é sempre alguém com problemas.

Que está num processo e vai continuar.

Sim, tem a vida: "No fundo, eu estou tão desesperado que vou à igreja ver". Mas se for um muçulmano ou se for um tipo com túnica e calvo, e faz assim nuns gongos. Na ficção é como se essas pessoas, as crenças dessas pessoas, são estereótipos que são muito usados. E tem a ver, acho.

Não é dramático. Se a pessoa está no mesmo estado, porque o drama é a passagem de um estado para outro.

Há aquele lado humor no que eu estou a dizer, não pensei muito a fundo sobre o assunto, mas estou só a dizer que se tu fores um católico ou um protestante em uma série americana, és um tipo cheio de problemas, mas se fores um budista, não.

Mas exatamente por essa ideia que se associa as respectivas religiões, que uma é de permanência e outra tem sempre ali um lado de dúvida, de questionamento, de conversão, eventualmente.

Por exemplo, fazer mal a um animal é muito raro na ficção, hoje em dia. E portanto, os miúdos, as pessoas mais novas crescem a não ver os animais serem maltratados e, portanto, isso provavelmente consegue.

Que é uma perda civilizacional.

Não digo isso, mas há uma equiparação dos direitos dos animais nas novas gerações aos direitos das pessoas. Não sei se concorda ou não, mas essa é a minha convicção, pelo menos no primeiro mundo. E portanto, vemos que a ficção, e eu acho que um dia poderemos fazer um programa sobre isso, que é se a ficção é de esquerda ou de direita ou de centro ou se é apolítica. Mas vemos que a ficção continua, por exemplo, a tratar as pessoas com dinheiro como más, e há sempre virtude na pobreza, ou continua a haver virtude na pobreza. O que também é interessante, porque por definição, todos deveríamos aspirar a ser pobres para sermos melhores pessoas, segundo a ficção. Pronto, é mais ou menos isso que eu tinha a dizer.

Pobres e budistas. Está bem, pobres. Bruno Vieira Amaral, vamos ver aqui casos reais, casos concretos.

Fala, meu irmão.

Para perceber se a ficção, de fato, influencia a vida real. E casos muito recentes. Dirias tu que nós lidamos com desgraças como tempestades e apagões, como vemos nas séries? É a este ponto que nos leva a nossa relação com a ficção?

Tudo que acabe por perturbar o nosso dia a dia, qualquer acontecimento extraordinárioLeva-nos, a certa altura, a pensar: "Isto parece um filme. Parece uma série." Porque é aí que estão as nossas referências de acontecimentos, para a maior parte de nós, nas sociedades ocidentais.

Aconteceu contigo, acontece contigo.

Claro, quando usaste esse exemplo do apagão. Claro que a tua primeira ideia é: "Isto parece um filme. Uma coisa pós-apocalíptica."

E a segunda coisa que pensas é: "E o que é que faria a personagem do filme?"

Não necessariamente. Não diria isso. A verdade é que tu vais buscar ali algumas referências que tens, que normalmente vêm da ficção, que nunca viveste.

Claro.

Basta pensar no caso da pandemia. E aí não iria só à questão do audiovisual, mas havia aquele filme do Steven Soderbergh.

Sim.

"O Contágio", que eu depois revi na altura.

Por acaso não revi. É um bom filme? Não me lembro.

Não é extraordinário.

Mas fez sentido.

E aquilo encaixava. Parecia, de facto, estares a ver aquilo naquele momento em que a pandemia estava a acontecer e os paralelos, claro, aquilo parece que é uma antecipação do que aconteceu. Mas eu pensei também, por exemplo, na "Peste" do Camus, e no momento em que a peste começa a assolar aquela cidade e do comportamento das pessoas. As tuas bases, as tuas referências, normalmente são a ficção. Eu não digo que procuras um guia para o teu comportamento na ficção, mas isso pode acontecer devido à própria natureza da ficção. A realidade é muito mais caótica do que a ficção. Aquilo que nós estamos sempre a dizer: "A realidade supera a ficção." Mas também não nos podemos esquecer que ao dizermos isso, estamos a estabelecer como fasquia a ficção. Ou seja, a ficção tem esse poder, por quê? Porque condensa, codifica a realidade e torna a realidade mais real, mais autêntica. Por isso é que quando tu dizes que alguma coisa acontece no mundo irreal, "Isto parece um filme" ou "Isto dava um filme ou um livro". Porque a tua fasquia da autenticidade, muitas vezes, é a ficção. O que é paradoxal, mas acontece. O Pedro há pouco falava do caso do "Baywatch". Eu não sei se aconteceu convosco, mas quando começaram a aparecer aquelas boias nas praias portuguesas.

