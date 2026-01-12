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É um apoio que agradece, mas não em demasia.

Claro que eu fico contente com esse apoio e tem-se somado a vários apoios que têm existido. Cada vez há mais pessoas que se somam a esta candidatura. Uns vêm da esquerda, outros vêm do centro, outros vêm da direita.

O apoio de Pedro Nuno Santos é mais um numa extensa lista de nomes que António José Seguro diz que se juntam à campanha, mas com um aviso.

Eu é que sou o candidato.

Mas conta com ele?

Obrigado.

Mas conta com o seu abraço?

Não, vamos lá ver. Uma coisa são os apoios que chegam. Agora, a minha candidatura é a minha candidatura. Eu sou livre, vivo sem amarras, não fiz acordo absolutamente com ninguém e portanto é assim que vai continuar até ao final e vai ser o meu mandato.

Não responde sobre se espera ver ou não Pedro Nuno Santos na campanha eleitoral, tudo enquanto ensaia o apelo ao voto moderado, desta vez num combate a dois com Luís Marques Mendes.

Sei o que quer dizer, isso é claro. Mas eu luto pela defesa da democracia e luto contra os extremismos e os radicalismos. E segundo as sondagens, eu sou o candidato da moderação que está em melhores condições de ganhar as eleições.

Antes, mais uma referência a Mário Soares numa manhã fria em Barcelos com um par de meias na mão.

Em 86, Mário Soares veio aqui buscar meias.

Foi? Pronto.

Foi aqui que ganhou as eleições.

Pronto, pode ser que seja.

As meias da sorte.

Pode ser que seja. São as meias da amizade.

E é ao som do galo de Barcelos.

Obrigado.

Com o apoio de Pedro Nuno Santos a marcar o arranque da segunda semana de campanha