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Bom dia, Anabela. Também agora a entrar nesta emissão especial. Bom dia. Para a Anabela, imagino que tenha crescido já com o som dos Trovante e de Luís Represas.

Sem dúvida. Hoje é um dia muito triste, mas graças a Deus permanece a sua obra. Obviamente que Luís Represas foi para mim, desde muito cedo, diria que no início da minha adolescência, fui muito influenciada, em primeiro lugar, pelos Trovante e fui logo muito inspirada pela sua voz e pelas músicas dos Trovante, mas destaco a sua obra a solo. Eu tinha 16 anos quando o Luís Represas lança o seu primeiro álbum a solo e esse álbum foi marcante para mim. A "Feiticeira", o " Cai Neve na Marginal". Muitos êxitos desse álbum. Vi alguns concertos dele e fui muito influenciada por ele enquanto artista, pelas suas composições e muito em especial pela sua voz única, o seu timbre, que é absolutamente único e insubstituível. Portanto, é um dia triste por isso, porque de facto marcou muito a minha carreira e enquanto artista, tenho uma gratidão imensa pela obra do Luís Represas.

E Anabela falou precisamente de carreira a solo de Luís Represas. Nós temos falado, e é natural que se vá falar mais, sobre Luís Represas com os Trovante, com o grupo em que se destacou. O que é que destaca mais na carreira a solo de Luís Represas? Porque normalmente, de facto, não se fala tanto nesse período, que começa no início dos anos 90, mas tem ali uma série de colaborações e até de caminhos que acabam por ser diferentes daqueles que eram seguidos pela banda.

Eu destaco as composições e sobretudo o primeiro álbum, para mim, é o mais marcante com o "Neva Sobre a Marginal", o "Fora de Tempo". São canções lindíssimas. A "Feiticeira", obviamente.

Essa colaboração com Pablo Milanés.

Com Pablo Milanés, sim. Eu acho que ele tinha uma banda incrível, que também o acompanhava e que gravou o álbum dele. E os outros todos, obviamente, também os destaco, mas aquela transição dos Trovante para carreira a solo e esse álbum foi, para mim, muito marcante. E os concertos. Eu vi o concerto CCB, foi extraordinário. Foi, de facto, marcante. Claro que ele também cantava os temas dos Trovante e isso era impactante. Mas as canções dele originais eram absolutamente lindíssimas e que me marcaram muitíssimo.

E chegou a colaborar com o Luís Represas, creio que num dos seus álbuns.

Não. Infelizmente, não. Não tive essa honra. Nunca cantei com o Luís Represas.

Mas foi uma influência.

Cantei algumas vezes com ele, obviamente, em concertos. E trabalhei com alguns dos seus músicos, mas nunca tive esse privilégio.

Mas foi sem dúvida uma influência para a Anabela e também para uma geração de músicos portugueses.

Sem dúvida. Portanto, a minha homenagem ao grande e insubstituível Luís Represas.

Que ficámos a saber, morreu esta noite. Anabela, muito obrigada por ter recordado.

Muito obrigada.