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Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Intermédios. Boa semana para vocês que estão desse lado. Já sabem, segunda-feira estes pequenos episódios de 15, 20 minutos e quartas-feiras, episódios com os convidados. Esta semana vamos ter o José Borralho, que é o meu convidado, que vem falar sobre o livro "O Medo" e o estudo que fez sobre o medo, com números muito interessantes sobre os principais medos dos portugueses. É muito curioso. E também na outra semana a seguir, posso já adiantar, vou trazer um tema que já quero trazer aqui há muito tempo. Foi gravado via Zoom pela impossibilidade da pessoa ir ao estúdio, mas eu acho que valia a pena fazê-lo. E então o tema é o quê? Experiências de quase morte. Portanto, as famosas EQMs, pessoas que alegadamente, neste caso, terão morrido e terão estado noutro sítio com a sua própria consciência. É uma história com a Isaura, uma pessoa que já esteve noutro podcast internacional e é uma pessoa muito querida e foi uma conversa muito gira e espero que vocês gostem também. Quanto ao episódio de Intermédios desta semana, está muito difícil eu gravar isto, porque eu não sei do que é que haveria de falar. E então vou falar disso mesmo. Vou falar disto. Sabem o que é isto? Do cansaço. É um bocadinho na sequência. Na semana passada eu estava a falar, se quiserem ouvir, ouçam o episódio da semana passada, eu estava a falar sobre o facto de nós não sabermos descansar e não sabermos parar e a dificuldade que temos, que quando paramos, temos que ir fazer alguma coisa. O problema é que eu estou agora, já há algum tempo, numa fase, que eu acho que é aquilo que a Catarina, a minha mulher, já falou algumas vezes, que é a carga mental. A carga mental, que é tanta coisa na minha cabeça, tanta coisa a acontecer na minha cabeça de trabalho e de gestão familiar, de coisinhas que se tem para fazer. Sabem aquela mensagem do Windows que diz: "O Windows encontrou um problema e vai ter que encerrar"? É nesse momento que está a minha cabeça. Claramente. Eu vou dar-vos um exemplo do que é o meu dia, para vos mostrar que eu não consigo, neste momento, descansar. E quando eu tenho momentos de prazer, neste sentido, e pode ser esse prazer mesmo. Neste momento, a minha mulher não está aqui, não está cá nestes dias, mas mesmo nesses momentos de prazer, é tudo feito a correr. Não bastava eu, por si só, já ser uma pessoa que corre. É tudo a correr. Porque parece que está tudo contado. Eu não sei se isto acontece convosco. Eu vou dar-vos o exemplo do meu dia. Quando uma pessoa tem três crianças ou três filhas, neste caso, uma adolescente, uma pré-adolescente e uma que acha que é mais velha do que as outras duas. Eu acordo de manhã cedo e quando eu digo cedo, às vezes acordo às 06:20, acordo por volta das 07:00. Eu tento treinar logo de manhã cedo. Por quê? Porque se eu não treinar manhã cedo, acreditem, o meu dia começa a me escapar por entre os dedos. Porque imaginem, eu treino das 07:00 às 08:00. Às 08:00 elas acordam. É preparar a lancheira de uma, eu comer qualquer coisa ou beber um café, que às vezes não tomo pequeno-almoço, faço jejum, levá-las à escola. Levo à escola, até aqui são 09:30, mais ou menos. Das 09:30 ao 12:30 estou sentado a trabalhar. E quando é trabalhar é: às vezes responder a entrevistas, a ver agenda, tratar de espetáculos, etc. Preparar estes podcasts, preparar os podcasts, as entrevistas dos podcasts ou editar podcasts, ou editar vídeos ou whatever. Vou almoçar. Muitas vezes tenho que ir buscar as miúdas à escola porque não têm transporte da escola e não têm aulas à tarde. Tenho que sair para ir buscar as miúdas. Volto, almoçamos. Trabalho mais um bocado à tarde, sempre neste registo, há sempre coisas para fazer. Tenho que acabar de trabalhar sempre a partir mais ou menos das 17:00, porque depois tenho que ir buscar a outra à escola. Vou buscar a outra à escola, a mais pequenina, depois há treinos. Elas não treinam nem nos mesmos sítios, nem às mesmas horas, portanto, são três. Eu, por exemplo, no sábado, para vocês verem, a minha manhã de sábado foi: eu levantar-me, fui eu treinar, vim para casa, fui buscar uma que tinha treino, que tinha estado a dormir na casa de uma amiga, fui buscá-la, levei ao treino, vim à casa buscar a outra, levei ao treino, fiquei lá com essa no treino, porque não havia tempo de voltar para