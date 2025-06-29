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Português Suave, na Rádio Observador. Eu sou o José Rafael Lopes. Comigo já está o Marco Neves. Marco, olá, bom dia.

Bom dia.

Sê muito bem-vindo. Como é que estás? Tudo bem contigo?

Cá estamos, mais uma vez.

Ora bem.

Ouvi dizer que a rádio fez seis anos, aqui a Rádio Observador.

É verdade.

Não vou dar os parabéns, que também já sei que não gostas que se dê os parabéns fora da época, é isso?

Não sou grande fã. É isso e parabéns atrasados. Essa questão incomoda muito.

Não dou os parabéns, mas assinalo aqui que a Rádio Observador fez seis anos e cá estamos nós também a participar.

É verdade, e que mais seis venham e mais ainda. Marco, no Português Suave, que ainda não tem seis anos, está a caminho de lá. De que é que vamos falar hoje?

Posso dizer uma coisa: ainda falta, mas já estamos a caminho do primeiro ano, que foi em setembro. Mas ainda faltam uns meses. Vamos falar de muita coisa, vamos falar da NATO, do Brasil. Basicamente, é a NATO e o Brasil. Não é que os dois estejam muito relacionados.

A NATO e a OTAN.

Sim, exatamente, vamos falar disso.

Pronto, é já a seguir aqui no separador, na língua, nas notícias.

Então.

Já deslendaste quase ao que é que vamos. Vamos à NATO, isto por causa da semana que aconteceu nos Países Baixos.

Pois, se nós olhássemos para as notícias desta semana, não teríamos grande opção. Quer dizer, há sempre opções, porque as notícias são sempre muito variadas. Eu ainda pensei, em vez de falarmos de alianças militares, de guerras e de despesas militares, pensei ainda falarmos dos meses de junho e julho, porque é curioso, porque não é só a questão dos dois meses terem um nome parecido, mas nós estamos a chegar ao meio do ano e eu acho sempre muito curioso. Ainda há pouco falámos dos parabéns. Nós fazemos uma grande festa com a passagem do ano, podíamos fazer assim uma meia festa.

Há pessoas que celebram o meio aniversário.

Meio aniversário, mas delas, não é?

Sim.

Eu acho que do dia 30 de junho para o dia 1 de julho, devíamos fazer uma meia festa. Devíamos estar só mais animados. Mas ninguém liga à passagem do semestre, e por isso também não ia falar disso. Agora, gostava só de referir que nas notícias apareceu o acrônimo NATO, e há uma velha discussão entre tradutores, revisores, quem se preocupa com a língua de forma um pouco mais profunda, porque é a sua profissão, se devemos ou não usar este NATO, porque NATO, na verdade, é o acrônimo inglês, não é o português. Se fosse em português, seria OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. E o que é curioso é que nos próprios documentos desta organização, quando estão em português, a referência é sempre OTAN, nunca é NATO, em português. É depois, no nosso dia a dia, e também não sei se aqui na rádio penso que se usa mais NATO.

Falamos em NATO.

É na passagem.

Porque é o que está mais familiarizado para as pessoas.

A verdade é que nós temos hábitos diferentes em situações diferentes e juridicamente é OTAN, nos tratados, na versão portuguesa, aparece OTAN, mas depois jornalisticamente e no dia a dia é NATO. Mas é peculiar que nós usemos o acrônimo inglês quando existe oficialmente o acrônimo em português. Mas se eu estivesse por aí a conversar sobre a OTAN, as pessoas ficariam um pouco baralhadas do que eu estava a falar, em muitos casos. É só esta referência à NATO, que estava nas notícias, e não vou comentar as notícias. Queria dizer ainda, já que essa semana levou a uma aprovação do aumento da despesa militar, que despesa vem de dispensa em latim, que queria dizer não a dispensa, onde nós pomos coisas, mas sim coisas dispensadas, gastas, já estavam despendidas. São tudo palavras à volta e depois acabou por ser uma palavra que levou à despesa, o dinheiro que nós gastamos para alguma coisa. E pronto, por hoje ficamos por aqui nas notícias. Temos mais coisas.

