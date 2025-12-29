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16ª jornada do campeonato Futebol Clube do Porto 2, AVS 0. O duelo entre os polos antagónicos da tabela classificativa, o Porto invicto na liderança contra um Desportivo de Aves, o AVS, que não venceu qualquer encontro em 16 jogos deste campeonato. Este não foi diferente, mas tivemos uma primeira parte, Filipe, o Futebol Clube do Porto com algumas dificuldades em debelar as linhas do AVS.

Sim, creio que foi mesmo uma das primeiras partes mais desinspiradas do Porto esta temporada, com muitos problemas para criar oportunidades de gol. Conto três ao todo na primeira parte e não diria que nenhuma delas fosse flagrante. Talvez um cabeceamento do Fran Hol tenha sido o lance de maior perigo, mas de facto o Porto foi uma equipa que teve bastante bola, evidentemente. O AVS veio ao Dragão para se fechar num 5-4-1, recolher ao seu meio-campo defensivo, entregar a bola ao Porto. Mas foi um Porto menos clarividente do que é habitual. Aliás, numa fase inicial, tentou esticar algum jogo através de passes mais largos, por exemplo, do Quivior, mas não teve grande sucesso nessa abordagem. Depois, creio que pela forma como o AVS procurou defender aqui no Dragão, a vantagem para o Porto estaria nos extremos. Seriam sempre os jogadores que teriam mais condições e mais tempo para receber a bola. Mas nem sempre o Porto conseguiu potenciar essa vantagem. O PP e o William Gomes nem sempre foram capazes de forçar no um para um e de tirar perigo ou de forçar alguns desequilíbrios. E foi uma equipa que se tornou sempre bastante previsível nessa medida. Eu creio que o Porto nem sempre interpretou devidamente também os momentos de jogo. Faltaram alguns movimentos à profundidade, também para empurrar a defesa do AVS para trás e com isso abrir espaços na zona central, eventualmente para um Rodrigo Mora, que acabou por ter uma primeira parte muito desaparecida. E depois o Porto, na reta final do primeiro tempo, acabou, sentindo-se algo frustrado, por despejar mais cruzamentos do que é habitual. Na primeira parte, o Porto fez 19 cruzamentos com muito pouco acerto. Portanto, ao intervalo, eu creio que o resultado até poderia estar em favor do Porto, obviamente, porque teve três lances de relativo perigo, mas apesar de tudo, estava a valorizar a performance da equipa do João Henriques, que é uma equipa que tem muitos problemas defensivos, é evidente isso. Ainda por cima hoje, acabou por não poder contar com o Rúben Semedo, mas o Roderlan Santos também soube robustecer aquela zona central no confronto com Samu, sobretudo na primeira fase o jogo acabou por levar vantagem, mas creio que do lado do AVS há que destacar sobretudo o comportamento da linha intermédia, com o Raul Mealhau e o Pedro Lima no corredor central, sempre muito próximos entre si, a encurtarem distâncias e depois com os extremos a recuarem, o Péré à esquerda e o Akin sola à direita. Portanto, foi um setor intermédio do AVS que esteve sempre bastante compacto e com isso limitou as possibilidades do Porto em criar jogo por dentro. Isso, de facto, condicionou bastante a abordagem da equipa de Francisco Farioli.

A verdade é que a segunda parte parecia querer seguir a mesma toada, mas o Futebol Clube do Porto acabou por não dar grandes hipóteses ao AVS, porque depois de um lance de alguma insistência e também algum brilhantismo de Samu, chegou o primeiro do Futebol Clube do Porto e aí o AVS teve que abrir um pouco mais o seu jogo e o Porto começou também a conseguir carregar mais, ou pelo menos a manifestar mais facilidade em jogar do ponto de vista interior.