casa. Fiquei no treino, trouxe-a e fui buscar a outra que também estava no treino e vim para casa. Fazer o almoço, fiz o almoço, despachar o almoço, etc. Tarde. Gravar o podcast, a conversa que disse que ia sair para a outra semana, tive que gravar este fim de semana. E tudo o que eu faço parece que é feito a correr. Mesmo o treinar. Ou seja, acaba por tirar o prazer das coisas. "Embora treinar, eu gosto de treinar, então embora treinar". Olho para o relógio, "embora, são horas de treinar, embora treinar. Pum, pum, pum, treinei, acabei de treinar, embora tomar banho". Tomar banho e fazer, por quê? Porque a seguir tenho logo que fazer não sei o quê. E é sempre neste registo. Jogar PlayStation. Adoro jogar PlayStation. Tenho conseguido jogar agora um bocadinho, mas sabem como é que é o meu jogar? Olho para o relógioTenho aqui 10 minutos pra jogar, vou embora jogar, sento-me, jogo. 10 minutos, por quê? Porque passar 10 minutos já está alguém: "Pai, temos que ir não sei aonde. Pai, não te esqueças não sei o quê". Agora vem a outra e diz: "Olha, não te esqueças que é preciso uma declaração não sei do quê". Depois vem a outra: "Pai, podes assinar isto? E precisava de 20 euros pra não sei o quê". Como dizia o meu pai: "Quiseste-se, fizeste-se, agora aguenta-se". Eu sei, está tudo certo. Faz parte da vida e eu não estou a dizer que a minha vida é diferente da vossa. Eu estou é a dizer exatamente isso, que eu acho que grande parte de nós, adultos responsáveis, sobretudo que tem uma família, estamos num registro, que eu acho que não é só comigo, que é este registro de não conseguirmos fazer as coisas com prazer, porque o tempo parece estar todo contado. E depois, há coisas que eu tenho programadas fazer, como por exemplo, ler um bocadinho ou estudar japonês, que eu gosto também de estudar algumas coisas, e estou tão cansado que até tenho tempo, mas simplesmente apetece-me ficar assim. E pra quem está a ouvir só, basicamente estou com cara de olhar perdido no infinito, porque estamos tão cansados, que quando não há nada pra fazer, surge esta vontade de realmente não existir sequer, estar só, até que chega o próximo horário. E como é que nós damos a volta a isto, malta? Expliquem-me. Não ter filhos já não dá. Já nasceram. E depois isto, coitadas das miúdas também comem por tabela, porque eu fico mais irascível, fico mais irritado, quando vem pedir alguma delas que, por exemplo, coitadinha, até nem está a chatear com as coisas da vida delas, vem me pedir qualquer coisa e eu digo logo: "O que foi, pá?" É logo o que sai, e depois tenho que pedir desculpa, e depois sinto-me mal por ter falado assim, e depois sinto a necessidade de me justificar porque ela não tem que levar com as minhas bocas. E acaba sempre por estarmos nesta constante pescadinha de rabo na boca e não sairmos deste ciclo de cansaço imenso. E muitas vezes eu penso: "Será que se eu não tivesse filhas ou filhos, as coisas eram melhores?" Eram. Eu acho que eram. Mas também havia uma parte de mim enquanto pai, porque eu sempre quis ser pai, que não estaria obviamente preenchida. E, portanto, eu não me arrependo de nenhuma decisão que tomei em relação às minhas filhas ou em relação a ter filhos. Mas pra quem é pai, e vocês que estão desse lado, que são pais, vocês sabem que isto custa. E eu acho que o vídeo de hoje é sobretudo para vocês terem essa noção de que esta carga mental, e a carga mental está mais associada às mulheres, exatamente porque as mulheres querem se quer, quer não, ainda desempenham hoje em dia muito um papel de gerir as coisas. De gerir as casas, de gerir as reuniões dos filhos, as datas, whatever, gerir a agenda. Infelizmente, ainda há muito este papel, mas como nós cá em casa fazemos algo que sempre fizemos, que é procurar dividir, distribuir as tarefas ao máximo e sobretudo nesta altura em que a Catarina está com muito trabalho, está com um trabalho novo que ocupa muito tempo e tem estado muito tempo fora de casa e também depois resolve ir de férias sozinha com as irmãs. Está se a cagar pra família, completamente. Uma vergonha. Espero bem que ela ouça isto. Estou a brincar, malta. Calma, estou a brincar. Porque é algo que ela faz várias vezes e acho muito bem fazer. Até porque eu também já o fiz. Mas, obviamente, esta carga mental está distribuída por nós os dois e quando um de nós tem o papel mais ativo nesta função, esqueçam, é uma