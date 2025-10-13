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Seja muito bem-vindo a mais uma edição do "Vamos à Bola", o jornal de desporto da Rádio Observador, hoje com o jornalista João Lourenço. Bom dia, João. Bem-vindo.

Bom dia, Diana.

Começamos este noticiário com a seleção nacional. Há baixas importantes para o jogo de amanhã frente à Hungria.

Rafael Leão, alto. O extremo português foi dispensado do estágio da equipe das Quinas. Segundo a federação, o jogador do AC Milan falhou o treino deste domingo na Cidade do Futebol, em Oeiras, e já vai regressar ao centro de treinos dos Rossoneri. Relembrar que Rafael Leão entrou aos 61 minutos na vitória contra a Irlanda. Este domingo, no treino, também houve mais uma baixa: Gonçalo Inácio, o central do Sporting. Recorde-se, foi substituído ao intervalo do jogo com a Irlanda devido a queixas no gémeo esquerdo. Entretanto, a equipe leonina já tem conhecimento da gravidade da lesão. Segundo o "Jornal da Bola", o central verde e branco sofreu apenas um traumatismo nos gémeos. Por outro lado, João Félix, que ficou de fora frente à Irlanda devido a uma mialgia, reiniciou o trabalho de preparação individual para esta partida frente à Hungria.

E é já amanhã que Portugal pode confirmar o apuramento para o Campeonato do Mundo do próximo ano. Jogo em Alvalade, precisamente como disseste, frente à Hungria.

Ambiciosos, mas cautelosos, os jogadores da seleção portuguesa querem garantir o passaporte para o Mundial o mais rapidamente possível, mas ainda falta o jogo, diz Rúben Dias.

Cada vez falta o próximo jogo. Faltam três jogos, mas essencialmente o próximo jogo que nos pode já dar o apuramento e pés bem assentes no chão até conseguirmos o que queremos.

A conquista de um mundial depende de vários fatores, mas há um que pode mudar o destino de uma equipa: a união.

Não sou cego ao ponto de dizer que não temos a qualidade para isso. Temos, sem dúvida, a qualidade para isso, mas também como eu já referi muitas vezes, depende sempre do momento em que chegamos ao mundial. Podemos ter a melhor construção e preparação até lá, mas será sempre decisivo a maneira como nos conseguimos unir no momento da verdade. Por enquanto, estamos a lutar para lá estar presentes e, como é óbvio, isso faz parte de um processo importantíssimo para nós.

Rúben Dias em declarações à RTP no final da partida frente à Irlanda, no último sábado. O central do City pode cumprir já amanhã 135 internacionalizações pela seleção A de Portugal.

E já que falamos de seleções, viajamos agora até o continente africano. Cabo Verde pode fazer hoje história.

Três da tarde na Cidade da Praia, mais duas horas em Lisboa, os Tubarões Azuis vão fazer parar um país. Em caso de vitória, Cabo Verde estreia-se na fase final de um Campeonato do Mundo. Para isso, basta vencer a seleção de Eswatini. Cabo Verde lidera neste momento o grupo D com 20 pontos, mais dois que os Camarões. Eswatini, assim é que é, está no último lugar com apenas três pontos e sem vitórias. Ora, os 15 mil bilhetes para a decisão no Estádio Nacional, na Cidade da Praia, voaram em poucas horas e o governo concedeu tolerância de ponto para os funcionários públicos na ilha de Santiago.

Regressamos às equipes portuguesas, mais propriamente ao Benfica. João Noronha Lopes voltou a atacar quem considera que são os autores de campanhas sujas.

Em causa está a notícia sobre o prejuízo da empresa Vira Frangos, da qual o candidato à presidência encarnada é sócio, mas também da notícia do Correio da Manhã acerca da passagem de Noronha Lopes por uma empresa de crepes. Através das redes sociais, Noronha Lopes deixa o desafio aos autores de campanhas sujas que tentam parar o vento com as mãos: continuem a tentar. As eleições do Benfica estão quase a chegar, faltam apenas 12 dias.

