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Três toques. Vamos até ao Brasil. Não para falar. Samba! Janeiro!

Por acaso nunca gostei de dançar músicas brasileiras.

Nunca gostaste? Por quê?

Não gosto. Não gosto daquilo.

Evento social, não?

Fazer aquele pez do pé.

Tira o pé do chão!

Tinha uma amiga minha que era craque nisso, eu não.

Não, tu não.

Não tenho jeito nenhum.

Não podemos cheirar os atuados.

Não, pular. Já foi bom no basquete.

Agora é no samba.

E no curling. Não, curling é o Paulo. O Paulo é ótimo com a esfregona.

O Paulo eu acho que ainda vai aos Jogos Olímpicos. Ainda tem hipótese de ir aos Jogos Olímpicos.

Ele anda ali com uma tendinite chata.

Olha o Brasil. Brasil brasileiro. Sabem que o Palmeiras de Abel Ferreira não ganhou nada este ano?

Pois não.

Não ficou. Isso foi o ano do quase.

Ontem me deitei a pensar nisso.

Eu sei, Paulo. Por isso é que eu trouxe este assunto candente.

Palmeiras.

Palmeiras.

Abel Ferreira.

Palmeiras. Leila Pereira, presidente do Palmeiras. O Palmeiras esteve quase a ganhar tudo e não ganhou nada.

Desculpa, Palmeiras.

Às vezes acontece.

Acontece. Muito boa gente. Muito bons clubes.

Tu podes te lembrar de várias situações dessas.

Eu lembro-me de sofrer. Umas festejei, outras sofri.

Claro, Palmeiras.

O Palmeiras perdeu a final da Taça Libertadores contra o Flamengo. Flamengo que ontem perdeu a taça. É verdade, é assim mesmo. No final, there can only be one.

Lá está, foi à final, sempre quase.

Exatamente. O que interessa é participar e para se perder uma final é preciso chegar lá. Paulo, essas coisas todas.

E ganhar quem marca mais gols.

Exatamente. E basta ganhar por meia zero. É isso tudo.

Nem que tenham que comer a relva.

Nem que tenham que comer a relva. Dar tudo. Como é? Morar a camisola.

Morar a camisola.

Bem, Leila Pereira é presidente do Palmeiras e agora perante conselheiros do clube veio justificar os resultados, que não foram bons. Quer dizer, foram bons por um lado, foram maus por outro, porque o clube ficou em segundo no Campeonato Brasileiro, chegou à final da Taça dos Libertadores.

O Cristofer ficou em segundo também.

Exatamente, ficou em segundo. Foi um ano de segundo.

Mas quem é que se lembra dos segundos?

Mas Leila Pereira veio dizer: "Olha..." Não, a Leila Pereira lembra-se que-

Eu não sei o nome do segundo homem a pisar a Lua.

Mas sabes do primeiro.

Do primeiro, sei.

Foi o Luís Armstrong.

Foi aquele que toca trompete.

Aquele cantor.

O ciclista. Não, e depois cantou "It's a Wonderful World".

Exatamente. Que ele ouviu lá de cima.

Ouvi de cima, por isso é que ele cantou essa música. Bem, Leila Pereira.

Somos a enciclopédia. Nós ouvimos tudo.

Não, só avisar lá em casa, os senhores do Banco de Trás, que isso é mentira.

Não, é Neil Armstrong, está bem? Pronto.

Neil Armstrong.

Também não foi Lance Armstrong.

Um cantor de jazz.

Lance Armstrong também chegou lá muito alto.

E também caiu.

E depois também caiu. Foi uma queda violenta. Leila Pereira.

O Palmeiras.

Palmeiras. Veio acusar os jogadores. A culpa é dos jogadores. Eu gosto quando os presidentes dos clubes não têm papas na língua e vêm dizer: "Olha, a culpa é dos jogadores. Pronto. Eles é que falharam os gols, não fui eu." E revela solidariedade. Eu gosto disto. Responsabilidade também de quem está no topo da hierarquia. Quer dizer, tá, sim, pois, correu mal, mas a culpa foi dos jogadores. Em princípio, o Abel Ferreira vai continuar. Eu, se fosse ele, agora começava a preocupar-me um bocadinho com a presidente. Gosta muito dele, atenção, e tem-no defendido bastante. Mas depois destas declarações sobre os jogadores, eu ficava de sobreaviso. Na Turquia, o Besiktas não respeita o Natal.

Então, por quê?

Não respeitam o Natal. Bem, eles são turcos, também é normal que não comemorem.

Mas tu dizeres isso.

Não, porque o Rafa, o ex-jogador do Benfica, vocês sabem que ele está muito infeliz na Turquia, está no Besiktas e quer regressar. Não se sabe. Em princípio, parece que ele quer regressar mesmo ao Benfica. Mas tudo indica-

Não encontra voos.

Pois, não encontra quem pague.

Ouvi dizer que há muita gente.

Há seis horas de espera no aeroporto.

A entrada em Portugal está complicada, sobretudo quando não se tem € 15 milhões para pagar ao clube, que é o que o clube exige, porque isto é Natal, é Natal, mas o Besiktas não está para dar borlas a ninguém. O Benfica receberia Rafa de braços abertos, mas também não quer abrir os cordões à bolsa, não quer ter de pagar os 15 milhões exigidos pelo Besiktas e por isso está tudo aqui num grande impasse. Rafa está infeliz, coitadinho.

Ele foi falar quando?

Há dois anos, creio que há duas temporadas, mas agora já está cansado. Uma pessoa na Turquia cansa-se um bocadinho daquilo. Até aquilo é muito intenso e o Rafa disse não. Sabe bem, não é? Sabe bem uma pessoa ganhar.

Mas não se sente para pagar 15 milhões. Ganhar experiência.

Ganhar experiência e engordar a conta bancária, mas depois se calhar é melhor voltar para Portugal. Mas agora ele precisa mesmo de um clube que pague os 15 milhões de euros, porque o Besiktas-

Alguém que se chegue à frente.

É, alguém tem? Ninguém tem 15 milhões?

Por acaso hoje não trouxe.

Pode ser o Palmeiras.

Hoje vim com a mala pequenina.

Talvez o Palmeiras, quem sabe o Palmeiras. Mas se ele for para o Brasil, acho que-

Vou falar com a Leila.

A Leila.

Ou com o Armstrong. Com o Lance.

Qual?

O ciclista.

Pronto, com esse está bem. Há muitos.