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Cátia Guerreiro está também conosco em direto nesta manhã e nesta emissão especial. Cátia, nesta altura, celebra-se mais o homem ou celebra-se a obra?

Olá, bom dia a todos. Esta é uma manhã triste. Muito triste. Chega uma notícia um bocadinho repentina, mal acabamos quase de acordar e sabemos que perdemos um amigo. Acho que temos de celebrar tudo. Temos de celebrar o homem, porque era um homem divertido, um homem com uma boa energia, que sempre que estava numa sala, estávamos todos bem. Com um sorriso aberto, aquele sorriso bonito dele, as gargalhadas dele, o carinho, porque era um homem muito carinhoso com todos, um homem muito afável. Mas há também a parte da obra, que é indissociável. O Luiz faz parte da história da música portuguesa e de momentos muito marcantes. O Luiz foi, através da sua fortíssima ligação e de ser fundador dos Trovante, porta-voz de poesia como da Florbela Espanca. Acho que se começou a ouvir falar mais de Florbela Espanca depois dos Trovante fazerem aquele tema emblemático do "Perdidamente". E fica para sempre a sua voz presa à história de Timor. Vocês estavam a falar há bocadinho da Simone, brasileira, e das suas ligações ao Brasil e à América Latina, de uma forma geral. A Espanha também.

Com o Pablo Milanés.

Com o Pablo Milanés, mas também com o Caetano, em Espanha. Eu deixo aqui só uma nota de que tive um almoço muito agradável com a Simone, que nos convidou aos dois para almoçar com ela em Cascais, na casa onde ela normalmente fica. Passámos uma tarde maravilhosa, de muita gargalhada, de muitas partilhas e de música. Pegaram os dois na guitarra e trataram a tocar e a cantar.

Que luxo!

Com Luiz Represas e com a Simone a tocarem e a cantarem coisas minhas, o que é uma delícia. Ser homenageada por duas figuras tão importantes. Mas é efetivamente uma voz que vai perdurar no tempo.

Cátia, deixe-me perguntar. Há pouco falava das qualidades humanas de Luiz Represas, mas isso sentia-se, pelo menos para quem ouve, essas qualidades humanas, mesmo para quem não o conhecia pessoalmente, parece que estava na forma como ele interpretava as canções.

Um artista, quando é verdadeiro, não consegue deixar de ser quem é. Portanto, transporta, no caso de um cantor e de um cantautor como era o Luiz Represas, põe essa sua verdade na sua voz, na forma como interpreta, na forma como compõe, como escreve. E o Luiz transpirava essa sua verdade. E era, de facto, um homem que procurava a beleza do mundo, procurava a beleza das pessoas. E por isso é que quando estávamos em convívio, o Luiz era aquela boa energia, que ia sempre à procura do melhor que os outros também tinham para lhe dar. E dava o melhor de si. Tenho tanta pena de perder este amigo.

Verdade. Cátia Guerreiro, muito obrigada por, ainda assim, com esta dor e com a surpresa ainda da notícia, ter perdido alguns minutos para estar conosco a recordar Luiz Represas e esse momento, que deve ter sido inesquecível, na casa em Cascais com Simone, a ouvir a interpretação das músicas da Cátia Guerreiro. Bom dia e obrigada.