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Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma semana de Somos Todos Malucos, um podcast dedicado à saúde mental, ao autoconhecimento, a histórias que eu acho que vos podem acrescentar algo ou trazer novas perspetivas, ou pelo menos deixar-vos a pensar sobre aquilo que foi aqui dito. Já sabem, se estão a ver isto no YouTube, ativem as notificações, cliquem no sininho, partilhem as conversas, venham aos comentários, porque eu venho também sempre aqui aos comentários falar convosco. Digo sempre isto, há muitos convidados que passam por esta casa que vêm de sugestões vossas. Um à parte, o meu espetáculo "Volto Já", de stand-up comedy, que é muito verdadeiro, no sentido que são partilhas muito pessoais e muito sobre o meu medo de morrer. Está em cena, volto com uma data de datas, passo pelo pleonasmo, com uma data de sítios que vou visitar. Vão a antonioraminhos.pt, estão lá todas as datas e atenção que essas datas que aí estão vão sempre acrescentando-se novas localidades. Mas se vocês por acaso virem uma data perto de uma cidade vossa, vão a essa, porque eu não sei se vou à vossa cidade. Mas estejam atentos e juntem-se também a esta conversa que eu tenho em palco com vocês. Ora bem, a convidada de hoje já estava prevista há algum tempo. Era um tema que me interessava e então andei a ler um bocadinho sobre isto e tentar perceber quem é que poderia vir abordar esta questão e encontrei a Sofia Loureiro, que parece que já viveu várias vidas numa só, desde investigadora a vender revistas em Paris, esteve sem-abrigo em Londres e investigações na Antártida. Tem uma história também ligada à saúde mental, até que descobriu algo que acabou por mudar a sua vida. Obrigado, Sofia, por teres vindo, por estares aqui. E a conversa que nós vamos ter hoje é sobre um tema que eu já queria trazer aqui, que é pessoas altamente sensíveis e como a ciência também mostra que isto é algo real. Mas primeiro, quando eu comecei a ler a tua história, tu partilhaste também parte do teu trajeto. Tu tens um trajeto, no mínimo, particular. Para não chamar de louco. Como é que uma pessoa passa de investigadora para vender livros em Paris, sem-abrigo em Londres? Que raio de volta é que isto deu? Como é que isto é possível?

Antes de tudo, António, obrigada por me teres aqui.

De nada.

E obrigada por três coisas que acho que é muito importante em ti: é a alegria que trazes ao mundo através do teu humor e ao mesmo tempo ser um humor ativista; é a tua sensibilidade para questões como estas e teres este podcast, por exemplo; e é também a tua compaixão, porque quem me segue nas redes sociais vai se aperceber que cada vez que há uma catástrofe ou alguma coisa, tu andas sempre à procura de como ajudar as pessoas.

Sim.

Isso é uma coisa que eu também faço, porque infelizmente nas notícias nós só vemos a parte da catástrofe, mas depois não vemos como é que nós podemos ajudar.

E às vezes está nas coisas mais simples. Não é preciso pensar em grandes eventos. Às vezes é só olhar para o lado e perceber o que é que se pode fazer.

E quem é que precisa de ajuda.

E quem é que precisa de ajuda.

Mas para isso é preciso sensibilidade. Por isso, obrigada pela tua alegria, sensibilidade e compaixão. Entretanto, o meu percurso é peculiar, porque eu não me conhecia minimamente, então eu achava que era um bocado louca ou tinha uma personalidade no mínimo dupla. Porque por um lado, e isto depois eu vim a descobrir a partir de 2015, sou uma pessoa altamente sensível e como tal, eu preciso de estabilidade e de segurança e antes de atuar, observar e tudo aquilo. Mas por outro lado, eu tinha um lado, como tu dizes, um bocado louco e que eu vim a descobrir, também através da doutora Elaine Aron, que foi a psicóloga clínica que deu nome ao traço da alta sensibilidade nos anos 90, que 30% das pessoas altamente sensíveis também são buscadoras de altas sensações.

O que faz sentido, se nós formos pensar.

Mas são só 30% das pessoas altamente sensíveis.

Sim.

Um buscador de altas sensações é uma pessoa que se aborrece facilmente e que precisa de experiências novas para se sentir vivo. E essas experiências novas podem ser ir ali ao restaurante de sushi da esquina. Não é obrigatório que seja saltarmos de uma ponte. Mas naquela altura, eu tinha 23 anos quando fiz essa aventura de andar a vender revistas tipo "Caras" em Paris.

E tu já tinhas acabado o teu curso, não?

Eu tinha acabado a minha licenciatura, porque eu entrei com 17 anos.

Em Bioquímica? Não.

Em Biotecnologia.

Biotecnologia.

Eu entrei com 17 anos e acabei com 22. Era pré-Bolonha, portanto, eram cinco anos. E passado dois meses estava já a trabalhar no Instituto Ricardo Jorge, num projeto de genética humana, nomeadamente câncer. E um dos cancros é o neuroblastoma, que é um câncer pediátrico. E isso, eu sei agora por quê, porque sou altamente sensível, gostava-me imenso. Eu recebia biópsias de crianças das quais tinha que extrair o DNA e eu sabia que o meu trabalho ia ajudar, porque eu estava a afinar técnicas, por exemplo, naquela altura, para sabermos em que estágio é que o câncer estava e conforme o estágio, o tratamento é diferente.

Exato.

Portanto, afinar isso.

Mas ligavas-te se calhar muito às histórias.

Pois, às fichas dos pacientes. Nós estamos a falar deste projeto. Eu licenciei-me em 92, em junho, em setembro estava a trabalhar no Ricardo Jorge. E estamos a falar em 92, portanto eram fichas de pacientes em papel. Está bem? Só para contextualizar a nova geração. E não havia revistas eletrónicas. Nós tínhamos que fazer investigação ou pedir aos autores dos artigos científicos que escrevessem uma carta e eles enviavam-nos. Portanto, era muito diferente a investigação científica nessa altura. Mas quando tu recebes uma biópsia e tu recebes que a ficha do paciente é uma criança, aquilo mexia imenso comigo.

Mexia em que sentido? O que é que tu sentias? Tristeza?

Que aquilo não era só uma amostra para extrair DNA. Era uma criança que eu sabia que podia ajudar, aquela ou as futuras, mas que havia sofrimento ali por trás. Custava-me um bocado esse trabalho, mas a grande reviravolta para depois começar à boleia pela Europa, que foi o que eu fiz a seguir a isso, foi que uma pessoa que me era muito querida e que tinha sido meu namorado, morreu repentinamente num acidente. E digamos que acho que foi o meu grande trauma, dos primeiros grandes traumas, porque eu não sabia lidar com o luto, a tal história da saúde emocional, inteligência emocional, sabia que havia alguma coisa disso, e fui-me completamente abaixo. Entrei numa grande depressão, fui falar com a chefe do então Laboratório de Genética Humana, que é agora um departamento de genética humana no Instituto Ricardo Jorge, que na altura era a doutora Guida Boavida, e eu disse: "Eu não vou continuar este trabalho, só vou fazer a bolsa da Liga Portuguesa contra o Cancro até ao fim do ano e depois vou viajar". E as pessoas pensavam que eu ia viajar por opção, mas eu não ia viajar por opção, eu ia viajar porque, como é típico das pessoas altamente sensíveis, comecei a refletir profundamente sobre a minha vida. Eu já tinha estudado durante cinco anos arduamente para tirar a licenciatura, Setúbal-Lisboa, cento e tal quilómetros por dia, cerca de cinco a seis horas de transportes públicos, porque não havia uma nova ponte nem comboio na altura. Portanto, estamos a falar de filas de duas horas para chegar à universidade e voltar. E quando aquela pessoa morreu, foi um grande choque para mim também, porque ele era muito novo. Eu tinha 23 anos, ele tinha 22 e eu pensei: "Se eu morrer amanhã, o que é que eu fiz da minha vida?" Havia essa componente também da loucura. Eu precisava de experiências novas e eu tinha uma amiga, agora sei que era buscadora de altas sensações, e descobrimos que queríamos viajar.

Essa tua amiga também é uma pessoa altamente sensível?

Não, por isso é que era a nossa diferença. Isto era muito engraçado. Lançámo-nos à boleia nos anos 90 pela Europa. E era giro ver a diferença entre uma pessoa altamente sensível, buscadora de altas sensações e uma que só é buscadora de altas sensações. Eu era a que andava com os mapas todos na mão. Contextualizar, geração nova, era tudo em papel.

Exatamente, tudo em papel.

