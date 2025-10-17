Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Sem falta, fica também disponível através de podcast da Rádio Observador. O árbitro foi David Silva. Mais uma vez, bem-vindo, Pedro Henriques.

Boa noite.

Muito boa noite. Minuto 29, primeiro lance de análise é o amarelo para o João Rego.

Sim, é sobre o catatau, acho que é assim que se diz, é um cartão amarelo bem mostrado. Ele, João Rego, vem por trás e acaba por rasteirar o jogador do Chaves, uma entrada já dura naquilo que é a questão da negligência e, portanto, sem grandes hipóteses de chegar à bola. Primeiro lance disciplinar, boa decisão.

Primeira parte muito calminha. O outro lance da primeira parte é minuto 41, que é o cartão amarelo para o central Ricardo Alves.

Sim, a falta do Ricardo Alves sobre o Dodi Lukebakio. Quando ele vai fazer um género de uma rotação e tentar, de alguma maneira, fugir pelo corredor do lado direito. A questão aqui é que o árbitro fez de forma muito clara. Curiosamente, o jogador também fez, não deixa de ser engraçado, o gesto de um, dois, três com os dedos, o que significa que o árbitro está a mostrar cartão amarelo pelo acumular de faltas do jogador, neste caso, do Ricardo Alves. O árbitro considerou aquilo que nós dizemos infringir com persistência as leis de jogo. Mas a falta em si já tinha alguma dureza e a tal negligência passível para cartão amarelo. De qualquer maneira, boa decisão.

Segunda parte. Segunda parte, faltou aqui o cartão amarelo, que seria, no caso, para o Kiko.

É um cartão amarelo e um livre direto. É uma jogada em que o Arsene faz uma picada de bola com o pé direito, já é a entrada da área, ainda fora da área, e o Kiko Pereira, com o braço esquerdo, em posição que não é nada normal, natural, dobrado e com a mão virada para cima, aquilo não é forma de estar em termos ergonômicos, vai interceptar a bola com a mão esquerda. Intercepta, percebe-se que há ali um movimento deliberado e há ali uma intencionalidade, entre aspas, de sacar aquela bola. O árbitro ou não viu a mão ou considerou que a bola é que tinha ido à mão. Com a repetição, fica muito claro, era livre direto à entrada da área e cartão amarelo, porque realmente era uma jogada já com algum perigo, porque o Arsene passando a bola por cima, iria entrar na área.

Minuto 55. Não há pênalti sobre o Lukebakio.

Sim, é um lance com o Tiago Simões, em que o Tiago, de alguma maneira, até chega primeiro, estica a perna esquerda, manda a bola pela linha de baliza, o jogo depois começou com pontapé de canto, e bem. Isto para dizer que ele estica a sua perna esquerda e com o pé esquerdo, obviamente, não comete nenhuma infração, não rasteira o Lukebakio, apenas e única e exclusivamente tocou na bola e portanto, boa decisão, sem penálti.

O grande erro é exatamente um penálti por não assinalar. Recordando que não há VAR ainda nesta eliminatória. Minuto 57. É aquele lance na área com António Silva, que é derrubado.

Exatamente. Vamos começar por aí, porque não há VAR, ou dito de outra maneira, só há VAR a partir dos oitavos de final. O João Pinto deu a entender, e bem, durante o jogo, o motivo e a razão pelo qual não há. Estamos numa fase da competição em que há ainda muitas equipes de escalões, ditos inferiores, onde não há vídeo-árbitro. E aqui a questão não é a ferramenta em si, é porque para ser utilizado o vídeo-árbitro, os campos têm que ser certificados. E os campos para serem certificados exigem uma preparação. Ou seja, o que é isso da certificação? Não é alguém chegar lá e dizer: "Olha, está certificado". É, no fundo, colocar as dimensões dos campos em largura e profundidade dentro do computador, dito assim de uma forma genérica. Por quê? Porque é isso que depois, sobretudo, por exemplo, as faixas de fora de jogo, faz com que a máquina, a parte toda da maquinaria, por assim dizer, toda aquela parte de informática, permita, quando vão avaliar se o jogador está mais à frente, mais atrás, é tudo feito em referência a linhas que existem, linha de baliza, linha lateral e essas dimensões dos terrenos têm que estar lá dentro da parte do computador. E isso é um processo relativamente moroso, trabalhoso e até dispendioso, porque é preciso depois deslocar técnicos, etc. E como ainda há muitas equipes que são desses escalões inferiores, poderia-se ter o caso de termos diversos jogos, mais do que um, e mesmo muitos mais do que um, em que teria que ser certificado. E por quê? Porque não se pode estar a ter na mesma fase da competição, equipes que só por jogar na primeira e segunda liga tinham vídeo-árbitro, e depois outras equipes que não jogando na primeira e segunda liga não tinham. A competição tem que ser igual para todos e dentro dessa perspectiva, que é a partir dos oitavos de final, mesmo que haja campos e equipes que não tenham os seus campos certificados, que não tenham as suas condições de vídeo-árbitro, já será mais fácil de fazer essa dita certificação, porque estaremos perante situações com muito menos equipes. De qualquer maneira, este é o motivo e a razão. Vamos ao que importa, é que ficou um pênalti por assinalar. É um lance com o Kiko Pereira, que chega tarde e com o pé direito, pisa o pé esquerdo de António Silva e, ao mesmo tempo, é um pisar e colocar na frente e rasteirar ali a zona do tornozelo. De forma muito clara em relação a António Silva, porque é isso. Ou seja, ele cai, é derrubado, fica impossibilitado de chegar à bola e ficou aqui um pontapé de pênalti por assinalar, que traduzido de outra maneira e de forma rápida, era muito fácil de analisar e de corrigir, porque as imagens são muito fáceis de ver, caso efetivamente houvesse vídeo-árbitro.

