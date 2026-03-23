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Aqui estamos, Nada a Temer. Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Abrunhosa Mendes com as sugestões da semana. Pedro, vamos começar por ti?

Tu não sabes nada do que eu vou dizer, não é?

Sei. Quer dizer, podes ter mudado de planos, mas falaste-me.

Mas desde que saibas está tudo bem.

Falaste-me em banda desenhada.

Graphic novel.

Ou novela gráfica.

Sim, novela gráfica editada pela Casa das Letras, que adapta contos de um escritor bastante popular em Portugal, Haruki Murakami.

E bem.

Muito popular pelos seus livros. E depois quando as pessoas descobrem que ele também corre imenso, corre a maratona e corre todos os dias, então fica ainda mais descoberto. "O Sétimo Homem e Outros Contos" é uma adaptação em graphic novel, que é uma maneira de dizer banda desenhada para adultos. As graphic novels estão a subir imenso. Tiago, tu és um apreciador, não é?

Eu gosto.

Mas estão a subir de interesse, aliás, a banda desenhada.

E de vendas.

Sim, exato. A banda desenhada desde há uns anos está não só a sair do gueto, no sentido de: "Ah, gostas de banda desenhada?" Era uma coisa tipo gostar de heavy metal. Não era nem bom, nem mau, mas era uma minoria ruidosa entre eles. Mas agora é uma forma de: "Em vez de ler 'Os Maias', vou ler a graphic novel dos Maias". Já não há preconceito, pessoas que acedem às obras através da sua versão graphic novel, e ainda bem. Portanto, Haruki Murakami, "O Sétimo Homem e Outros Contos" da Casa das Letras. Eu antecipo que com a inteligência artificial vá existir sempre uma graphic novel.

É só pôr na máquina.

De quase tudo. Vi uma coisa espantosa, já agora. Temos tempo, não é?

Então, não temos.

Estava um escritor a dizer, não sei se apanharam isso. Eu acho que era o David Baldacci, um escritor de policiais, que mal ele lança um livro, aparecem logo versões de inteligência artificial do livro. Imagina que eu lanço um livro chamado "As Aventuras de Tiago". Aparece logo à venda um livro muito mais barato chamado "Tudo sobre as Aventuras de Tiago" ou "As Aventuras de Tiago Resumidas". É interessante. Portanto, antecipo que com a inteligência artificial tenhamos versões em banda desenhada, em graphic novel, de muitos clássicos, mas por enquanto esta é uma magnífica impressão, magnífico volume, está um ótimo presente. Hoje é Dia do Pai, não é? Não, o Dia do Pai foi semana passada.

Não, é esta quinta-feira.

Portanto, foi a que passou.

Exato, foi a quinta-feira que passou.

Exato, sim, foi a que passou. Tens toda a razão. É assim a desculpa.

Mas ainda vão a tempo.

Mas o Dia do Pai é quando os filhos quiserem.

É isso, ou as filhas.

Sim, isso. E então?

Murakami, "O Sétimo Homem".

Além disso, isso é interessante. As graphic novels são objetos, por norma, muito bonitos. Para quem gosta de livros em papel, dá muito gozo de ter.

Mas não deve ter muito sucesso em e-book. Digo eu, não sei.

Olha, não sei. Mas há e-books a cores. Não sei, essa edição também.

O que eu digo é que para quem gosta.

É isto que vai salvar o livro de alguma maneira, não? As pessoas irem ver os-

É como o cinema, são as bonecas.

Está tudo a voltar.

Imagina, sei lá, o livro do Asterix. Não é um graphic novel, mas imagina comprar pelo e-book.

Eu espero que não haja gente a ver um e-book a ler o Asterix no e-book, pelo amor de Deus.

Mas quer dizer, se quiserem, podem.

Podes.

Sim, tudo é possível.

É pizza com ananás.

Não, quer dizer, a mim faz-me mais confusão.