Não havia telemóveis nem GPS. Portanto, era eu com os mapas todos e muito organizada, para saber sequer em que lado da estrada é que nós tínhamos de ir boleia. E ela a tentar estar às 11 da noite em frente a carros. Lá fomos nós à aventura e isso levou-nos a que não era assim tão fácil de encontrar emprego como nós pensávamos. E na altura foi quando começaram a aparecer as revistas tipo a Cais, e andámos então nas estações de Paris a vender a Cais para fazer dinheiro.

Isto durou quanto tempo?

Esta viagem, que foi totalmente louca à primeira, só durou dois meses, mas em dois meses nós passámos da Suíça para Torino, para Paris, para Londres, voltámos para Torino e depois voltei para casa. Mas depois isso continuou. Nós continuámos depois à boleia pela Europa. Vinha para Portugal.

E voltaste para casa por quê? Por cansaço?

Naquela altura foi até porque a minha mãe tinha dito, porque eu também queria continuar aquela vida de depois ter estudado e me licenciado.

Andei eu a gastar dinheiro para tu estudares para andares agora a passear.

Queria abrir a pestana e até tínhamos concorrido para um trabalho nos cruzeiros. E a minha mãe, das vezes que eu lhe telefonei, cabine telefónica, novamente vamos contextualizar, por cabine telefónica para Portugal, a minha mãe disse que nós tínhamos um emprego nos cruzeiros, que quando voltei para Portugal não estava lá, mas isso fez-me voltar. Mas isso, nessa altura, eu tinha aquele grande conflito de tentar me entender: por que eu sou assim? Por que eu, por um lado, preciso de segurança e por outro lado, eu preciso de experiências novas? E só em 2015, quando graças a um burnout eu fui a uma coach que conhecia o traço.

E tiveste esse burnout por quê? Também na sequência de trabalho, do trabalho que estavas a ter?

O burnout acho que é uma das coisas que as pessoas altamente sensíveis pré-psicoeducação, ou seja, pré-mentoria, têm é muito, porque não sabemos muito bem estabelecer limites. Não sabemos dizer que não. É muito interessante, porque as pessoas pensam: "Aprender a dizer que não sem culpa". Ora bem, isto é uma coisa que quando se é altamente sensível é um bocado difícil. Isto já falando o que é o traço alta sensibilidade.

Pois, porque o que é isso? Basicamente, pelo que eu percebo da tua história, pontos importantes foi infelizmente a partida desse teu amigo, te fez ter essa viagem, onde se calhar tu fizeste muitas descobertas, mas não sabes muito bem o que é que descobriste, por causa de exatamente não saber essa gestão. Esse burnout te levou a descobrir essa tal psicóloga.

Coach.

Coach que tem esse livro sobre o que é que são as pessoas altamente sensíveis.

Não, ela tinha esse livro, portanto, era uma coach de Barcelona.

Sim.

Porque eu já tinha voltado de Barcelona, já tinha feito doutoramentos e pós-investigações e mestrados. Entretanto, em 2015 já estava em Portugal, já tinha deixado a minha carreira científica e estava a trabalhar como terapeuta natural. Fiz o mestrado em naturopatia e estava num burnout e então foi essa coach, que também era uma amiga, estava em Barcelona e ela conhecia o traço alta sensibilidade e depois de não sei quantas sessões, ela disse-me: "Sofia, eu acho que tens que ler este livro", que era o livro da doutora Elaine Aron, das pessoas altamente sensíveis.

E o que é isso, afinal? O que é uma pessoa altamente sensível?

Muito obrigada por essa pergunta, porque acho que é muito interessante e fascinante, eu estou completamente apaixonada por isto. Mas eu também gostaria de começar por dizer o que não é.

Pronto, sim.

Acho que também é muito importante, porque eu ouço muitas vezes isso nas redes sociais, por exemplo: "Eu fui diagnosticado como pessoalmente sensível". Ora bem, a doutora Elaine Aron, novamente, quem continua a fazer investigação científica no traço de alta sensibilidade, enfatiza muito que não é um diagnóstico clínico, porque os diagnósticos clínicos normalmente são para perturbações, transtornos, doenças. O traço de alta sensibilidade não é um transtorno, não é uma perturbação, não é uma doença. Portanto, as pessoas não são diagnosticadas. As pessoas podem se identificar.

É um traço de personalidade?

É um traço de temperamento, mais do que personalidade. A personalidade é uma construção que nós temos ao longo da nossa vida, com as experiências, os traumas, seja o que for. Enquanto que o temperamento é a natureza com a qual tu nasceste. É o hardware, é o teu computador, é a tua natureza. A tua personalidade são os programas que vais lá metendo dentro.

Exato.

Por exemplo, todas as pessoas altamente sensíveis nascem assim, ou seja, nascem com este hardware, que basicamente é caracterizado por um sistema nervoso que processa tudo profundamente, mas depois nem todas expressam a sua sensibilidade da mesma maneira. É como se fosse: vamos todos no mesmo barco, ou seja, vamos todos no mesmo estilo de barcos, vamos todos em caravelas, por exemplo, altamente sensíveis, mas há uns que vão numa travessia que está muito calma, que têm uma infância calma, em ambientes que favorecem a sua-

A personalidade depois também se relaciona com o temperamento.

Exatamente.

Sim. Então é um temperamento.

É um traço de temperamento. Ou seja, tu nasces com ele, não é uma opção. Era o mesmo que agora tu dizeres: "Se eu não seja tão sensível". É o mesmo que eu dizeres para eu ter os olhos azuis. Não consigo. Portanto, não é um diagnóstico clínico, as pessoas não são diagnosticadas altamente sensíveis. Elas podem fazer testes, questionários de autoavaliação, já vamos falar nisso, para se situarem na escala de alta sensibilidade e educarem-se acerca do traço. Isso é um dos meus trabalhos, mentoria da alta sensibilidade. Com o tempo, as pessoas vêm se realmente se identificam com isso. Basta ler o livro da doutora Elaine Aron, que quem é, facilmente vai ver ali uma série de características comuns. Portanto, não é um diagnóstico clínico, não é um erro ou uma falha.

Não é uma fraqueza.

Não é uma fraqueza. Existe igualmente em homens e mulheres, muito interessante. E existe em 20% da população não só humana, em mais de 100 espécies animais, detecta-se que cerca de 20% da população.

Isso é engraçado.

É altamente sensível ao ambiente à volta. E isto considera-se que será uma estratégia de sobrevivência. Eu costumo dar, e costuma-se dar o exemplo, vamos supor, um bando de zebras, que não sei se é bando que se dizem, desculpem lá, de zebras no meio da savana e escuta-se um galho a partir-se. 80% dessas zebras, que não nasceram com sistema nervoso altamente sensível.

Vão ficar a continuar a pastar.

Vão continuar a pastar. Só que 20% não é que ouçam melhor, é que aquilo que elas ouviam, vão processar mais profundamente e vão associar ideias e vão dizer: "Isto pode ser um leão a aproximar-se". E dão o alerta ao resto da população. Estás a ver? Estratégia de sobrevivência. Ou são as zebras que vão começar a observar, porque como é tudo processado profundamente em informação, a estratégia é mais observar antes de atuar, vão observar que aquele pasto está a terminar. E então vão à procura de um pasto mais verde, enquanto os outros 80% vão comer até ao fim.

Mas não se poderia relacionar também com ansiedade, com uma perturbação da ansiedade?

Hum, ok.

Percebes o que eu estou a dizer?

Eu percebo.

No sentido da ansiedade estar no futuro, estar a prevenir dano, etc.

Não, isto é uma estratégia de observação. E ansiedade, já agora que estás a perguntar, espero agora não me esquecer do que eu ia dizer. Os estudos indicam que em crianças altamente sensíveis, que foram criadas em ambientes favoráveis, elas têm menor risco que a população em geral de vir a sofrer de ansiedade.

Ok.

Em idade adulta. Crianças altamente sensíveis, que foram criadas em ambientes adversos, seja pelo que for, seja a própria perceção da criança.

Sim.

Então, ela vai sofrer um maior risco que o resto da população a vir a sofrer de ansiedade em idade adulta. Portanto, isto são características que se chamam suscetibilidade diferencial, que é uma suscetibilidade diferente ao ambiente que nos rodeia.

Sim.

Ou seja, se as experiências negativas vão nos afetar mais profundamente. Por outro lado, as positivas também vamos recolher muito mais dessa positividade.

Exato, exatamente.

Que é outra característica interessante, investigada agora recentemente, acho que foi do Michael Pluess em 2022, que é a sensibilidade vantajosa. Uma pessoa altamente sensível que faça terapia, vai ter resultados mais facilmente. Por quê? Porque processa tudo mais profundamente, porque é mais detalhista.

