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É importante verificar como estão a reagir os mercados a esta manhã. Agora em direto neste jornal está o analista de mercados, Pedro Lino. Bom dia, Pedro. Obrigada por estar aqui conosco. De facto, as bolsas estão a respirar de elísio neste momento?

Muito bom dia. É verdade. As bolsas vão abrir às 08h, mas a pré-abertura indica que vamos ter uma abertura em forte alta no mercado europeu, entre 1,6% a 2%, isto é o Euro Stock 50 e o CAC 40, o índice francês. O índice francês sobe mais porque tem a preponderância do setor de luxo, que tem vindo a ser muito penalizado desde o início desta guerra e, por isso, vamos ver ganhos significativos no setor da banca, mas principalmente no setor de luxo. Um setor que pode ser bastante penalizado hoje é o setor petrolífero, porque temos o petróleo a baixar cerca de 5%. Por isso as empresas petrolíferas provavelmente devem corrigir. Também outra nota importante é que com este acordo reduz as expectativas da inflação mais elevada, porque com o petróleo mais baixo prevê-se que provavelmente o BCE já não suba três vezes os juros, mas possa subir só duas vezes. E vemos isso mesmo nas taxas a 10 anos nos Estados Unidos, que estão a baixar pra 4,4%. Temos um alívio nos juros, um alívio no preço do petróleo e preço da energia e as bolsas bastante positivas. Já agora, o mercado americano também está com uma perspectiva de subida entre 1% o Dow Jones e 1,2% o S&P 500 e quase 2% o Nasdaq, isto depois do Nikkei e do índice sul-coreano terem subido quase 5% com a tecnologia a voltar a dominar.

Ora bem, aqui uma enorme reação dos mercados nestas primeiras horas após conhecido os termos do acordo. Esta é apenas uma reação momentânea ou vai poder dizer-nos o que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, em relação aos mercados bolsistas?

Eu acho que até o fim desta semana, até o acordo ser assinado, vamos ter um ambiente mais positivo. Mas já sabemos que uma coisa é assinatura, outra coisa é implementação, até porque este acordo prevê uma janela de 60 dias para negociar os termos mais difíceis e, por isso, eu não descartava, depois, outra vez, o aumento da volatilidade e nessas negociações mais complicadas poder haver algum falso passo. Agora, neste momento, o que interessa é que vai haver uma reabertura, nem que seja por uma ou duas semanas do Estreito de Ormuz, o que vai permitir escoar o imenso petróleo que está armazenado em mais de 800 navios e isso vai ser bastante positivo.

Era o que lhe perguntava, Pedro Lino, como é que podemos antecipar a evolução do preço do petróleo para as próximas semanas?

Eu acho que o preço do petróleo não deve baixar muito mais do que o registo a $80. Deve baixar até $75, muito muito. Antes do conflito, troça à volta dos $65. Isto por quê? Porque houve uma disrupção grande e não é possível voltarmos a produzir a mesma quantidade de barris de petróleo. Agora resta perceber como é que este escoamento vai ser feito. Mas pelo menos vamos ter um alívio muito substancial e já não é aquela pressão do preço acima de $100. Por isso, pra semana, finalmente vamos ter um grande alívio no preço dos combustíveis.

Era a notícia que queríamos ouvir