E hoje a Rádio Observador promove uma série de debates temáticos para as eleições dos encarnados. É depois das 14h. O tema centra-se nas infraestruturas do Benfica. Este fim de semana, as Supertaças nas modalidades distribuíram mais troféus para os rivais de Lisboa.

Os leões sorriram no masculino, já as águias festejaram no feminino. No hóquei em patins, a equipe masculina do Sporting venceu o Futebol Clube do Porto por 4x3 depois de prolongamento. Já a equipe feminina do Benfica ganhou por 3x1 frente à União Desportiva Sanjoanense. No voleibol, também houve derby na cidade de Loulé, no Algarve. O Sporting venceu o Benfica no masculino por 3x1, parciais de 25x23, 25x17, 24x26 e também 25x23. Fora troféus, Benfica e Sporting também se encontraram no futsal e no basquetebol masculino. No futsal, os encarnados venceram os leões de Nuno Dias por 4x2. Já no basquetebol, Benfica 103, Sporting 66.

E João, vamos agora às principais páginas dos jornais desportivos.

Rumores de transferências, regressos de lesões, dormidas no local de trabalho e até temas sobre a saúde mental. Começamos pelo "Jornal da Bola", que faz destaque à nova vida de José Mourinho e diz nos bastidores do mundo do Special One, onde o treinador natural de Setúbal, que já conquistou facilmente o grupo encarnado, já dormiu várias vezes no Benfica Campus e que a direção encarnada, liderada por Rui Costa, espera bons resultados com o tempo. Também referir que Sudakov, o internacional ucraniano, pode ter uma recuperação mais rápida. Aponta recuperação também rápida terá Frenkie de Jong, o avançado do Futebol Clube do Porto, que vai abdicar de algumas folgas para acelerar o regresso. No jornal "Record", falamos de Luis Suárez, o avançado da Colômbia, avançado do Sporting, que combateu e que venceu a depressão depois de um período prolongado de lesões, ainda ao serviço da segunda divisão espanhola no Almería. Referir também no jornal "O Jogo" que há uma entrevista ao treinador do Braga, Carlos Vinícius Santos, a dizer que seria incrível conquistar um troféu com os Guerreiros do Minho. E já falando também de Guerreiros do Minho, mas neste caso em Barcelos, Diana, não sei se conhece esta música.

O caminho é para a vitória. O teu nome ficará na história.

Não estou a ver, confesso.

É o hino do Gil Vicente. O ouvinte Rádio Observador deve estar mesmo a questionar o porquê de estarmos a passar.

O ouvinte e eu também.

Pois bem, o histórico estádio do emblema de Barcelos está a ser demolido.

Então, mas agora para onde é que vai jogar a equipa?

Calma, estão a demolir o antigo estádio, mas certamente é um recinto com grandes memórias para os adeptos gilistas. O Estádio Adelino Ribeiro Novo, em pleno centro de Barcelos, foi a casa do Gil Vicente durante décadas e agora vai dar lugar ao novo Centro de Saúde de Barcelos. Foi inaugurado em 1933 e durante boa parte do século XX serviu de palco principal ao futebol barcelense, com capacidade para cerca de 8500 espectadores. Foi substituído em 2004 pelo atual Complexo Desportivo Cidade de Barcelos.

E quem era João Adelino Ribeiro Novo?

Guarda-redes do Gil Vicente na década de 60, mas o nome foi eternizado pelos piores motivos. Faleceu em campo em 1946, após um choque violento durante um jogo, um episódio que marcou profundamente a história do desporto de Barcelos.

E de relembrar que o Gil Vicente está num surpreendente quarto lugar da classificação, a apenas seis pontos do primeiro lugar, João.

Isso mesmo.

Ficamos por aqui no "Vamos à Bola", hoje com o João Lourenço. Voltamos amanhã.