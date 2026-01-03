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Junta-se também a nós António Rodrigues, do PSD. Bem-vindo, boa tarde, a esta emissão especial da Rádio Observador. Pedir-lhe também uma reação àquilo que se tem passado, sendo que, já aqui dissemos, o governo português apela à redução das tensões e também ao respeito pelo direito internacional.

Bom dia. A primeira preocupação de todos nós tem que ser com a comunidade portuguesa, que é extensíssima, pode chegar a meio milhão de pessoas, e isso é obviamente a primeira preocupação que nós todos temos que ter, a começar pelo governo português. Em segundo lugar, exatamente o fato de se registar desde manhã cedo que o governo português tem dado nota de que tem acompanhado a situação, agora sublimado pelo comunicado que foi apresentado e que com muita prudência, com muito cuidado e com muita cautela, assegura, em primeiro lugar, que a comunidade portuguesa está bem, está pacífica, não há qualquer tipo de problema com ela e isso é uma satisfação que temos que manter e acompanhar ao longo deste processo. Em terceiro lugar, apontar que é muito cedo ainda para podermos ter algum tipo de conclusão relativamente ao que está a acontecer. Apenas e só as notícias que tivemos até ao momento dão conta de que há uma disrupção no poder, mas isso só não chega para que saibamos o que é que vai acontecer, sendo certo que o nosso desejo seria, naturalmente, uma reposição da situação democrática que se não verificou no ano anterior, com os resultados das eleições que foram adulterados e que muitos países, e Portugal também, não reconheceram o resultado das eleições. Portanto, esperar que haja aí também uma reposição da situação de legalidade que nessa altura foi verificada. Neste momento, fazer qualquer tipo de outras considerações é um excesso, é apenas e só manter-nos atentos. E o governo já nos assegurou isso com muito cuidado, porque havia planos, havia cuidados e havia contactos sucessivos, quer na rede diplomática ou consular, mas também com a própria comunidade portuguesa, através da sua organização. E essa tem que ser a nossa primeira preocupação face àquilo que desconhecemos. E neste momento desconhecemos praticamente tudo. Desconhecemos com que motivação foi feita a intervenção, os resultados dessa intervenção, se o poder vai cair por si só, porque de facto nas manifestações de rua que durante muito tempo se verificaram, davam indícios de que o poder já não tinha qualquer tipo de correspondência popular. Portanto, enquanto não se esclarecer essas situações, não valerá muito a pena estarmos aqui a especular nem a exigir respostas. Acompanhar em primeiro lugar e acima de tudo, no caso português, que a comunidade portuguesa esteja sossegada, esteja cuidada, esteja bem e que o governo com ponderação e moderação, como tem demonstrado, vá acompanhando essa situação, presente para qualquer necessidade.

Mas tendo em conta que poderemos estar aqui numa intervenção que possa pôr em causa o direito internacional, poderíamos esperar uma reação mais veemente, não só do governo português, mas também a nível da União Europeia?

Como dizia há pouco, neste momento é preciso ponderação face à falta de informação que temos. Em segundo lugar, o nosso cuidado tem que ser com os nossos, isto é, com a comunidade portuguesa que ali está. Não me interessa de qualquer forma estar a condenar o regime, qualquer que ele seja, quer a intervenção, quer o regime que esteja. O que temos que nos preocupar é com aqueles portugueses que ali estão e que precisam de quem cuide deles e os acompanhe e os defenda acima de tudo. E essa tem que ser a preocupação. Não vale a pena neste momento estar com votos de condenação de quem quer que seja, quando nem sequer sabemos o que é que está a acontecer. Houve declarações de ambos os lados, houve declarações da vice-presidente, houve declarações de responsáveis que se viram envolvidos nesta situação e que de algum modo tentaram justificá-la, mas qualquer tomada de posição mais firme do que aquela que o governo português tomou, pode ser contraproducente até para a própria comunidade portuguesa.

António Rodrigues, muito obrigado por se ter juntado também a nós em direto. António Rodrigues, do PSD, também aqui numa reação àquilo que se tem passado na Venezuela