Sim, já a seguir vamos avançar, até porque temos viagem marcada. Vem aí o Mapa da Língua. Altura de viajar, powered by Português Suave e Marco Neves. Marco, por que caminho é que vamos hoje?

Primeiro vamos a Belém, não vamos ver o menino.

Desculpa.

É assim.

Não estava à espera.

Não estava à espera de ver o menino. Mas vamos a Belém ver, ou melhor, eu fui a Belém ver o espetáculo de Grigori Vivier, "O Céu da Língua", que está em Portugal, está em vários pontos do país, ainda vai navegar por aí. E este foi um excelente espetáculo. Quem não viu, eu aconselhava a verem. Se gostam do Português Suave, tenho quase certeza, não tenho certeza, porque nestas coisas não podemos ter certeza, mas tenho quase certeza que vão apreciar o espetáculo.

Boa.

É um espetáculo sobre muitas coisas. Lá pelo meio, as pessoas poderiam pensar, estando perante um humorista brasileiro a fazer um espetáculo em Portugal, se calhar o centro daquele espetáculo, ainda por cima sobre a língua portuguesa, o centro do espetáculo ou o tema principal vão ser as diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil. Mas não, estão lá no meio, mas aquilo é mesmo um espetáculo sobre a língua e não só, sobre tudo e mais alguma coisa. Mas lá pelo meio estão estas diferenças e lembrei-me hoje, já que fui ver o espetáculo, que recomendo, de falar de algumas destas diferenças.

Ora, vamos então.

Vamos a cinco delas. O Mapa da Língua, vamos até ao Brasil. Depois de Belém, o Brasil. São só exemplos. Às vezes quando faço estas listas, recebo depois mensagens, em geral simpáticas, mas a reclamar, a dizer que não são só cinco, não são só sete. Mas isto são só exemplos.

É um número meramente indicativo.

Exatamente, é só uma forma de me obrigar a pensar em cinco. Podia fazer aqui 10, podia fazer 15, mas a primeira é uma que nós, eu até tenho aqui um ao meu lado enquanto estamos a gravar isto, é o telemóvel. Os brasileiros usam de outra forma.

É o celular.

Celular, exatamente. Nós usamos telemóvel. A razão é muito simples para haver esta diferença: é uma coisa que foi inventada muito depois de o Brasil e Portugal se separarem politicamente e por isso cada país desenvolveu a sua palavra. Depois temos autocarro

Que lá é o ônibus.

Que é uma palavra que já foi usada cá, o que é curioso. Não foi uma palavra inventada no Brasil, foi uma palavra que foi usada cá pra significar um transporte público, mas lá ficou e por cá nós inventamos este autocarro, que é uma palavra-

Um bocado redundante. É auto e é um carro.

Sim, é um automóvel que é um carro, é um carro que é um automóvel, junta-se tudo e fica um autocarro.

Há quem diga caminhonete.

Também é verdade, mas caminhonete ou caminete é um conceito um pouco mais abrangente, porque também pode levar materiais pras obras e não é só pessoas lá dentro. Depois temos duas muito informais e curiosas, bué e fixe. Estou a contar só como três, porque nós às vezes dizemos bué fixe. Portanto, esta é a terceira expressão. Os brasileiros não usam. Já começam a perceber o que é, o que é curioso, por causa da internet. A quarta é uma palavra muito gira, que é giro, que eles não conhecem. Quer dizer, conhecem, não usam, não quer dizer que não conheçam. E a quinta é uma que eu descobri neste espetáculo. Eu não sabia que para os brasileiros, eu descobri no espetáculo do Gregório Duvivier. Para os brasileiros, eles não dizem isto. Eu, se tivesse pensado um bocadinho, já tinha percebido isso. Eles têm uma palavra muito engraçada que é cafuné.

