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Sempre que há jogo, o Pedro Henriques está por cá para analisar. Vamos olhar para este Juventus 2, Benfica 0 e para o trabalho do neerlandês Serdar Gözübüyük. Pedro Henriques, muito bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Vamos começar a análise ao trabalho deste neerlandês com o minuto 12. Dizes que faltou um amarelo para Locatelli.

Sim, o Locatelli chama-se Manuel Locatelli e é norueguês. Portanto, há aqui alguma coisa estranha. Manuel e norueguês não jogam. O Locatelli acaba por ter a chamada entrada fora de tempo e por trás, acaba por osticar a sua perna esquerda, pisar o pé, mais concretamente o calcanhar do pé esquerdo também do Sudakov, ao ponto até de lhe descalçar a bota. Portanto, é aquela imagem logo no princípio do jogo em que a bota fica fora. Os jogadores do Benfica até foram ter com o árbitro reclamando aquilo que para mim eles tinham razão, não para reclamar, obviamente, mas razão no sentido de que a entrada é muito dura, tem alguma intencionalidade e era passível deste pisão no calcanhar de ser punido com cartão amarelo, que o árbitro talvez naquela gestão inicial do jogo não quis mostrar.

Seguimos para o minuto 15. Não há pênalti do mesmo Locatelli?

Não, é aquele lance que vem do pontapé de canto e que a bola vai lhe bater diretamente na cara quando ele vai discutir a bola com o Fredrik Aursnes. Portanto, inicialmente ficava a dúvida, porque a imagem é da câmera que está a filmar, que é a master, e o jogador está com as costas viradas para a câmera master, mas depois por trás da baliza percebe-se com uma repetição que a bola foi lhe batendo na cara e não tocou na mão ou no braço, como aparentemente podia ficar essa ideia. Portanto, não há motivo para pênalti. Boa decisão.

Minuto 39, faltou um amarelo a Kelly.

Sim, é um dos três lances que eu vou destacar em que eu acho que o árbitro não esteve bem em termos disciplinares. E aqui é mais uma situação que é o Kelly com a mão direita agarra e puxa de forma muito evidente e ostensiva a camisola do Prestián. É aquele lance mesmo à entrada da área, quer pelo agarrão, quer sobretudo pelo local onde foi a falta, ficou aqui um cartão amarelo por mostrar.

Seguimos agora para um amarelo que foi de fato mostrado ao Locatelli, mas só ao minuto 49.

Sim, ao minuto 49, o Locatelli que já tinha feito a tal falta na primeira parte, que o árbitro, obviamente, mesmo não tendo mostrado, ficou de sobreaviso, que um minuto antes deste lance que vamos agora descrever, tinha ido chatear, e a palavra chatear é feia, mas foi mesmo isso, chatear a cabeça do árbitro por causa de uma falta que ele assinalou a favor do Benfica. O árbitro já estava ali muito no limite em relação ao Locatelli. E, portanto, o que acontece é que ele aqui acaba por com o pé esquerdo tocar e arrastar a perna esquerda do Sudakov. Até é um dos lances que poderia ser mais gerível em não ser cartão amarelo, mas o amarelo que ele não mostrou, a discussão que ele tinha tido um minuto antes, ele estava ali no limite e com esta falta que ainda por cima feita por trás, embora de pé esquerdo, ali na perna esquerda do Sudakov, o árbitro puxou o cartão amarelo e deu como boa decisão.

Ao minuto 55, surge o primeiro gol da Juventus. Tudo legal?

Sim, aqui a questão é porque se bem se recordam, antes do Khephren Thuram marcar, há uma disputa de bola, vamos dizer assim, do Jonathan David com o Tomás Araújo. Aliás, é nessa perda de bola ou de não conseguir ficar com a bola o Tomás Araújo, pois nasce o gol. E a questão aqui era se realmente o David tinha cometido alguma falta sobre o Tomás Araújo. Mas nós, com as imagens, percebemos que o David com a sua perna esquerda e com parte do corpo, acaba por promover um contato com a perna direita e também corpo do Tomás Araújo. Ou seja, ambos acabam por promover este contato na tentativa de disputar a bola e depois a bola, por salto, acaba ficando na equipe da Juventus. Não há qualquer rasteira, não há qualquer carga, não há qualquer falta e, portanto, o primeiro gol da Juventus legal.

Vamos então ao minuto 59. Faltou um amarelo para Otamendi?

Sim, faltou um amarelo ao Otamendi. É um lance em que ele ao tentar jogar a bola, acaba por ponteapear a perna, mais concretamente a zona da coxa do McKennie, que se antecipou e que podia, se não sofre a infração, seguir numa daquelas situações bastante perigosas, promedoras. O árbitro assinou o livre, e bem, mas no meu ponto de vista, por este ataque, a possibilidade de ataque prometedor, ficou por mostrar aqui o cartão amarelo.

Olhamos então para o segundo gol da Juventus, que surge ao minuto 64.

Sim, essa é fora de jogo na construção da jogada, pode ter passado despercebido, mas por acaso a televisão depois até parou a imagem, porque na construção da jogada, quando o Locatelli faz o primeiro passe para o Jonathan David, ele estava em posição legal, ele está de dentro para fora e sai para fora da área, faz aquele movimento de dentro para fora. E portanto ficava-se com a dúvida, ou ficou-se com a dúvida, se ele poderia, no momento do passe inicialmente vertical do Locatelli, se ele estaria ou não em fora de jogo. Não estava, estava em posição legal e depois a partir daí desenrola-se o resto da jogada. E, portanto, na construção da jogada, não há fora de jogo, logo o segundo gol da Juventus também legal.