Meu Deus, apareceu com o seu cajado, Pedro Abrunhosa.

Eu sabia, o Pedro gosta de pizza com ananás.

Não gostas?

Já comi.

A mim faz mais confusão quem pede iscas com batatas fritas. Isso pra mim faz-me mais confusão.

Por favor, parei.

Mas também gosto. Claro, prefiro com batata cozida.

Pelo amor de Deus.

Desde que não seja com arroz.

Mas eu como.

Com arroz, estamos todos de acordo com arroz não.

Com arroz não, porém, se for a única opção, eu como.

Vá, Tiago.

Ou massa.

Iscas com ananás.

Com esparguete.

Iscas com esparguete. Na Filmin estão pelo menos dois filmes que eu tenha visto com a Jessie Buckley. Eu interessei-me pela Jessie Buckley.

Tu nem me digas nada, vai em frente. Não me faças falar.

Apesar de não ter visto o "Hamnet", nem fazer tenção de ver.

Tu gostas de enervar as pessoas, não gostas?

Eu não gosto é muito de pessoas.

O quê?

E por isso gostas de as enervar.

Mas olha, fazes mal.

Sabes que eu descobri que a Jessie Buckley, eu não sabia, que a Jessie Buckley era uma estrela de talent show.

E também canta e grava discos.

Não, ela apareceu num talent show, um desses talent shows que vocês não gostam. Ela apareceu. Então está "Wild Rose", que é um ótimo filme. É um filme enxuto, em que ela é uma cantora country, uma irlandesa que não liga muito aos filhos, aparentemente, e tem conflito com a mãe, aparentemente. E há um outro personagem que lhe dá a mão, em que ela é música country, é uma artista country, na Irlanda. É um ótimo filme, o "Wild Rose" na Filmin. E também há "Beast" ou "The Beast", não sei, também na Filmin, com Jessie Buckley, façam uma pesquisa por Jessie Buckley. É menos bom, mas também é com a Jessie Buckley, portanto, tudo o que é com a Jessie Buckley convém ver.

Menos o "Hamnet". Ela também entra naquela minissérie "Chernóbyl".

Mas isso não está na Filmin.

Não, isso é HBO.

Pronto. Ou Max. Mas já não me lembro dela.

Mas está.

O que chega também à Filmin no dia 26 é o extraordinário "O Agente Secreto", o filme.

Ora, cá está. Como é que tu te sentiste? Não ganhou nada, Pedro. Tu não queres saber, claro.

Não ganhei.

Eu aqui a tentar despertar a revolta.

Gostei imenso do filme e chega.

Vais ver outra vez?

Vou, em definitivo, sim.

Epá, entusiasmo.

Mas talvez não completo, talvez veja secções. Agora gosto de abordar as obras Imagina. Eu ainda não uso IA para isso, mas faço pause e ponho: "cars used in the agent secreto movie". E há sempre um maluco que põe: "VW Brasília, VW Carocha, VW Beetle de 1900 e não sei o quê, que foi o primeiro VW". O meu pai tinha um VW 1500, com o motor atrás.

Faz memória àquela expressão "fanático dos popós". Lembram-se?

Não.

Esquisem isso e Rui Rio no Google.

E é isto. Tenho estes dois filmes com a Jessie Buckley, o filme "Agente Secreto" e ainda o do Murakami, a novela gráfica.

Nada mal. Maria Ramos Silva, avança.

Então, eu trago um livro CD, os músicos do Tejo lançaram.

Um livro CD?

É verdade. Não é extraordinário?

Pois é.

Os músicos do Tejo lançaram, em parceria com a imprensa nacional, o tal livro CD que se chama "Guerras do Alcremim e Manjerona".

Isto tem alguma coisa a ver com a tua terra.

Com a minha terra? Por quê?

Tejo, não sei o quê. Desculpa.

