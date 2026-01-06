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Touchdown! Unbelievable!

E começa agora o Jornal de Desporto da Rádio Observador. Hoje a edição é do jornalista Carlos Pedro. Bom dia, Carlos.

Bom dia, Miguel.

Arranca esta noite o Sporting Vitória Sport Clube Guimarães, a final four da Taça da Liga.

Duas semanas depois do triunfo leonino em Guimarães para a Liga, leões e conquistadores voltam a entrar em cena agora para a Allianz Cup. O Vitória tenta chegar pela primeira vez na história à final desta competição. Já o Sporting esteve na grande decisão em quatro das últimas cinco edições da prova. Destaque do lado leonino para Luís Guilherme, o novo reforço do Sporting já treinou sob a orientação de Rui Borges e pode estrear-se já hoje em Leiria. É mais uma opção para o que resta da temporada. O Sporting tem vários indisponíveis por lesão e por isso o técnico leonino aponta para a necessidade de aliviar alguns atletas.

Acaba por haver aqui uma sobrecarga sobre outros atletas que pode-se tornar perigoso, entra num espaço que às vezes nós não controlamos tão bem naquilo que é lesões musculares. Entramos nesse red line por a sobrecarga de jogos e por a sobrecarga nos mesmos jogadores. Agora é esperar que apareçam mais soluções, que volte a malta que está de fora, para nos ajudar nesse sentido.

Três a quatro semanas de paragem para Ricardo Mangas, é o diagnóstico de Rui Borges. Debast ainda não está apto para ir a jogo. Já Daniel Bragança, depois de participar no último duelo dos Bs, ainda está a integrar-se. Já do lado vimaranense, o Vitória nunca chegou a uma final da Taça da Liga. Para esta noite, Luís Pinto antevê dificuldades, mas acredita que a equipa pode chegar ao jogo de sábado.

Motivado, feliz por poder estar neste momento da competição e muito focados naquilo que será o jogo de amanhã, porque sabemos que o jogo de amanhã nos pode dar a possibilidade de jogar mais um jogo, que é a final. E é com esse foco que estamos. Com alegria, com boa disposição, mas muito concentrados e muito capacitados daquilo que temos que fazer.

As antevisões de Luís Pinto e Rui Borges da partida desta noite arranca quando for em oito da noite e é para ouvir aqui com o relato em direto na Rádio Observador.

E amanhã, Carlos, é dia da outra meia final da Taça de Liga, com Benfica e Sporting Braga a medirem forças, também pouco tempo depois do empate para o campeonato.

José Mourinho e Carlos Vinicius fazem essa tarde a habitual conferência de imprensa de antevisão da partida. Ontem, nas Águias, António Silva treinou integrado, ainda que de forma condicionada. Já Enzo Barrenechea voltou a ser baixo. O argentino continua à contas com uma lesão no ombro esquerdo.

E Francesco Farioli recusa entrar em euforias, apesar da vantagem do Futebol Clube do Porto no campeonato, o italiano diz que está tudo em aberto.

O técnico do Futebol Clube do Porto deu uma longa entrevista à Sport TV e ao jornal O Jogo. Falou sobre diversos temas, um deles os elogios de José Mourinho e Rui Borges à primeira metade do campeonato protagonizada pelos azuis e brancos. Para Farioli, os números comprovam o bom trabalho da equipa portista, mas avisa: não há razão para estagnar.

"Os recordes de meia época não dão títulos ou vantagem extra. O que estamos a fazer é especial, é um facto, mas não é algo para celebrar, não é motivo para estagnarmos. Temos de olhar para o futuro e o futuro próximo é em janeiro. Vamos jogar jogos importantes para a Liga e é verdade que nesta Liga não podemos perder pontos, porque mesmo com uma caminhada extraordinária, ainda está tudo em aberto."

Farioli deixou também elogios a vários elementos do clube, desde jogadores como Samu, Frohlich e Rodrigo Mora, até dirigentes. O italiano recordou com emoção as palavras de Jorge Costa quando o antigo diretor para o futebol dos portistas disse que o Futebol Clube do Porto tinha de novo uma equipa. Farioli falou também sobre a relação que tem com André Villas-Boas, a quem deixa rasgados elogios.

É uma situação muito estranha. Ele tem de longe o maior conhecimento de futebol de qualquer diretor ou presidente. O que ele fez na carreira como treinador fala por si. Curiosamente, é a pessoa com quem falo menos sobre tática. Na nossa primeira reunião, eu preparei coisas para mostrar, mas ele já sabia tudo. Falamos mais sobre a situação, o ambiente, como gerir as coisas. A primeira vez que abri o computador para lhe mostrar alguma coisa foi já aqui no Dragão. Ele respeita muito o trabalho.

Alguns dos destaques da grande entrevista de Francesco Farioli à Sport TV e ao jornal O Jogo. Sobre uma eventual renovação, o técnico dos Dragões diz-se focado no presente.

Ainda no universo Futebol Clube do Porto, os Dragões terão chegado a um princípio de acordo para a contratação de um jovem extremo polaco de 17 anos, Carlos.

E de nome impronunciável. Óscar Pietrzewski prepara-se para ser o segundo reforço de inverno dos Dragões, depois de Tiago Silva. O jornal O Jogo diz que o jovem já fez exames médicos e vai seguir depois com a comitiva portista para o Algarve, onde o plantel de Farioli vai fazer um estágio de inverno. Pietrzewski chega do Jagiellonia Bialystok, já fez mais de 50 jogos na equipa A, com quatro gols e duas assistências no currículo. Lá por fora, o jornalista especializado em mercados de transferência, Fabrizio Romano, dá como fechado o regresso por empréstimo de João Cancelo ao Barcelona. O lateral português tinha outros interessados, como o Inter de Milão, mas terá optado por voltar aos blaugrana. Para isso, diz a imprensa catalã, vai reduzir em mais de metade o salário de 17 milhões de euros limpos que recebe no Al-Hilal.

E a marcar a atualidade desportiva está ainda o despedimento de Ruben Amorim. O treinador português não resistiu aos maus resultados.

E foi também vítima das próprias declarações na véspera desta decisão. Vamos ouvir.

Eu vim para cá para ser o gestor do Manchester United, não para ser o treinador do clube. E isso está claro. Eu sei que o meu nome não é Tuchel, não é Conte, não é Mourinho, mas sou o gestor do Manchester United e vai ser assim nos próximos 18 meses ou até que a direção decidir mudar. Esse era o meu ponto. Quero terminar com isso. Não vou desistir. Vou fazer o meu trabalho até que venha outra pessoa para me substituir.

Aqui a questão do manager e do coach. A verdade é que ontem, em comunicado, os Red Devils anunciaram a saída de Amorim como head coach. Já em 2018, por exemplo, quando Mourinho foi despedido do United, o clube anunciou a saída do manager. Uma decisão que terá tido como gota de água uma reunião tensa entre Ruben Amorim e o diretor do Pro Futebol dos Red Devils, Jason Wilcox. Um ano e dois meses depois, termina a ligação do técnico de 40 anos com o gigante adormecido de Manchester. Ao todo, foram 24 vitórias em 63 jogos, 38% de vitórias nesta era Amorim, que agora termina. Sai mesmo com a menor taxa de vitórias entre os técnicos do Manchester United desde Sir Alex Ferguson. Quem assume o comando técnico do plantel agora é a antiga glória do clube, Darren Fletcher. Vai também orientar a equipa amanhã no duelo fora com o Burnley.

Foi. Vamos à bola, o Jornal de Desporto da Rádio Observador com o jornalista Carlos Pedro.