Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Este podcast tem o apoio CUF. Nos Centros de Saúde CUF, encontra cuidados de proximidade com a qualidade e segurança de sempre, mesmo à sua porta. Quem tem CUF à porta, tem tudo. Centros de Saúde CUF SA, NPC 509925332.

Hoje é um dia especial. Chegamos ao episódio 100 do "Tratar da Saúde". Confesso que fui rever todos os temas ao longo destes 100 programas. Já falamos de coração, cérebro, intestino, sono, alimentação, exercício, vacinas, saúde mental, enfim, de quase tudo. Mas doutora Vanessa, bom dia.

Bom dia.

Se eu lhe pedisse para guardar tudo isto numa pequena caixinha com apenas 10 mensagens para quem nos está a ouvir, o que é que lá colocava?

Não é fácil.

Imagina!

Mas aqui colocava 10 ideias que são simples, porque a boa medicina nem sempre é complicada. Muitas vezes resume-se a pequenas escolhas feitas todos os dias.

Então comecemos pela primeira: qual é a maior lição destes 100 programas?

Sem dúvida que prevenir continua a ser muito melhor do que tratar. A maioria das doenças não aparece de um dia para o outro e vai-se desenvolvendo durante anos. E felizmente, também pode ser prevenida durante anos.

Outra ideia que repetimos muitas vezes é que dormir não é preguiça.

Nem um bocadinho. Durante o sono, o nosso organismo recupera, regula hormonas, consolida a memória e protege até o sistema cardiovascular. E portanto, dormir pouco não é sinal de produtividade, é um fator de risco importante para várias doenças.

Então imagine que podia receitar apenas um medicamento para quase toda a gente.

Olhe, aqui receitava exercício físico, porque pequenas coisas como caminhar, subir escadas, andar de bicicleta, dançar, reduz o risco de doença cardiovascular, diabetes, vários tipos de cancro, depressão e até demência, e continua a não precisar de receita médica.

Mas ainda existe muita gente à procura da dieta perfeita.

E aqui eu costumo dizer: não existe a alimentação perfeita, existe consistência. O problema nunca foi aquele bolo de aniversário, é efetivamente aquilo que comemos nos outros 364 dias do ano.

Exatamente. Acho que também aprendemos todos a falar mais de saúde mental, não é?

E ainda bem, porque a ansiedade, o burnout ou até a depressão, que não são falta de força, e que é algo que é importante destacar, são efetivamente doenças e pedir ajuda nunca é sinal de fraqueza.

Sem dúvida, doutora. Houve um tema que surpreendeu muito os ouvintes: o intestino.

Sim. Hoje sabemos que o intestino influencia muito mais do que a digestão, tem impacto no metabolismo, na imunidade e até na comunicação com o cérebro.

Então e relativamente ao cérebro, precisamente. As palavras cruzadas ajudam?

Ajudam. E o sudoku também. Tal como ler, aprender uma língua, conversar, tocar um instrumento. O cérebro gosta de ser desafiado, mas também gosta de exercício físico, boa alimentação e também de uma tensão arterial controlada.

Doutora Vanessa Mendes, outra ideia que às vezes surpreende é que nem sempre mais exames significam melhor medicina.

E que é um ponto muito importante, porque o importante não é fazer muitos exames, é fazer os exames certos, à pessoa certa, no momento certo.

E também nos disse muitas vezes, ao longo destes 100 episódios, para ouvirmos o nosso corpo.

Sim, porque é o que costumo avisar. Uma dor persistente, uma perda de peso inexplicada, uma alteração da voz, uma mudança de trânsito intestinal. Muitas doenças começam por pequenos sinais.

Então e qual seria aquela última, a derradeira lição?

E talvez a mais importante de todas: a saúde não muda por causa de uma decisão extraordinária. Muda porque hoje caminhamos meia hora, dormimos um pouco melhor, bebemos mais água, deixamos de fumar, ligamos aos nossos pais, brincamos com os nossos filhos. As grandes mudanças fazem-se de pequenos gestos repetidos durante anos.

É verdade. E depois destes 100 programas, doutora Vanessa, alguma mensagem que gostasse mesmo que os nossos ouvintes nunca esquecessem?

Sim, que a saúde não se constrói apenas quando entramos num consultório. Constrói-se todos os dias nas pequenas escolhas que fazemos, nos hábitos que criamos, na forma como cuidamos de nós e dos outros. E se ao longo destes 100 programas conseguimos ajudar alguém a deixar de fumar, a controlar melhor a diabetes, a perder peso, a marcar aquela consulta que andava a adiar. Ou simplesmente a perceber melhor o seu corpo, então já valeu a pena, porque o objetivo do "Tratar da Saúde" nunca foi apenas falar de doenças, foi dar ferramentas para que cada pessoa possa viver mais, mas, sobretudo, viver melhor.

E nós cá estaremos para continuar a tratar da saúde consigo. Obrigada por estar connosco ao longo de 100 programas. Até ao próximo "Tratar da Saúde", doutora Vanessa Mendes. Obrigada.

Obrigada.

Tem sido um gosto fazer isto consigo.

Igualmente.

Obrigada.