Isto é uma coisa muito antiga, de dois senhores chamados António José da Silva e António Teixeira, uma ópera jocoso-séria de 1737, que acaba por ser um marco do barroco português, do nosso teatro. Uma sátira entre nobreza, os costumes lisboetas. Há ali uma disputa entre dois grupos. Quais são os grupos? Alcremim e Manjerona, o título diz logo tudo. Vale muito a pena. Eu acho que isto inclui o texto integral da obra, depois tem textos introdutórios de Marco Magalhães e do Rui Cardoso Martins, e depois são três CDs com a primeira gravação mundial desta comédia de enganos, que foi apresentada ao vivo no CCB aqui há uns anos, em 2021, salvo erro. Acho que é uma coisa boa.

Um livro CD, meus amigos.

Assim ficam com as duas coisas. Ouvem e leem. Só não têm os bonecos, pelo Pedro. Depois, trago mais um livro, que é uma reunião de contos, pela primeira vez, da Luísa Costa Gomes. Chama-se "Triunfo do Triunfo", que é o título de um conto de 2007 da Luísa Costa Gomes. Juntinhos com o selo da Dom Quixote, eles andavam perdidos, salvo seja, eles nunca se andam propriamente perdidos, mas em periódicos, antologias, textos de diferentes épocas, vão ali até 2014, salvo erro, e a autora decidiu pegar naqueles com os quais ainda se identificava. Nem sempre são todos. A pessoa depois vai ler e faz uma escolha. Mas vale muito a pena. Ela escreve muito bem, portanto, recomendo. "Triunfo do Triunfo". E por fim, só reiterar aqui uma coisa que nós já falámos há uns tempos, mas de facto continuo a ver o "DTF". Nem sei como é que isto está em português. Como é que é em português?

Não tem, é "DTF St. Louis".

E está muito divertido, está cada vez mais divertido.

Está cada vez melhor.

Está.

Vocês têm visto?

Não.

O Pedro tem visto?

O Pedro tem. E agora quero muito ver como é que aquilo se está a resolver.

Vou ver.

O Pedro esticou um pouco.

Vou ver e para a semana falo.

É muito divertido.

Muito bom. Eu trago aqui três sugestões dos nossos ouvintes. Recebemos um e-mail do Nuno Cabeça, que recomenda uma série australiana. Diz ele que a encontrou no fundo do catálogo da Disney+, que eu não sei onde fica, porque aquilo nunca mais acaba.

Fica nas masmorras.

Diz ele que é uma mistura de "Breaking Bad" com "Supranos" e "Shameless". Imaginem. A série chama-se "Mr. Inbetween".

Já vi, isso foi recomendado pelo Ricky Gervais, deve ser aí que ele apanhou. É ótima essa série.

São três temporadas, entre 2018 e 2021, episódios de cerca de 30 minutos. O ator principal, que é Scott Ryan, é também realizador, produtor e argumentista. Ele já tinha feito um filme de baixo orçamento em 2005 sobre a mesma personagem, "The Magician". Isto vem tudo da cabeça do Nuno, perceberam?

É uma ótima série. E vê-se muito bem.

Pronto, aqui está a sugestão. Depois, o Vasco Nuno Costa deixa um aviso para o final do ano. Ele fez questão de nos mandar este e-mail a avisar que, nas palavras dele, o grande Peter Gabriel vai lançar um disco novo. E vai lançando, à semelhança do que fez no anterior, uma nova música a cada lua cheia.

Vocês são do tempo em que-

E em cada música, uma sugestão de um artista plástico.

Vocês são do tempo em que na telefonia estava sempre a tocar o Beacon e o Salisbury Hill de seguida.

Salisbury Hill lembra-me, sim. O Beacon não me lembra assim tanto.

As duas ao vivo, de seguida.

Mas o Slash Hammer também alguma altura estava sempre a tocar.

Não, mas isso era vídeo, era muito vídeo.

É um belo vídeo.

É um belo vídeo.

E depois, queria só-

O Plays Live do álbum do Peter Gabriel, era uma coisa que se passava muito na rádio, porque permitia fumar um cigarro, duas músicas de seguida.

