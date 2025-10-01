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Vamos então para o Sem Falta, Pedro. Mais uma vez, muito boa noite.

Vamos lá.

Danny Makkelie, árbitro neerlandês, 42 anos, cai fora da área. Logo ali ao sexto minuto, é o lance do Ioannidis.

Sim, mas é um lance legal. Foi fora da área e mesmo que houvesse falta do Guiterrerez na disputa de bola com o Ioannidis, seria sempre para livre direto, mas depois percebemos que há o desequilíbrio e a queda, que por acaso acontece lá dentro da área, daí essa dúvida. O contato foi fora e é contato lateral das ancas. Eles são mais ou menos da mesma altura e acabam por tocar na anca um do outro quando estão a encostar-se. O jogador do Sporting cai, mas não há infração, tudo certo, tudo legal.

Muito bem. Em relação depois, e aqui parece-me, Pedro, que é na realidade o principal erro. Faltou claramente o amarelo.

Dos lances que seguem.

É o De Bruyne e depois ao minuto 37. Mas para já, minuto 15.

Sim, o De Bruyne, porque é uma entrada que eu acho que é muito evidente. Aliás, a dúvida era se era amarelo ou vermelho. Eu acho que com uma equipa de arbitragem tão experiente, um assistente, um quarto árbitro, tem que dizer qualquer coisa, porque realmente o Ivan Fresneda e o De Bruyne vão disputar a bola, o Ivan Fresneda chega primeiro e toca na bola e o De Bruyne com a perna paralela ao solo, e é aqui que acaba por se safar para não ser vermelho, é porque vemos a zona de contato, ele tem uma parte da sola do pé direito, mas só uma parte, ou seja, não assentou de cima para baixo ou de frontal. Não é a canela toda pisada ou tocada por toda a sola, é só uma parte lateral, porque ele dá em paralelo à própria perna, que também está paralela ao solo, estão os dois assim com as pernas ligeiramente levantadas, e é aí que está a atenuante de ser só com uma parte da sola e não ser sola inteira a ir à perna. E é este o motivo que estamos perante uma entrada dura, negligente, que não tem em conta o perigo e as consequências do seu ato para o adversário, portanto, cartão amarelo era o mínimo que se podia mostrar, mas também vermelho seria sempre muito difícil. O VAR, aliás, não intervém, porque só pode intervir em vermelhos, mas é claramente de todos os lances, o mais evidente e aquele que acho que quando o árbitro vir essa repetição, vai perceber que falhou.

Entretanto, minuto 37, falta também aqui o amarelo para o central Jesus, da equipa italiana.

E aqui tem a ver com a zona do terreno onde foi feita a falta e que lance é que era. O Trincão vai na direção da área do Nápoles, vai com velocidade, e o Ruan Jesus, não é só uma questão de fazer a falta, é que com o braço esquerdo envolve também o braço esquerdo do Trincão. Nem sequer é aquela questão de esticar a perna, tentar jogar. Vem por trás, vem em corrida, não tem qualquer hipótese de parar o Trincão. O Trincão sempre com a bola muito bem dominada e controlada em velocidade e a única forma que fizeram cair o jogador do Sporting foi através deste agarrar, deste puxar de braço, que por si só devia ter sido punido. Não só pelo agarrar, mas acima de tudo por cortar o chamado ataque promissor, aquilo que nós vulgarmente dizemos uma jogada de perigo.

Para fechar a primeira parte, minuto 41, não há penalti sobre o Geny.

Eu vou dizer que não há, mas não tenho a certeza, na perspectiva de que a única repetição que deu, e é uma das minhas críticas também. Porque depois há outros lances, como vamos ver a seguir, uma possível mão dentro da área do Fresneda, que deram três repetições. Se temos um jogador que cai na área e que eventualmente pode ou não ter sofrido penalti, pelo menos darem mais do que um ângulo. Deram uma repetição, que é no fundo da mesma câmera que está a transmitir ou eventualmente a câmera fora de jogo, não tenho bem a certeza, mas é de longe, do lado contrário, a queda é do lado do ataque do suporte do lado esquerdo e a câmera está colocada na linha lateral oposta. E ainda por cima, se houve mãos para retardar aquele movimento do Geny Catame que já estava dentro da área, essas mãos para serem mostradas estão cobertas pelo corpo do Geny, porque é o Geny que nos aparece de frente nessa imagem que nós temos. Portanto, faltou aqui um outro ângulo. Fico com a ideia que não haverá falta, até pela maneira como o Geny dá uma forma, se calhar também se aproveitou daquele contato, mas era bom esclarecer, para todos, até para a própria equipa de arbitragem. Por isso, sem melhores repetições, vou dar como boa a decisão de não penalti, mas se houvesse depois aquelas filmagens que vêm de um telemóvel, como às vezes aparece feito no estádio, no direto, se calhar podíamos estar a ver outra coisa que não deu nas imagens.

Segunda parte, não há penalti do Fresneda aos 56 minutos.

Sim, é aquele remate do Kevin De Bruyne, que remata muito perto, em popular dizemos bola à queima, tecnicamente chamamos bola inesperada, e o esférico vai bater contra a mão direita do Ivan Fresneda. O árbitro faz um movimento que descreve muito bem o motivo e a razão do não penalti. Aliás, ele foi muito visual, muito gestual e bem para ficar claro. Eu gosto muito deste tipo de forma de atuar, que é ele acha que não há falta e diz, aí é sempre um risco, pois pode vir o VAR e entre aspas, desmentir e o árbitro fica mal na fotografia. A seguir o VAR diz que está tudo ok e ele faz aquele gesto de dedo no ouvido que está tudo ok e depois é apanhado por uma imagem que aí sim, é bastante feliz, em que o árbitro a explicar, coloca ele próprio as mãos atrás das costas para dizer que o toque da bola foi atrás das costas. E foi mesmo, é um remate à queima, vai à mão direita do Fresneda, ele tem os braços para trás agarrados um ao outro, as mãos agarradas um ao outro, não há volumetria, posição defensiva no sentido de querer dizer que se mesmo toque eu não tenho os braços a tentar fazer qualquer movimento de librar, até tinha as mãos escondidas e portanto, está tudo certo, não há motivo para penalti.