Exato. Ou seja, é para o bem e para o mal.

Exatamente, é o reverso da medalha.

Ser altamente sensível é para o bem?

É desafiante se não sabes lidar com ele antes da psicoeducação. E é isso que nós temos que ver. Então esta pessoa é mais suscetível à ansiedade ou ela que não sabe como é que funciona no mundo? Como eu. Eu não sabia como é que eu funcionava no mundo.

Mas que traços é que definem uma pessoa altamente sensível?

Se nós formos tentar resumir, doutor-

Para quem nos está a ver ou ouvir pensar, porque se calhar há pessoas que se enquadram nesse registo de não saber lidar com o que acontece à sua volta.

Eu acho que se calhar a maioria de nós até termos este conhecimento. Por isso, desde já os meus agradecimentos à doutora Elaine Aron, embora já o Carl Jung, na sua altura, tenha reparado que havia uma camada mais sensível da população, porque acho que é evidente. Havia várias pessoas a investigar o tema nos anos 90 e quem acabou por dar o nome e continuar a investigação foi realmente a doutora Elaine Aron. A doutora Elaine Aron, para simplificar as coisas, para já, existe um teste, um questionário de autoavaliação.

Isso pode ser feito na internet ou convém ser feito com um terapeuta?

Não, isso pode ser feito na internet, porque a doutora Elaine Aron tem no site dela em inglês. Quem quiser ir ao site da doutora-

Eu estou aqui, lasco para fazer

...Elaine Aron. O site é hsperson.com, HS Person, porque é Highly Sensitive Person, e lá ela tem o self-test. Quem quiser em português pode ir ao meu blog, sofialoureiro.com e está lá o teste atualizado, porque ele foi atualizado agora em 2024 à luz da neurociência, mudou o número de questões, antes eram 27, agora são 18, dá-nos subescalas. É muito interessante, porque foi precisamente atualizado passado 30 anos de investigação, este questionário de autoavaliação. E também há, por exemplo, no site da doutora Elaine Aron, para os pais avaliarem se a sua criança é altamente sensível, pais, educadores, ou seja o que for. Que é muito interessante isso. Onde é que nós íamos então?

Íamos-

Nas características

Nas características, nos traços. Pode-se fazer um autoteste para perceber isso

Sim, mas além disso, se quiseres eu posso dizer algumas das perguntas que estão neste questionário de autoavaliação. Mas a doutora Elaine Aron simplificou-nos aqui a nossa vida e decidiu resumir as características em quatro pilares, que ela chama o DOES, em inglês. Em português, vamos começar pelo primeiro, o D é em inglês Depth of Processing, que é o processamento profundo de informação. Novamente, isto não é uma opção.

É uma pessoa que fica muito tempo a pensar nas coisas?

Sim.

Ok.

Não só. O processamento profundo de informação é, por exemplo, todos os estímulos que estão à nossa volta, ambientais, sociais, sensoriais. Ou seja, o que é que quer dizer ambientais? Ambientais é tudo quanto está fora de nós.

Basicamente, tu não entras no Colombo.

Exatamente, eu ia-te já dizer isto. Por exemplo, uma pessoa altamente sensível entra numa festa, entra num jantar, entra num centro comercial, entra num supermercado, quer queira, quer não, vamos aqui fazer uma pequena metáfora, é como se eu tivesse 500 autoestradas de informação a chegarem ao meu cérebro, enquanto que o meu amigo vai ao lado e não nasceu com este sistema nervoso que funciona assim.

Vai falar da vida.

Vai ter cinco autoestradas de informação a chegar ao cérebro dele. O que é que vai acontecer? Quando eu entro no Colombo, como tu dizes, eu passado meia hora vou ficar ou cansada, ou irritada, ou ansiosa, ou com uma dor de cabeça e não vou perceber porquê. Mas o porquê é porque à minha volta há estímulos sensoriais intensos, por exemplo, perfumarias, portanto, cheiros intensos.

O curioso é que quando tu falas de um processo mais aprofundado dos estímulos, a maior parte deles, as pessoas podem estar a pensar que é tu pensares demasiado nas coisas, mas na realidade a grande parte deles nem sequer são conscientes. Porque é isso que tu estás a dizer, é o cheiro, é os sons, é tudo processado de uma forma muito intensa, mas nem sequer é consciente, simplesmente é feito.

Sim, porque é o teu hardware.

Exato.

É como se tivesses um computador a trabalhar com um sistema, um computador de alta definição e depois dissesses, de repente, que por ele não ser de alta definição, просто não existe.

Lá está!

Ou tens um Ferrari e queres que ele tenha um motor diferente. Um Ferrari alta definição é alta definição. É aquilo que ali está.

Sim, é interessante.

É muito interessante. E então os estímulos podem ser ambientais, inclui os sensoriais, mas se a gente pensar, até os alimentos que nós comemos. O organismo é altamente sensível também. As pessoas altamente sensíveis deviam ter cuidado com a alimentação. As pessoas altamente sensíveis deviam ter cuidado até, vamos aqui falar de senhoras, com a cosmética que usam. Tudo quanto vai para dentro do organismo. E a doutora Elaine Aron, psicóloga clínica, até fala de medicação. São pessoas que são mais sensíveis à medicação.

Mas tu podes ser sensível a uma coisa e não ser a outra, sendo uma pessoa altamente sensível?

Sim, porque cada pessoa tem sensibilidades diferentes.

Quais é que são as tuas, por exemplo?

As minhas, por exemplo, se forem emocionais, eu posso dizer que eu desde que nasci sou muito sensível aos animais, por exemplo, à causa animal.

E tens gatos.

Eu sou cuidadora de uma colônia de gatos de rua.

Eu estou a dizer isto porque tu mandas muitos gatinhos no WhatsApp. Eu percebi. Olha, tem gatos.

Eu sou cuidadora de uma colônia de gatinhos de rua. Eu não os tenho, eles têm a mim, que é diferente. Sempre fui isso, mas por exemplo, a nível sensorial, olfato, e eu vejo, eu tenho amigas minhas que são altamente sensíveis, que usam perfumes e eu tenho que lhes pedir, e elas são altamente sensíveis, mas têm altas sensibilidades diferentes da minha. Não usem perfumes intensos porque eu fico com dor de cabeça. Há essa coisa muito curiosa da nossa sensibilidade, o cérebro processar tudo Profundamente que está fora de nós. E também temos os símbolos sociais, e é a grande pedra no sapato para mim, de muitas pessoas altamente sensíveis. Estar com pessoas e quer a gente queira quer não. A maioria da nossa linguagem não é verbal, certo?

Sim.

É muito pequena, a maioria da nossa linguagem não é verbal. São posturas, são tons de voz, são microexpressões.

Mas começa a te irritar?

Não é irritar, é que o meu cérebro, quer eu queira quer não, eu estou num jantar com amigos, então eu topo. Aquilo fez o comentário àquela e aquela ficou ofendida. Eu disse não sei o quê e não sei o que mais. E a gente chega à casa invariavelmente, depois de uma reunião, jantar com amigos, reuniões familiares, seja o que for, e o nosso cérebro vai fazer aquilo para o qual nasceu, que é processar tudo profundamente. E depois, as conclusões que tira, já é a personalidade. Por exemplo, se uma pessoa teve rejeições na sua vida e abandono, já vai pensar: "Fui mesmo estúpida, não devia ter dito aquilo, o que ele vai pensar de mim?" Quando for uma pessoa que tem autoestima fortalecida, não vai pensar assim. Mas, por exemplo, vai pensar: "Ele disse aquilo a ela, a Sandra vai ficar mesmo ofendida. Eu vou dizer ao Paulo que ele não pode falar assim com a Sandra". Percebes? E começamos, depois, até a interferir onde não devemos interferir, porque nós queremos apaziguar tudo e que esteja tudo bem e em paz. Os estímulos sociais também são processados muito profundamente.

Sim.

Agora estamos a falar dos externos. Ainda estamos no primeiro pilar, que é o processamento profundo. Estímulos externos, ambientais, sociais, sensoriais e isso tudo, bimba, bimba, como se costuma dizer em linguagem técnica, esta carola não para.

Sim.

Então, internos. E era o que tu estavas a falar. Pensamentos, emoções, fome, sede, temperatura corporal, tudo quanto tu possas imaginar, também é processado profundamente. E então há a tendência do que tu estavas a dizer à ruminação mental, que é o pensar muito, que é a cabeça ficar ali às voltas. Aquela pessoa disse-me aquilo e aquilo fica aqui colado tipo um post-it. Estás a ver? Se eu fico ressentida.

