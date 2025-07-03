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Meus amigos, bem-vindos a mais um "Três Toques". O que se passa com as desportistas russas? O que se passa? Ontem falei aqui da tenista que estava muito nervosa. Putintseva. Putintseva. Agora é outra, não é tenista, é pugilista. Putinsalva. É quase. É a Anastásia Luskina. A Luskina está de férias, atenção. Ela está de férias, é pugilista. Não está a dar murros a ninguém, não se está a levar, mas está a fazer coisas muito pouco recomendáveis. O que esta senhora fez? Ela visitou um parque natural para os lados da Crimeia. Chama-se Tigan, é um safari parque e há ali várias espécies protegidas, como por exemplo, leões, tigres e orangotangos. Esta senhora, Anastácia Luskina, aproximou-se do sítio onde estava o orangotango, que é uma das espécies em perigo de extinção. E ela estava a fumar com aqueles cigarros eletrónicos. Os vapes. Os vapes.

Tabaco aquecido.

E olhe, e deu-lhe um vape. Deu-lhe um grande vape. E deu aquilo ao orangotango para o orangotango fumar também.

E ele fumou.

Fumou e parece que engoliu.

Mas não engoliu.

Deve ter engolido depois.

Engoliu o aparelho.

Parece que engoliu.

Ah, engoliu o aparelho? Não sei.

Não, é verdade.

O aparelho mesmo?

Pois, há suspeitas que sim.

O suporte de tabaco aquecido, no fundo, aquilo tem uma coisinha, um mini cigarro.

Pronto. E tem o quê? Uma bateria, não? Não tem nada.

Depois o aparelho tem uma bateria.

É para o orangotango durar mais, tem uma bateria. É tudo mau aí. É o gesto. Os órgãos de comunicação locais disseram que o orangotango revelou um comportamento perturbador desde o incidente e temem que o Dana, assim se chama o orangotango, tenha engolido um dos cartuchos do vaporizador, que contém entre 2,5 e 3 ml de nicotina. E filmou isto tudo, não é? Claro, está filmado. Isto é assim, hoje em dia filma-se tudo, sobretudo quando se fazem coisas estúpidas. Sem qualquer noção. Portanto, ela filmou e tem as provas contra si mesma. Corre agora o risco de ter de pagar uma multa e também de ser suspensa da atividade desportiva. O treinador da Anastácia veio dizer: "Ai, eu nem sabia que ela fumava, vejam lá. Quando ela regressar de férias, vamos ter uma conversa". Vão dar um talk.

Vão falar.

Pronto, olha, segunda novidade do dia.

Qual é?

É que Viktor Gyökeres, avançado do Sporting, rescindiu com a Inês Aguiar, a namorada. Pensava que era com o Sporting. Não, com o Sporting ainda não. Foi mais fácil ter sido com a namorada do que com o Sporting. Pois, mas eu tive de andar a fazer uma ronda pela imprensa desportiva barra cor-de-rosa para perceber o que se passou aqui. Descobri que a TV Guia falou com uma fonte próxima do jogador. Estavas a achar que é só para os presidentes da República, não, para os jogadores também.

As fontes próximas são fundamentais.

Fundamentais, as fontes próximas. Quem não tiver uma fonte próxima.

Não sei se não é sempre a mesma fonte próxima.

É de todos. É a fonte próxima.

Fonte próxima das redações.

É o João Fonte Próxima.

Dos jornalistas.

É o nome dele. Escreves TV Guia na net e aparece logo isto. Claro. "O Viktor", disse a fonte próxima, "não quer ter nada que o ligue a Portugal, até porque já decidiu que não vai continuar no Sporting na próxima época. Antes de ir de férias, ele falou com a Inês, explicou o que sentia e ela também já estava preparada de certa forma". Eu gosto deste- Eu gosto tanto dele enquanto estiver em Portugal. Exatamente. O que eu estranho é ele não ter delegado esta tarefa ao agente ou ao advogado. Ou àquela empresa de ontem que lhes falava. Ora, das demissões.