É as festinhas da cabeça.

Festinhas da cabeça. E ele no espetáculo diz: "Então, um português não tem esta palavra, o que faz?" E ele disse no espetáculo que os amigos lhe explicaram que usamos a expressão festinhas da cabeça, que é uma expressão que os brasileiros não usam, mas que é muito engraçada também, além do cafuné. Repare, festinhas é tão comum que nós nem percebemos, são festas. Estamos a fazer uma festa, estamos a festejar isto com as mãos no meio do cabelo da pessoa. E vou dizer só mais uma coisa antes de passarmos aos mitos, que é sobre o mesmo tema. Muitas pessoas ao olharmos pra estas diferenças, pensam: "Isto prova que a língua é diferente, já é outra língua". Mas não prova nada disso, porque, na verdade, nós não discutiríamos estas diferenças se a língua fosse, de fato, outra. Nós não andamos o dia todo a ralhar com os espanhóis porque eles usam as coisas de maneiras diferentes. Portanto, eu diria até que estas diferenças serem visíveis e serem discutidas é um sinal de que ainda falamos a mesma língua.

Ora bem, fica aqui as cinco, que poderiam ser muito mais ou muito menos, indicações do Marco depois de ter visto o espetáculo do Gregório Duvivier. Falamos de cafuné, falamos de celulares, ônibus.

Tudo palavras muito giras.

Sim, um fartote. Tem uma musicalidade muito engraçada.

E fartote, quase certeza que também é só cá de Portugal. Não estou a ver os brasileiros a dizer fartote. Não sei, posso estar enganado.

Pronto, fica aqui o desafio. Será que no português do Brasil se fala em fartote? Digam, enviem mensagem ao Marco Neves, ele certamente estará cá depois para nos trazer todas as conclusões desse mesmo estudo digamos assim, informal aqui entre nós. Vamos avançar, Marco, até porque está na altura de irmos aos mitos e às origens da língua. Ora então, Marco, qual é que é o mito que nos trazes hoje?

Trago vários. Sobre esta questão do português de Portugal e português do Brasil. Vamos começar por dizer, já ouvi muitas ideias sobre isto, sobre estas diferenças. Algumas pessoas cá em Portugal, são poucas, pra dizer verdade, acaba por ser uma ideia que felizmente não é assim tão comum, consideram que as diferenças só existem porque os brasileiros mudaram a língua, só isso. E nós ainda estamos a falar como se falava na altura em que fomos para fora, o que é claramente mentira. Houve mudanças. Aliás, algumas dessas mudanças são visíveis até no período da nossa própria vida. Houve mudanças tanto em Portugal como no Brasil, e as mudanças terem sido diferentes é que levou às diferenças. Não é ter havido mudanças de um lado e não do outro. Mas também há que dizer que eu, às vezes, ouço brasileiros dizer o contrário, que o português do Brasil é que é o português mais próximo do original e que fomos nós cá em Portugal que estragamos tudo nesta visão.

Degradamos a língua.