Quase uma perturbação obsessiva-compulsiva, de certa maneira, só que não tens as compulsões.

Não é. Sim, porque não está ligada à ansiedade.

Exato.

E um dos traços, e atenção, que as características da alta sensibilidade não têm impulsividade. Não há impulsividade na alta sensibilidade. E é isso que eu acho que é tão importante de haver pessoas que sejam capazes de fazer diagnósticos diferenciais. Por isso é que eu fui fazer uma certificação internacional em alta sensibilidade, que agora a parte portuguesa está em lista de espera, porque a plataforma, a gerente americana, está a migrar e, como tal, a certificação internacional está a migrar. E faço parte da lista de terapeutas da doutora Elaine Aron. As pessoas têm que saber bem do que é que estamos a falar. Não há impulsividade.

Para não haver diagnósticos errados.

Exato. Podem coexistir. Percebes? Claro que sim, mas uma coisa não é a outra. Não há impulsividade. Pessoalmente, e na minha experiência pessoal e profissional, eu posso dizer que eu vejo impulsividade numa coisa: em querer ajudar. É quando nós não conseguimos dizer que não e queremos dizer que sim a tudo. É a única coisa que eu vejo mais impulsivo.

Isso então é outra característica, o não conseguir dizer que não.

Isso nós vamos compreender no terceiro pilar, se me dás licença, porque senão vamos perder o fio à meada, mas vais perceber do dizer que não. O primeiro pilar era o processamento profundo e isto está ajustado por neurociência, através de imagens, por exemplo, de ressonância magnética funcional, em que se vê que as partes do cérebro são mais ativadas. Quando se nasce com este sistema nervoso. O segundo pilar é sobrecarga. Ou seja, o sistema nervoso entra muito facilmente em sobrecarga. É o io colombo, e já está. Mas se eu sei disto, psicoeducação, o que eu faço? Eu faço tudo para não entrar em sobrecarga. Coisas tão simples, às vezes, como micropausas. Eu, por exemplo, no meu computador, tenho uma app com aquela técnica do Pomodoro, que eu meto ali o relógiozinho durante 25 minutos, passado 25 minutos, pling! Pauso. Sabes o que acontece quando eu não faço isso?

Quando não fazes?

Quando eu não faço isso e não ligo o pling e não sei o quê, começo a entrar em sobrecarga. E como é que eu sei? Cada pessoa tem o seu sinal. Eu, quando é excesso de estar ao computador, parece que começo a ficar com um capacete na cabeça, uma imensa pressão aqui. E eu: "Sofia, já dá. Já estás".

Já foste.

Já foste. É onde tu não queres chegar, mas se tu identificas os sinais.

Mas é isso. Tu cresceste assim. Até que ponto isso limitava a tua vida? Porque tu tiraste um curso superior, ainda por cima numa área que não é fácil. Como é que tu conseguiste fazer isso tudo?

Ah, mas também ajuda ser-se novo. Mas como é que eu consegui fazer isso?

Mas imagina para uma criança, deve ser complicado.

Sim, mas eu, por exemplo, tinha que entrar no contexto de que estudar era o meu refúgio.

Pois.

Percebes? Por exemplo, estudar era o meu refúgio. Eu sou infinitamente curiosa. Se há uma coisa que é infinita no mundo, é o universo e a minha curiosidade.

Exato. E o conhecimento.

E o conhecimento. Eu gostaria de aprender tudo. E então estudo bastante. Mas estudar era o meu refúgio. Eu não entrava em sobrecarga tão facilmente. O meu computador não tinha tanta informação. Eu tinha 17 anos, eu não tinha tanta informação como agora.

Quando é que as coisas começaram a piorar?

A piorar em termos de quê?

De sentires essa sobrecarga, de sentires, por exemplo, que ir a um shopping te deixava cansada.

Mas isso sempre foi assim.

Pois, é isso que eu estava-

É tal coisa. Isso sempre foi assim.

Pois.

Não é piorar, é observar, António, porque nós vivemos isto sem ter a consciência. Por isso é que é autodescoberto.

E achas só que é assim.

Que é assim comum.

Que é assim que é natural, que toda a gente sente isso. Se calhar.

Eu antes de saber que era só 20% da população, eu não conseguia compreender e é por causa disso que novamente, o que é que não é alta sensibilidade, não é um erro, nem uma falha, nem somos ETs. Tu não sabes quantas vezes em consulta de mentoria, depois da psicoeducação e da mentoria, a pessoa agradece por finalmente eu sei que não sou um ET. Por quê? Porque nós não entendemos como é que as outras pessoas não se importam com coisas, por exemplo.

Pois, é isso que eu estou- sim.

"Como é que as pessoas não se preocupam com isto? Como é que o ambiente, os animais, as pessoas, a pobreza, a guerra, a violência, como é que é?" E eu levei o tempo inteiro a achar que não só não pertencia a este planeta, como que venha aí. Sabes como a Mafaldinha diz: "Bajen el mundo que yo me salto", ou uma coisa assim. "Epá, parem o mundo que eu saio daqui".

Exato.

"Eu quero sair", que eu tenho uma T-shirt da Mafaldinha que diz isso. E é mais ou menos isso. "Mas só sou eu que vejo isto?" Percebes? E há muito esse pensamento. E é quando tu pensas que há alguma coisa de errado contigo. Através da mentoria e da psicoeducação, tu começas a ver: "Olha, não é, não há nada de errado comigo. Eu sou assim, funciono assim". E ainda bem que 20% da população funciona assim, para se trazer mais sensibilidade e compaixão ao mundo. Portanto, pilar número um, o processamento profundo. Pilar número dois, devido ao processamento profundo, facilidade de entrar em sobrecarga e saturação do sistema nervoso. Pilar número três, portanto, outra característica, digamos, é a reatividade emocional e a alta empatia.

Sim.

Ok? Portanto, há uma grande-

O querer ajudar tudo

...intensidade emocional em tudo, mas é isto novamente que eu vou dizer.

Ok.

Como tu estavas a falar antes, reverso da medalha. No outro dia eu perguntei a um amigo meu: "Olha lá, tu quando vês um pôr do sol, tu às vezes não tens aquele sentimento que tu pareces que estás a transbordar, tu nem sequer sabes onde é, sei lá, isto é tão bonito que eu não sei".

Não.

E ele simplesmente virou-se para mim e disse: "Não". E eu: "Ok, Sofia, tu já sabes que é só 20%", está bem? Portanto, intensidade emocional. Por outro lado, a tristeza.

Mas, por outro lado, isso é muito bonito.

Pois é.

Tu poderes sentir isso.

Claro. E hoje em dia sabemos muito bem, neurociência e inteligência emocional, que as pessoas querem ignorar e reprimir emoções como a tristeza, depois também se reprime a alegria, porque isto não é assim um interruptor. Eu vou deixar de sentir isto e sinto mais aquilo. Não é bem assim. O cérebro não funciona assim. Portanto, intensidade emocional, para o que der e vier, e depois estratégias de inteligência emocional e mindfulness, que para mim é essencial o mindfulness. E alta empatia. O que isso quer dizer? Quer dizer que no cérebro, também as estruturas que têm a ver com empatia, e podemos falar de neurônios-espelho ou ínsula e isso tudo, são mais ativadas em pessoas altamente sensíveis. E aí vem, e vamos agarrar no fio à meada, tu dizer que não. Ora bem, dizer a uma pessoa altamente sensível: "Epá, tu tens que aprender a dizer que não sem sentir culpa". Vamos lá ver. Tu tens estruturas no teu cérebro que quando tu dizes "não", contagem emocional existe a nível de toda a população, certo? Portanto, psicologia sabemos que existe contagem emocional, mas existe muito mais nas pessoas altamente sensíveis, por causa disto. Os neurônios-espelho estão mais ativos, e ínsula e tal. Então tu quando dizes que não, tu sentes o desapontamento do outro. Alta empatia. Se a pessoa não entende que o outro pode ficar desapontado, e novamente, isto se calhar vem de infância, e não desenvolveu um padrão de papel de salvador e de cuidador e não sei o quê, e entende que o desapontamento faz parte da vida. Não é?

Sim.

Ela vai sentir-se culpada automaticamente, porque ela não entende, ela sentiu o desapontamento do outro devido à alta empatia, que é característica deste traço. E então esse desapontamento, cá dentro transforma-se em culpa.

Ok, sim.

Está bem? Então a pessoa deixa de estabelecer limites porque não está para passar por aquele desconforto.

E então diz que sim a tudo.

