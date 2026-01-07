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O apito está dado. Começa agora mais um Três Toques com Bruno Vieira Amaral.

Buongiorno a tutti.

Buongiorno.

Buongiorno a tutti. Hoje vamos começar por um e-mail de um ouvinte. Ontem e hoje estamos aqui a falar, temos falado muito daquele adepto do Manchester United que ainda não cortou o cabelo.

E depois falámos sobre se ele teria alguma cláusula.

Alguma cláusula relacionada com o despedimento de Rúben Amorim. Ou seja, se Rúben Amorim começa, acabava. Pelos vistos, não. Aliás, isto tem lhe dado muita visibilidade, até do espaço. Eu acho que é a única criação humana que se vê do espaço.

Aquela torre cabuda.

Neste momento. E houve um ouvinte que amavelmente nos enviou umas imagens que provam que este adepto do United já não tem cabelo, só que é inteligência artificial.

Ah, tá.

A inteligência artificial é uma ótima barbeira e cortou o cabelo deste jovem. Não fica mal todo. Acho que ele deve estar ansioso por cortar esta alta guedela.

Eu vi um vídeo que ele foi a um programa de televisão qualquer, já não sei.

Não conseguiu entrar.

E alisaram-lhe o cabelo. Muito estranho. Se calhar, não conseguia passar pela porta. Para caber no ecrã.

Aqui tem uma das imagens da inteligência artificial.

Marge Simpson, o cabelo dele já parece a Marge Simpson. É a Marge, não é?

Sim, é a Marge.

Sim, a Marge é a mãe.

A Maggie é a bebé.

A Maggie é a pequena.

Numa destas imagens vê-se o cabelo dele alisado. Eu acho que também é inteligência artificial, mas agora que diz, provavelmente aproveitaram ainda ele. Vamos continuar a acompanhar as peripécias deste jovem. E tem-se falado muito ainda sobre o Rúben Amorim, o despedimento.

Tantos memes que andam a circular.

Muita coisa engraçada, não da perspectiva do treinador. A única coisa engraçada também para ele, também já falámos aqui, são os 11 milhões de euros de indemnização. Mas agora têm vindo à superfície algumas histórias que até agora estavam escondidas, como por exemplo, um desentendimento entre o treinador português. Houve vários desentendimentos entre o treinador português e algumas das estrelas do clube, da equipa. Um desses confrontos foi com Lisandro Martínez, o jogador argentino, terá tido um episódio mais acalorado num dos treinos. No entanto, as coisas depois recompuseram-se. Rúben Amorim até lhe deu não só a titularidade, mas a capitania, a braçadeira de capitão em dois jogos, portanto, as coisas devem ter ficado resolvidas. Mas fala-se de outros momentos algo tensos entre Rúben Amorim e alguns dos principais jogadores, que pode ter também ajudado ao despedimento do treinador português, sendo que o motivo principal foi o desentendimento não com um dos jogadores, mas com o diretor desportivo e com os planos para a política de transferências agora na janela de inverno. Também se tem falado, fora os memes, nas várias possibilidades de Rúben Amorim treinar nos próximos tempos. Não viram aquela que diz, porque eu estava a ler no jornal, que seria uma ótima oportunidade agora no final da época para José Mourinho ir para a seleção e Rúben Amorim ficar.

Só falta só um tempo, portanto.

Agora está aí não uma janela de transferências, mas uma janela de oportunidade. Comentou a saída de Rúben Amorim, mas quem pode estar na porta de saída é Nuno Espírito Santo, outro treinador português que pode estar à beira do desemprego. Também ele está na Premier League, está no West Ham, perdeu o jogo contra a sua antiga equipa, o Nottingham Forest. E ele até comentou o despedimento de Rúben Amorim, disse: "Bem, faz parte da vida do treinador, altos e baixos."

O próximo posso ser eu. Estamos a perder a representação portuguesa de técnicos na Premier League.

Neste momento.

É dramático para o país.

Nós somos os melhores.

É dramático.

Somos os melhores do mundo, mas a ser despedidos. Isto é grave.

Está a ser uma transferência de guerra. É uma quebra nas exportações, Paulo. Vão para a Arábia Saudita.

Fora de brincadeiras, isto é grave.

É nesse ponto.

O despedimento de Rúben Amorim.

Claro, passamos logo aqui. A nossa economia está a sofrer.

