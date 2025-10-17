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Bem-vindos a mais uma edição do "Vamos à Bola", o jornal de esporte na Rádio Observador, hoje com o jornalista João Lourenço. Bom dia.

Bom dia.

João, começamos com a Taça de Portugal. O Benfica viaja até hoje, até Trás-os-Montes, para enfrentar Chaves.

José Mourinho avisa que o adversário, que joga na segunda divisão, tem qualidade para estar nos escalões superiores do futebol português. Além da qualidade do Chaves, José Mourinho lembra que o jogo acontece em cima do fim das pausas para seleções e que muitos jogadores acabam de regressar aos treinos. Uma situação que o Special One diz que apresenta riscos para o Benfica.

O risco é não jogar bem. O risco é o Chaves fazer um jogo fantástico, que é uma coisa normal de acontecer. Acho que é isso mesmo que vai acontecer. O risco é nós não fazermos e obviamente que a preparação do jogo foi no sentido de tentar evitar isso mesmo. Analisamos com muito tempo o Chaves, porque tivemos todo este tempo para analisar o Chaves. Analisamos o Chaves e tentámos trabalhar à volta daquilo que são os pontos mais fortes e os pontos mais fracos. Temos que jogar bem, senão jogarmos bem, vamos ter dificuldades.

José Mourinho revela que hoje vai dar titularidade a Samuel Soares e vai fazer descansar alguns dos jogadores que chegaram mais tarde das seleções. Richard Rios não vai estar entre as opções.

Já o treinador do Chaves quer causar uma surpresa, não vê os encarnados fragilizados nas primeiras semanas com José Mourinho.

Filipe Martins assume que foi mais fácil preparar esta partida, porque o favorito está do lado dos encarnados.

A responsabilidade está do lado contrário. A ambição tem que estar do nosso lado, de querer disputar o jogo e passar à eliminatória. É nesse sentido que vamos entrar amanhã e eu acho que a ansiedade, eu sinceramente vou falar por mim próprio, se calhar eu estava mais nervoso na primeira eliminatória com o Paredes, porque a responsabilidade estava toda do nosso lado. Agora, volto a dizer, acho que a responsabilidade e o favoritismo estão do lado do adversário, mas a ambição tem que estar toda do nosso lado.

A ambição do treinador do Chaves, Filipe Martins, que recebe hoje o Benfica.

Dias de Taça significam dias de festa. João, como é que a população de Chaves está a reagir ao jogo frente ao Benfica?

A Rádio Observador falou com Nuno Vaz, presidente da autarquia de Trás-os-Montes, que nos faz um retrato do ambiente que se vive na cidade.

Como nós sabemos, a Taça de Portugal é sempre um momento excepcional, diferente, em que estamos sempre à espera que existam situações de exceção e de surpresa. E é isso que também desejo, naturalmente, que amanhã possa haver um momento de surpresa e o Chaves possa levar vencida o Benfica. E depois, naturalmente, com toda a festa em volta do futebol, a gastronomia, o património, enfim, naturalmente, a beleza desta região, certamente constituirão atributos adicionais para que tenham um dia e um fim de semana absolutamente excepcionais.

O autarca de Chaves faz uma previsão para a partida desta noite.

Mas amanhã, com certeza, é Chaves, é minha terra, é a terra do meu coração que estará naturalmente também presente neste combate e, portanto, estarei com certeza a ver o Chaves, a torcer por Chaves, nervoso por Chaves. E naturalmente, eu gostaria que fosse 2 x 1 a favor do Chaves.

O Estádio Engenheiro Manuel Teixeira Branco promete estar cheio para mais um grande jogo da prova rainha do futebol português.

E João, a Taça de Portugal significa história de clube pequeno contra clube grande.

Nadine, quem é que não gosta de uma espécie de história de David contra Golias? Vai ser o desafio entre o Aves, da Primeira Divisão, frente ao Grupo Desportivo Fornos de Algodres. Esta formação milita no campeonato distrital da Associação de Futebol da Guarda. A Rádio Observador falou com o presidente do clube, Bruno Costa, que conta como foi a semana de trabalho da equipa.

Uma semana de trabalho diferente. Não estamos habituados a esta forma de lidar mesmo com as entrevistas, com as televisões e essas coisas todas que envolvem um jogo com uma equipa da Primeira Divisão, mas tentamos nos focar naquilo que podemos controlar, que é o treino e era o que podíamos fazer. Do resto, já não depende tanto de nós, depende também de outros fatores.

