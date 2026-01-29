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Sem falta na Rádio Observador, com Pedro Henriques, analisa a arbitragem destas emissões especiais de desporto. Hoje estivemos com o Porto Rangers, vitória do Futebol Clube do Porto por 3x1. De resto, são jornadas europeias que têm corrido bem. Boas notícias para as equipes portuguesas. Todas avançam para as próximas fases, quer na Champions, quer na Liga Europa, no caso de hoje, com Porto e Braga a garantirem esse acesso aos oitavos de forma direta. No Estádio do Dragão, a partida foi arbitrada pelo belga Jasper Vergot. Pedro Henriques, muito boa noite, bem-vindo.

Boa noite.

É um jogo com poucos lances de arbitragem para analisar, mas ainda assim vamos começar pelo minuto seis, com esse gol até um pouco caricato do Rangers.

Sim, só dizer que passamos dos 24 casos que tive ontem para analisar no jogo do Benfica, para cinco. É só para percebermos que cada jogo é diferente. Nós também não inventamos, vamos só falar do que é essencial. Minuto seis, o gol do Rangers com dois momentos de análise. O primeiro, mais simples de entender, que é o possível fora de jogo do Jérémy Gassama, mas não está em fora de jogo, porque ele realmente vem de trás pra frente. Mas no momento em que é feito o passe, e esse é que conta, é o momento em que o seu colega passa a bola, ele está claramente em jogo. Até aí, tudo bem. O segundo momento de análise é a questão que foi isso que os jogadores do Porto que estavam mais próximos levantaram o braço a pedir falta, é que realmente o Gassama quando faz a recepção da bola e ele faz uma rotação sobre ele próprio, ele receciona a bola com o pé direito, roda sobre ele próprio 180 graus e a bola vai lhe bater para ficar virado na direção da baliza, porque ele está de costas pra baliza, recebe a bola com o pé direito, roda sobre ele próprio e a bola depois ressalta do seu pé direito pra sua mão esquerda. E é isso que os jogadores do Porto pedem. Mas aqui o que conta é primeiro: há tonuantes para não ser marcada a mão nestas circunstâncias. Sempre que a bola ressalta do próprio corpo pra mão ou braço, normalmente é o matnuante, a não ser que o jogador, mesmo com esse ressalto, faça um movimento deliberado e vá sacar a bola. Não foi o caso, ele tem o braço em posição normal, natural, a bola ressalta, vem de baixo pra cima, de perto, chamada bola inesperada, e ao mesmo tempo de ressalto, que esse é o aspecto mais importante, e portanto, não há infração, daí depois resulta o gol, e o gol legal, neste caso, do Rangers, que na altura era o 0x1.

Muito bem, ao minuto 23, Diomande faz pênalti?

Efetivamente, aquilo que o Futebol Clube do Porto pede numa fase inicial é um pênalti por jogar a bola com a mão, braço, por parte de Diomande. E muito provavelmente iríamos estar aqui a analisar o possível pênalti, eu provavelmente iria dar pênalti, mas perde todo o interesse no sentido da análise, porque o árbitro assistente levanta a bandeira e dá fora de jogo no momento antes ao Kyora. E realmente, quando a bola é cruzada para a área, o Jacob Kyora está claramente em fora de jogo e ainda por cima vai cabecear a mesma bola, é ele que depois cabeceia e faz com que a bola depois vá ter para esse momento de discussão em que o Diomande acaba por varrer a bola com o braço. E portanto, o eventual pênalti era sempre, e foi, perfeitamente anulado pelo fora de jogo e a decisão correta é a primeira e o fora de jogo foi assinalado e tudo certo nessa decisão.

Ao minuto 27, há o gol de Rodrigo Mora.