Imagina, devia ser a favorita do Sean Penn.

Estava o máximo.

Queria só-

E depois por isso é que os nossos ouvintes se derretem com o sentido de humor do Tiago Peredo.

Queria só assinalar que recebemos um e-mail do amigo Ruben.

Grande Ruben.

O amigo Ruben.

O amigo Ruben.

Ruben, amigo do Bruno Vieira Amaral, enviou-nos um e-mail. Eu achei muita graça porque o título do e-mail é "Sugestão verídica". É para não enganar. E ele retribui o abraço dado por vocês quando foi feito o introito do "Meu Vizinho Bruno", em relação ao nosso encontro aquático.

Exatamente.

Cá está.

Tirar água da arrecadação.

Uma grande família.

Mas agora o lençol freático já baixou, entretanto já não falamos disso.

Até à próxima, meu amigo.

Só quando voltar a subir o nível das águas.

E ele escreveu-nos a falar que estava a ver um documentário sobre o Rupert Murdoch.

Que está na Netflix.

E fez a associação com a série "Succession", que é uma associação que já foi feita.

Pelo próprio autor, pelo Jesse Armstrong.

E ele o que faz é: sugere, um dia vamos pensar nisto, que falemos um dia sobre séries e filmes baseados em histórias verídicas ou, entre aspas, "tipo verídicas". E eu agradeço ao Ruben e mando-lhe um grande abraço.

E olha, fica aí feita a sugestão.

E seguimos agora com o amigo Bruno, que tem, imaginem, true crime.

True crime. Eu ando a ressacar true crime e não encontro nada de jeito.

Está mal. Não sei, há uma crise.

Está muito fraco.

Muito fraco. Aqui há uns anos eu não conseguia acompanhar.

Uma série polaca ótima no HBO.

Polaca? Agora isto parece que é o que está a dar. Agora temos que ir para outras paragens. Eu fui para outras paragens. Não via essa série. Polaca, mas fiquei, está lá registrado no caderninho para ver. Vi uma que está na Netflix, que é dinamarquesa. Pronto, agora tem que ser ir para outras paragens. Isto é interessante. Da mesma forma como cada país tinha a sua própria cultura de soap opera, de telenovela, agora cada país tem o seu true crime, todos os países têm os seus crimes.

Cada país tem o true crime que merece.

Pronto, mas são muito iguaizinhos, aquilo anda tudo na estética, vai dar tudo ao mesmo. A única diferença é de facto ouvires pessoas a falar em dinamarquês, que tem o seu interesse, as paisagens um pouco diferentes, mas depois há sempre o dronezinho, imagem e musiquinha, que vai dar tudo ao mesmo. Portanto, eu estou a ressacar muito e por isso consumi esta que se chama "Um Amigo".

Tu escreveste "Um Amigo, Um Assassino".

Eu acho que é. "O Amigo, o Assassino".

Eu vou confirmar.

Como o próprio título indica, estamos a falar do amigo de alguém que depois se revela um assassino. Ou ao contrário, um assassino que depois as pessoas descobrem que afinal era o amigo.

"Um Amigo, Um Assassino".

Pronto.

Está certo. São três episódios.

É, três episódios. Não mexeu as medidas, fiquei ali um bocadinho. Continuo a ressacar. Se os nossos ouvintes tiverem boas sugestões de documentários de true crime, mandem.

Estás feito.

É porque os mais antigos já consumi tudo.

A frase-chave daqui da sinopse da Netflix é: "Uma adolescente não volta para casa depois da noitada".

Exato. E há outro pormenor: é que um dos crimes que ele comete é cometido no dia da final do Euro 2016. Nunca é referido.

A hora que nós estávamos a jogar.

Portugal, exatamente. Eles estavam a assistir ao jogo.

E nem falam do Éder?

Não falam do Éder. Imperdoável.

Triste.