Compraste uma?

Não. Aquelas iguais às da série, os nadadores salvadores portugueses pareceram-nos mais reais. Ou seja, tu olhavas para a realidade.

"Isto parece a série."

"Isto é a série."

Deixaram de ser banheiros.

Deu dignidade.

E aqueles jipes.

As pickups.

As pickups. E tu pensas: "Isto é mais real." E isto acho que acontece universalmente. Há um exemplo que costumo dar. Nós perguntamos, por exemplo, os filmes do Scorsese acerca da máfia, aquilo retrata mesmo a realidade tal como ela era, dos gângsters ou não? É mais, claro, que os próprios gangsters viram filmes como "GoodFellas", e esta parte é que é curiosa, eles começaram a comportar-se como os gangsters, porque para eles aquele é que era o comportamento.

Tinha demasiado estilo, era impossível.

Ou seja, aquilo parte da realidade, mas injeta a realidade de uma tal potência que as próprias pessoas que eram oriundas daquela realidade queriam ser como estavam representadas no filme. E eu acho que isso acontece um pouco com todos nós. Não digo que passemos a comportar-nos como as personagens das séries ou fazer o mesmo, mas muitas vezes são as próprias séries que estabelecem a nossa fasquia para decidirmos, para definirmos aquilo que é mais autêntico ou não.

Deixa eu só dizer uma coisa, posso?

Força.

No "Baywatch", a Pamela Anderson tinha sido capa da Playboy várias vezes e foi contratada para decorar a série. Portanto, no fundo, foi o seu aspecto físico que interessava. E portanto, o personagem foi escrito como um personagem desinteressante, porque uma das características da ficção é que, a princípio, todos os personagens têm qualquer coisa interessante ou qualquer coisa a adicionar à história. Em todas há uma arma de Tchekhov. E o personagem da Pamela Anderson era uma tipa meia aérea, meia budista, também.

Para desfilar.

Não seria a primeira característica.

Mas isso deu-lhe uma densidade tal para o espectador que provavelmente se identificou com aquela pessoa que não tinha nenhum atributo especial, que não era hiperinteligente ou não andava a traficar armas ou o que for. E essa parte do "Baywatch". O "Baywatch" foi supostamente a série mais vista durante os anos 90. E há até quem diga, existe esta teoria, que no Irã, as pessoas tinham parabólica, cobravam bilhete para os vizinhos irem ver o episódio. E iam lá ver o episódio. E há quem diga que os Bin Ladens da vida começaram a odiar a América por causa do "Baywatch", porque objetificava a mulher. E objetificava, mas também os homens. Mas aquilo que nós vamos buscar à ficção, mais uma vez, falando do audiovisual, e que agora os mais novos dizem, até os mais velhos: "Isto dava uma série da Netflix." Porque precisamente aquilo que é anômalo na ficção surge, como o Bruno dizia bem, estruturado. Tem um princípio, um meio e um fim. E portanto, nós queremos que o apagão seja uma coisa de ficção, porque se for um filme, que vai acabar bem. E portanto, e vão ligar as luzes no

E haverá final feliz.

Há uma lógica, aquilo está organizado, porque é isso que a ficção faz.

O Tom Cruise qualquer que vai ligar as luzes.

A ficção organiza, dá um sentido, confere um sentido que muitas vezes, ou na maior parte das vezes, não existe na vida real, ou pelo menos de uma forma tão clara. Deixa-me só, e para terminar.

Mas aqui tens mesmo que terminar.

Muito rapidamente. Normalmente, a grande discussão acerca do final d'Os Sopranos, essa discussão que existe desde que foi exibido o último episódio da série, é saber, no fundo, se aquilo faz sentido, cortar as coisas, peço desculpa pelo spoiler, aquilo acabar daquela forma. Eu acho que o que incomoda mais quem não gosta do final, não é que aquilo se pareça, por exemplo, com a vida real, é de não se parecer com a ficção.