E então diz sim a tudo e é outra das dificuldades que nós temos que trabalhar, como é que se criam limites saudáveis, entendendo que o outro tem a sua jornada, eu tenho a minha, e que se ele não passar por aquela experiência-

E que o meu não, não define também aquilo que eu sou.

Claro. Mas pela pessoa altamente sensível, eu acho que é melhor dizer assim: "Olha, se tu estás a tirar a experiência àquela pessoa dela crescer, ela vai ter a experiência cada vez mais difícil, se calhar, para crescer, porque tu ao dizeres sim e apaziguares tudo, estás a retirar a experiência de crescimento". Se nós formos por aí, a malta fica mais descansada.

Sim, está responsabilizado, mas uma responsabilização na jornada da pessoa, eu estou a ajudá-la.

Estás a ajudar a pessoa.

Exato, lá está a empatia, estás a ajudar de outra maneira.

De outra maneira com o teu não.

Sim.

Exatamente, é mesmo assim, temos que ir lá, temos que entender como é que isso funciona. Então, também através de ferramentas de inteligência emocional e mindfulness, entender que eu sentir-me culpado é diferente de eu ser culpado.

Sim.

Ok. Então vamos ao corpo e sentimos a culpa. Eu digo: "Não, António, não estou para isso, eu hoje não tenho tempo". Ufa, e eu sinto um aperto cá dentro E vem um pensamento ou um sentimento de culpa. E eu, com bondade, sinto essa culpa e digo: "Sofia, está tudo bem, é natural sentires culpa, tens um sistema nervoso altamente sensível, mas o teu não está a ajudar o António e está a libertar-te. E está tudo bem". Percebes? Mindfulness e inteligência emocional. E sentires culpa não quer dizer que és culpada. E olhares pra ti com bondade e acolheres isso tudo.

Na realidade, é uma prática que toda a gente devia ter, não precisava ser altamente sensível.

Exato. Mindfulness e inteligência emocional. Agora, o que acontece? Que ajuda bastante, porque sentimos mais esse não.

Uma coisa: como é que uma pessoa altamente sensível se integra numa sociedade que dá a ideia que é cada vez menos sensível?

Olha, a resposta mais direta-

As pessoas todas à tua volta. Tu tens que conviver com as pessoas, tu tens que te integrar na sociedade.

Sim, claro que sim, e esse é o objetivo. Por isso, a resposta mais direta é: sem psicoeducação e sem comunidade, que também é uma coisa que eu estou a construir e que neste momento em sofialoureiro.com já podem encontrar lá a lista de espera pra comunidade.

Já há lista de espera?

A lista de espera está ativada, já abriu as portas. Portanto, sem psicoeducação, sem comunidade, sem conexão com pessoas que também são, que lhes vai validar a sua experiência, isso é feito com dificuldade. É a resposta acho que mais direta. No entanto, eu vou dizer: criança altamente sensível, ambiente favorável, vai ser uma pessoa com autoestima bastante boa, com confiança em si própria e isso tudo.

E usar essas valências a seu favor.

Claro. Por exemplo, que acho que isto é num dos livros da doutora Elaine Aron, que eu não me lembro qual deles, não sei se é do "Pessoas Altamente Sensíveis", que eu li todos os livros dela, em que ela conta um caso de um rapaz que nasceu numa família de músicos e ele acaba por ser pianista e claro que a sua sensibilidade ali é favorecida, não é?

Claro.

É óbvio. Para ele o caminho estava aberto.

Sim.

Foi mais fácil. Novamente, criança altamente sensível, ambiente favorável. E faz-se aquela analogia e artigos científicos e, por exemplo, o doutor Gabor Maté fala mais em orquídeas e dentes-de-leão. Os dentes-de-leão são plantas muito resistentes e as orquídeas nós sabemos que florescem como? Olha, eu posso dizer, eu cheguei lá à casa da minha mãe e eu tinha uma orquídea com um papel ao lado que dizia: "Rega isto dia 8 só com este bocado de água e com um bocadinho de água na garrafa". É assim que se tratam orquídeas. A orquídea está ali, naquele sítio certo, e eu só podia dar água na próxima quarta-feira, aquele bocadinho, que é o que se considera então as orquídeas. Pessoas altamente sensíveis, mas que nas condições certas, florescem.

Ok.

Os ambientes certos. Olha, eu vou falar de uma coisa que eu acho muito importante e que a Brené Brown, que é investigadora e especialista em vulnerabilidade e vergonha e tudo quanto as pessoas não querem falar. Porque ninguém quer falar de vergonha, de culpa e de vulnerabilidade, porque nós temos que ser tudo aqui supermulheres e super-homens. A Brené Brown fala de um conceito que eu achei interessantíssimo e que é a diferença entre encaixar e pertencer. Como sou altamente sensível, eu levei muitas vezes na minha vida, e agora em idade adulta e tudo, a tentar encaixar em ambientes e com pessoas, em lugares aos quais eu não pertencia. Ou seja, qual é a diferença entre encaixar e pertencer? Encaixar implica que tu te moldes e te modifiques e que não sejas autêntico. Isso é encaixar. Encaixar é meter ali uma coisa à força. Um sítio onde tu pertences é um sítio onde tu podes ser autêntico e podes ser tu. E isto é muito diferente. É que às vezes nós também queremos encaixar. Eu, por exemplo, sou introvertida. Eu sou uma introvertida, altamente sensível, buscadora de altas sensações. Por isso é que a mentoria, quando uma pessoa vem à minha consulta, vai fazer a autoavaliação buscador de altas sensações e de alta sensibilidade, porque a mentoria é completamente diferente. Se uma pessoa é introvertida, é um sistema, digamos, energético. Ou seja, eu ganho energia quando estou sozinha. Eu gosto de estar com pessoas, mas isso requer energia e esforço de mim. Eu depois tenho que me retirar e estar sozinha para recarregar baterias. Certo? Um extrovertido é uma pessoa que adquire energia quando está com os outros.

Exato.

Ok? Isto é outra coisa muito importante, é nós sabermos quem é que nós somos para parar de nos comparar.

Como é que nós sabemos onde é que pertencemos? Com autoconhecimento.

Com autoconhecimento, se ela já descoberto como é que eu funciono e pelo teu esforço.

E aceitar isso.

E aceitar. Voltando. Anos 90 a andar à boleia com a minha amiga, certo? Tu estás a imaginar, eu para mim, ela. E obrigada, Cila, se não fosses tu, se calhar eu não estava viva. Eu naquela altura estava mesmo a precisar disso. Ela era a cool. A Cila era cool, não tinha problemas nenhum, nós fazíamos tudo, nós dormíamos nas ruas em Londres e andávamos a vender revistas em estações e trabalhávamos numa fábrica na Escócia e depois num restaurante em Berlim. Ok. E a Cila era a cool, estava sempre bem e era superprática. E eu achava-me uma foleira, porque eu tinha que andar com os mapas todos atrás e tinha que me sentir segura, e depois ia a uma festa, cansava-me depressa e queria voltar pra casa. E eu levei aquele tempo inteiro a comparar-me com a Cila. Eu não podia comparar-me.

Estavas a tentar encaixar-te.

A encaixar. Por quê? Ela aguenta mais numa festa, é extrovertida. Eu sou introvertida. Automaticamente eu vou aguentar menos na festa. Então um introvertido altamente sensível é definitivamente o que vai aguentar menos na festa, porque os estímulos também o vão cansar. Como é que eu me podia estar a comparar com essa pessoa? Percebes? Portanto, esse autoconhecimento e autodescoberta são importantíssimos para, como tu estás a dizer, posicionarmos no mundo. E tu vais ver, estás em esforço? Se calhar estás a tentar encaixar, não é?

Exato.

Se estás em esforço.

E também tens que aprender, se calhar, digo eu, não sei, a saber em que momentos é que tens que te encaixar e em que momentos é que podes ser só tu. A partir do momento em que vives em sociedade, haverá momentos em que tens que te encaixar. E aceitar que: "Ok, eu agora, conscientemente, vou estar neste sítio, porque tem que ser".

Tem que ser. E adaptas-te.

E adaptar-te sabendo o que isso te pode trazer, mas se calhar quando tens depois essas sensações, já não entras naquilo, por que eu estou assim ou não sei o quê. Já sabes porque é que estás.