Sim, segundo esta visão, tal como portugueses também dizem o mesmo dos brasileiros, há brasileiros que consideram isto, o que também é mentira. Os brasileiros também mudaram bastante a língua. Se nós terrássemos ou tivéssemos Pedro Vaz de Caminha aqui ao pé de nós pra podermos entrevistar, iríamos perceber que o português dele era muito diferente do português de Portugal e do português do Brasil de hoje. Tão diferente que não é possível propriamente estar ali a medir de alguma maneira e dizer: "Este é mais diferente do que o outro". São diferentes em sítios diferentes. Na fonética, poderá haver ali pontos em que é mais parecido com o português do Brasil, no vocabulário, talvez com o português de Portugal, num ou noutro ponto. É diferente. As diferenças são de tal ordem que não é possível medirmos quem é que está à frente nesta suposta corrida. Depois, o outro mito será que estas diferenças são necessariamente erros, que um dos lados tem de estar certo. O português tem dois padrões, pra já, poderá vir a ter mais, e cada um deles é um padrão, tem os seus critérios de correção, são muito próximos, estão muito próximos, mas nenhum deles não está errado. Depois, há também um mito brasileiro curioso, que eu sempre achei muito curioso. Ainda há pouco tempo tive uma discussão simpática, saudável, com um brasileiro que dizia que a nossa pronúncia em Portugal era muito influenciada pela pronúncia espanhola, o que é um completo erro, porque nós não temos influência espanhola particular na nossa pronúncia, tanto que nós temos uma fonética extraordinariamente. O que é curioso na nossa fonética é como é tão diferente da espanhola. Eles só têm cinco vogais, o A, E, I, O, U. Nós temos o A, o Â, o E, o Ê. Todos estes sons vocálicos são em muito maior número do que a fonética espanhola e não se nota aqui nenhuma influência particular do castelhano no português no que toca à fonética. E também há este outro mito, que os brasileiros também por vezes nos dizem, de que nós não dizemos as vogais Comemos as vogais todas.

Isso é uma crítica muitas vezes escutada.

Sim, escutada e tem alguma razão, porque nós comemos uma vogal em particular, que é o E. Quando é o E que nós dizemos por exemplo, "fale". Nós muitas vezes só dizemos "fal".

Quase como se acrescentasses um segundo L e não um E.

Exatamente. É verdade que é essa vogal em particular, que é uma vogal que só existe no português europeu e não no português do Brasil, que é o . Este desaparece com alguma frequência, tanto que a nossa pronúncia é muito marcada na sílaba tônica e nas sílabas átonas, as vogais reduzem-se todas e essa reduz-se tanto que acaba por desaparecer em alguns pontos. Mas tirando este caso, nós temos vogais, temos é vogais diferentes das vogais brasileiras. Temos vogais mais fechadas em muitos pontos, temos vogais mais breves também, mas elas estão lá, nós dizemos as vogais, são é diferentes. E eu gostava ainda de terminar dizendo só mais uma coisa: há este mito, que eu próprio estou quase aqui a alimentar, de que isto é só uma relação a dois, quando nós não nos podemos esquecer que, de facto, a língua portuguesa é-

Vais acrescentar aqui toda uma CPLP.

Sim, vamos à CPLP toda e agora estamos aqui mais meia hora só a falar dos vários países. Mas só para dizer por que razão é que a discussão é muitas vezes a dois. Porque os outros países da língua portuguesa, em geral, seguem o padrão português, e não o padrão brasileiro, embora tenham muita influência brasileira. No entanto, estão a desenvolver, cada um deles, em particular Angola, estão a desenvolver um padrão próprio e não nos podemos esquecer que daqui a umas décadas, a maior parte dos falantes de português vão estar em África. Por isso, claro que poderão ter também algo a dizer. E não só no futuro, como agora, no presente, claro.

Exatamente. Fica por aqui este mito da língua, Marco. Fica também por aqui o "Português Suave", mas temos encontro na quarta-feira.

Sim, na quarta-feira.

Até porque há dúvidas a caminho, não é?

Sim, exatamente. Se as pessoas quiserem continuar a enviar as suas dúvidas, podem enviar para portuguessuave@observador.pt e agora há uma nova forma, que nós ainda não usámos aqui no programa, mas está a ser preparada, que é enviarem mensagens faladas de voz para o 910024185.

Importa ressalvar que 30 segundinhos, no máximo, para podermos escutar toda a gente.

Senão o programa é todo.

O ideal é que seja, mas 30 segundinhos é o tempo limite. Perguntam ao Marco Neves dúvidas que tenham, problemas que tenham para resolver. Eu, por exemplo, ainda recentemente perguntei ao Marco Neves qual a diferença entre um ananás e um abacaxi.

E vamos responder em breve.

Marco, fica também deixado já essas indicações para dúvidas. Voltamos a encontrar-nos na quarta-feira. Até lá.

Até lá.