Não foi para isto que eu me inscrevi.

Não, defrauda a ficção. Defrauda as próprias regras.

Exatamente. A ficção não—

É um final maravilhoso.

É, mas quem não gosta, é porque aquilo não corresponde aos padrões que a própria ficção instituiu.

O chamado happy end. Muito bem, este é um happy end a meio, só, final da primeira.

Ou mesmo que fosse unhappy.

Unhappy. Final da primeira parte do PopUp, apesar das interrupções, voltamos depois de um curto intervalo. Até já. Estamos de regresso ao PopUp com a Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e o Pedro Bucher Mendes. Esta semana estamos a falar sobre realidade e ficção, quando é que acaba uma, começa a outra, e até que ponto a segunda influencia a primeira. Não sei se conseguiram apanhar todo este raciocínio. Maria Ramos Silva, já falámos aqui de Baywatch.

E falámos bem.

E falámos bem. Mas antes deste programa, porque como dizíamos na primeira parte, nós também vamos falando, falávamos que este fenômeno de contaminações também se reflete na política. A questão é se podemos falar em ficção na política. A minha pergunta é se nos políticos propriamente ditos podemos reconhecer algum tipo de ficção que é tornada realidade, o comportamento dos eleitores, ou às vezes há quem diga que comentadores políticos na televisão, que são cada vez mais, que às vezes também parecem seguir uma espécie de ficção muito própria.

Ou de guião.

Ou de guião.

Ou de guião.

Exato.

Sim, só voltando atrás um ponto, porque também é interessante para aqui.

Queres falar do Baywatch?

Não, porque o fator da Pamela e depois também o final d'Os Sopranos mostra uma coisa ainda mais extraordinária, como de facto nós temos imensas expectativas que recaem sobre a ficção, mas a própria ficção ou aquilo que depois nos traz ou como as coisas são percebidas, também é altamente imprevisível, o que também tem um dado curioso. E eu acho que isso também se estende muito àquilo que é depois a forma como nós vivemos isto na política. Bom, a política está no meio de nós. Estas pessoas consomem o mesmo que nós consumimos, vivem de alguma forma também o que nós vivemos através da ficção, obviamente de uma forma diferente, mas depois aqui entra num outro campeonato, que é uma coisa que, eu penso que de alguma forma vai ter esse tal exercício de guionismo que é trazido da ficção e que é importado hoje para a televisão, mas sobretudo para as redes sociais e para essa tal super fragmentação, a hiper extrema fragmentação dos conteúdos, que também muda completamente a forma como nós os consumimos. Mas sobretudo esta questão do infotainment, se quiseres, que não é nova, é uma coisa que vem dos anos 80, não é, Pedro? Ali do começo dos anos 80, mais os conteúdos levezinhos que eram criados para as senhoras, porque achavam que as mulheres não tinham tanto interesse nas coisas mais—

E não conseguiam.

É sempre a culpa das mulheres.

E não conseguiam.

Não conseguiam chegar lá. Bom, mas o infotainment veio trazer aqui uma película mais ligeira à forma como nós consumimos a informação e hoje parece uma espécie de vírus, de pandemia, depois com tudo aquilo que é verdadeiro ou que não é verdadeiro e com essa perceção assim também.

Desculpa, esse recorte que estavas a dizer, esse constante corta e cola, depois também traz outro perigo, não é? Que dentro de cada mensagem, tu consegues cortar a tal ponto que a mensagem se transforma noutra.

Sim, e eu acho que no campo particular da política e da cobertura política, muitas vezes, porque também falavas dos comentadores, de todo essa galáxia.

O aparelho.

De todo esse aparelho, toda essa galáxia. Eu acho que depois há aqui uma tentação que é uma coisa que nós adoramos quando consumimos a ficção. Nós somos sempre o protagonista. Nós somos sempre o tipo mais interessante.

O herói.

Nós somos o herói. Alguém lembrava com muita graça na altura da Páscoa, que nós quando olhamos para a história, quando olhamos para os evangelhos, quando olhamos ali para aquele momento da Sexta-feira Santa, ninguém é o Pilatos, ninguém é Madalena. Toda a gente é quem? Jesus Cristo.

Carregamos todos a cruz.