Sim, aqui é um aspecto que as pessoas às vezes não estão muito vocacionadas pra coisa quando acontece. E por que eu chamei a atenção a este lance aqui? Porque o Rodrigo Mora, naquele passe do William Gomes, meio repasse, meio ressalto, a bola é recepcionada pelo Rodrigo Mora, que depois finaliza com a barriga. E ele tem o braço direito e esquerdo a encaixar a bola, mas afastados da bola. Resumindo e concluindo, não há qualquer contato da mão ou braço com a bola, o encaixe ou recepção foi feito com a barriga. E por que isso é importante? Porque mesmo que sem querer, e esta é uma situação que ainda ontem estive a falar da mão na recepção e que a bola toca na mão e não é marcado. E neste caso, se a bola tocasse na mão ou no braço, mesmo sem querer, mesmo inadvertidamente, mesmo de ressalto, mesmo qual fosse a circunstância, e que a bola entrasse na baliza ou ele recepcionasse a bola pra ele próprio pra fazer o gol, o gol era sempre anulado, porque a lei é muito clara. O jogador, mesmo que toque na bola e a expressão é acidentalmente, com a mão ou braço, e se a bola entrar diretamente na baliza ou sobrar pra ele próprio, depois faz o gol, o gol é sempre anulado. Portanto, nestes casos, não importa se há gesto deliberado, se é intencional, toca ou não tocando, sem querer ou de propósito, é sempre anulado o eventual gol. Neste caso concreto, a bola é recepcionada pela barriga, tudo legal, não há qualquer infração, e este gol, que na ocasião, se não estou em erro, foi do empate certo em termos de legalidade da lei.

Mais difícil de analisar, talvez o minuto 30, com esse possível pênalti sobre o PP.

Sim, mais difícil, porque é sempre matnuante, sempre que um jogador ou tentar ir disputar a bola com o seu adversário, e neste caso foi o Fernandes, em relação ao PP, toca na bola em primeiro. Por quê? Porque normalmente, eu digo normalmente, pode parecer uma expressão estranha, mas é a mesma lei. Digo normalmente, porque a lei geral diz que um ressalto de bola na mão normalmente não é punido, a não ser que o jogador vá lá com o braço. E neste caso, um jogador que ao disputar a bola com o adversário, toque na bola primeiro, normalmente é o matnuante, porque isso significa que o jogador, independentemente do contato posterior, acaba por tocar primeiro a bola e isso é muito importante. Mas isso é pros contatos em que eu estou a disputar a bola com alguém e que tiro-lhe a bola e depois há ali um contato perna com perna, corpo com corpo, braço com braço. Aqui é uma situação completamente diferente. E tudo o que é tackles, tudo o que é saltos, tudo o que é situações em que tu projetas-te pra bola com impetuosidade, com velocidade, na tentativa de lá chegar e que levas a tua perna à frente com o pé esticadinho, com a sola, que é aquilo que normalmente se apresenta é a sola e os pitões, mesmo que toques na bola e praticamente simultaneamente ou ato contínuo, porque não consegues parar o movimento, acertas com essa sola na perna, no tornozelo, no pé do adversário e o derrubas, é infração que conta. E é por isso que a lei tem três palavrinhas, que é a imprudência, a negligência e a força excessiva, e este caso concreto, que é a negligência, que dá direito a cartão amarelo, diz exatamente isso, que é quando tu na abordagem ao lance não tens em conta o perigo e as consequências do teu ato na maneira como abordas o lance. Ou seja, tu até tens uma boa intenção de ir à bola, mas é um pouco excessiva a maneira como o fazes. Metes muito ímpeto, metes muita carga na ação. E depois, ok, tocas na bola, mas ato contínuo, acertas no teu adversário, derrubas, metes os pitões, etc. Isso normalmente é punido, que é o que acontece muita gente, não é com estes tackles, mas é com os pisões. Neste caso concreto, o Fernandes salta de longe, em tackle, impetuosidade, raspa com o calcanhar direito na bola, nem sequer é bem um corte, é raspa porque a bola fica ali por baixo, e ato contínuo, e este contínuo é praticamente num milésimo de segundo, acerta em cheio de sola e com os pitões no pé/tornozelo direito do PP. Portanto, pra mim É negligência, é infração, seria pontapé de penalti e cartão amarelo, porque nisso nem se esquece que coloca aquela situação da desqualificação, porque é na tentativa de jogar a bola em que os amarelos passam para nada, os vermelhos passam para amarelo. Portanto, para mim ficou aqui um penalti e um amarelo. E este é um lance que eu percebo que o árbitro veja o tal raspar, o toque na bola e daí não ter sancionado, mas no meu ponto de vista, tinha que ter tido intervenção do videoárbitro e fica aqui um penalti para assinalar.

