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Em dia de Reis, Gouveia e Melo entra no mercado de Vila Real com votos de um feliz ano novo.

Bom ano de 2026. Com força.

Ouve as preocupações dos comerciantes e promete mudanças se for eleito presidente.

Agora tudo bem. Há de ser melhor, de certeza. Só podemos melhorar, não podemos piorar.

Já na feira da Lijó, entre bancas e mais bancas, as ruas ficaram apertadas.

Cuidado que é louca.

No final da visita, Gouveia e Melo não hesitou a responder a Cavaco Silva, que lhe deixou uma crítica sobre a utilização de referências a Sá Carneiro na campanha.

Eu não concorro contra o senhor ex-presidente Cavaco Silva. Eu concorro para um futuro, para o futuro de Portugal. Este lugar da presidência não é um lugar partidário.

Também não poupa os adversários e atira a Marques Mendes, que diz estar assustado.

O que eu quero é saber do presente e do futuro. Se há um candidato que anda assustado e que anda a trazer tudo e mais alguma coisa pra cima da mesa, não sou eu, certamente.

E recua aos tempos da troika para acusar António José Seguro de ser um candidato inseguro.

Não pode haver candidatos titubeantes, candidatos que não dizem nada, que andam sempre com discursos redondos, incapazes de assumirem posições, como foram incapazes de defender as suas posições no passado. Eu estou a falar de um candidato que é um candidato de uma área, que é a área socialista, que no passado não defendeu a sua própria área.

Os destaques do terceiro dia de campanha de Gouveia e Melo no distrito de Vila Real.