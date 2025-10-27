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Bem-vindo a mais uma edição do "Vamos à Bola", o jornal de esporte na Rádio Observador. A edição de hoje é com o jornalista Carlos Pedro. Bom dia.

Bom dia, Nadine.

E abrimos com as eleições do Benfica. Ficou tudo adiado para o início do próximo mês. O jornal "A Bola" avança hoje que João Diogo Mantegas vai apoiar a candidatura de João Noronha Lopes.

O candidato da lista C ficou em quarto lugar, conseguiu cerca de 11,5% dos votos e apesar das diferenças em relação a João Noronha Lopes, as candidaturas tocam-se no desejo de mudança e, por isso, vem aí uma aliança. Ainda assim, o advogado de 43 anos terá deixado claro que não está disponível para assumir qualquer cargo no universo Benfica. Mantegas não reagiu publicamente ao resultado das eleições. Quem o fez foi o mandatário da candidatura, Tiago Godinho, que admitiu na rede social X a derrota dura ora. A vitória, essa foi do atual presidente. Quanto a maiorias e segundas voltas, Rui Costa recusou qualquer surpresa.

É uma pena, porque todos nós queríamos que isto acabasse à primeira volta, para não se ter aqui mais 15 dias e para que o clube se possa concentrar naquilo que é o dia a dia do próprio, da equipe de futebol e das generalidades. Mas era inevitável. Acho que era uma situação muito fácil de prever.

Rui Costa respondeu também a Noronha Lopes, o candidato da lista F utilizou a matemática para dizer que há 60% de benfiquistas que não querem Rui Costa. O presidente das Águias respondeu na mesma moeda.

60%, não são 60%, são 58% dos votantes não acreditam na minha eleição, mas é uma conta gira de fazer, porque se há 58 que não acreditam em mim, há 60 que não acreditam do outro lado.

Apesar da derrota na primeira volta, Noronha Lopes tem uma nova oportunidade, agora no dia 8 de novembro. O gestor garante que não vai atirar a toalha ao chão.

Não se desiste do Benfica e eu não desisto do Benfica. A minha energia, a minha convicção e a minha determinação são hoje iguais àquelas que eu tinha em junho, quando apresentei a minha candidatura. É preciso, obviamente, dizer que este resultado não é o resultado que eu gostaria de ter.

Continuamos nas reações. Pelo caminho ficaram ainda outras listas, como a de Luís Filipe Vieira, que ficou em terceiro lugar com 13% dos votos. Reagiu numa mensagem dirigida aos apoiantes, já ontem. O antigo presidente dos encarnados agradeceu o apoio dos sócios e deixou claro que estará disponível para ajudar o Benfica. Em quinto lugar ficou Martim Mayer, com pouco mais de 2% dos votos, diz que ficou perceptível a intenção dos adeptos.

O incumbente é sempre o mais forte e pareceu-me que há aqui uma mudança na continuidade e que os sócios entenderam que esse é o melhor caminho para o clube e portanto estamos a assistir precisamente a isso. Acho que é evidente o reforço de confiança em Rui Costa. Volto a dizer, temos que saber unir o clube.

Já Cristóvão Carvalho admitiu a noite de desilusão com o resultado. O candidato da lista D teve 0,18% dos votos. Pediu união e deu os parabéns a Rui Costa e João Noronha Lopes. Será entre estes dois, será entre eles a discussão eleitoral agendada já para o dia 8 de novembro.

Mais sobre as eleições do Benfica no site do Observador. Aqui na rádio hoje há debate entre as candidaturas depois das eleições. É para ouvir aqui depois do jornal das 14h. E o Sporting venceu esta noite o Tondela por 3x0, colou-se ao Futebol Clube do Porto na liderança da Liga Portugal.

Os gols de Luís Soares, Pedro Gonçalves e Giovani Kenda construíram a vitória leonina que coloca a equipe do Rui Borges à condição com os mesmos pontos dos dragões, que só entram em campo esta noite. A grande figura do encontro foi o guarda-rede do Tondela, Bernardo Fontes, que acabou com 12 defesas. No final do jogo, o treinador do Sporting não escondeu a satisfação com o triunfo. E o resultado, Rui Borges destacou a energia da equipa.

Um grande jogo da nossa parte, início ao fim. Uma primeira parte onde entramos muito bem no jogo, onde fomos criando ao longo do tempo várias oportunidades de gol, onde saímos com 1x0, que era um bocadinho inglório para aquilo que tínhamos feito e que tínhamos criado, para aquilo que era a energia da equipa, com ou sem bola, no processo ofensivo, no processo defensivo. Por isso a equipa totalmente ligada, todos os jogadores ligados, e isso foi claro.

