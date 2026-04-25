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Benfica 4, Moreirense 1, foi este o jogo que à 31ª jornada deu vitória encarnada nessa luta do Benfica, ainda de alguma forma à perseguição ao topo do Porto, ainda que difícil, mas com a tentativa também de garantir esse segundo lugar e acesso direto à Champions, num jogo em que o Benfica começou bem, o Moreirense acabou por ter também alguma bola, conseguiu empatar, Mário Cajica. O Benfica logo em seguida respondeu. Uma segunda parte um pouco apagada até à entrada de Ivanović, que mesmo no final deu a machadada final à equipa do Moreirense com dois gols, um bis, em três minutos.

Sim, no fim de contas é uma vitória justa, não há nada a dizer sobre isso. O Benfica acaba por entrar muito bem no jogo e consegue marcar e depois dá a ideia de que o jogo entra ali uns minutos mais caóticos, em que o Moreirense tem oportunidades para marcar de bola parada, o Benfica também logo a seguir e deu-nos essa vibração.

Na verdade, inicialmente o Trubin, que acabou por não ser quase mais chamado ao jogo, teve três oportunidades para se mostrar, três grandes defesas, quase de seguida.

Sim, sem dúvida. O Trubin tem algumas lacunas e tem demonstrado alguma fragilidade em alguns jogos nesta temporada, mas efetivamente, entre os postes, por norma, é um guarda-redes que acaba por corresponder e nesse aspecto esteve bem e acabou por segurar o Benfica naquela fase. O Moreirense também começou a acreditar com essas oportunidades e o jogo esteve naquele registo um pouquinho mais caótico até ao gol do Moreirense, que é um erro do Dal naquele jogo direto. E o Benfica fica exposto e o Travassos faz o gol do empate. Logo a seguir, o Rios, que foi um dos melhores outra vez, mete o Benfica na frente e dir-te-ia que até ao intervalo o jogo foi bom. Se calhar naqueles últimos cinco minutos, o jogo tornou-se com mais quesílios, um pouquinho mais agressivo e menos vistoso, mas, no fim de contas, a primeira parte é boa. A segunda, depois-

Arranca um pouco mais amarrada, não é?

É isso, passa essa imagem de que o Benfica estava com dificuldades para segurar o jogo com bola, principalmente. E a verdade é que o Moreirense foi ganhando confiança e o que se foi sentindo ao longo da segunda parte era esse Moreirense a querer crescer, a querer ganhar algum protagonismo no jogo. E o José Mourinho, depois, começa pouco a pouco a ir para a fórmula, que me parece ser a fórmula do melhor Benfica nesta fase da temporada, com Piestani e Scheldrup nos corredores.

Que são as melhores asas neste momento. Mourinho teve agora esta entrada curiosa na sua conferência de imprensa, Mário, onde falava da importância de Piestani, que era natural que tivesse sido aplaudido, mas também depois de Scheldrup, que disse, não sei se vou citar exatamente, vou parafrasear aqui, que esteve muito longe de Scheldrup e que agora não consegue viver sem ele. Foi disto que Mourinho proferiu.