Todos nós somos o Cristo. Não há ninguém que não seja minimamente extraordinariamente virtuoso. Eu acho que também nos acontece muito com a ficção. Ninguém quer ser o tipo que tem uma personalidade apagada, que está ali no canto, que entrou só para decorar o ecrã. Nós somos sempre um tipo absolutamente extraordinário. E trazemos isso também para este plano em particular, com um acrescento, e o Pedro há pouco também levantava essa questão, que é sobre se os conteúdos de ficção têm essa marca ideológica, política, elas próprias. Eu acho que a resposta é sim, de uma forma mais ou menos velada, mas acho que é difícil nós dissociar-nos disso, porque somos seres que consomem informação e que vivem no mundo político, cultural e tudo mais. E, portanto, pelo menos os últimos 50, 60 anos, que são aqueles que nos acompanham, são marcados, por exemplo, por duelos entre blocos políticos. Ou seja, nós temos ideias que nos foram vendidas pela ficção durante muito tempo. Isso naturalmente contaminou a forma como nós olhamos para o mundo, como consumimos a ficção, os filmes que foram feitos, os livros que foram escritos. E de alguma forma, hoje, se calhar, ainda estamos aqui entre um ajuste de contas com aquilo que nós vemos e que hoje parece um pouco, se calhar, distante daquilo que nos foi transmitido e, por outro lado, à procura daquilo que seráO modelo hoje. Hoje nós vimos de um plânito, quando pensamos na Guerra Fria, os vilões estão devidamente assinalados.

O bem contra o mal.

Os heróis. E nós hoje temos ali muita coisa que, mais uma vez, pensamos: "A ficção não nos previu para isso?"

Pedro Bosch Mendes, nesta questão da política, uma coisa que me intriga, confesso, que é: por um lado, parece-me que as pessoas tendem a olhar para alguns agentes políticos ou protagonistas como se fossem personagens de ficção.

Quase todos.

Pronto. Por outro lado, também há protagonistas políticos que parece que fazem questão de assumir um papel ou de construir uma personagem que nós não sabemos bem se é real ou não, mas que isso lhes dá alguma vantagem.

Ajusta-se à própria vida.

Nós temos o caso do André Ventura, por exemplo, que poderia perfeitamente ser um tipo que aparece na terceira temporada dos "Sopranos" ou do "The Wire", e que vai ter um arco narrativo e que no fim lhe acontece qualquer coisa, porque os argumentistas introduziriam o André Ventura como personagem para desafiar o sistema, para testar os limites do sistema, o chamado establishment, e como é que os bons se haveriam de ver livres do Ventura de uma forma limpa. E muito provavelmente arranjariam um escândalo qualquer no fim, no último episódio, para ele ir à sua vida e abandonava a série.

Ter que sair de cena.

Uma das coisas que eu acho que desafia os comentadores portugueses e os comentadores de Facebook, a malta dos gatos, do Ventura, é que o Ventura persiste.

Nunca mais acaba isto.

Não é o tipo que começou na terceira temporada.

É anatomia de Gray.

Porque nós avaliamos a vida em função das anatomias de Gray. Durante muito tempo, os presidentes na ficção americana eram negros, por exemplo, na série "24" era um negro, pessoas de raça negra. E agora, depois do Obama, já não é necessário introduzir essa variável, que é uma aspiração e que é fruto da cabeça, da mente dos autores. Não há nenhuma lei que obrigue o presidente a ser cor-de-rosa, ou azul, ou negro. Um dos problemas, quanto a mim, de Donald Trump, e que é colocado aos comentadores, é que o Donald Trump parece um presidente de desenhos animados, nomeadamente do "South Park".

É um cartoon.

Está entre o vilão e o desenho animado, de facto, porque há coisas que parecem irreais.

Não, aquelas fotografias dele a fazer de Cristo e a dizer que vai aniquilar uma civilização. É muito difícil comentar isto. Tu não tens um aparato argumentativo.

Era melhor não as ter.

Nem na ficção.

A não ser numa ficção completamente delirante.

Lá está. É o caso em que tu dizes: "Isto nem no cinema." O Pedro estava a falar da questão dos presidentes negros na ficção. Quando o Obama aparece, tu já tens essas referências na ficção. Mas a ficção não te preparou para isso.

"Doctor Strangelove", talvez.