O dirigente do Clube da Beira Alta traça a estratégia frente à formação da Vila das Aves.

Um prognóstico. Esperemos conseguir retardar o máximo o gol do Aves e tentarmos fazer aqui algum tipo de surpresa.

A lotação do estádio em Fornos vai estar esgotada. O jogo está marcado para sábado, às 15h.

Olhamos agora para o futebol feminino. O Benfica teve um desaire frente ao campeão europeu.

No estádio da Luz, as encarnadas perderam frente ao Arsenal por 2 x 0, na Liga dos Campeões de futebol feminino, frente às campeãs da Europa. A equipa portuguesa viu Beth Mead e Alessia Russo marcarem os dois gols da partida. É a segunda derrota do Benfica nesta edição da prova milionária. Na primeira jornada, a equipa encarnada já tinha perdido em Turim com a Juventus por 2 x 1.

No andebol, o Sporting recebe hoje um gigante da modalidade na Liga dos Campeões.

Neste caso, já recebeu. Mas o Sporting venceu por 33 x 32. Martin Costa, em cima do minuto 60, colocou a bola dentro da baliza. No Pavilhão João Rocha, os bicampeões carimbaram assim a segunda vitória consecutiva frente ao atual campeão do mundo da modalidade. No rescaldo da partida, o treinador leonino Ricardo Costa destaca que a formação húngara está destinada a vencer esta competição, mas o Sporting não fica atrás.

Para mim, hoje era importante competir e entramos fortes, entramos com essa mentalidade. Os nossos adeptos ajudaram-nos muito e muito felizes por, na parte final, termos essa pontinha de sorte, por termos a última bola. Mas diante de nós está, eu volto a dizer, uma equipa que está condenada a ganhar a Champions League, uma grande equipa. Isto só destaca também a nossa qualidade, o nosso trabalho e o facto de competirmos ao mais alto nível

Com este resultado, os leões ficaram em quinto lugar do grupo A da Liga dos Campeões, a quatro pontos do primeiro posto.

Vamos à Espanha, João. O Real Madrid pode estar prestes a terminar com algo já bastante raro em pleno futebol europeu.

Vamos por partes. À semelhança do Barcelona, a equipe de Madrid ainda é dos poucos gigantes europeus que é totalmente controlada pelos sócios. Mas isso pode estar prestes a mudar. Segundo o site desportivo "The Athletic", a direção liderada por Florentino Pérez considera seriamente a possibilidade de atrair investidores externos. O objetivo é conseguir atrair mais fundos para competir com as equipes da UEFA Champions League. Esta mudança iria quebrar uma tradição com mais de 130 anos. Isto num clube que é o único no mundo onde a receita já ultrapassou os mil milhões de euros. A decisão final vai ser conhecida no mês de novembro. Nadine, para terminar este "Vamos à Bola", desafio-te a reconheceres esta música.

ABBA a esta hora, por quê?

Esta ABBA, porque tem um título que é "The Winner Takes It All". Em português, "O Vencedor Leva Tudo". Este tema dá título para um documentário que foi estreado ontem. Nadine, vou te dar só mais uma pista: o vencedor levou a dobradinha.

Eu acho que já sei onde isso vai chegar. Não quero atropelar.

Isto porque ontem, às 19h06, o Sporting estreou a curta-metragem sobre a época que trouxe ao museu o bicampeonato e uma Taça de Portugal. São mais de duas horas e meia que retratam todas as emoções que a turma leonina viveu na época passada.

Quero que resuma bem esta montanha-russa que foi a temporada passada, que resultou nessa dobradinha.

Sim, e vamos tentar resumir aquilo que foram estas duas horas e meia de documentário. A saída de Sebastián Coates, a derrota na Supertaça frente ao Futebol Clube do Porto, saída bastante emotiva de Rúben Amorim, período difícil de João Pereira ao leme dos leões, derrota na final da Taça da Liga frente ao Benfica, 11 lesões do plantel, gol decisivo de Eduardo Quaresma frente ao Gil Vicente, a conquista do campeonato e a festa no Marquês. Triunfo final também na Taça de Portugal, no Estádio do Jamor, termina este documentário.

Fica por aqui esta edição do "Vamos à Bola", mas há muito esporte para ouvir aqui na Rádio Observador. Depois do jornal das 19h, pode acompanhar aqui a emissão especial do jogo Chaves-Benfica. Já este sábado vamos ter relato do Florisense Futebol Clube do Porto e do Paços de Ferreira-Sporting. João, bom fim de semana.

Bom fim de semana.