Ao minuto 50, há um amarelo para Aarons.

Sim, e é o último lance, porque praticamente na segunda parte não se passou nada. É aquela questão em que o Maximiliano Aarons, no interior da área dos Dragões, sem ninguém ter tocado e tendo o Alberto Costa por perto, projeta-se claramente para o solo, até de uma forma muito grosseira, sem sentido. Chama-se a isto uma simulação. A simulação em qualquer parte do terreno de jogo, não é só nas áreas que as simulações são penalizadas, pode até ser no meio-campo. Sempre que o árbitro tenha a certeza que há uma simulação, e sobretudo, essas certezas são maiores quando não há contacto, que às vezes quando há contacto com o adversário, a coisa ainda pode deixar dúvidas. Ele projeta-se para o solo, há uma simulação, o árbitro interrompe o jogo, está de pernas, está ali na diagonal dele, e o que é que acontece? Mostra cartão amarelo e o jogo recomeça com livre indireto e tudo certo nesta situação.

Muito bem, está feita a análise aos principais lances. A equipa liderada pelo belga Yasper Vergot, o árbitro desta partida. Que nota te merece, que avaliação fazes do trabalho deste belga esta noite no Dragão?

Eu vou dar nota cinco, que é uma nota positiva baixa, porque é um facto que este penalti não tem qualquer impacto em dois aspectos. Hoje, o impacto do gol podia ser para o resultado, hoje, propriamente dito, e depois podia ser por mais um. Um penalti nunca é gol, mas tem uma grande probabilidade. E podia ter impacto na própria classificação do Porto ou de terceiras equipas, porque estamos na última jornada e nós sabemos, aliás, ainda ontem vimos isso bem na Liga dos Campeões, a importância de ter mais um gol ou menos um gol no que é o ficar de fora ou ser um apuramento. E é por isso que eu acho que, para já, não teve impacto no jogo, nessa classificação, mas é um penalti e por isso daqui reduzia logo. E depois também a questão que a talho foi, só o ponho aqui, que é a questão do tempo extra. Nós tivemos seis paragens de jogo para entrar em novos jogadores em substituições. Cada paragem, normalmente, é dada, que é isso que é dada a indicação, 45 segundos. Portanto, seis paragens a 45 segundos, se fizermos as contas, dá um pouquinho mais de quatro minutos. E portanto, estes 4 minutos e 15, que normalmente até são projetados para cima, e tivemos um a cartão amarelo. Eu, no mínimo, até aceitaria que ele pudesse dar quatro, mas pelo menos, a mim, o que era justo era cinco. Não tem impacto no jogo, três minutos foi suficiente, toda a gente estava satisfeita, os que ganharam, os que perderam já sabiam, mas isto podia ter tido impacto. E portanto, o penalti, esta questão do tempo extra, num jogo que até foi fácil de dirigir, embora com 30 faltas, eu baixo aqui um pouquinho a nota dentro do positivo, porque não tem impacto no jogo, e dou nota cinco a um árbitro que é a segunda vez que eu o vejo. Gostei mais quando o vi no jogo da Conference League do Santa Clara, mas de qualquer maneira, acaba por sair por cima neste sentido, que não tem impacto nem no desfecho deste jogo, nem naquilo que são as classificações.

Muito bem, está feito mais um "Sem Falta", análise do Pedro Henriques ao trabalho de arbitragem do belga Yasper Vergot, depois desta emissão especial de desporto do Porto 3, Rangers 1. Está carimbada a passagem sem playoff, diretamente para os oitavos de final da Liga Europa por parte da equipa portuguesa. Pedro, muito obrigado. Um abraço, até à próxima.

Um abraço, obrigado.