Sim, o Porto não poderia ter tido uma entrada na segunda parte mais perfeita. Logo ao arrancar fez um a zero numa jogada que o Porto tentou pouco ao longo do primeiro tempo. Foi um dos raros momentos em que a equipa forçou um jogo mais associativo, mais combinativo por dentro e há que destacar o mérito do PP e do Rodrigo Mora, na forma como se associaram para depois encontrar o Samu dentro da área do AVS. E é também bastante destacável o trabalho do ponta de lança espanhol na forma como recebe a bola, como ultrapassa o Roderlan Santos e depois tem a frieza necessária perante o Bertelli. Esse foi o momento definidor para o jogo do Porto, porque de facto foi aí que desbloqueou a partida e ficou tudo muito mais fácil para a equipa de Francisco Farioli. Não obstante, o Porto teve um certo adormecimento após o um a zero. E isso fez lembrar também as partidas frente ao Famalicão e ao Estrela, aqui mesmo no Dragão. A equipa abanou um bocadinho. Houve ali dois lances com algum perigo do AVS, mas creio que o Farioli também o percebeu e rapidamente fez uma dupla substituição com a entrada do Gabri Veiga e do Alarcón, sendo que o Gabri Veiga teve impacto imediato. É sobre ele que o Carlos Ponck comete a grande penalidade, que depois permite ao Porto chegar ao dois a zero. Portanto, o Porto em menos de 20 minutos acabou por tratar de um assunto que estava bastante complicado na primeira parte e depois acabou por ser feita também uma gestão tranquila e natural do jogo. Creio que o Alan Varela, na segunda parte, também trouxe um pouco mais de critério na forma como espalhou a bola. E houve também a curiosidade de vermos esta nuance com o Quivior como lateral esquerdo, recuando o Pablo Rosário para central. É verdade que o Farioli falou que essa substituição ocorreu por uma indisponibilidade do Francisco Moura, mas não é um cenário que fique assim tão distante nesta equipa do Porto, pensando numa possível introdução do Tiago Silva como central e uma passagem do Quivior para lateral esquerda. Portanto, Farioli também pode ir aqui e ali preparando aquilo que vai acontecer no futuro próximo.

E para fechar, Filipe, vamos ao melhor, ao pior deste encontro que fecha a jornada, fecha o ano, também do desporto aqui na Rádio Observador, e pode trazer possibilidades ao Futebol Clube do Porto de se manter na frente. Vamos ao melhor deste jogo.

O melhor passa por Samu, volta a ser decisivo, faz os dois gols da vitória do Porto, sete gols nos últimos seis jogos, vive uma fase de enorme confiança, não só em termos de finalização, mas na forma como se liga com a equipa, muito mais envolvido no jogo coletivo, funcionando também como pivô. Portanto, creio que é um jogador em quem se depositaram algumas dúvidas a certa altura e creio que até houve algum choque quando se percebeu a dimensão da gravidade da lesão do Luuk de Jong, mas a verdade é que o Samu nas últimas semanas está a dar uma resposta de altíssimo nível.

E a fechar, Filipe, o que foi o pior nesta noite no Dragão?

O pior, apesar de tudo, alguns períodos da primeira parte do Porto. Creio que nem sempre a equipa interpretou devidamente o jogo. Os extremos não conseguiram desequilibrar, mesmo tendo contexto para isso, embora vá um pouco ao encontro das próprias características dos jogadores. O William Gomes, apesar de tudo, é um abre-latas, mas falta-lhe alguma consistência, alguma regularidade. O PP tem mais dificuldades no um para um puro e, portanto, o Porto nem sempre, de facto, na primeira parte, conseguiu capitalizar algumas vantagens que pudesse ter sobre os flancos. E depois a tal questão de alguns movimentos à profundidade também foram faltando. Portanto, o Porto no primeiro tempo não foi uma equipa tão agressiva e tão mandona como é habitual, e isso também acaba por explicar o zero a zero ao intervalo.

O jogo terminou com vitória para o Futebol Clube do Porto, 2 x 0 frente ao AVS. Está feito, entregue e assinado o relatório de jogo deste encontro com o Filipe Coelho. Filipe, um grande abraço, um feliz Ano Novo e boas entradas.

Um grande abraço, Vicente, e um ótimo 2026.