E a nossa autoestima. Em primeiro lugar, o nosso orgulho. Mas depois também as oportunidades de outros treinadores portugueses. A verdade é que nós às vezes temos a noção de que os treinadores portugueses são muito populares atualmente, mas se olharmos para os maiores clubes da Europa, as oportunidades dos treinadores portugueses ao longo dos anos não foram assim tantas. Quanto isso, houve José Mourinho, que foi treinar o Chelsea. Depois André Villas-Boas, que também foi treinar o Chelsea, não correu muito bem. E agora Rúben Amorim, que foi treinar o Manchester United, também não correu muito bem. Carlos Queiroz ainda treinou noutros tempos o Real Madrid, também não correu bem. Ou seja, todas estas situações acabam por dificultar depois o acesso dos treinadores portugueses aos clubes de topo, porque o único exemplo de sucesso, que há 20 anos, foi José Mourinho. De facto, abriu muito as portas a treinadores portugueses, não para os clubes de topo, mas para outros campeonatos. Mas atualmente os treinadores portugueses parecem estar mais encaminhados para campeonatos secundários, então para a Arábia, mesmo para o Brasil. Jorge Jesus também abriu as portas. O sucesso faz com que os clubes tenham outro interesse e outra atenção aos treinadores portugueses. Não foi o que aconteceu agora. Factos de treino.

É coisa que não assiste.

Não curtes fato de treino, nem aquele do Maduro? Espera lá, mas como é que ao fim de semana vais ao centro comercial?

Peço desculpa.

Não.

João, desculpem.

Leggings também não?

O que se passa contigo? Leggings em casa.

Em casa.

E no ginásio.

E Havaianas.

Na praia, no verão.

Não, eu sou tudo em contraste no Colombo. Com fato de treino.

Fato de treino e sandálias. Aquele verde molho, não é? Aquele verde molho fica bem. E a meia? Turca, branca.

E com uma listra dourada.

Uma crista. Eu era uma crista dourada. Eu sou muito discreta quando vou.

Eu ia descer à piscina com meias.

Eu reparei.

Eu confesso que gosto de fato de treino. Desculpem. Vá lá.

O pau foi de fita na cabeça.

Na cabeça. Para mostrar o cabelo, para não me cair para os olhos.

Ele só tirou agora por causa dos phones.

É quase todo dia.

Tu gostas de fato de treino?

Eu gosto muito de fato de treino e fato de treino agora está na moda outra vez. Depois de Maduro ter aparecido com um fato de treino. Não, é sério, não sou eu que estou a dizer. Aliás, temos uma notícia, já passou aqui também na rádio, o Maiorca, o clube espanhol, entrou no outro dia no jogo contra o Girona. Quando os jogadores estão a chegar ao estádio e estavam todos de fato de treino, o mesmo fato de treino, não é o do Maduro.

Sim, se calhar já tinham. Agora é que estão a associar as coisas.

Óbvio, já tinham.

Não é uma tendência.

Não é uma tendência, mas eles aproveitaram logo para fazer a brincadeira. Até o Barcelona. E este é mesmo igual, é o mesmo modelo de fato de treino, a mesma cor, é da Nike.

Devem ser patrocinados pela Nike.

Exatamente. E o Barcelona também tem o mesmo fato de treino, só que é azul, mas também fizeram a brincadeira. Em Portugal há duas equipas na Primeira Liga patrocinadas por essa marca, a Nike. Já dissemos tantas vezes. Nike.

E Havaianas, também dissemos.

E Havaianas, pois é, porque Havaianas é como a Gillette.

Como a Quispo.

Isso. Vamos lá, concentrações. Em Portugal há duas equipas patrocinadas pela Nike, o Sporting e o Alverca.

Não devias dizer Sporting.

Alverca, pode sim, porque é uma cidade. Mas não têm este maravilhoso fato de treino, não podem fazer essa brincadeira. Se calhar já encomendaram, mas têm de esperar, porque agora há muitas encomendas. Por último, muito rapidinho.

Acho que como é preço vai aumentar.

Claro. Se calhar até vou encomendar um. Eu faço anos a 23 de fevereiro.

Está quase?

Está quase. Se me quiserem oferecer alguma coisa, é um disco do Juan Gabriel e um fato de treino do Nicolás Maduro.

O dele, o próprio, o usado? Não.

Não, esse deve valer mais. Esse depois num leilão. Muito rapidamente, isto nas grandes competições internacionais, costuma haver problemas dentro das seleções. Já falámos aqui da Taça das Nações Africanas, dos problemas na seleção do Gabão, depois de ter sido eliminada, mas também há problemas na seleção da Nigéria, que ainda nem sequer foi eliminada. Há problemas mesmo ganhando. A seleção ganhou nos oitavos de final à seleção de Moçambique por 4 a 0, seleção da Nigéria, mas o avançado Victor Osimhen não está muito contente com os colegas. Deixou de falar, deixou de correr nos últimos minutos do jogo, porque se zangou com um colega e diz-se que a discussão continuou nos balneários. A equipa agora vai jogar, eu creio que é com a Argélia, o próximo jogo para os quartos de final. Exatamente, é com a Argélia e ainda não se sabe se a grande estrela da equipa, que é Victor Osimhen, vai estar presente ou não. Nós vamos continuar a acompanhar também este caso com todo o interesse.

Sempre que há berras, nós ficamos interessados.

E devidamente equipados com o fato de treino, se existente, daquela marca.

Daquela marca.