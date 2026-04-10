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Touchdown! Unbelivable!

Vamos à Bola, o jornal de desporto da Rádio Observador, hoje com edição do jornalista Carlos Pedro. Bom dia.

Bom dia, Nadine.

E começamos com a Liga Europa em destaque. Segue tudo empatado para Inglaterra. No Dragão, o Futebol Clube do Porto e o Nottingham Forest marcaram um golo cada.

E num curto espaço de tempo, porque Willian Gomes inaugurou o marcador aos 11 minutos, dois minutos depois, um atraso de Martim Fernandes acabou em autogolo. O lateral-direito acabou depois por sair antes dos 20 minutos devido à lesão. Na segunda parte, os azuis e brancos criaram algumas oportunidades, mas o resultado manteve-se igual. Voltam a não ganhar dois jogos seguidos e o técnico Francesco Farioli pede mais instinto.

Hoje houve apenas uma equipa que fez tudo para ganhar e essa equipa fomos nós. Tivemos muitas chances, acho que tivemos 18 remates à baliza. Então acho que criamos o suficiente para vencer com um resultado bastante confortável, mas, de novo, se perderes o instinto assassino, perdes pontos. E foi isso que aconteceu esta noite. Hoje, por alguns momentos, acho que não estivemos exatamente no nível que deveríamos estar, mas como disse, contra uma equipa da Premier League, criar esta quantidade de oportunidades e acabar com o empate é uma pena, mas é o que é.

E o autor do gol dos portistas, Willian Gomes, confia no apuramento.

Feliz por mais um gol. Acho que eu trabalho muito para esses momentos e noites europeias da Liga, a gente sabia que ia ser uma partida muito difícil, mas a gente se preparou muito. Infelizmente, não saímos com a vitória, mas a gente acredita muito no jogo da volta. Está todo mundo preparado, está todo mundo convicto que a gente pode passar, pode ir lá e conseguir a vitória. Hoje não foi como o esperado, mas só está no intervalo e próxima semana tem mais.

O extremo brasileiro do Futebol Clube do Porto que chegou aos 13 gols na temporada, a mais produtiva da carreira.

Do outro lado, Vítor Pereira admitiu que o resultado foi melhor do que a exibição.

Embora o técnico não tenha ficado surpreendido devido às mexidas no 11, Vítor Pereira é claro ao definir prioridades.

Nós estamos a lutar pela manutenção na Premier League contra o West Ham, contra o Leeds, contra o Tottenham e nós. Isso tem que ser levado muito a sério. É muito bonito, não há dúvida nenhuma. E eu tenho as minhas ambições pessoais também, os jogadores também têm, o clube também tem na Liga Europa, mas eu tenho que ser responsável e pensar que temos que somar pontos o mais depressa possível.

Vítor Pereira, que antes do início da partida foi homenageado no relvado do Estádio do Dragão, ao lado do presidente e ex-colega André Villas-Boas. Decisões que estão adiadas agora para a segunda mão destes quartos de final da Liga Europa na próxima quinta-feira. Antes, o Futebol Clube do Porto tem um jogo importantíssimo para a liga no António Coimbra da Mota contra o Estoril Praia. É no domingo, às 20h30.

E já lá vamos falar de arbitragem. Carlos, primeiro, como ficaram os outros jogos europeus?

Futebol Clube do Porto e Aston Villa foram as exceções à regra, já que as equipes da casa tiveram mais motivos para sorrir. Os Villans não deram motivo para isso ao Bologna. Venceram a Itália por 3 x 1. Sairá daqui o possível adversário dos portistas nas meias-finais. O Friburgo venceu na Alemanha, o Celta de Vigo por 3 x 0. Por 3 x 0 venceu também o Rayo Vallecano, o AEK de Atenas, aqui a contar para a Conference League. Destaque também para o Mainz 2, Estrasburgo 0, Shakhtar Donetsk 3, AZ Alkmaar 0. Também 3 x 0, vitória do Crystal Palace em casa perante a Fiorentina. Atenção às derrotas das equipes italianas, mas já falamos disso mais à frente, Nadine.

E o árbitro João Pinheiro assume que a chamada ao mundial é o melhor momento da carreira.

