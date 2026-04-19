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Seja muito bem-vindo ao "Português Suave", edição de domingo, comigo, João Costa e Silva e, claro, com o ninja da língua portuguesa, o Marco Neves. Sê muito bem-vindo, Marco. Olá.

Obrigado. Hoje estamos aqui no nosso episódio normal de domingo. Estamos aqui a cair outra vez num erro, acho eu, porque nós dizemos o episódio normal como se o de quarta-feira fosse normal.

Fosse normal.

Exato.

E é o que têm os ouvintes, portanto, não sei o que estamos aqui a querer dizer.

Sim, exato. O de quarta-feira é um episódio muito importante com as dúvidas que vamos recebendo, dúvidas em áudio, dúvidas por mensagem de correio eletrónico, para não dizer e-mail. Mas hoje é sobre as viagens da língua, o mapa da língua, é o tal episódio mais habitual, se quisermos.

Mais alargado. O que temos esta semana?

Vamos falar de naves, outra vez. Vamos falar de naves, não no sentido de nave espacial, mas de naves que passam pelo mar. Vamos até um certo arquipélago ou conjunto de arquipélagos no Atlântico e ainda vamos acabar a falar de uma ilha com um escritor português muito conhecido a imaginar essa ilha.

Muito bem, então vamos a isso. Vamos começar essa viagem.

Na semana passada, João, falámos de nave e da origem de nave. Hoje quero falar não de nave, mas de bloqueio naval, que está nas notícias. Aliás, há aqui uma espécie de multiplicação dos bloqueios navais, porque temos um bloqueio, depois temos outro bloqueio, a bloquear o bloqueio anterior. E aqui a minha pergunta é sobre a própria origem da palavra bloqueio, porque é daquelas palavras que ninguém vai pensar. Ou seja, nós temos muitas curiosidades sobre a origem de palavras, como é que eu hei de dizer, que parecem mais estranhas, diria. Estranhas não é a palavra que eu estou à procura, mais peculiares, mais particulares da nossa língua. O bloqueio é tão normal que não pensamos nele. E, no entanto, tem uma viagem também daquelas que é longa.

Cansativa?

Cansativa. Sim, mas eu vou tentar ser rápido e não cansar muito. É uma palavra que começa no proto-germânico, naquela língua que deu origem às línguas germânicas. Depois passa para aquela língua que nós chamamos muitas vezes holandês, que é o neerlandês. Depois foi transferida, foi emprestada ao francês. Depois passou para o castelhano, para o que nós chamamos espanhol, e só depois é que chegou ao português. Portanto, é uma palavra de origem germânica e que se consolidou ali na zona dos Países Baixos, o que também talvez tenha alguma lógica, porque é um país com muitos canais, que por vezes bloqueiam, mas isso já sou eu a imaginar a forma como esta palavra ganhou vida por aquela zona. Eu digo muitas vezes isto, penso que já disse aqui também, nós por vezes podemos olhar à nossa volta, olhar para uma palavra qualquer e se pusermos a lupa e formos ver de onde é que ela vem, de repente aparecem viagens estranhas ou peculiares ou imprevistas. Se me perguntasses assim à partida: "De onde é que vem bloqueio?" Eu antes de ir ver às fontes que mostram o percurso dessa palavra, não diria que tinha passado pelo castelhano, por exemplo, e pelos vistos passou.

Uma viagem muito cansativa até chegar até nós.

É uma palavra também muito negativa. Bloqueio pode ser o bloqueio mental. O bloqueio mental, neste caso, já é uma metáfora que nós usamos, porque o bloqueio começou por ser mesmo algo que está a bloquear.

Aliás, bloqueio está sempre associado a algo negativo. Não estou a imaginar assim nada de bom. Bloqueio emocional, bloqueio mental, bloqueio naval.

E pronto, vamos ver até quando é que o nosso bloqueio naval da atualidade dura.

É isso mesmo.

Entretanto, vamos viajar.

É isso, vamos a isso. Vamos ao mapa da língua.

Há o nome de um conjunto de ilhas, que é um nome que eu julgo ser bastante bonito, mas quando eu digo, dá uma sensação que estou a falar de ilhas do Pacífico, que é o nome Macaronésia. Parece quase um conjunto de ilhas do Pacífico. E, no entanto, Macaronésia-

Eles são aqui bem perto de nós. Bem perto, entre aspas.

