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Um três para o lado contrário ao meio-campo, Rodrigo mora a rodar, está à direita do coração, vai avançando à direita da meia-lua.

Pode até parecer um relato normal de rádio, mas não é. Trata-se de uma audiodescrição feita para adeptos invisuais. Miguel Jorge é quem dá voz ao que se passa no jogo, explica as diferenças entre os dois formatos.

A grande diferença foi em dois campos. No lado técnico, a nossa emissão sai em FM aqui. Ou seja, como não é processada online, não há atraso na emissão. Quem nos ouvir no redor do Estádio do Dragão, vai ouvir à velocidade da luz, não há atraso nenhum. Tirando isso, no lado do relato em si, é a constante preocupação com a localização da bola. Onde é que ela está, com quem está, os pontos do terreno, a esquina direita da grande área, à esquerda da meia-lua, à direita do grande círculo.

A audiodescrição é combinada com um tablet interativo que simula um campo. Neste campo, a bola vai se mexendo ao mesmo tempo que as interações no relevado, a partir de dados transmitidos em tempo real. Ana Andrade veio de propósito da Madeira para testar esta tecnologia.

A audiodescrição já é um excelente recurso, porque nos ajuda a ter uma perceção muito mais real de onde a bola está. Com o recurso do tablet ou com o complemento do recurso do tablet, é ainda mais real. Conseguimos ter uma perceção quase imediata, não é de onde está a bola.

Também Margarida Martins assistiu pela primeira vez de uma forma diferente a um jogo.

Para quem não vê, quem tem baixa visão, que é o meu caso, ainda vejo um bocadinho, mas não vejo para o campo. Tenho que estar a pedir a alguém para me dizer as jogadas. Isto é muito importante para as pessoas cegas.

Uma importância que, sublinha, devia ser transmitida a todos os clubes de futebol.

Não é só cegos portistas. Há cegos benfiquistas, há cegos portinguistas, há cegos do Braga, há cegos de vários clubes. Devia ser em todos os estádios.

O desejo de uma união, de modo a tornarem o desporto acessível para todos.

Cortou rasteiro, marca de penalty, remate para a defesa! Olha a recarga de Samu para o golo! Golo do Porto.