Talvez, mas estás a falar sempre já no domínio da sátira. Ou, por exemplo, eu estava a lembrar-me do que é um livro, e depois há uma adaptação do "Dead Zone", do filme do David Cronenberg, que é um livro do Stephen King, e que talvez haja aí um modelo. Poderias comparar, é um candidato a presidente. Sim, mas não é fácil.

Aí é mais na questão do fascista. Também tens a ficção da "Conspiração contra a América", do Philip Roth, reimaginar a história. O candidato da Manchúria. Mas nada disso é tão delirante como a realidade. O que torna difícil, é relativamente fácil comentar o Ventura. "Ele não gosta daqueles, daqueles e daqueles, logo é o fascista, mau e não sei o quê." Mas o Trump é, de facto, completamente imprevisível. Nós não sabemos o que ele vai fazer. Deixa-me só acrescentar isto, que não está relacionado com o Trump, mas está. Das séries mais vistas nos últimos tempos na América são as séries do Taylor Sheridan, que já falámos. Aquela série, o "Yellowstone" etc.

Agora há mais uma a passar.

"Madison".

Exato.

São séries que violam o pacto liberal esquerda, digamos assim, que existe na ficção americana. Que existe de certa forma, proteção às minorias. E bem, eu não estou a fazer juízo de valor neste momento. As séries do Sheridan remetem para as primeiras séries de todas e para os westerns americanos, em que a ficção americana criou a imagem do justiceiro no Oeste selvagem. No fundo, é um tipo que vai a cavalo e com duas pistolas e que é um agente do bem. Eu a essas pessoas recomendo a série "Deadwood", que eu acho que ainda está na HBO, que tem uma versão mais correta de como era o velho Oeste, que era uma absoluta anarquia e um absoluto caos.

Mas mais uma vez, temos a história da ficção a dar ordem.

Exatamente.

Uma ordem até moral à realidade, que era muito mais caótica, desde logo, por esse fator essencial do nascimento dos Estados Unidos, que é a pouca ou praticamente a ausência completa do Estado.

Sim, de instituições, certo.

De instituições. Ainda bem que falas dos Estados Unidos, isso não estava combinado. É porque eu acredito mesmo que, na maior parte das ocasiões, nós olhamos para sítios como os Estados Unidos da América ou a Rússi

Ou países mais exóticos, se quiseres, como o Japão ou a China, que nós conhecemos muito pouco, tal e qual como as vemos na ficção.

Ou para Paris, que é um sítio romântico.

Exato, ou algumas cidades assim mais-

Isso acontece com todos os lugares, porque a tua experiência real dos lugares, mesmo que vás lá como turista, ou seja, se não viveres nesses lugares, a maior parte da tua experiência foi adquirida através da ficção. E mesmo quando vais lá como turista, tu estás a olhar para aqueles lugares pelas lentes da ficção.

Sim, também vais pôr um cadeadozinho na ponte.

Olhas para aquele mundo da perspectiva de: "Eu já vi isto."

E eventualmente queres fazer parte.

A única vez que fui a Nova York, eu andei a passear por aquelas ruas-

Ficaste com um problema no pescoço

...a sentir que estava no filme, a olhar para aquilo.

A fazer a pose do Homem-Aranha.

Mas isso acontece. Vamos ver. Acontece, por exemplo, da forma como tu olhas para a Inglaterra. A tua experiência da Inglaterra ou a experiência, talvez, da nossa geração em relação à Inglaterra, à sociedade inglesa, foi muito dada pelas séries da BBC.

O cházinho, e tal.

Parece que a Inglaterra é basicamente um conjunto: é serviço de chá e faqueiros.

Sim. Chapéus de coco.

E que é muito mais do que isso. Ou então, depois, a partir de certa altura, as adaptações cinematográficas dos livros da Jane Austen.

Sim.

E aquilo cria uma realidade, uma ideia. Provavelmente, a dentição era muito pior.

"Downton Abbey" é muito recente.

Aí está.

"The Crown" é muito recente. E continua na mesma frequência.

Mas mesmo essas séries estão mais a dialogar, é a minha ideia, com a ficção, com outras séries, do que propriamente com a realidade. Mas isso acontece não só, como o Pedro dizia, com os westerns, os Estados Unidos.