Sim, que estava muito longe e que agora está muito perto, um bocadinho ao contrário do Lukebakio, como se percebeu no jogo, em que o Lukebakio teve, de facto, muitas dificuldades, principalmente sem bola, e continua a ser um grande problema para o Benfica, essa incapacidade que o Lukebakio tem para ajudar a equipa quando é para baixar e quando é para correr para trás. Mas aproveitando o que dizes, o Mourinho tem falado muito no Dal, eu acho que já falei nisso também anteriormente, mas para mim o Scheldrup é o melhor trabalho do José Mourinho esta temporada, a par do Piestani. Dois jogadores que evoluíram imenso nesta época com o técnico português e a verdade é que se percebe, até pela capacidade que os dois têm para ligar o Benfica ao jogo novamente, quando o Benfica já estava mais desligado. Parte muito por aí, pelo Scheldrup, pelo Piestani, o próprio Dedic, mas também pela questão física do Bah, vem acrescentar algo à equipa encarnada. E como dizias e muito bem, a certa altura, o Moreirense começa a mexer para arriscar e naquela fase dos 75 minutos, 78, 79, parece-me que há o clique no jogo. O Mourinho coloca o Ivanović e do lado do Moreirense temos o Maranhão e o Semedo que coloca a equipa claramente a jogar num 4-4-2 e completamente exposta em alguns momentos. E o Benfica, a partir daí, aproveitou com, volto a dizer, o melhor meio-campo do Benfica é este, nesta fase. Barreiro, Ósmos e Rios de Caras, muito bem no jogo e acima de tudo com o Ivanović, que entrou muito bem na partida, que depois acaba por beneficiar em dois momentos, o do Piestani, quando recupera, o Rios faz a assistência e o Ivanović marca, e depois do trabalho pela direita, outra vez com o Piestani, com o Dedic e a finalização do Ivanović. Portanto, do banco veio o melhor Benfica e objetivamente o Benfica agora vai ter três jogos muito difíceis, com o Famalicão, com o Braga e com o Estoril, mas acho que a equipa que fechou o jogo, tirando a questão do Manu, que entrou para a fase final, mas até à substituição do Manu, essa é se calhar a equipa mais capaz do Benfica nesta fase.

E tivemos também aqui um Moreirense que, apesar da derrota, ainda se foi aguentando bem ao longo do jogo, parece ter cometido menos erros, pelo menos grosseiros, do que o jogo da primeira volta. Acaba por ser castigado no fim com dois gols que fazem pesar um pouco o resultado, mas globalmente a prestação do Moreirense aqui na Luz foi um pouco melhor do que essa em Moreira de Cónegos, sobretudo com a aposta num jogo um bocadinho mais direto, que até valeu um gol de Diogo Travassos, jogador que pertence ao Sporting e que pro ano terá hipótese na equipa principal leonina, Mário Cajica.

Sim, já te disse durante o jogo, acho que sim.

Sim. Mas era só pra reforçar agora aqui em sede de podcast.

Exato, e fica gravado. Mas sim, claramente, o Travassos acho que não só hoje, mas ao longo desta temporada, foi mostrando que tem mais do que capacidade para integrar, pelo menos, o plantel do Sporting. Sobre o Moreirense, sim, uma equipa muito mais metódica na primeira fase de construção, a cometer menos erros. Eu acho que isso ajuda, naturalmente, a que a equipa fique um pouco mais confiante. O Benfica foi tentando acertar esses timings de pressão para incomodar a equipa de Moreira de Cónegos nessa primeira fase de construção, mas nem sempre foi feliz. E eu creio que em certa parte do jogo, o Benfica até tentou colocar a bola mais direta e colocar a bola do lado do Moreirense para tentar essas recuperações em zona alta, que não surtiram grande efeito. Mas sim, concordo em absoluto com o que dizes. Muito melhor o MoreirenseSe me fizeres o comparativo deste jogo com o jogo em Moreira de Cónegos, face ao jogo da primeira volta.

Se precisares de suspirar, suspira. Respira um bocadinho, Mário. Se precisares de suspirar, eu vou segurar aqui um bocadinho a emissão. Não, está tudo bem.

Foi falso alarme.

Ok.

Obrigado. Mas sim, acaba por ser uma fase em que o Moreirense começa a estabilizar o seu jogo. Perdeu hoje, sim, ganhou o jogo anterior e quebrou uma série mais negativa de jogos, mas a verdade é que é um bom trabalho e basta olhar para a classificação, basta perceber um bocadinho os objetivos do Moreirense, perceber que a equipa está no oitavo lugar.

E que o objetivo era não descer, portanto, isso já está garantido.

Exato. Mais do que merece.

Resta saber o que foi para ti, esta noite, o pior na Luz e eu aposto que há qualquer coisa aí nas alas do ponto de vista defensivo, talvez, não, Mário?