Analisamos também o pênalti que foi assinalado a favor do Benfica com recurso ao VAR.

Exatamente. Boa intervenção do vídeo ao árbitro, que acaba por chamar o árbitro ao monitor para ele reverter a decisão que inicialmente tinha tomado em nada assinalar, e eu relembro que quando não se assinala nada, também é uma decisão, e mostrou imagens, que é isso que se pretende nestas circunstâncias, que sejam claras e óbvias. E aquilo que também nós já tínhamos começado a ver nas repetições é que o Leandro Barreiro chegou primeiro à bola e tocou na bola com o seu pé direito e o Bremer chega posteriormente, chega depois e de baixo para cima, pontapeia o Leandro Barreiro, também com o seu pé direito. E portanto, depois com as repetições, é claro e óbvio que tinha ficado aqui um pontapé de pênalti por assinalar. Lá está, o lance foi de entrar e daí o árbitro muito bem, em poucos segundos, teria ido ao monitor ver uma ou duas imagens e rapidamente dizer publicamente que era pontapé de pênalti.

Pavelidis falhou essa cobrança, foi infeliz, escorrega no momento do arremate. Depois vimos que o reatar da partida é precisamente na marca de pênalti. Por quê?

Com livre indireto. Sim, é isso que eu queria explicar, porque houve uma alteração à lei esta época, 25, 26, depois do Real Madrid, aquela meia-final em que o jogador do Atlético de Madrid escorregou, deu dois toques e portanto, na altura marcou o gol, mas o gol foi anulado, porque a regra era essa. Um jogador quando dá dois toques em todos os recomeços de jogos, é recomeçado com pontapé livre indireto. Quando é pênalti e se passa a um vencedor, obviamente, já não há livre indireto e, portanto, é dado como não válido o gol. A regra foi alterada, entrou em vigor, curiosamente, ainda antes do 1 de julho. Normalmente, as novas regras entram em vigor dia 1 de julho. Neste caso, entrou em vigor no Campeonato Mundo de Clubes e no Campeonato Europeu Feminino, onde esta regra depois foi aplicada na final, nomeadamente esta alteração de Espanha com Inglaterra. Para dizer o quê? Ponto número um, se um jogador escorrega como o Pavelidis Dá dois toques na bola e a bola não entra na baliza, o jogo começa com um livre indireto. E se fosse para achar um vencedor, o penalti era perdido. Se o jogador escorrega, e estamos a falar sempre escorregar, a palavra que está escrita no texto não é escorregar, é acidentalmente. Se o jogador dá dois toques acidentalmente. Portanto, neste caso, escorrega e vamos imaginar que o Pavlídis tinha marcado o gol, então aqui sim, o penalti era repetido. Por quê? Não se pode validar um penalti de um jogador que marca um gol dando dois toques, mas também não se pode prejudicar o guarda-redes no sentido de validar o gol, porque ele teve azar. Não, o guarda-redes vai sempre dizer que houve dois toques e alterou uma trajetória. Portanto, resumindo e concluindo, aquilo que foi alterado e que está em vigor é que se um jogador acidentalmente der dois toques na bola, no penalti, escorregar e marcar gol, o penalti é sempre repetido e não começa nem com livre direto ou está perdido como era para achar um vencedor. Quando o jogador escorrega e dá dois toques na bola, como foi o Pavlídis, não marcando gol, o jogo começa com livre indireto e foi isso que aconteceu.

E fechamos a análise ao trabalho do árbitro com o minuto 88 e o amarelo que sai para Kelly.

Sim, o Fran Ivanović antecipa-se, chega primeiro à bola e o Kelly já tem a perna armada, mas dá-lhe uma grande bicarada, pontapé mesmo no seu adversário. É uma entrada negligente, bem sancionada disciplinarmente e, portanto, cartão amarelo bem mostrado.

Esteve bem. Que nota merece o neerlandês Serdar Gözübüyük?

Eu vou dar nota seis, ou seja, bem. Por quê? Porque o VAR ajudou no penalti e já sabem que eu dou sempre um toquezinho quando as decisões são boas, mas é com a ajuda do VAR, um toquezinho em relação à nota do árbitro, obviamente, mas não invalida a boa decisão, o que interessa é o produto final. Mas temos aqui, no meu ponto de vista, três cartões amarelos que, sem importância, entre aspas, sem grande impacto no sentido do jogo, mas são três cartões amarelos que, no meu ponto de vista, ficam por mostrar, dois a jogadores da Juve, um à equipe do Benfica, e é pela parte disciplinar, acima de tudo, que eu dou aqui uma certa penalização e, portanto, no jogo com apenas dois amarelos, mas tinha que ter mais, com 24 faltas, que é bastante pouco e normal para as Champions League, acaba por ser uma arbitragem claramente positiva, saiu por cima. Portanto, quem ganha e quem perde não se vai, de certeza absoluta, queixar de nada em relação à arbitragem e por isso nota seis, nota positiva para o árbitro neerlandês.

Muito bem, está feito mais um "Sem Falta", disponível em podcast e no site do Observador. Já daqui a pouco a análise do Pedro Henriques ao trabalho do árbitro que esteve a dirigir este Juventus-Benfica. Pedro, muito obrigado. Boa noite e até à próxima.

Obrigado, boa noite.