Estão perto, eu penso que sim. Quer dizer, mais perto ainda do que a Macaronésia, temos o arquipélago das Berlengas, que me diz muito, que é ali em Peniche. Um pouco mais pequeno.

Sabes que eu nunca fui às Berlengas. Noutro dia eu estava a falar disso com amigos, eu nunca fui às Berlengas. Tenho de ir. Temos de fazer um episódio especial.

Temos de fazer um episódio especial do Português Suave na minha terra. As Berlengas fazem parte mesmo da freguesia onde eu nasci, o que é curioso. Mas eu só lá fui duas vezes, portanto também não sou assim um frequentador assíduo das Berlengas. Fui lá quando tinha seis anos, com o meu pai, nunca mais me esqueci dessa viagem, porque correu muito mal.

Então?

Porque digamos que a viagem às vezes não é das mais agradáveis se não for durante o verão. E depois fui passado uns anos, e essa correu muito bem e foi muito bom. E as Berlengas, o arquipélago das Berlengas é um arquipélago muito interessante, porque eu estava, como eu disse, desta segunda vez que lá fui, na minha freguesia, na freguesia onde eu nasci, vivi durante muito tempo e nunca me senti tão isolado, no bom sentido. Ou seja, estar isolado quer dizer estar numa ilha. Aliás, já vamos falar disso. E nunca me senti tão num espaço, ou seja, fora de tudo, como naquele momento. Agora também digo, se calhar, se fossem muito mais dias, se calhar já começava a ficar empalhado.

Acredito que sim.

Mas voltamos à Macaronésia. Macaronésia é o nome que se dá ao conjunto das ilhas dos AçoresDa Madeira, das Canárias e de Cabo Verde. São ilhas linguisticamente muito interessantes. Posso começar por dizer que nas Canárias há uma coisa que se chama o silbo gomero, na ilha de La Gomera, que é uma forma de falar, que não é uma língua propriamente, porque no fundo estão a transmitir através do castelhano, mas um castelhano muito alterado para poder ser assobiado. Ou seja, para que aquilo que estão a dizer se possa ouvir a quilômetros de distância naquela ilha. Transformam os fonemas do castelhano nuns assobios que podem ser transmitidos a uma grande distância. É muito interessante. Nem todas as pessoas da ilha usam isto. Isto é uma prática muito limitada a algumas pessoas que aprenderam este silbo gomero. Imagina o que é poder falar e ouvir-se a cinco quilômetros. Não sei se alguma vez...

Estou a pensar nessa possibilidade, é que cinco quilômetros ainda é bastante.

Sim, eu estava aqui a tentar ver se podia comparar. Uma pessoa pode estar numa margem do Tejo e ouvir-se da outra, por exemplo, e nem é preciso termos cinco quilómetros de distância e já é bastante extraordinário. Mas nas Canárias temos este silbo gomero. Depois temos a Madeira e os Açores, têm português, mas um português que nós sabemos que tem uma variedade muito forte e muito marcada e que todos nós reconhecemos os vários sotaques e não só, o vocabulário da Madeira e dos Açores. Já falámos aqui, e aí temos a nossa própria língua numa variedade bastante interessante. E depois temos Cabo Verde, que é um país com várias ilhas, que tem, na verdade, duas línguas, o português, como todos sabemos, e depois também o crioulo cabo-verdiano, uma língua muito importante para os linguistas. Já falámos dela aqui algumas vezes, uma língua que encontra parecenças com outras línguas mais recentes noutras latitudes. É muito interessante e é a língua materna da grande maioria dos cabo-verdianos, que têm, de facto, uma sociedade com duas línguas.

Eu confirmo, estive lá o ano passado e é, de facto, muito falado, mas ao mesmo tempo percebem muito bem o nosso português, como é óbvio.

Sim, percebem. Muitas vezes há situações em que a conversa, por exemplo, também estive em Cabo Verde a conversar e, se fosse preciso, tinha dois cabo-verdianos a conversar comigo em português, entre eles, por vezes falavam em crioulo e há um deslizar entre as duas línguas muito natural, que para nós é muito curioso. Também há aquilo que os linguistas chamam uma situação diglósica, portanto, temos o uso de uma língua em certas situações e de outra noutras situações. Por exemplo, no Parlamento, o português é muito mais utilizado, é considerado a língua oficial. O crioulo cabo-verdiano também é oficial, mas ainda não está a ser usado em todas as situações oficiais. É um processo longo, demorado e com algumas complicações, mas são as duas línguas de Cabo Verde. E o crioulo é muito interessante para os linguistas por vários motivos e um dia destes temos que voltar a falar dele por aqui.