Sim, está 50% certo. Exatamente. O Dalot acho que hoje esteve um pouquinho abaixo, teve muitas dificuldades, cometeu alguns erros, alguns passes errados e pareceu ter dificuldades e eu acho que isso também influencia, e ouvimos o Mourinho a falar disso na conferência de imprensa, o jogador que tem à frente, o Scheldrup, nesta fase, é um jogador que concilia muito melhor com o Dalot e daí também essa evolução de que falamos, do Scheldrup defensivamente também ajuda mais. E eu acho que o Dalot, tendo o Rafa à frente, sentiu-se mais desconfortável ter ali praticamente sempre, de forma constante, o corredor quase todo por sua conta e no momento defensivo, creio que teve algumas dificuldades, embora eu acho que o Rafa hoje tenha tentado ajudar muito a equipa sem bola. Mas ainda assim, Dalot e o Lukebakio, por tudo o que já disse, sem bola continua a ser um jogador com muitas dificuldades, com bola erra nas tomadas de decisão, não concretiza bem e, acima de tudo, eu acho que para um treinador como o José Mourinho, tem de crescer muito, porque um jogador que tem dificuldade para baixar, que tem dificuldade para fechar, que está constantemente longe da equipa quando a equipa tem bola e quando a equipa está sem bola, é um jogador que está, naturalmente, sempre um pouquinho mais afastado do sucesso da equipa. Portanto, Dalot, o Bah e o Pávlović também um pouquinho abaixo, mas se calhar o Dalot e o Lukebakio os elementos menos da equipa do Benfica hoje.

E não merece também nenhum comentário nessa ordem Pávlović, que acabou por não marcar mais uma vez, fez ainda um tempo considerável de jogo e depois o seu substituto apareceu no jogo para fazer dois gols. Não merece ainda assim nota negativa para este jogo, Mário Cajica?

Um nível abaixo era o que dizia, o Bah e o Pávlović um nível abaixo, o Lukebakio e o Dalot, sim, se calhar os elementos que eu destaco hoje mais pela negativa. O Pávlović teve algumas dificuldades.

Mas é um grande jogo associativo, nunca se pode...

É isso. E eu já vi jogos bem piores do Pávlović esta temporada. Há efetivamente uma crise de confiança no momento de finalizar, no momento de tomar a decisão, mas a questão do seu jogo mais associativo acho que ajudou em alguns momentos o Benfica, quando tinha bola, a libertar-se de alguns momentos de pressão e, portanto, hoje não vou colocar o Pávlović nesse lote dos piores do jogo.

Vamos agora ao lote com que fechamos normalmente sempre este relatório do jogo. Hoje, Mário, quem foi o melhor ou quem foram os melhores e o que foi melhor neste Benfica 4, Moreirense 1?

Olha, os três no meio-campo. Para mim, o Barreiro, o Rios e o Aouachnas fizeram os três um belíssimo jogo. Até nem queria individualizar, vou colocá-los aos três no mesmo patamar, porque de facto este é o melhor meio-campo do Benfica, é o que faz o Benfica crescer e jogar melhor, é o que equilibra mais a equipa, é o que torna a equipa melhor no momento de pressão e, portanto, Aouachnas, Barreiro e Rios com nota superpositiva. Acho que o António Silva hoje também voltou à equipa e fez um bom jogo e o Ivanović, claro, pela entrada, pelos dois gols, a fazer por merecer mais minutos. E vamos lá ver o que acontece no próximo jogo. Acho que essa é a grande dor de cabeça do José Mourinho para o jogo em Famalicão, Pávlović ou Ivanović. De resto, é o 11 que te dizia. Muito rapidamente, Trubin, Dedic, António Silva ou também de Dalot, Aouachnas, Rios, Barreiro, Scheldrup para este ano e depois a grande dúvida será Pávlović ou Ivanović.

Mário Cajica, está feito, assinado e entregue o relatório de jogo deste jogo a contar para a 31ª jornada. Benfica 4, Moreirense 1. Um grande abraço, Mário. Bom descanso e até à próxima.

Grande abraço.