Mas o drama histórico também se nota agora, Bruno. Há um certo novo interesse em torno desse tipo de coisas, "Downton Abbey", porque as pessoas, eu acho que sentem essa tentação, essa necessidade de se refugiarem num tempo, que é mais seguro, com um conjunto de códigos.

Ou mais previsível.

Mais previsível, claro.

Há uma grande oportunidade política, por exemplo, em Portugal, para transformar o nosso país através da ficção. Por exemplo, a série "Emily in Paris" renovou Paris como destino romântico na cabeça de muitas jovens, vamos dizer, com dinheiro, seja da Ásia, seja dos Estados Unidos. Existiria, existe uma oportunidade em Portugal para nós posicionarmos o país através da ficção, seja o que for que queiramos fazer, gente amistosa, boa comida, whatever. E isso, de facto, nunca foi feito pelos responsáveis políticos em Portugal, e refiro-me ao passado, obviamente. Nós tiramos o retrato às pessoas e às situações. A nossa ideia da Oktoberfest em Munique inclui empregadas que carregam montes de cervejas ao mesmo tempo e têm um ar sexy. E quando lá formos, se não corresponder a essa imagem, havemos de ficar ligeiramente ou bastante desiludidos. Porque o nosso banco de imagens é a ficção. Agora os documentários, de certa forma, embora os documentários também tenham um lado autoral.

Não, e têm um lado de ficção no sentido em que usam muitas técnicas, desde os enquadramentos, desde a banda sonora, desde os cliffhangers, os ganchos para os episódios seguintes, que são próprios da ficção.

Maria Ramos Silva, o Pedro está a falar dessa coisa dos bancos de imagens, mas há aqui uma outra questão que é: a internet e sobretudo as redes sociais, não está aí o principal banco de imagens neste momento? O nosso scroll infinito através do ginásio e depois o restaurante e o passeio na cidade, etc. E nós não ficamos com uma imagem?

Sabes por quê? Porque hoje nós falamos uma língua que é a língua do mimimi. Isso nota-se, mais uma vez, na política, nos grandes arcos e depois também no tratamento da ficção e na própria história. Tu passas de um século que se entrega e se foca, sobretudo, ao estudo, aos grandes movimentos das massas, do coletivo, para, finalmente, a história do indivíduo. Tem coisas boas e depois tem coisas também, se calhar, mais fiantes ou que nos preocupam mais, em que cada um está focado apenas no seu microcosmos. As redes sociais estão cheias disso. Tu tens o palco perfeito para teres o especialista em verniz, o especialista em agulhas. É a fragmentação máxima deste conceito, vivendo sempre, obviamente, nesse mundo de verdade, semiverdade, falsidade, com outra camada por cima, que é a da inteligência artificial, que nós nem falámos aqui. Mas a inteligência artificial, de repente, vai nos dar ainda uma camada, um outro andar. Nós já estamos aqui a subir para um piso, que é uma coisa absolutamente extraordinária. Ainda estamos a ver como é que isto vai ser inserido ou como é que nós vamos ser inseridos no meio disto, e vai ser interessante ver como é que desbravamos isto. Eu normalmente sou muito otimista em relação a esse tipo de inovações. Vou manter o registo e, de facto, acho que se vai aplicar um pouco aquilo que se aplicou em outros tempos. Quer dizer, para as pessoas que têm alguma capacidade de triagem, que se interessam, que trabalham com a massa cinzenta, vai ser uma ferramenta superútil. Obviamente, depois traz aí imensas desvantagens para as pessoas que são menos favorecidas nesse campo, e que se interessam menos por isso e que vão querer a papa feita e, portanto, não sei. Vou esperar para ver.

Pedro Boucher Mendes, ajuda-me aqui a perceber isto antes que chegue o fim do programa, que está quase, que é: redes sociais, cinema, televisão. Queria perceber o YouTube

Tem muito peso nisto tudo?

Tem, terá, embora o YouTube tenha infindáveis conteúdos obviamente diferentes. Portanto, num prédio de 10 andares, cada um de nós, estando no YouTube, pode estar a ver uma coisa completamente diferente. Um está a ver vídeos de gatinhos e o outro pode estar a ver um vídeo de como é que se monta um motor de um Jaguar dos anos 70. Mas tudo se torna mais relevante e mais importante quando é partilhado, creio eu. Esta imagem que o Bruno deu de Nova Iorque, de facto, quando se vai a Manhattan, Nova Iorque, os prédios gigantes, de facto nós temos a sensação de que estamos num cenário de filme.