Outro lance de área, minuto é logo a seguir, no minuto 58. Não há pênalti do Dalot.

Não, entretanto, o árbitro, como não para esta jogada porque não considera falta, o Chaves lança-se na contraofensiva e a dado momento, o Milovanović remata e a bola vai ao ombro direito do Samuel Dalot, que tem os braços juntos, encostados ao longo do corpo, sem qualquer volumetria, mas também tocou numa zona que nunca é punível, que é a zona do ombro. Não houve motivo para infração, neste caso, castigo máximo, pontapé de pênalti.

Reta final do jogo, amarelo para Bruno Rodrigues, minuto 68.

É uma entrada por trás a varrer o Dodi Lukebakio na zona do meio-campo. Virou-o completamente, é uma entrada dura, a sair do meio-campo, bem punida disciplinarmente com o cartão amarelo.

E finalmente o minuto 71, que é o cartão amarelo para o Enzo Barrenechea.

Sim, ele projeta a sua perna esquerda bem para a frente e com o pé esquerdo acaba por fazer um género de um take, rasteirar o David Cuscu e uma entrada também, mais uma enquadrada nessas tais durezas que nós dizemos na negligência e que foi corretamente sancionada pelo árbitro.

Já nem vou falar aqui dos dois minutos de tempo adicional, porque já falaste

Sim, eu vou inserir isso na nota.

Sim, eu também imaginei. Então que nota para David Silva?

Eu vou dar uma nota positiva cinco, porque não obstante haver um erro que tem gravidade, que é sempre a não marcação do ponto de pênalti, há aqui uma certa atenuante que o lance é corrido, é fácil de um árbitro errar e o fato de não ter vídeo-árbitro. Este é que era dos lances que com o vídeo-árbitro tinha mesmo que ser corrigido, se não fosse, era grave. Mas sem vídeo-árbitro, os árbitros trabalham um bocadinho sem rede, como no fundo era no meu tempo, mas é o que é atualmente. E digamos que esse lance acaba por ser a parte negativa. Ele é um jovem árbitro, de 32 anos, esteve bem no geral, quatro cartões amarelos. O número de faltas, 34, aceitável, embora um bocadinho elevado. Mas ele está bem na maior parte das decisões. Vimos aqui várias, de cartões amarelos, dos quatro, de algumas decisões da área em que ele não assinou o pênalti, e bem. Ficou este lance apenas aqui no goto, como se costuma dizer, mas acaba por não ter o tal impacto, porque a equipa que sai prejudicada por não ter sido assinado o pênalti acaba por ganhar e sobretudo nesta eliminatória, em que o objetivo aqui é passar. Ou ficas ou passas e neste caso, quem passou seria a equipa que teria sido prejudicada. Só de referir que mesmo com o jogo em 2 x 0 e percebendo-se que o jogo está decidido, o fato é que se fosse 4 x 0 ou 5 x 0, eu tentava entender. 2 x 0, ainda alguma coisa pode acontecer. E em um jogo em que tem cinco paragens para substituições a 45 segundos cada paragem, só aqui tinhas três minutos e 45 de tempo adicional que tinhas que dar. Depois tens mais dois cartões amarelos durante o jogo, ainda tens mais o gol, que os gols também fazem parte para os ditos descontos, recuperação de tempo perdido da lei sete. Portanto, teríamos pelo menos que ter aqui cinco minutos. O árbitro só deu dois, é um mal menor, mas é uma decisão com as quais eu não concordo, tenho vindo a bater muito por aqui. De qualquer maneira, nota final, nota cinco, é uma positiva baixa, tem a ver com tudo aquilo que ele fez de bem, com essa mancha do pênalti, em que claramente o VAR precisava ser neste jogo.

Muito bem, nota cinco atribuída pelo Pedro Henriques a David Silva nesta vitória do Benfica por 2 x 0 em Chaves. O Benfica segue então em frente, fica também disponível sem falta, como habitualmente, através do podcast da Rádio Observador. E amanhã segue a festa, Pedro.

É dose dupla.

É verdade, então até amanhã.

Até amanhã, um abraço.