Rui Borges ontem em declarações à Sport TV no final deste Tondela 0, Sporting 3. O Sporting tem 22 pontos e partilha a liderança com o Futebol Clube do Porto, que tem menos um jogo. O Tondela é penúltimo, tem cinco pontos.

E a nona jornada da Primeira Liga encerra hoje com o Moreirense Futebol Clube do Porto. Francesco Farioli quer voltar aos bons resultados.

Isto depois da primeira derrota da temporada, à meia da semana, para a Liga Europa com o Nottingham Forest. O encontro é em Moreira de Cónegos, está marcado para as 20h15 e vai ser transmitido em sinal aberto. Desde 2012 que um jogo de um clube grande para o campeonato não era transmitido em sinal aberto. O Moreirense é sexto classificado, leva cinco vitórias, quatro delas em casa, onde só sabe o que é vencer. Por isso, Farioli deixou elogios à equipe de Vasco Botelho da Costa, mas garantiu um Futebol Clube do Porto preparado.

É sem dúvida um jogo que vai exigir muito da nossa equipa. O Moreirense tem bons jogadores, é uma equipa organizada, tem soluções de qualidade para colocar em campo e percebe-se que seguem as ideias do treinador. Por isso, temos de estar preparados e prontos para tudo. Queremos voltar ao nosso caminho vitorioso na liga.

Do outro lado, o Moreirense, apesar do bom início de época, vem de uma derrota surpresa para a Taça de Portugal. Ainda assim, Vasco Botelho da Costa não está preocupado com a motivação do plantel.

É muito fácil ser treinador do Moreirense nesta semana, porque efetivamente, se o chip não está ligado para jogar estes jogos desta dimensão, com esta visibilidade, dificilmente vai estar ligado noutros momentos. E se no momento em que nós ganhámos consecutivamente, eu vim aqui tentar sempre fazer o exercício de perceber que as vitórias não nos deviam influenciar em demasia. Também agora temos que conseguir fazer o exercício ao contrário, porque no fundo o jogo é diferente.

Vasco Botelho da Costa na antevisão deste encontro com o Futebol Clube do Porto. É para ouvir aqui na Rádio Observador. A partida arranca às 20h15.

E Carlos, olhamos ainda para a patinagem. Foco e dedicação são os segredos da portuguesa e campeã do mundo, Madalena Costa, para chegar ao topo do planeta.

A patinadora portuguesa de apenas 17 anos conquistou na última quarta-feira o título de campeã do mundo de seniores de patinagem artística, estilo livre, em Pequim, na China. A atleta madeirense conseguiu também a maior pontuação de sempre em todos os escalões da patinagem artística mundial feminina. Conversou com a Rádio Observador e explicou que subiu ao escalão mais alto da modalidade, porque queria um desafio maior.

Entretanto, este ano subi ao escalão de senior, que já sabia que iria ser mais desafiador, mas precisamente por essa razão é que eu subi. Queria competir de uma forma que puxasse mais por mim e com atletas mais velhas do que eu, com mais experiência. Mas sabia que se fizesse a minha parte, e se tudo corresse bem, que sim, poderia ser possível. E assim foi.

A conciliação entre estudos e patinagem tem de ser gerida com muito rigor. Quem o diz é Madalena Costa.

Como qualquer desporto, temos de abdicar de muita coisa. Passamos horas e horas a treinar, enquanto os meus colegas, os meus amigos e as outras pessoas da minha idade vão-se divertir, descansam, têm mais tempo de estudo do que eu, obviamente, mas também tudo isso traz-me oportunidades que essas pessoas não têm.

A patinadora Madalena Costa, numa entrevista conduzida pelo jornalista João Lourenço.

Dos patins para as pranchas, Francisco Ordóñez é o novo campeão nacional de surf.

E beneficiou de uma combinação de resultados para conquistar o título nacional. Ordóñez, Luís Perloiro e João Maria Mendonça eram os candidatos ao título, mas a última etapa, realizada em Peniche este fim de semana, foi dominada pelos nomes menos sonantes. Afonso Antunes conquistou a prova no masculino. Francisco Ordóñez, apesar do nono lugar, conseguiu festejar o título nacional. No quadro feminino, a olímpica Teresa Bonvalot já tinha assegurado o título de campeã em junho, na etapa realizada em São Miguel, nos Açores, onde se tornou hexacampeã nacional.

Fica por aqui o "Vamos à Bola" desta segunda-feira, para ler mais desporto no site do Observador.