De filme ou de série.

De filme ou de série ou qualquer coisa do género. Eu creio que o YouTube é uma relação mais individual e individualizada. Eu uso bastante o YouTube para aprender coisas, embora raramente aprenda, porque demora imenso tempo e há imensos anúncios e eu desisto. Mas tem mais a ver com a minha baixa tolerância à frustração, do que propriamente para ver conteúdos longos. Mas parece-me indiscutível que nós temos a ideia de que temos ao nosso dispor uma espécie de acervo infinito. Portanto, se eu hoje me passar a interessar pela Malásia, eu posso mergulhar no YouTube e nunca mais lá sair, sabendo coisas sobre a Malásia. Sendo que haverá sempre uma perspectiva de quem fez esse conteúdo, esse vídeo, esse documentário, esse filme, esse filme turístico. E portanto, a apreensão daquilo que é a verdadeira realidade estará sempre contingente à vontade de quem fez o tal vídeo ou o que for. Nós, em Portugal, ainda continuamos com um registo de telenovela muito próximo da América do Sul, o que eu acho interessante e acho que há pouca reflexão sobre isso, e não propriamente com um tipo de ficção mais europeia ou mais europeizada com os problemas dos europeus. Não há problemas de habitação nas nossas telenovelas. Quando muito, há problemas de heranças e os ricos, e depois há traições e apaixona-se pela pobre.

Problemas passionais, sobretudo.

São problemas mais cor-de-rosa, mas problemas onde a assimetria social é muito maior, porque é o que acontece na América do Sul, sobretudo no Brasil. A telenovela é uma criação brasileira. E talvez nós, ao crescer em Portugal, não tenhamos tido acesso a um banco de imagens que seja mais ajustado à nossa realidade concreta. Não sei se faz sentido o que eu estou a dizer.

Claro que faz, Pedro. Faz sempre.

Não sei se uma pessoa de Castelo Branco ou da Ilha Terceira está a par dos problemas de uma pessoa que vive na margem sul de Lisboa e do trânsito que demora e a greve dos comboios ou dos cacilheiros. Nos outros países, tenho a sensação que isso existe mais. Nos outros países europeus, pelo menos. Muito bem, meus amigos. Foi a nossa filosofia.

Já não me deixaste fazer a minha sugestão, está bem.

Pronto, atenção. Vamos a isso. Tens razão. Eu acho que já passámos do prazo, mas ninguém vai reparar.

É isso.

Eu tinha uma última questão, que era: Bruno Vieira Amaral, eu tinha-te pedido uma obra de ficção com a qual se pode aprender, e bem, sobre a vida real.

E bem sobre a vida real, então eu vou dizer "Twin Peaks".

Não estava nada à espera dessa.

É contraintuitivo, mas eu acho que é isto.

Eu fiquei interessado.

Mas tens que explicar porquê, não vais ficar por aí.

Agora tenho que explicar.

Quer dizer, a série já é o que é e tu dizes isso, também não explicas.

Estou a ser Lynchiano também à minha maneira.

É que a primeira temporada ainda é um pouco civilizada.

Claro, mas é isso mesmo. Mas aquela ideia que, por exemplo, ela já tinha explorado no "Veludo Azul", que é que existe toda uma realidade escondida debaixo da superfície. Essa ideia faz-nos olhar mais para o mundo real, ou seja, influencia mais a nossa maneira de olhar o mundo real do que outras séries ou filmes que pretendem mesmo retratar a vida tal como ela é. Eu acho que se aprende mais a olhar para a realidade com uma série como "Twin Peaks", com aquele surrealismo todo lá pelo meio, pessoas com troncos que embalam troncos e os anões e aquilo tudo, do que noutras séries pretensamente mais realistas. A minha ideia era esta.

E essas coisas subterrâneas estão aí em vogue. É bom.

Pois é.

Meus amigos, queriam filosofia, aqui está. Chegamos ao fim de mais um "PopUp". Escrevam-nos, já sabem, para popup@observador.pt. Sigam-nos nas plataformas de podcast e nós voltamos na segunda-feira com as sugestões da semana. Até lá.