O penalti para o Sporting é bem dado ao minuto 61?

É rés-vés Camburique, mas é. É aquele lance em que o Matheus Politano estica a sua perna esquerda e há algumas repetições que nos deixam dúvidas. Depois há uma ou outra. Eles deram quatro ângulos, quatro repetições Há uma ou duas, até são as primeiras, fica-se com a dúvida que até poderia ter havido contacto. Se não houvesse contacto, há garantidamente que o VAR iria intervir. A partir do momento que há duas repetições e que me parece que há um contacto tipo ponta do pé, a tocar na ponta do pé do Max Araújo, vamos começar por aqui. O VAR nunca se iria intrometer porque o que estaria em jogo não era o contacto. E o árbitro se assinalou esse contacto é porque concedeu que é pênalti. Portanto, o VAR para se intrometer aqui, tinha que ter uma imagem muito clara e óbvia em que mostrasse o não contacto. Havendo contacto, o VAR não vai discutir com o árbitro: "Olha, eu vi contacto, mas para mim não foi suficiente para a queda". Ele não pode fazer isso. Portanto, iriam estar a discutir intensidades e, neste caso, como o árbitro assinalou, nunca poderia estar a discutir essa questão. Para mim, sim, pênalti. O Max Araújo, podendo ou não ter aproveitado, sentindo aquele contacto, cair, o fato é que fico com a ideia que há mesmo contacto de raspão, mas o suficiente para pisar e para o desequilibrar e ele perder a bola. Com estas repetições, com estas imagens, pênalti bem assinalado. Termino só com isto: a maneira como o Matheus Politano, que sente claramente se tocou ou não tocou no adversário, levanta os braços a dizer: "Já fui". Percebe-se isso claramente. É para mim um sinal, não é que os jogadores quando reclamam ou quando não reclamam, que é isso que é pênalti ou não, mas a maneira como tão imediata, tão direta, tão espontânea, ele faz aquele gesto, ele sabe que tocou e sentiu que tocou. Isso para mim veio me confirmar claramente, porque há gestos e movimentos que o ser humano não tem como disfarçar, porque se ele não tivesse tocado, ele teria tido outra reação. Então os italianos.

Exatamente. Mamma mia! Olha, minuto 80, gol do Napoli, sem fora de jogo.

Sim, porque realmente no momento do cruzamento do Kevin Bruno, Rasmus Hojlund aparece entre os dois centrais do Sporting, o Debast e o Gonçalo Inácio, e depois a tal tecnologia que a Champions League tem e que nós em Portugal não temos, isto é, nós temos tecnologia, não temos a igual à da Champions, que é uma tecnologia mais perfeita, no meu ponto de vista, que é tridimensional. Não há lá que há linhas, depois as pessoas vão dizer que a linha está mal metida ou mal marcada ou que foi mal metido porque o ombro não está ou que o joelho. Aquilo é uma tecnologia tridimensional, vira aquilo visto de cima para baixo, corta em fatias e percebe-se logo se alguma parte do corpo está para lá da parte do corpo do outro e essas fatias são cortadas em linhas verticais, são muito boas. Neste caso, como o Debast com a perna estava a colocar de forma muito clara, em termos de repetição, obviamente, e através da tecnologia, o Hojlund, fica-se bem perceptível que realmente não há fora de jogo, que o gol é legal. Isso é uma decisão muito relevante e importante. Relembrar que o assistente validou, depois a equipa de arbitragem ou neste caso o VAR, limitou-se a confirmar uma boa indicação do assistente do gol.

Falta a nota para Danny Makkelie num jogo muito pouco típico ou mesmo atípico, sem cartões amarelos.

Sem cartões, mas dois ficaram por mostrar. Eu vou dar nota seis. Daria sete ou oito, claramente, porque o jogo até tem resultado apertado e no último minuto o Sporting teria empatado o jogo, e não foi um jogo, sob esse ponto de vista, que tivesse decidido e tornasse fácil. O jogo tem 25 faltas, tem realmente, sem impacto no jogo, no sentido que realmente não são dois lances decisivos, dois cartões amarelos que ficam por mostrar, sabendo que muitas vezes os jogadores com cartões amarelos ficam um bocadinho condicionados na maneira como muitas vezes abordam os lances. E é relembrar que um é ao minuto 15, outro é ao minuto 37, mas tirando isso, que acaba por não ter grande impacto, aquilo que foi importante foi nas áreas tudo certo. O não pênalti sobre o Geny, não pênalti do Fresneda pelas mãos, o pênalti assinalado a favor do Sporting e esses lances são relevantes e importantes. O árbitro também foi bem assistido pelos árbitros assistentes e nomeadamente no dois a um. Tem este sinal da disciplina, mas isso não invalida uma arbitragem positiva. Nota 6 para o neerlandês Danny Makkelie.

Cá está a nota 6 atribuída pelo Pedro Henriques. Amanhã, Pedro, de volta para jogo da Liga Europa, já a envolver o Futebol Clube do Porto, também às 20:00.

Um abraço e até amanhã.

Grande abraço. Fica também disponível através de podcast o "Sem Falta" com a assinatura de Pedro Henriques.