coisa impressionante. E acaba por nos tirar o prazer da maior parte das coisas. Estamos só a gerir. Neste momento, eu sinto-me um gestor. Sinto-me um gestor de uma unipessoal. Neste caso, unipessoal, uma limitada, porque tem dois sócios, António Raminhos e Catarina Raminhos. Uma empresa claramente familiar, mas sou gestor, somos gestores desta empresa familiar e basicamente não fazemos mais nada. Isso é que eu acho mais impressionante, quando há o tempo pra descansar, não há vontade. Pensem um bocadinho e digam-me depois nos comentários se é só comigo. Mas quando há tempo, uma pessoa está tão cansada que não quer fazer porra nenhuma. Ok, agora sim, tinha tempo pra ler, tinha tempo pra jogar e não sei o quê, mas não apetece, porque está cansado. Está de rastros a pessoa. Mas depois surge o tema da semana passada, que é exatamente"Ok, eu estou parado, mas eu já estou habituado a uma roda viva de andar de um lado para o outro, que quando estou parado há uma necessidade quase de eu ter que ir fazer alguma coisa. Se calhar vou adiantar trabalho, que é para ficar despachado em relação àquilo e fico mais tempo livre no futuro, que na realidade não vou aproveitar para porra nenhuma". E é isto a nossa vida. É isto. A nossa vida é isto, basicamente. Eu não sei que soluções é que nós podemos apresentar para isto. E depois quando se tem filhos, principalmente em períodos como a adolescência, eles tornam-se muito egoístas, naturalmente, porque nós também o fomos, adolescentes egoístas, acho eu. E torna-se muito difícil, porque só pensam neles. Só pensam neles, só querem fazer as cenas deles, acham que toda a gente lhes deve e, na realidade, há um papel que nós enquanto pais temos que desempenhar. Há necessidades que têm que ser suprimidas e resolvidas, mas depois há também o facto de nós não querermos fazer aquilo que os nossos pais nos fizeram e podemos cair no erro também de nos estar a tornar demasiado mansos. Vejam a quantidade de coisas que se passam na cabeça de uma pessoa adulta que tem uma vida e que procura ser responsável e que tem uma vida familiar. Portanto, aquilo que eu gostava de dizer é: esta carga mental que vocês sentem e esta carga mental que eu sinto, existe. Existe em todos nós e, portanto, sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos. Mas não sei como é que a gente resolve isto. Se calhar é um bom tema para levar ao podcast como convidado. Como é que nós podemos resolver isto? Como é que nós podemos fazer melhor esta gestão desta carga mental, quando na realidade as coisas têm que ser feitas e pronto. As coisas têm que ser feitas. Bem dizia a minha querida mãezinha: "Quando fores pai, logo vês o que custa. Quando fores pai é que vais dar razão às minhas palavras". E é verdade, minha querida mãezinha e meu querido paizinho, por tudo aquilo, obviamente, muitas coisas que vocês me trouxeram e que me fizeram muito bem, outras nem por isso, mas vocês estavam a fazer o melhor que sabiam, tal como eu estou a fazer o melhor que sei. E quem sabe se daqui a uns 20 anos não está uma das minhas filhas a gravar um podcast e a lixar-me a cabeça e a dizer-me toda a porra que eu fiz de mal ao longo da minha vida. Mas pronto, faz parte do processo. Vamos procurar aprender com isto, mas sobretudo é esta a mensagem: sintam-se acolhidos na vossa carga mental, sintam-se acolhidos nessa vida que parece que não há nada, que estamos só a correr atrás do prejuízo e a cumprir funções. Sintam-se acolhidos, mas mais do que se sentirem acolhidos, pensem na vossa vida, como é que vocês podem mudar isso, o que é que podem melhorar. Façam essa análise, que eu também vou fazer na minha. Se eu encontrar alguma resposta, eu venho aqui partilhar com vocês. Muito obrigado e até para a semana. Foi mais um episódio de "Intermédios". Quarta-feira, novo episódio. E não se esqueçam, ainda, "Homens de uma certa idade" todas as sextas-feiras. E o meu espetáculo volta já, o meu espetáculo sobre a morte, anda aí pelo país. Tavira já está esgotado. Setúbal está a caminho de estar esgotado. São Miguel está a caminho de estar esgotado. Lisboa vai ser gravado ao vivo, portanto, é o último espetáculo em Lisboa que eu vou fazer na Aula Magna. Temos Guarda, temos Alcobaça, é só olharem em antonioraminhos.pt que está lá tudo. Obrigado, pessoal e até para a semana. Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza que somos todos malucos.