Sim, exatamente, as demissões. O empresário.

Chegar ao pé da Inês: "Ó Inês, para o meu futuro profissional, vou ter de deixar aqui, está bem? Adeus, até à próxima". Era uma relação muito séria, talvez. Era. Isto foram as declarações da tal.

Já sabe onde é que ele vai ou não?

Em termos sentimentais?

Não, a nível profissional. Uma coisa leva à outra.

Presumo que como ele quer ir para Inglaterra.

Ok, mas ainda não está fechado.

Portanto, a próxima namorada deverá ser inglesa. Enquanto ele estiver na Inglaterra.

Era basicamente aí que eu queria chegar.

Pronto, é isso. Se for para a Arábia Saudita, isso depois pode levantar alguns problemas.

Portanto, um dia destes sai: "Procura-se casa com namorada".

Exatamente.

Ou procura-se clube com namorada.

O clube pode oferecer, por exemplo, 300 mil € por semana, casa e namorada. É negociar. É negociar. Isto é assim.

Ou pelo menos ajudar numa operação de recrutamento.

Claro. Facilitar isto. Pelo menos falar das suas preferências. Se calhar estamos a dar ideias aos clubes. Vamos à última novidade do dia. Não sei se sabem, mas realizou-se há muito pouco tempo o Campeonato do Mundo de Matraquilhos. Eu não estava lá. Também eu. Mas gostas de jogar.

Eu tinha, ainda tenho na terra uma mesa de matraquilhos. Não entres em informação privada.

Tu és pró. Há muito tempo a treinar. Mas fazias seleta? Fazia, era muito boa.

Matraquilhos é proibido.

É proibido e sem os anéis. Menos com o guarda-redes. E os russos marcavam com o guarda-redes. Mas vamos ouvir só aqui um bocadinho, para quem acha que isto não tem emoção. Vamos ouvir aqui um bocadinho deste jogo Tumba. Isto foi um golo da seleção portuguesa contra a Espanha. Como eles vibraram.

Duelo ibérico.

O duelo ibérico, depois a Espanha ganhou. Foi na final. Esperemos que hoje as meninas não tenham o mesmo. Sabes que o último jogo entre as seleções femininas de Portugal e Espanha, Portugal levou uma cavasada. Hoje vai correr melhor. Hoje, como é oficial, vai correr melhor. Perdemos o Campeonato do Mundo de Matraquilhos. Estamos muito fortes no Candy Crush. Nos matraquilhos. O Tiago P. Com o Tiago P, mas nos matraquilhos não. Falta o pulso. Antigamente as pessoas treinavam mais, havia mais salões de jogos, tascas. Não, agora o pessoal é mais Candy Crush, e depois já não tem aquela força. Aquela destreza. Pulso. Aquele jeitinho para dar pumba. Mas quem é que ganhou? Ganhou a Espanha. A Espanha. Acho que era mesmo a final. Era a final do Campeonato do Mundo de Matraquilhos, Maria João. Isto era uma coisa séria.

Sério, isto não era para diversão.

Olha agora.

Há imagens?

Há imagens, há sons, há tudo. Procurem, pesquisem e vejam lá. Não me juro que falhou. É pá, pronto, mas-

Só para veres a destreza, de facto. Aquilo é jogo de pulso.

É muito. O jogo é jogo de pulso.

É preciso ter pulso.

É para medir o pulso aos matraquilhos. Eu não tinha muito jeito, mas gostava muito de fazer aquela jogada em que a bola passava de um avançado para o outro e depois dava assim devagarinho.

Sim, aquela finta clássica.

Foi uma grande finta, com uma calma.

Empurra para a frente.

Isso. E aquele toquezinho com o cantinho do relinho diagonal. Esse já era para pós como tu. Somos mesmo velhos.