Falar de alguém deviam falar do Rui Patrício. Isto é racismo sistémico. Era só uma piada. Calma, povo português, era só uma piada.

Atenção, reconheçamos que-

Minha intenção foi fazer humor

... estamos a gravar isto em dias de febre futebolística, sobretudo da parte de Pedro Buchimentes. Não, sobretudo da parte de Pedro Buchimentes.

Achei curioso essa-

Não abri a boca a esse respeito. Não, está bem, mas eu sinto a vibração.

Achei curioso que-

Mas é legítima, atenção

...aquele grupo de dinamarqueses, especificamente, depois quem vir a série vê quem é que são, se tenha juntado. Planearam para assistir à final do Euro, que era França-Portugal, em que a Dinamarca não tinha qualquer envolvimento. Juntaram-se todos.

Mas tu já deves ter feito isso montes de vezes, em finais. Como é que é? Vamos ver a final.

Ok, pronto.

Eu nunca fiz isso. Mas como assim? Nunca viste uma final em que não estava Portugal?

Não, já vi, mas não reuni com amigos. Não sou esse tipo de pessoa.

Mas espera lá.

Não é isso que estavas a perguntar.

É, mas a questão é: eu posso tornar isto mais filosófico, mais existencial.

Mas vês sozinho é isso?

Eu vi o Sporting-Bodø/Glimt sozinho. É assim é que se vê.

Não foste ao estádio.

Aquelas pessoas todas estão a usar-

Podia ter ido, mas não fui.

Estão erradas.

Depois disto não tenho mais argumentos.

Não foi isso que eu quis dizer.

Mas tu não preferias, no final do jogo do Sporting, na semana passada, agora já é semana passada.

Se quiseres abraçar alguém, é isso.

Não é isso?

Não. Sim.

Chegaste ao fim e viste a remontada, 5 x 0, não sei o quê, o Sporting melhor do mundo, aquelas coisas que tu pensas, e não pensaste: "Epá, quem me dera ter estado no estádio."?

Não.

É isso. Pronto. Senhores Pedro Buchimentes.

Eu agora tenho uma recomendação tardia, porque isto já aconteceu. Agora como é que resolvemos este problema? É que aconteceu ontem. Nós estamos a gravar à quinta-feira, isto passa à segunda. Não, mas é importante, eu vou dizer à mesma. Eu não sei como é que correu, mas aqui há uns anos-

Vamos partir do princípio que correu bem

...correu bem. E eu acho que é exibição única. O Cinema Ideal, ontem, que para nós estamos aqui à quinta-feira, vai ser no domingo, exibiu, se é que exibiu, dois filmes da Leni Riefenstahl.

Mas pronto, está aí a Leni Riefenstahl, está aí o documentário no cinema.

Exatamente, está o documentário. Portanto, podem ir ver o documentário agora. Eu acho que foi uma oportunidade única de ver no cinema o "Olympia: Os Deuses do Estádio" em duas partes e "O Triunfo da Vontade" sobre o comício do Partido Nazi em Nuremberga. Eu estou a dizer isto porque aqui há uns anos, foi agendada uma projeção deste filme, "O Triunfo da Vontade". Não sei se era no Monumental, era em Lisboa. E houve um grupo de manifestantes de extrema-esquerda que impediu a exibição do filme. Porque claro, uma pessoa vai ver um filme da Leni Riefenstahl sobre o Partido Nazi.

Fica automaticamente nazi.

Sais de lá de botas cardadas e a perseguir judeus. Isto já foi há uns bons anos, há mais de 10 anos, certamente. Na altura, eu escumo um poucoPorque eu vi o Olympia, os deuses do estádio, em VHS. Na altura, foi um trabalho que eu fiz para a cadeira, vejam lá as coisas em que eu me meto, Sociologia da Arte.

Qual era o trabalho que tinhas na altura?

Estava a estudar, mas também estava a trabalhar num call center, de certeza. Talvez na TMN ou na ONI, já não sei.