Mas espera aí, alto aí. Disseste aí um palavrão: situação diglósica. O que é isto?

Sim. É a tal situação em que nós temos, e acontece, por exemplo, na Europa também. Na Suíça temos o alemão padrão, mas também temos o suíço-alemão, que convencionalmente considera-se que são duas variedades do alemão, mas são duas variedades muito distantes. Poderiam ser perfeitamente consideradas duas línguas. A Suíça poderia dizer: "Não, nós temos uma língua própria, que não é o alemão." E aqui estou só a falar da Suíça alemã, da Suíça de língua alemã. Como Luxemburgo fez. Luxemburgo pegou no luxemburguês, que convencionalmente se via como uma variedade alemã e tornou-a língua oficial e a distância entre o luxemburguês e o alemão padrão é tão grande como entre o português e outra língua latina. Na Suíça acontece isto também. Não chamam línguas separadas, mas são duas variedades em que podemos ter um professor a falar em alemão padrão numa aula, a dar a aula em alemão padrão, e depois acaba a aula e vai conversar com os alunos no corredor e já fala em suíço alemão. São duas línguas que existem nas mesmas pessoas, mas em situações diferentes. Esta é a tal situação diglósica. Foi o palavrão. Já demos aqui uma voltinha por estas nossas ilhas do Atlântica, Macaronésia. Eu gosto muito deste nome, dá-me sempre um ar de ilhas paradisíacas, e são. Todas elas também têm o seu quê de paraíso. E agora vamos avançar para os mitos e origens. E eu não quero sair desta ideia de ilha. Já falámos de isolar, já falámos das Berlengas, já falámos das Canárias, de Cabo Verde, da Madeira e dos Açores e por isso vamos falar de ilha, da palavra ilha. Tudo começa na palavra ínsula, do latim. Esta palavra deu origem em português à palavra ínsua, que é uma palavra que nós hoje usamos de forma muito limitada para ilhas fluviais, ilhas só dos rios, em particular as ilhas fluviais do Minho, ali entre Portugal e a Galiza, lá bem no norte, ao pé de Caminha, onde temos ínsuas. É uma palavra que seria a palavra para ilha em português, se não tivesse havido uma importação, a certa altura, de outra palavra, da palavra ilha, que vem ali da zona de onde é hoje a Catalunha, vem do catalão, vem dessa língua. Ilha, em catalão, também vem do latim, mas foi mastigada de outra forma. É uma palavra que tem a mesma origem, mas fez um outro percurso e acabou por ser a palavra principal para ilha. E eu ainda lembro uma terceira palavra que ainda há pouco referi, a palavra isolar, também é uma palavra que vem da mesma palavra latina.

Está relacionada?

Está relacionado. Tudo começa na ínsula latina, mas fez ainda um outro percurso ainda mais longo. Passou pelo italiano, depois pelo francês e veio parar ao português. Isolar, quer dizer, tornar ilha.No fundo, pôr uma pessoa numa ilha e isolá-la. Ilhá-la, se quisermos usar o nosso termo, tornar ilha. Portanto, tanto ínsula, como ilha, como isolar, vem da mesma origem. E se nós olharmos para a palavra, por exemplo, península, que quer dizer quase ilha, ali temos a ínsula latina. Portanto, a mesma palavra latina, por vários caminhos, acaba por chegar a muitas palavras portuguesas, o que me parece também ser uma viagem interessante relacionada com as ilhas, que parece ser o nosso tema de hoje.

Nós andamos aqui hoje pelo mar, no fundo.

E agora estamos quase a chegar à nossa última rubrica, se quisermos.

Sim.

Que é nova, não é?

É nova e já tem separador.

Já temos separador.

Vamos ouvir.

Vou ouvir. Um ótimo separador, foi aqui a estreia.

Magnífico.

Mas não é a estreia da rubrica, que já tivemos na semana passada.

É verdade.