12 anos depois, a arbitragem portuguesa volta a estar de parabéns. João Pinheiro vai ao mundial juntamente com os assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia. Está assim quebrado o jejum que durava desde 2014, quando Pedro Proença marcou presença no Mundial do Brasil. Em entrevista ao Canal 11, João Pinheiro não tem dúvidas de como deve classificar este momento.

Este momento é o mais alto da minha carreira, não há outra forma de dizer. Chegar ao mundial é o sonho de qualquer árbitro, estar presente nesta competição, que é o sonho de todos os jogadores, treinadores, dirigentes e dos árbitros não foge à regra. É o nosso sonho estar aqui e acho que hoje, sinceramente, hoje é o ponto alto da minha carreira.

E com elogios à arbitragem portuguesa.

Eu costumo dizer isto repetidamente e às vezes algo criticado, mas eu acho que a arbitragem portuguesa tem muita qualidade. Eu acho que temos mesmo muito bons árbitros e eu acho que o futuro é extremamente risonho e eu não sinto a responsabilidade disso. Sinto é que vou representar um país, vou representar os meus colegas, que outros poderiam estar aqui no meu lugar, mas sem dúvida que a responsabilidade que eu tenho é representar da melhor maneira possível, mas muito confiante com o apoio que temos tido e que vamos ter muito sucesso.

Elogios que vieram também do presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Pedro Proença sublinha o trabalho conjunto de todas as instâncias do futebol nacional. Já o áudio árbitro e comentador da Rádio Observador, Pedro Henriques, diz que esta é uma boa surpresa.

Bem-vindo. Esta é uma boa notícia ou, pelo contrário, lamentas o facto de...

Não era este o som que queríamos ouvir. Ainda assim, Pedro Henriques, o áudio árbitro da Rádio Observador, a falar de uma boa notícia, esta nomeação de João Pinheiro para o próximo Campeonato do Mundo, que se realiza nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Já este verão, João Pinheiro é o nono árbitro português a marcar presença no mundial.

Pausa no futebol para falar de andebol. O Sporting garantiu a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões.

Assim, perder custa menos. Os Leões saíram derrotados da Polónia no final dos 60 minutos por 28 x 27, mas beneficiaram do triunfo na primeira mão, no Pavilhão João Rocha, por 33 x 29, para seguirem em frente nesta competição. No final da partida, o jogador Martim Costa assumiu o desejo de chegar à final a quatro.

Demos tudo o que tínhamos e estamos muito felizes por estar nos quartos-final. E agora descansar. Domingo há um jogo para o campeonato, depois preparar-nos para os quartos-finais da Liga dos Campeões. Queremos muito estar na "final four" e vamos dar tudo por tudo para estar na "final four".

O Sporting tem agora de passar o Aalborg, da Dinamarca, contra quem já perdeu, mas também já ganhou nesta temporada.

Carlos, falamos agora do drama que vive atualmente o futebol italiano. Em média, perde mais de 730 milhões de euros por ano.

Entre 2018 e 2026. É o que diz um estudo apresentado ontem pelo recém-demitido presidente da Federação Italiana de Futebol, Gabriele Gravina. O documento aponta para um negócio economicamente insustentável, com a perda de milhões de euros que, mesmo assim, não tem impedido um forte investimento em jogadores estrangeiros por parte dos clubes italianos.

Mas que dificulta a evolução dos jovens da formação.

Sim, e esse é um dos pontos explorados no estudo. 67,9% dos atletas com minutos no principal campeonato italiano são estrangeiros. Em Espanha, por exemplo, a fatia é bem menor: 39,6%. Os dados podem preocupar os fãs italianos. Refere o relatório que entre 50 ligas analisadas, a italiana é a segunda que menos minutos dá a jovens sub-21 nacionais. A acrescentar a isso, a média de idades do futebol italiano está na casa dos 27 anos. O estudo diz que a Série A italiana é uma competição envelhecida. É o oitavo campeonato mais velho diante os analisados.

E para os amantes das fintas, a coisa também não parece estar muito famosa.

Exatamente. Na temporada de 19/20, a média de dribles bem-sucedidos estava nos 19%. Agora está nos 12,5%. Nos dribles tentados entre os cinco principais campeonatos europeus, o italiano é o pior neste parâmetro.

E fica por aqui este "Vamos à Bola", jornal de desporto da Rádio Observador. Regressamos na próxima segunda-feira. Até lá, bom fim de semana, Carlos.

Bom fim de semana, Nadine.