A ONI.

ONI. Isso é tão antigo. Fui ao Gutta Institute e requisitei o VHS dos Deuses do Estádio, porque também não havia disponível o Triunfo da Vontade. Aquele dos Jogos Olímpicos de Berlim de 36 ainda havia. Agora, aquele, o Triunfo da Vontade, epá, não podemos ter aqui esta matéria-propaganda. Não estava disponível. Então eu nunca vi o Triunfo da Vontade. E imagino que ver no cinema ainda seja diferente. Não sei se já fizeram o teste, se as pessoas saem de lá um bocadinho a simpatizar com o Hitler, não sei. O que eu queria dizer é que eu acho perfeitamente legítimo que se exiba um filme com a relevância histórica deste filme, até para se compreender o uso do cinema como propaganda. Não foi um caso único, talvez seja aquele mais falado, mais discutido. Sim, é polémico, mas não, as pessoas não vão ver o filme e saem de lá contaminadas pelo espírito do nazismo. Da mesma forma que veem os deuses do estádio, que faz também uma apologia. Não é só um filme sobre os Jogos Olímpicos. Há ali no início, quase uma apologia do corpo, do culto do corpo e aquela coisa meio neoclássica dos nazis, mas não sais de lá racista. Então, saudar o cinema Ideal por ter tido a coragem, se é que teve, não sabemos.

Não sabemos se houve pressão.

Não sabemos.

Uma barricada.

Espero que não tenha havido e espero que as pessoas tenham podido assistir, até porque a entrada era gratuita.

Olha, isto é ficção científica.

Só para acabar, uma recomendação, um livro de Davide Enia, acho que é assim que se diz, é italiano, autorretrato.

Olha, já li, que é pequenino.

Claro, temos que aproveitar que é pequenino.

Mas apreciei muito.

É um belo cruzamento da história pessoal, da infância dele em Palermo, uma cidade completamente marcada pela máfia, e a história social mais abrangente.

Isto trata dos anos 80, não é?

Dos anos 80, 90.

Sim, mas uma fase em que ele fala de juízes mortos, assassinados.

Os juízes, o Borsellino e o Falcone foram mortos em 92, 93. 91, 92.

Portanto, a coisa estava, como diz o Otto, on fire.

E era normalizada.

Há um momento extraordinário em que ele está a recordar aulas na escola e ele a dizer que falavam de todos os temas. Da antiguidade clássica, mas nunca ninguém falava da máfia ou das notícias do crime. Nada, ou era silenciado ou era banalizado.

Na escola portuguesa também nunca até que se fale da guerra colonial e do período do Verão Quente. Nunca até que se fale.

Sim, mas era uma coisa que estava a acontecer.

Hoje em dia não sei.

O livro começa logo com ele, com oito anos, a encontrar um corpo.

Sim.

Alguém assassinado.

E as instruções: se vires um corpo, não faças nada.

Exatamente.

Isto é um exemplo da série O Polvo.

Sim, mais ou menos.

O Polvo tem para aí 90 temporadas.

Acho que chegou ao início dos anos 90.

Chegou.

E depois há também uma versão, já não com o Michele Plácido, mas com outra atriz, que também era muito boa atriz. Apanha esta altura e o livro também é, como o título indica, Instruções para Sobreviver à Máfia. Máfia que estava em todo lado, em Palermo, mas que, como tu dizias, não se falava da máfia.

Não.

E ele até pensava que se calhar isto devia ser assim em todo lado. Cruzares-te com corpos.

Que era o normal.

Que era o normal. É um pequeno livro que já foi levado à cena várias vezes em Itália, creio que em Portugal não, mas é o livro Davide Enia, publicado pela Dom Quixote.

Muito bem, rapaziada. Sugestões Entregues estão sempre disponíveis em podcast. Sigam-nos e não percam nenhum episódio. Nós voltamos na quinta-feira. Até lá.