E já sabes porquê. E sabes que tens de fazer uma micropausa e pedes desculpa e vais à casa de banho e fechas os olhos e se for preciso metes água na cara. E pronto, e os estímulos baixaram imediatamente. Mas olha, eu também te vou dizer uma coisa que eu acho que é muito importante e agora também se estuda. Ainda há pouco tempo fiz uma formação de psicologia positiva em habilidades de resiliência e é a espiritualidade. E a espiritualidade, que é a nossa conexão conosco próprios e com algo que nos transcende. Algo no qual nós podemos entregar e confiar, e pode ser Deus, uma divindade, como a natureza, o cosmos, o grande mistério, o que tu quiseres. É que quando nós nos começamos a trabalhar, e tu estás a perguntar como é que nós sabemos que pertencemos ou não. Quando nós nos começamos a trabalhar, a gostar de nós, sermos mais autênticos, eu acho que alguma coisa muda, porque nós também temos uma assinatura.

Olha, eu ia usar uma palavra que é: há um encaixe.

Há uma assinatura que nós temos na nossa vida, que não é só física. Eu acho que nós temos uma assinatura energética à nossa volta. E então, quando nós começamos a mudar e a aceitar-nos e a gostar de nós, nós vamos deixar de emanar à nossa volta essa falta de confiança, essa insegurança, essa tentativa de querer à força que aquela pessoa seja minha amiga ou ir àquele sítio, ou seja o que for. E vamos começar a atrair pessoas diferentes na nossa vida. É incrível como é que isto acontece, isto não falha.

Sim.

Se tu começas a mudar, o ambiente à tua volta começa a mudar, porque nós normalmente não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos, certo? Portanto, é tudo uma questão de perceção. Vamos então à espiritualidade. Se eu penso que sou uma entidade isolada num mundo caótico, é natural que eu tenha medo, que eu esteja constantemente alerta. Como eles dizem em inglês, "love in all the wrong places", o amor em todos os sítios errados. Agora, se eu agarro na espiritualidade e começo a sentir: "Eu não estou isolada, ninguém está sozinho". E tu tens cada vez mais estudos de, por exemplo, no budismo, fala-se muito em interconnectedness, portanto, interligação. Nós neste momento sabemos que as árvores estão interligadas. As árvores comunicam entre si através dos sistemas das raízes e de químicos que lançam umas às outras. Quando uma árvore está em perigo, consegue avisar as outras. Isto está tudo interligado. Então como é que nós, seres humanos, não devíamos estar interligados? E eu aqui também quero expressar o meu agradecimento e admiração pelo grande Luís Portela, que tu já tiveste neste podcast.

Sim.

Que agarrou em ciência e começou a trabalhar espiritualidade.

E colocou ao serviço da espiritualidade.

Está bem. Um homem com muita coragem no mundo científico. Porque eu trabalhei mais do que 10 anos em investigação científica e nós sabemos como é que é. E ter essa coragem. Ter a coragem de fazer a série "Para Além de Cérebro", para quem não conhece, podem ver os 16 episódios na RTP Play, online, e fazer episódios sobre intuição e sobre telepatia. Eu acho isto incrível. Esta espiritualidade, que é isto, que é nós estarmos todos interconectados, vai dar um tecido de suporte, eu acho que a toda a gente, mas então às pessoas altamente sensíveis, é um tecido de suporte que nós precisamos mesmo. Ou seja, aquele entregar e confiar. Estás seguro, estás bem, não estás sozinho.

E a intuição.

E a intuição é naturalmente aguçada numa pessoa altamente sensível, porque a intuição advém precisamente do processamento profundo das subtilezas ambientais. Isso era o quarto pilar, que eu não tinha falado. O quarto pilar, a doutora Elaine Aron, para nos ajudar a entender o traço da alta sensibilidade e deste modo com que se nasce, era o processamento profundo, era a sobrecarga fácil, era a alta empatia e a intensidade emocional e é a sensibilidade às subtilezas ambientais. E a intuição vem muito disso, vem de nós estarmos, sem sabermos, a processar o que está no ambiente. Por exemplo, uma sensibilidade à subtileza ambiental é: eu quer queiras, quer não, quando eu entrar numa sala a segunda vez, eu vou reparar que se calhar aquele livro não estava onde estava da primeira vez que eu entrei aqui.

Sim.

Pronto. Ou que a minha amiga cortou o cabelo e mais ninguém reparou nisso. Percebes? Isto são os detalhes às subtilezas ambientais que, mais uma vez, quer queiras, quer não, o cérebro está a processar. Eu, por exemplo, descobri, que não sabia, porque nós Só nos importa as nossas habilidades quando depois começamos a metê-las à prática. Quando comecei a boleia, que eu tinha um incrível sentido de orientação, devido à memória fotográfica.

Ou seja, nem precisavas dos mapas.

Quando eu passava num sítio pela primeira vez, nós na altura apanhávamos boleias de 700 km de caminhonistas e como fomos muitas vezes pela Europa, tínhamos que passar por aqueles anéis complicadíssimos de Madrid. E na altura, eu passado duas vezes, já era eu que ajudava os caminhonistas a dizer: "Vai por aqui". Eu assim: "Isto dá-me imenso jeito". Não sabia na altura que era da alta sensibilidade. Isto dá-me imenso jeito, este sentido de orientação visual.

E é muito curioso, porque realmente isso é de quem processa profundamente os estímulos visuais, neste caso.

Sim, e também é um dos artigos científicos que já saíram. Por exemplo, naqueles jogos de diferenças.

Sim. Das imagens.

Diferenças das imagens. Há uma maior rapidez.

Despachavas isso no correr da manhã.

Por outro lado, para tomar uma decisão, como tudo é processado muito profundamente, levamos imensos tempos.

Como é que resolves? Que técnicas é que usas, por exemplo, para tomar decisões?

Tempo, por exemplo.

Colocas um tempo limite?

Não. Para tomar decisões, para não entrarmos no que se chama paralisia da análise, já há coisas que nós podemos fazer facilmente. É ver os prós e contras de uma situação, por exemplo.

Ser pragmático.

Pronto, ser pragmático, cada vez mais. Mas também aceitar, eu vou-te já dizer, uma aceitação e bondade incrível de que é assim que eu funciono. Ou seja, eu para comprar um chapéu online, não vale a pena. Aquilo são dois dias, António. E eu tenho que ter bondade para comigo, que é assim, porque não vale a pena.

Mas, por exemplo, também tens que estabelecer um limite, ou não?

Sim, podes.

Isto no sentido que eu estava a dizer, quando tu tens que te relacionar com outras pessoas.

Sim.

Tens que estabelecer aqui um limite. Imagina reuniões. Se calhar reuniões podem ser cansativas. Pode ser cansativo para ti. Mas se calhar, há coisas importantes a serem decididas nessa reunião com as outras pessoas. Então, se calhar vou ter que aguentar aqui mais um bocadinho. Não sei se estás a perceber o que eu quero dizer.

Sim, mas em relação a decisões, se não te importas voltar atrás, porque isto é o processamento profundo. Eu quando sair daqui, uma das coisas eu vou te garantir, é que eu vou pensar mil vezes nas boas respostas que podia ter dado, que não dei. Isso vai acontecer, mas eu vou ter bondade para com isso, ok?

Eu acho que estão a ser boas respostas, eu estou a gostar.

Há pouco tempo saiu um artigo científico, precisamente sobre liderança sensível, que dizia que os líderes sensíveis usam mais intuição quando estão sob pressão. Por quê? Porque quando eles estão sob pressão e não há uma forma racional de fazer a decisão, eles vão buscar a intuição deles, porque eles têm uma intuição profunda. Mas isto normalmente acontece em situações em que eles têm experiência no assunto.

Claro, sim.

E usam a intuição.

Usam a intuição aliada à experiência. Sim.

Por acaso, uma coisa interessante que eu vi num documentário que é "Sensitive Men Rising", que é sobre homens altamente sensíveis, e no fim havia um que dizia uma coisa que eu achei muito interessante: nós começámos por uma sociedade liderada pelos músculos, agora estamos numa sociedade liderada pela mente e pelo intelecto, e graças a isso temos esta tecnologia moderna muito rápida, e o próximo passo é uma sociedade liderada pelo coração e pela sensibilidade.

Assim seja.

E assim seja. Acho que isto era muito importante. Entretanto, em relação à intuição.

Sim, eu ia te dizer, exatamente. Tu trabalhas nesta área desde quando?

Desde 2020. Fiz a certificação em 2020.

O teu objetivo é ajudar pessoas a perceberem se são altamente sensíveis ou não, e quando são altamente sensíveis, a terem mecanismos e estratégias de se adaptarem, de se conhecerem, autoconhecimento, psicoeducação e estratégias para que se possam integrar no mundo.

E não entrem em sobrecarga.

E não entrar em sobrecarga. Exato.