Neste segundo episódio, na semana passada, falei de um livro muito recente, que acabou de sair. Esta semana vamos fazer aqui uma viagem no tempo até ao passado, para um livro muito interessante. Aliás, um conto que está dentro de um livro, de um autor português muito importante, que todos nós conhecemos, pelo menos de nome, mas acho que todos nós já lemos alguma coisa dele. É um livro que eu diria ser muito importante na nossa literatura, porque é quase um compêndio daquilo que se pode fazer com a literatura. Eu sei que compêndio pode parecer uma palavra muito feia para aquilo que este livro é.

Eu gosto. Gosto muito.

Gostas? Pronto.

Parece uma palavra assim, triunfal, quase da era dos heróis.

Eu diria que este livro, ainda não disse qual é, é um compêndio, porque temos lá contos que esticam a nossa visão do que é que conseguimos fazer. Neste caso, é um livro clássico, que não é recente, não é particularmente experimental no sentido de novas pontuações, mas é um livro que mostra bem o que é que um grande escritor consegue fazer com as palavras. Já vou dizer qual é que é. Lá dentro desse livro, temos um conto chamado "A Perfeição", que é um episódio clássico em que Ulisses está na ilha de Ogigia, voltamos à ilha.

Voltamos à ilha, exatamente.

Hoje temos só ilhas. Está preso por Calipso. Calipso não deixa Ulisses sair e o que nós temos neste conto, que vou já dizer qual é o autor, é Eça de Queiroz. Eça de Queiroz escreveu vários contos que foram depois reunidos no livro chamado "Contos de Eça de Queiroz". Um livro que não foi ele que montou, mas que é um excelente livro para conhecer as possibilidades deste autor. E que olha, o que eu gostava, se algum dos nossos ouvintes ainda não leu este conto ou se já leu há muito tempo, que repare, leia o conto e veja o que se consegue fazer. O conto começa com uma descrição do paraíso. Aquilo é uma descrição de uma ilha paradisíaca que todos nós temos na cabeça, usando palavras relacionadas com o paraíso. E ao longo do conto, o que nós vemos é que Ulisses está desejoso de sair daquela ilha, de sair do paraíso. E o que Eça faz é: usa as mesmas palavras que nós associamos ao paraíso para, através de repetições, através de várias técnicas, conseguir que no final, aquelas palavras sejam a coisa mais aborrecida, aborrecida, neste caso, no bom sentido, que é isso que ele quer que nós sintamos. Ele quer que nós sintamos o tédio da perfeição e consegue com palavras que, no início, ainda são palavras paradisíacas. No final do conto, ele diz que Ulisses sai da ilha contentíssimo, em direção à delícia das coisas imperfeitas. Eu acho isto excelente.

Parece uma analogia aos tempos que vivemos. Vivemos muito com essa ideia ideal do paraíso e afinal o paraíso até pode ser aborrecido.

Exato. E a procura daquilo que é perfeito e que não tem qualquer falha, acaba por ser uma procura que, nós temos que tentar sempre melhorar. Mas acharmos que temos de ser todos perfeitos, acaba por ser, de facto, muito aborrecido. Às vezes é o erro e a imperfeição que tornam o mundo mais interessante. Por isso a minha sugestão de hoje é mesmo o livro "Os Contos de Eça de Queiroz", em particular aquele conto, que não é sobre a língua portuguesa, mas é um uso muito particular das palavras, que as mesmas palavras no início do conto têm um efeito muito diferente daquilo que nos fazem a nós, enquanto leitores, no final. E pronto.

Fechamos com a tua sugestão, Marco Neves. É sempre importante, até porque os ouvintes gostam sempre muito de saber o que tu sugeres ao nível de leitura. E ficamos por aqui neste episódio de domingo. Dúvidas?

E que este verão vou ter de ir de férias para uma ilha.

É verdade.

Já estou a sonhar não com as perfeições de uma ilha paradisíaca, mas com a imperfeição das ilhas interessantes do verão. Então quarta-feira cá estaremos para falar.

Exatamente.

Dúvidas.

Só com dúvidas. O e-mail, qual é, Marco Neves?

portuguessuave@observador.pt

Muito bem.

E o telefone, qual é que é?

O telefone é o 91 002 41 85. Ainda queremos cumprir aquela esperança de um dia receber um áudio em plena discussão de pessoas a discutir o português. Alguma dúvida que tenham, enviar para o nosso WhatsApp. Queremos ouvi-lo de viva voz. Marco, até quarta. Um grande abraço.

Um abraço.