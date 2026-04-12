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António Rodrigues faz-nos o favor de estar conosco nesta edição desta manhã. Bom dia, bem-vindo, obrigado pela disponibilidade. Como é que está a correr este ato eleitoral? Há estas suspeitas em torno de uma eventual fraude nestas eleições. Está tudo a correr bem até ao momento?

Bom dia. Pacificamente, até agora, todos os procedimentos têm sido verificados e confirmados. Há uma enorme participação. Devo dizer que estou espantado com a participação eleitoral que está a haver, que normalmente é sinónimo de mudança e à medida que as horas vão passando, e nós estamos aqui desde as 05h, hora portuguesa, 06h, hora da Hungria, junto a várias mesas de voto. Neste momento é a quinta mesa de voto que vamos hoje. A participação tem sido muito significativa, há filas de pessoas com vontade de participar, todas as idades, menos jovens, jovens. Parece-me que há verdadeiramente uma vontade das pessoas que participam com alegria, empenho e determinação. Também se vê essa vontade de entrar e votar mesmo dentro da secção de votos. Tem sido muito interessante acompanhar este momento neste processo eleitoral, que é um processo eleitoral que anima a Europa, naturalmente, mas que também anima o próprio país.

Dizia que este ato eleitoral está a decorrer de forma pacífica. Não há qualquer tipo de animosidade entre os apoiantes dos dois principais partidos candidatos a estas eleições?

Foi uma marca que nos deram desde os últimos dois dias em que nós estamos cá. Houve comícios dos dois principais partidos, que é do Fidesz e do Tisza, mesmo junto a si, cada um deles com 100 mil participantes, e não houve um único incidente reportado, não houve uma única confusão pública. Tem havido aqui um verdadeiro espírito democrático e de sociabilidade partidária entre a expectativa de uns que querem ganhar e os outros que pretendem também vencer. E isso tem marcado também este dia, porque em todas as mesas de voto tem, como em Portugal, representantes nomeados pelas autoridades, naturalmente, em Portugal, pelas Juntas de Freguesia, mas aqui têm participação dos delegados dos partidos e a representação dos partidos tem sido dividida pelos dois principais partidos. Os outros não devem ter expressão para isso, mas em todas as mesas de voto havia até agora participantes, quer do Fidesz, quer do Tisza.