É muito através da mentoria que vai dar a validação, mas eu sou uma pessoa muito prática. A maioria das pessoas que vem ter comigo estão em terapia, há muitos anos até.

Pois.

Só que falta aquela peça do puzzle para complementar as coisas, que é o que eu digo: tudo quanto vocês fizeram é válido.

Claro.

Só que falta aqui esta peça do puzzle, que vai dar a imagem toda e que vai fazer com que as vossas estratégias funcionem. E eu sou muito prática, eu sou de fazer a malta arregaçar as mangas e trabalhar, sou mesmo, porque eu acredito que é isso que dá resultados, é nós investirmos em nós próprios, e mais ninguém vai, provavelmente.

Senão estou eu.

Nós investimos em nós próprios.

É como dizia aquele anúncio, não sei se te lembras: "Se eu não cuidar de mim, quem cuidará?"

Quem cuidará?

Era de um sabonete? Já não lembro.

Sabes que eu, durante muito tempo, nem sequer tive televisão.

Pronto. E tu desenvolveste este sistema de cartas, que parece um baralho tarô, mas não é tarô, ou é?

Não, não é tarô.

Pronto. São 50-

52 cartas

...52 cartas. Como é que isto funciona? Aliás, nós tirámos uma carta antes de começarmos, não foi? Eu tirei uma carta.

Eu pensava que ia ficar em segredo.

Não. É para explicar um bocadinho o sistema.

Isto por causa de intuição, eu vou te explicar. Em 2010, quando eu voltei para Portugal e deixei a carreira científica, comecei a carreira de terapeuta natural. Fiz uma mestrada em terapia.

Também é uma volta do caraças. Teoricamente, vais para o-

Eu não é o outro lado. Eu acho que nada é exclusivo, é tudo complementar. Eu não sei como é que as pessoas se excluem.

Separam uma coisa da outra.

E conseguem se excluir numa área chamada saúde. Estás a ver? Altamente sensível. Não entendo. Em vez de se ajudarem. Então, em 2013, eu tive uma voz interior, chamo de intuição, a dizer-me: "Sofia, tu tens que fazer qualquer coisa para deixar de ser tão racional". E eu, na altura, pensei: um dos sistemas mais estudados e mais fáceis para desenvolver a intuição era cartas, precisamente. Então, estudei tarot, mas eu quando estudo, peguei em conceitos de Carl Jung, como é que a imagem vai tocar o subconsciente e emergir, aquelas coisas todas, e os sentimentos e as emoções. Portanto, eu quando estudo, são estantes de livros, porque eu tenho uma mente que investiga tudo. É engraçado, 2013, certo? 2020 faço a certificação, portanto, passo a trabalhar com alta sensibilidade e exatamente três anos depois, estamos a falar em 2023, há uma vozinha que me diz: "Sofia, faz as tuas cartas". E eu: "Olha, sabes quê? Acho isso muito engraçado, por que não?" E pimba, eu não desisto das coisas facilmente. Não foi fácil encontrar um design, projeto e não sei o quê, porque ao contrário dos guias de remédios naturais, que foram publicados com a nascente da Penguin Random House.

Sim, mas estes livros, que tu já foste duas vezes falar à televisão sobre os remédios naturais, é naturopatia, já existem os remédios, as técnicas, etc. Aqui é um bocadinho diferente, é a tua intuição.

É intuição e investigação, porque eu para tudo investigo imenso. E então eu pensei: olha que engraçado, sim, cartas para pessoas altamente sensíveis. Mas o que a malta precisa? A malta precisa de empoderamento.

Validação.

Validação. A malta precisa de saber estabelecer limites saudáveis, bondade para consigo, aceitar o medo e não sei o quê. E, portanto, eu transformei isso em 52 frases de empoderamento. Como esta carola não para, aquilo foi dividido em 13 grupos, portanto, 13 cartas são do elemento terra, que é estabilidade, 13 cartas são da água, que é intuição.

O fogo.

Exato. Este baralho está dividido em quatro elementos. E tem cores diferentes, o fogo são as laranjas e isso tudo. E cada carta tem realmente uma frase de empoderamento. E depois o pequeno manual ensina as pessoas a tirarem carta do dia, a meditar com uma carta, a usar a nível profissional, portanto, coaches, terapeutas e isso tudo.

Posso dizer a que nos saiu?

Exato.

Portanto, eu escolhi uma carta, que é 52, manifestação poderosa, e que diz: "Cria a tua realidade com a intenção do coração". As ilustrações são muito bonitas. Quem fez?

Quem tem a gráfica também, foi um amigo meu inglês, o Chris.

Viste? Já valeu a pena ir a Londres. Se calhar não foi nessa altura. Posso tirar outra?

Sim. E então, uma das coisas que faço, além de mentoria, por exemplo, também leitura intuitiva com cartas. E então eu diria, por exemplo: "Olha para essa imagem, o que essa carta te faz sentir?" E depois íamos explorar o que essa carta te faz sentir. É muito interessante e eu sou uma pessoa que quando gosta de uma coisa, fica absolutamente fascinada.

Esta diz: "Deixa o passado". Isto é fogo?

É o liberta o ressentimento, sim.

Liberta o ressentimento e sê livre. Posso tirar mais uma? Posso ir tirando, só para dar aqui exemplos. Porque isto realmente são frases que tu podes aplicar no teu dia a dia. Caminho de crescimento: deixa os outros processarem suas próprias emoções. Olha, ainda agora, aquilo que estávamos a falar.

Por isso é que eu chamo isto de cartas de empoderamento, António, percebes? É porque são cartas realmente para empoderar e para despertar a força interior, que é o que diz aqui na capa. E também podem aceder através de sofialoureiro.com, porque estas aqui são impressas numa pequena gráfica na Inglaterra, portanto, são vendidas através da loja Etsy. É a única forma de obtê-las. Foi um projeto mais familiar.

Mas é interessante, porque eu estava aqui a pensar, não só de empoderamento, mas de consciencialização e autoconhecimento, de ganhares consciência. Porque isto são coisas que tu tens que pensar, sejas uma pessoa altamente sensível ou não, tu tens que deixar os outros processarem as suas próprias emoções. Tu tens que parar um momento e escutar o que o teu corpo e mente precisa. Ou seja, isso são coisas que nós temos que fazer no nosso dia a dia. E as pessoas, por exemplo, devem tirar de manhã ou quando sentem necessidade?

Quando quiserem, mas uma das práticas engraçadas é a carta do dia. Eu tenho uma amiga minha que eu quando venho a Setúbal, nós juntamos e é muito giro e eu, por exemplo, também faço sempre em alturas especiais, desde o Novo Ano Chinês ao Novo Ano, ao meu aniversário, quando tenho uma questão muito importante ou um desafio. É muito giro. E é uma forma de nós não só desenvolvermos a nossa intuição e começarmos a confiar nela, mas tu criares aquele momento no dia, que tem raiz no momento presente, ou seja, é muito mindfulness. Obriga-te a parar, a pausar, a contemplar. Olha para a imagem, o que é que sentes quando vês esta imagem?

E não fazermos tudo de forma automática.

Sim, que é o contrário do mindfulness. De estar em atenção plena.

E acho que grande parte de nós vive de forma muito automática. A fazer as coisas da mesma forma.

Sim, mas também temos que ter bondade para com isso, porque se nós entendermos que é isso que o cérebro faz.

Sim. Mas lá está, a partir do momento em que tu começas a ganhar consciência que fazes as coisas de forma automática, também começas a pensar.

Ganhar consciência é o mindfulness.

Exato.

É o observar.

Sim, estares a observar.

E eu faço, e cada vez mais, muito aos poucos e com prática regular. Por isso é que na comunidade de pessoas altamente sensíveis, uma coisa que nós vamos ter é de segunda a sexta-feira, uma prática de mindfulness. Ao vivo, online, porque eu acho que isto é essencial, que é a nossa capacidade de observar com bondade os nossos pensamentos, as nossas emoções, os pensamentos dos outros, sermos gratos, até Com aquelas partes.

Com um olhar curioso.

Com curiosidade. É giro estares a dizer isso, porque é uma das qualidades do mindfulness é a curiosidade, não fazer julgamento. E começas a crescer enquanto pessoa e começas a adquirir, chama-lhe maturidade emocional ou o que tu quiseres, mas bondade também, compaixão. E um olhar diferente para contigo, porque acontece uma coisa mágica quando nós nos aceitamos e deixamos de nos criticar tanto e até olharmos com bondade para o crítico. É que passamos a aceitar os outros também.

A minha mulher diz que eu me torno muito chato.

Ai é? Chateou.

Porque quando às vezes ela está chateada com alguma coisa ou com alguma pessoa, porque teve determinada atitude, agora já não faço.

Viro o lado bom.

Não, eu tento dizer assim: "Pois, mas provavelmente para ela te fazer isso, coitada, eu não estou a justificar que tenha sido correto, mas se calhar ela também deve estar a passar por muita merda na vida dela. Há uma razão por trás disso. É mais fácil tu aceitares que não é uma coisa pessoal e que tem mais a ver com ela do que contigo e seguires o teu caminho". E ela: "Mas eu só quero estar chateada!" E eu: "Então está bem".

Mas é isso mesmo, porque nós primeiro validamos as nossas emoções e eu tenho o direito a estar chateada.

Claro que tem.

E depois tu estás a tentar apaziguar, que é o que a malta altamente sensível tenta fazer. Mas sabes por quê? E muitas vezes isso vem da infância. É porque a criança altamente sensível, se sente que há desordem cá fora, ela não tem estratégias de autorregulação. E então o que ela tenta fazer? Apaziguar cá fora, porque ela entende que se houver paz cá fora, há paz cá dentro.

Faz sentido.

E isto arrastas muitas vezes para a idade adulta com aquele padrão um bocado de salvador, de cuidador, de agradar aos outros. E nós nem sequer entendemos de onde é que isso vem e porque é que tu estás a fazer isto. E há que haver bondade, porque isso naquela altura salvou-te. E temos que ter bondade.

Sim, tal como a ansiedade teve um papel e tem um papel.

E nunca vamos deixar de sentir ansiedade. Temos aqui as nossas estruturas cerebrais para isso, e a ansiedade às vezes é um motivador. Novamente, agora não é nada fácil ter ansiedade crônica e coisas assim. Eu já estive nesse ponto da jornada e quando tu acordas todos os dias com uma bola na garganta, é altamente perturbador, tem que ser com ajuda, com estratégias, com apoio.

Eu ia-te perguntar qual é que foi a maior surpresa positiva que surgiu nesta tua jornada de autoconhecimento e que tens acompanhado nas pessoas com quem trabalhas.

Eu acho que a primeira, e que é o que a doutora Elaine Aron fala, realmente, é a aceitação através da validação. É aceitar como nós somos. É como eu te disse, se eu soubesse, eu quando andava à boleia com a minha amiga, não me ia estar constantemente a comparar com ela e achar que eu era uma foleira, ela era muito "cool" e eu sentir-me mal comigo própria porque não conseguia ser assim. Portanto, esta aceitação é essencial. Nós não conseguimos ser autênticos e como tal posicionar-nos no mundo ou dar significado à nossa vida, se nós não sabemos quem é que somos. E eu acho que isto é essencial para o nosso bem-estar e para o bem-estar de quem está à nossa volta, porque se nós estamos constantemente a fingir que somos outras pessoas, inconscientemente, como é que as outras pessoas à nossa volta vão sequer se relacionar conosco, se nem nós sabemos quem é que nós somos e as outras pessoas também não?

Estamos a ter uma projeção daquilo que achamos que os outros gostariam que nós fôssemos, para podermos estar, lá está, como tu disse, encaixados.

Pronto. E isso é uma coisa que a doutora Elaine Aron fala muito também, é o luto. É o luto que há quando nós vamos fazer aquele teste de autoavaliação e pensamos: "Oh, meu Deus, quer dizer que eu nasci assim? Quer dizer que eu tenho esse sistema nervoso assim?" Por um lado, é ótimo, porque a nossa mente sozinha vai ressignificar tudo. Eu só tenho que me sentar no sofá, ela processa tudo profundamente, que é o que eu digo. Vocês não têm que fazer nada depois da primeira sessão. Sentem-se no sofá e vão ver. Isto vai ressignificar tudo. Mas é o luto de tu libertares uma identidade que não era a tua.

Sim.

Eu levei a minha infância a querer ser a forte. Eu tinha um avô tenente-coronel. Falei a uma amiga minha que tinha um quadro no escritório dele, que dizia: "O impossível é desculpa dos incapazes. Não há tarefas impossíveis, há homens incapazes de as realizar", e eu era assim. Portanto, aquilo forte. Depois outra coisa que acontece é que como criança altamente sensível, se tu és muito empático, às vezes os adultos até vêm desabafar contigo dos seus problemas.

Sim.

E tu sentes que tens que ser forte para toda a gente. E tu, de repente, descobres que é altamente sensível, tu tens um luto contigo próprio, com a tua identidade.

Daquilo de quem tu achavas que eras.

De quem tu achavas que eras. E depois é o luto, prepara-te, das pessoas que estão à tua volta.

Claro.

Quando tu vais começar a assumir essa parte, porque nós não somos só isto, somos muito mais. Sou introvertida, altamente sensível, pessoa de altas sensações, muitas outras coisas. Mas esta parte de ti, quando tu começares a assumir e a fazeres as micropausas e dizeres que precisas de silêncio e que eu vou para a natureza, seja o que for, vai haver o luto das pessoas à tua volta que não vão entender, se calhar, o que se está a passar se tu não explicares.

Sim.

Pronto. E explicar, eu acho que nós não temos que explicar a toda a gente, mas pelo menos as pessoas que estão à tua volta.

E depois vai haver pessoas que se afastam, se calhar, provavelmente.

Que é aquelas onde tu estavas a tentar encaixar à força.

Sim.

Mas, novamente Se nós começamos a trabalhar isto, quer seja altamente sensível ou não.

Há um lote que se faz, mas segue-se em frente.

Segues em frente e é aquela coisa, tu começas a mudar, e é aquela coisa que eu acho que é a espiritualidade, que é a conexão com tudo que está à tua volta, vão começar a aparecer as outras pessoas na tua vida. Isto não falha. Se tu mudas, o mundo à tua volta vai mudar. E se tu vais mudar para te conhecer melhor, vão aparecer pessoas que estão mais em sintonia contigo e que vão validar quem tu és. E depois há outras pessoas à tua volta que-

Vão desaparecer, outras ganham menos importância.

Exatamente. Olha, tens três hipóteses: há pessoas à tua volta que ou vão desaparecer, há pessoas à tua volta que não vão desaparecer, vão continuar na tua vida, mas vão mudar de atitude, e há pessoas à tua volta que vão continuar na tua vida, não vão mudar de atitude, mas isso já não te vai afetar.

Exato, faz sentido.

Porque tu quebraste o espelho, elas deixaram de ser o espelho da tua falta de autoestima, ou seja o que for, e tu sabes quem és, e gostas de ti e tens bondade para contigo e elas já não te ativam. Mas isso é um caminho de vida.

Estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Que mensagem é que tu gostavas de deixar para quem nos está a ver e a ouvir? Tira uma carta.

Vou tirar uma carta, porque há tantas. Olha, isto é a coisa das cartas. Esta carta saiu-me há dois dias, foi a última carta que eu tirei e está-me a sair novamente e que diz: "Segue ao teu ritmo, continua em frente, não desistas."

Olha.

Olha, eu gostava de ler um poema, se tu me desses licença. Dás-me?

Sim, senhora.

Porque uma das coisas que eu gosto muito e que eu estudei também foi poesia contemplativa, mística, de mindfulness. É de um mestre indiano que se chamava Bapuji e chama-se "Meu Amado Filho". "Meu amado filho, não partas mais o teu coração. Cada vez que te julgas, partes o teu próprio coração. Deixas de te alimentar do amor, que é a fonte da tua vitalidade. Chegou o momento, o teu momento de ver, viver, celebrar e de confiar na bondade que tu és. Não deixes que ninguém, nada, nenhuma ideia ou ideal te obstrua o caminho. E se algo surgir, mesmo que diga que, em nome da verdade, perdoa a sua ignorância. Não lutes. Para a guerra e deixa ir. E respira na bondade que tu és." Um grande namaste por me ter aqui, António.

Muito obrigado, Sofia. Gostei muito de te conhecer e gostei muito desta conversa. Se quiserem acompanhar o trabalho da Sofia, basta colocarem o blog sofialoura.com. Tem lá toda a informação.

O podcast "O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis" também.

O podcast para lerem mais, para saberem mais, para fazerem os testes, se tiverem essa curiosidade. Quanto a vocês, muito obrigado por estarem desse lado. Continuem a acompanhar também o "Somos Todos Malucos". Já sabem, todas as sextas-feiras um convidado. Às segundas-feiras, o episódio de intermédios, um pequeno episódio onde sou só eu, com um tema para partilhar com vocês. Muito obrigado e até para a semana. Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza que somos todos malucos.